Смогут ли «бело-голубые» наконец-то прийти в себя?

В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Локомотив» будет принимать «Динамо» Москва. Игра пройдет в Ярославле 23 октября, начало — в 19:00 (мск). Редактор новостей, аналитик Сергей Писцов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.65.

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«Локомотив»

Турнирное положение: Ярославцы располагаются на 2-й строчке в таблице Запада с 24 очками в активе после 17-и встреч. «Локомотив» отстает от ЦСКА лишь на 2 пункта.

Плотность в турнирной таблице не дает «железнодорожникам» расслабиться, ведь от шестого места на Западе «Локомотив» отделяет всего 2 балла.

Последние матчи: В прошлом поединке команда Дмитрия Квартальнова уступила «Нефтехимику» со счетом 0:1, пропустив решающий гол в третьем периоде.

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В последних 3-х встречах у «Локомотива» только одна победа над «Сочи» со счетом 6:3, а также поражение от «Северстали» (2:5). За этот период ярославцы пропустили 9 шайб при 7-и заброшенных.

Не сыграют: Максим Березкин и Данил Романцев (у обоих — травмы).

Состояние команды: «Локомотив» после успешного старта чуть сдал, это видно не только по результатам, но и по игре. В предыдущем матче «железнодорожники» отдали шайбу «Нефтехимику» и не были столь нацелены на ворота противника.

Настал еще и тот момент, когда молодежь начинает проседать. Матвей Котков, Андрей Пустовой и Артем Кузин в предыдущих встречах выглядят не лучшим образом. Они перестали выделяться на площадке.

Не зря после поражения от «Нефтехимика» руководство «Локомотива» все-таки договорилось о возвращении Байрона Фрейза. Этот легионер делал разницу в прошлом сезоне в стане ярославцев, а теперь вновь попытается помочь команде добиться успеха. Лишним он точно не будет.

«Динамо» Москва

Турнирное положение: «Бело-голубые» находятся вне зоны плей-офф. «Динамо» занимает 9-е место на Западе, набрав 17 очков за 20 встреч. Команда продолжает вести борьбу за 7-8 места в конференции со СКА и с минским «Динамо».

Пока «бело-голубые» совсем не радуют своих болельщиков, а проблемы в обороне — это одна из главных причин поражений команды. 56 пропущенных шайб за 20 встреч — это плохой показатель.

Последние матчи: В прошедшем поединке «Динамо» М уступило «Сибири» на своей площадке (2:3 Б). Матчем ранее «бело-голубым» удалось обыграть «Ладу», но также по буллитам (2:1 Б).

Стоит отметить, что в основное время «Динамо» побеждало последний раз 17-го сентября, обыграв «Адмирал» (3:2). Команда еще на старте сезона потеряла уверенность в себе, поэтому каждый матч для игроков дается очень тяжело.

Не сыграет: Егор Римашевский (травма).

Состояние команды: Все-таки у Леонида Тамбиева не получается выстроить боеспособную команду в топ-клубе. Ходят разговоры о не самой лучшей атмосфере в раздевалке, о возможном обмене одного из лидеров команды Джордана Уила.

К тому же Тамбиев уже не один раз высказывался на пресс-конференциях о том, что ему не хватает глубины состава. Кажется, московское «Динамо» собрало целую россыпь проблем уже со старта сезона, а ведь нужно как-то выбираться из этой ямы.

Болельщиков «бело-голубых» может радовать разве что игра нападающего Максима Летунова в последних матчах. Этот форвард завалил старт сезона, а теперь частенько забрасывает шайбы. На его счету уже 7 голов за 20 встреч.

На что ставят в матче Локомотив — Динамо Москва Букмекерские коэффициенты на матч Локомотив — Динамо Москва: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

В последних трех встречах «Локомотив» дважды проиграл

У «Динамо» М три поражения в последних 4-х матчах

В последних 5-и очных встречах «Локомотив» и «Динамо» М ни разу не пробивали тотал голов 5.5 больше

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Локомотива» букмекерами оценивается в 1.70, ничья — в 4.30, а победа «Динамо» М — в 4.34.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.25, на тотал меньше 5.5 — за 1.60.

Прогноз: Московское «Динамо» сдержит стартовый напор хозяев площадки.

2.65 Ничья в первом периоде Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.65 на матч «Локомотив» — «Динамо» Москва позволит вывести на карту выигрыш 1650₽, общая выплата — 2650₽

Ставка: Ничья в первом периоде за 2.65.

Прогноз: «Локомотив» на своей площадке будет доминировать. Московское «Динамо» находится не в том состоянии, чтобы навязать серьезную борьбу ярославцам.

2.05 «Локомотив» не проиграет и тотал голов 5.5 меньше Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Локомотив» — «Динамо» Москва принесёт чистый выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: «Локомотив» не проиграет и тотал голов 5.5 меньше за 2.05.