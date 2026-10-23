«Локомотив» в овертайме справился с «Динамо»

В пятницу, 23 октября, ярославский «Локомотив» в овертайме победил московское «Динамо» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Голы за «Локомотив» забили Георгий Иванов и Артур Каюмов в овертайме, у «Динамо» отличился Игорь Ожиганов. Следить за ходом встречи можно было в нашей онлайн-трансляции

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65' Матч окончен, в овертайме победил «Локомотив». «Локомотив» набрав 26 очков поднялся на 1-ое место на Западе КХЛ, «Динамо» набрав 18 очков осталось на 9-ом. Следующий матч «Локомотив» сыграет 25-го октября дома против «Северстали», а «Динамо» 26-го октября примет в Москве «Авангард».

65' Гоол! 2:1. Выиграл вбрасывание нападающий «Локо» Иванов, Артур Каюмов резким броском прошил вратаря «Динамо» Подъяпольского. Играть оставалось всего полторы секунды до вбрасывания.

65' Снят вратарь «Локомотива», формат 5 на 3 на площадке.

65' Команда «Динамо» взяла тайм-аут, в овертайме осталось играть 1 секунду и 5 десятых.

65' Бросок Шалунова в створ ворот «Динамо» из круга вбрасывания зоны атаки «Локо», среагировал вратарь гостей Подъяпольский.

65' Команда «Локомотив» взяла тайм-аут, до конца овертайма осталось играть 43 секунды.

Статистика матча 27 Удары в створ 24

65' Удаление у «Динамо», на 2 минуты за задержку клюшкой удален Артём Швец-Роговой.

64' В атаке «Динамо».

63' Меркли в упор бросал по воротам «Локо», спас ярославцев вратарь Даниил Исаев.

63' Бросок Профаки в дальний верхний угол ворот «Локомотива», блином парировал шайбу вратарь хозяев Исаев.

62' Динамовцы шайбу перехватили.

62' Позиционная атака «Локомотива».

61' Георгий Иванов прорвался к воротам «Динамо», но переиграть вратаря гостей Подъяпольского не сумел.

61' Овертайм начался! С шайбой хоккеисты «Динамо».

60' Третий период окончен, будет овертайм.

59' Силовой прием в исполнении защитника «Динамо» Даниила Пыленкова прервал атаку «Локомотива».

59' Активно команды играют в атаку.

58' Сурин рвался к воротам «Динамо» на скорости, но его остановил защитник гостей Магомед Шараканов.

57' В полном составе играет «Локомотив», не без труда выстояли в меньшинстве хозяева.

56' Получается у игроков «Локо» в меньшинстве вывести шайбу из своей зоны.

55' Джованни Фьоре убегал к воротам «Динамо» в меньшинстве «Локомотива», но догнал его и чисто шайбу отобрал защитник гостей Даниил Пыленков.

55' Удаление у «Локомотива», на 2 минуты за подножку удален Андрей Сергеев.

55' Поторопился нападающий «Динамо» Ник Меркли с входом в зону атаки, зафиксировано положение «вне игры».

54' Продолжает атаковать «Динамо» на эмоциях после заброшенной шайбы.

53' Гоол! 1:1. Бросок Игоря Ожиганова от синей линии зоны атаки «Динамо», перекрыт был обзор у вратаря «Локомотива» Исаева, шайба под мышкой юркнула в дальний угол ворот хозяев.

52' Получается у хоккеистов «Локомотива» разрушать атаки «Динамо» в средней зоне.

51' Пробросились игроки «Локо», вбрасывание возвращает шайбу в зону ярославцев.

50' Через вброс шайбы по борту пытаются хоккеисты «Динамо» закрепиться в зоне атаки.

49' Денис Алексеев оказался на хорошей позиции для броска по воротам «Динамо», но защитник гостей Никита Новиков сумел помешать ему.

48' В высоком темпе развивается третий период.

48' Продолжается борьба на всех участках площадки.

47' Бросок Павла Шэна в верхний угол ворот «Локомотива», ловушкой отразил шайбу вратарь ярославцев Исаев.

46' Завладев шайбой игроки «Динамо» пытаются игру к воротам «Локо» отодвинуть.

45' Добивал Максим Шалунов в открытый угол ворот «Динамо», распластавшись на льду, вратарь гостей Владислав Подъяпольский в шпагате спас москвичей.

44' Нападающий «Динамо» Иван Казаковцев бросил из под защитника «Локо» по воротам хозяев, шайба выше перекладины полетела.

43' Продолжает атаковать «Локомотив» после окончания игры в большинстве.

43' «Динамо» играет в полном составе.

42' С близкого расстояния от ворот «Динамо» бросал Матвей Котков, тащит гостей вратарь Владислав Подъяпольский.

42' Хорошо разыгрывают шайбу в большинстве хоккеисты «Локомотива».

41' Удаление у «Динамо», на 2 минуты за задержку соперника клюшкой удален Игорь Ожиганов.

41' Третий период начался!

Статистика после второго периода В контакте ХК «Локомотив»

40' Перерыв. Много поиграли команды в большинстве, но забить не получилось во втором периоде.

39' Бросок Шэна с неудобной стороны клюшки по воротам «Локомотива», парировал шайбу вратарь хозяев Исаев.

38' Позиционная атака «Локомотива», возят шайбу по периметру зоны «Динамо» ярославцы.

37' Разбиваясь на маленькие отрезки, темп игры немного снизился.

36' Убежали игроки «Динамо» 2 в 1, Ник Меркли бросил в ближний угол ворот «Локомотива», спас хозяев вратарь Даниил Исаев.

36' В полном составе играет «Динамо».

35' Раз за разом выбрасывают шайбу из своей зоны в меньшинстве хоккеисты «Динамо».

34' Хорошо получается играть в меньшинстве у игроков «Динамо».

33' Получилось у «бело-голубых» вывести шайбу из своей зоны в меньшинстве.

32' Расставились ярославцы в большинстве в зоне атаки.

32' Удаление у «Динамо», на 2 минуты за подножку удален Андрей Никонов. Ещё 2 минуты он же получил за подножку в следующем эпизоде во время отложенного штрафа.

31' Отложенный штраф у «Динамо», вратарь «Локо» заменился на дополнительного полевого игрока.

31' Артур Каюмов сместившись к центру в зоне атаки «Локомотива», нанес хлёсткий бросок по воротам «Динамо», зафиксировал шайбу вратарь гостей Владислав Подъяпольский.

30' Удерживают шайбу в зоне атаки хоккеисты «Локомотива».

29' В полном составе играет «Локомотив».

28' Бросок в касание Никиты Коростелёва в створ ворот «Локо», отбил шайбу щитком вратарь ярославцев Даниил Исаев.

27' Удаление у «Локомотива», на 2 минуты за подножку удален Степан Фальковский.

27' Казаковцев на скорости прорвался к воротам «Локомотива», но переиграть вратаря Исаева не смог.

27' В высоком темпе развивается второй период.

26' Команда «Локомотив» играет в полном составе.

26' Бросок Коростелёва в верхний угол ворот «Локомотива», справляется с угрозой вратарь хозяев Исаев.

25' Михаил Меликов добивал с близкого расстояния от ворот «Локомотива», щитком отразил шайбу вратарь хозяев Исаев.

25' Щелчок Сикьюры из круга вбрасывания зоны атаки «Динамо», шайба над перекладиной просвистела.

24' Удаление у «Локомотива», на 2 минуты удален Даниил Мисюль за подножку.

23' Поперечная передача Ожиганова, Дилан Сикьюра в одно касание бросил по воротам «Локо», успел в рамке переместиться вратарь хозяев Даниил Исаев и шабу щитками отразил.

23' Позиционная атака «Динамо», вынуждены ярославцы обороняться.

22' Бросок Николаева по воротам «Динамо» заблокировал нападающий гостей Шафигуллин подставив клюшку.

21' Второй период начался!

Статистика после первого периода В контакте ХК «Динамо»

20' Перерыв. Обе команды играли в атаку в первом периоде, но забить получилось только у «Локомотива».

20' В полном составе играет «Динамо».

19' Расставились игроки «Локомотива» в большинстве в зоне атаки.

18' Удаление у «Динамо», за выброс шайбы на 2 минуты удален Дилан Сикьюра.

18' Иванов простреливал на пятак у ворот «Динамо», но нанести качественный бросок нападающему «Локо» Андрею Пустовому помешали защитники гостей.

17' Откатившись в среднюю зону игроки «Локомотива» организованно встречают развитие атаки «Динамо».

16' Вынудили проброситься хоккеистов «Динамо» активной атакой ярославцы.

15' Бросок Черепанова от синей линии зоны атаки «Локо» заблокировал нападающий «Динамо» Коростелёв.

15' Хорошо играют в пас хоккеисты «Локомотива».

14' Гоол! 1:0. Классно разыграли хоккеисты «Локомотива», Георгий Иванов оставшись с глазу на глаз с вратарем «Динамо» после передачи от Егора Сурина, технично переиграл Подъяпольского.

13' В высоком темпе развивается игра.

12' Сводят атаку «Локомотива» к борьбе у бортов хоккеисты «Динамо».

11' Позиционная атака «Динамо», внимательно игроки «Локо» обороняются.

10' Бросок Бондаря с входа в зону атаки «Динамо», шайба мимо створа ворот «Локомотива» пролетела.

09' Бросок Максима Шалунова с центра зоны атаки «Локомотива», шайба чуть выше перекладины пролетела.

09' Интенсивной получается игра, не намерены соперники отступать к своим воротам.

08' Отвечают команды атакой на атаку.

07' В атаке «Локомотив», наброс Береглазова на ворота «Динамо» заблокировал один из защитников москвичей.

06' Бросок Иванова с близкого расстояния от ворот «Динамо», шайба выше перекладины пролетела.

06' Мощный бросок Пыленкова от синей линии зоны атаки «Динамо», сумел зафиксировать шайбу вратарь хозяев Исаев.

06' Бросок с нулевого угла по воротам «Локомотива», не спит вратарь хозяев Даниил Исаев.

05' Взяв шайбу под контроль, игроки «Локомотива» приступили к позиционной атаке.

04' «Локомотив» играет в полном составе, хорошо сыграли ярославцы в меньшинстве.

03' Удаётся игрокам «Локо» вывести шайбу из своей зоны в меньшинстве.

02' Удаление у «Локомотива», 2 минуты командного штрафа, за нарушение численного состава.

02' Бросок Ожиганова от синей линии зоны атаки «Динамо», отразил шайбу вратарь хозяев Исаев, а защитники выиграли борьбу за подбор.

02' Попытка быстро перейти в атаку «Локомотива» обернулась пробросом.

01' Бросок Фьоре с чистого льда по воротам «Динамо», сумел среагировать вратарь гостей Подъяпольский.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Локомотива».

До матча

18:57 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

18:50 Матч пройдет на «Арена-2000-Локомотив» в Ярославле, вмещающей 9071 зрителя.

18:40 Главными судьями матча будут Николай Акузовский из Тольятти и Сергей Морозов из Московской области.

Стартовый состав «Динамо» В контакте ХК «Динамо»

18:32 Стартовый состав «Динамо»: Подъяпольский, Моторыгин; Зборовский, Рябыкин, Пыленков, Ожиганов, Новиков, Шараканов, Профака; Летунов, Давыдов, Меркли, Шэн, Меликов, Шафигуллин, Коростелёв, Бондарь, Швец-Роговой, Мартынов, Никонов, Сикьюра, Казаковцев.

Стартовый состав «Локомотива» В контакте ХК «Локомотив»

18:30 Стартовый состав «Локомотива»: Мельничук, Исаев; Елесин, Береглазов, Черепанов, Рафиков, Мисюль, Сергеев, Фальковский; Николаев, Иванов, Фьоре, Каюмов, Котков, Кузин, Пустовой, Сурин, Шалунов, Полунин, Алексеев, Емельянов, Тесанов.

18:15 В прошлом регулярном сезоне КХЛ, соперники провели между собой 4 матча. В 2-ух играх победил «Локомотив» (2:3 и 3:1), ещё в 2-ух «Динамо» (1:0 и 0:2).

18:12 У «Динамо» в предстоящей игре будет отсутствовать нападающий Егор Римашевский.

18:10 Не помогут «Локомотиву» в отчетной встрече Максим Березкин и Данил Романцев (у обоих — травмы).

18:08 В прошедшем поединке «Динамо» уступило «Сибири» на своей площадке (2:3 Б). Матчем ранее «бело-голубым» удалось обыграть «Ладу», но также по буллитам (2:1 Б). Стоит отметить, что в основное время «Динамо» побеждало последний раз 17-го сентября, обыграв «Адмирал» (3:2). Команда еще на старте сезона потеряла уверенность в себе, поэтому каждый матч для игроков дается очень тяжело.

18:06 В прошлом поединке команда Дмитрия Квартальнова уступила «Нефтехимику» со счетом 0:1, пропустив решающий гол в третьем периоде. В последних 3-х встречах у «Локомотива» только одна победа над «Сочи» со счетом 6:3, а также поражение от «Северстали» (2:5). За этот период ярославцы пропустили 9 шайб при 7-и заброшенных.

18:04 «Бело-голубые» находятся вне зоны плей-офф. «Динамо» занимает 9-е место на Западе, набрав 17 очков за 20 встреч. Команда продолжает вести борьбу за 7-8 места в конференции со СКА и с минским «Динамо». Пока «бело-голубые» совсем не радуют своих болельщиков, а проблемы в обороне — это одна из главных причин поражений команды. 56 пропущенных шайб за 20 встреч — это плохой показатель.

18:02 Ярославцы располагаются на 2-й строчке в таблице Запада с 24 очками в активе после 17-и встреч. «Локомотив» отстает от ЦСКА лишь на 2 пункта. Плотность в турнирной таблице не дает «железнодорожникам» расслабиться, ведь от шестого места на Западе «Локомотив» отделяет всего 2 балла.

18:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.65