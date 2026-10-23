Челябинцы взяли два очка и покинули последнее место на Востоке

«Трактор» обыграл «Ак Барс» на своём льду — 3:1! Первый период прошёл без голов, во втором Легаре и Выдренков позволили хозяевам уйти в отрыв. В середине третьей 20-минутки Якупов отыграл одну шайбу, а точку голом в пустые ворота поставил всё тот же Легаре. Следить за ходом этой встречи можно было с нашей онлайн-трансляцией.

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60' Матч окончен! «Трактор» выиграл дома у «Ак Барса» и с 16 очками догоняет «Авангард» — теперь челябинцы как минимум не в одиночестве на последнем месте Востока. Казанцы с 20 баллами остаются на 5-й строчке. Следующий матч «Трактор» проведёт 26 октября дома с «Сибирью», а «Ак Барс» 25 октября ждёт «зелёное дерби» в гостях против «Салавата Юлаева».

60' ГОООЛ! 3:1! Нэйтан Легаре! Делает дубль канадец и ставит точку в этой встрече шайбой в пустые ворота.

60' Тайм-аут взял Анвар Гатиятулин.

59' Важнейшее спасение Хаукеланна после броска Миллера в ближнем углу.

59' Сменился на шестого полевого Арефьев, пустые ворота у «Ак Барса».

58' Не удаётся гостям закрепиться в зоне «Трактора», сейчас челябинцы классно отрабатывают в защите.

Статистика матча 41 Удары в створ 20

57' Здорово сейчас раскатали шайбу гости, Марченко с разворота бросил в створ — Хаукеланн поймал.

56' Наваливается «Ак Барс» на ворота хозяев, удерживает шайбу в чужой зоне.

55' Горбунов с острого угла бросил и попал в шлем Арефьеву, игру остановили арбитры.

54' Хаукеланн уверенно сыграл ловушкой, реагируя на дальний бросок Семёна Терехова.

53' Шэн влетел в зону «Ак Барса» и оставил шайбу Дронову, который зарядил в каркас ворот!

52' ГОООЛ! 2:1! Равиль Якупов! Стась выиграл вбрасывание, шайбу подобрал Якупов, который с ходу запустил её в дальнюю девятку.

51' Ещё один убойный шанс у «Трактора», не попал в створ из шикарной позиции Савельев. Серьёзное давление от хозяев в эти минуты.

50' Какое спасение Арефьева! Расстреливал ворота Сошников, в падении поймал шайбу голкипер казанцев.

49' Легаре на пятачке замыкал сильный прострел под давлением Лямкина — попал в щиток Арефьева.

48' Спокойно Хаукеланн забрал шайбу после броска Семёнова со входа в зону.

47' И это большинство «Трактор» не реализовал, в полном составе казанцы.

47' Из правого круга вбрасывания мощно зарядил Дронов в ближний, успел переместиться Арефьев.

46' Быстро разыграли шайбу хозяева, Светлаков с близкого расстояния не попал по воротам после паса Легаре.

45' Удаление в составе «Ак Барса». 2 минуты за выброс шайбы получил Алексей Бывальцев.

44' Долго в чужой зоне «Трактор», не может «Ак Барс» себе вернуть владение. Могли сейчас челябинцы завезти шайбу в чужие ворота, но слишком много соперников оказалось на пятачке — в итоге защитники гостей справились.

43' Здорово Дронов в одиночку прошёл всю оборону гостей и вывалился на ворота, но не попал в створ!

42' Так и не довёл дело до броска «Ак Барс» в большинстве, Валенцов уже вышел из штрафного бокса.

41' Заключительная 20-минутка началась.

40' Второй перерыв! 2:0 ведёт «Трактор», лучше смотрятся хозяева, более чем двукратный перевес у них по броскам в створ — 29:13 счёт по этому показателю. Отдохнём!

40' Уверенно защищаются челябинцы, нет возможности у хоккеистов «Ак Барса» даже зайти в зону.

39' А вот теперь вчетвером остаётся «Трактор». Владислав Валенцов удалён за толчок клюшкой за минуту до конца периода.

38' 3 на 5 отоборонялся «Ак Барс», уже в полном составе гости. Долго разыгрывали шайбу челябинцы, но даже в створ ни разу не бросили в этом большинстве.

37' Расставляется быстро «Трактор» в большинстве, бросал сначала Дронов, затем Сошников — пока всё мимо ворот.

36' И тут же ещё одно удаление у «Ак Барса» — Никита Дыняк наказан малым штрафом за задержку соперника. 101 секунда в формате 5 на 3 для «Трактора»!

36' Семён Терехов за подножку удалён на 2 минуты. Большинство получают челябинцы.

35' Хитрый пас Легаре отдал после прорыва на Григоренко, тот попытался в ближний угол бросить низом, но там был щиток Арефьева.

34' Хаукеланн уверенно поймал шайбу в ловушку после броска Евсеева — который, впрочем, всё равно шёл выше створа.

33' Далеко от створа пролетела шайба после броска Зернова. Отдавал ему передачу на фланг Денисенко после быстрого входа в зону челябинцев.

32' С ходу бросал Семенов в касание по воротам хозяев, принял на себя шайбу Валенцов. Активизировались казанцы после пропущенного гола.

31' ГОООЛ! 2:0! Иван Выдренков! Точнейший бросок нанёс защитник «Трактора» почти от синей линии в дальний угол впритирку со штангой. Не видел момент броска Арефьев, похоже.

30' Разбушевался в чужой зоне Дронов, снова угрожал воротам после выигранного вбрасывания, но Арефьев вновь начеку.

29' Дважды бросил по воротам «Ак Барса» Дронов — первую попытку заблокировал Терехов, а после второй забрал шайбу Арефьев.

28' От правого борта Саберзянов набрасывал на ворота «Трактора», никто не подправил — Хаукеланн щитком сыграл.

27' ГОООЛ! 1:0! Нэйтан Легаре! Получил шайбу из-за ворот от Григоренко Легаре на пятачке и отправил её ровно между рукой Арефьева и штангой с минимального расстояния.

26' Забрали казанцы шайбу под контроль в зоне «Трактора», бросков пока нет.

25' Лямкин подхватил шайбу в чужой зоне и щёлкнул рядом с верхним углом ворот Хаукеланна.

24' Не долетела шайба до ворот Арефьева после броска Дронова от синей линии.

23' Прибыльский прицельно отдавал передачу на пятак, где ждал Горбунов, но казанцы этот пас прервали.

22' Опасно бросал из-под защитника Хмелевский в ближний, среагировал Хаукеланн и отбил шайбу в сторону.

21' Второй период начался.

20' Перерыв! Без заброшенных шайб в первом периоде в Челябинске, но с моментами у тех и других ворот — так что ждём голов во второй 20-минутке.

20' В контратаке Хмелевский бросил по воротам «Трактора», в ближнем углу щитком отбил Хаукеланн.

19' Как насел сейчас «Трактор» на ворота гостей! Удот, Шэн, Валенцов и Выдренков в одной атаке бросали в створ, но Арефьев пластался по льду и в конце концов зафиксировал шайбу.

18' Затяжную позиционную атаку провёл сейчас «Трактор». Мимо створа бросил Телегин, а добивание Рольгизера отбил щитком Арефьев.

17' Дронов заблокировал бросок Якупова после выхода гостей фактически 3 в 1.

17' Мощно выстрелил по воротам «Трактора» Миллер, Хаукеланн вновь надёжен.

16' Продолжается игра в полных равных составах, шайба пока в зоне казанцев.

15' А вот 5 на 4 едва не забили хозяева! Легаре хотел из-под ноги с пятачка забросить, но не попал по шайбе.

14' Миллер мощно бросил мимо дальнего угла. «Ак Барс» активнее в формате 4 на 4.

13' Продрался по центру в зону «Трактора» Семенов и бросил по воротам — на месте Хаукеланн.

13' Но быстро уравниваются составы — спустя 36 секунд Никита Лямкин отправляется в штрафной бокс за задержку Рольгизера.

12' Максим Джиошвили наказан за подножку, снова «Ак Барс» поиграет в большинстве.

11' Не удалось челябинцам подловить соперника на быстрой контратаке, попали в офсайд.

10' Над перекладиной полетела шайба после броска Денисенко с пятачка — заблокировал его Выдренков! Отзащищался «Трактор», Родионов уже вернулся на лёд.

09' Первую минуту большинства вообще без бросков провёл «Ак Барс», уверенно держатся челябинцы.

08' Удаление в составе хозяев будет. Марк Родионов заработал 2 минуты за подножку Якупову.

07' Классно разыгрывает шайбу в чужой зоне «Трактор», игрокам «Ак Барса» сейчас просто отбрасываться приходится.

06' Вот и первый основательный выход в атаку от казанцев — и сразу в штангу зарядил Терехов с пятака!

05' Очень жарко было на пятачке «Ак Барса» на исходе этого большинства, но гости отбились всё же и играют в полном составе.

04' Григоренко бросил с ближней дистанции, Арефьев успел переместиться и отбить шайбу.

03' И первое большинство получают хозяева. Наказан Денис Комков за задержку клюшкой.

02' Очень бодро начинает «Трактор» и запирает казанцев в их зоне. Уже два броска успели нанести челябинцы, но ни один из них не пришёлся в створ.

01' Матч начался!

До матча

16:59 Появились на льду хоккеисты, ждём стартовое вбрасывание через несколько минут!

16:49 Стартовые вратари: Хенрик Хаукеланд («Трактор») и Максим Арефьев («Ак Барс»).

16:40 Главные арбитры — Виктор Гашилов (Пермь) и Антон Гофман (Москва).

16:27 «Трактор» выиграл у «Ак Барса» в КХЛ 30 раз, у казанцев — аж 52 победы. В этой регулярке команды уже успели обменяться победами, а весной, напомним, они встречались в первом раунде плей-офф на Востоке — «Ак Барс» забрал серию со счётом 4-1.

16:20 Состав «Ак Барса»: Арефьев, Столпеченков — Лямкин, Миллер, Хмелевский, Семёнов, Якупов — Терехов Ст., Марченко, Денисенко, Зернов, Терехов Сем. — Евсеев, Яруллин, Комков, Бывальцев, Пустозёров — Саберзянов, Никитин, Дыняк, Стась, Кателевский.

16:17 Состав «Трактора»: Хаукеланд, Николаев — Рольгизер, Дронов, Сошников, Светлаков, Савельев — Легаре, Выдренков, Григоренко, Катчук, Телегин — Матюшин, Валенцов, Джиошвили, Горбунов, Прибыльский — Жарков, Шэн, Удот, Родионов.

16:15 Сегодняшний матч пройдёт в Челябинске на «Трактор-Арене», вмещающей 7500 зрителей.

16:10 Лучший бомбардир казанцев — Кирилл Семёнов с 15 очками (7+8). В нынешнем сезоне команды уже обменялись победами в Казани: в сентябре сильнее был «Ак Барс» (2:1), а 2 октября «Трактор» взял реванш (3:2). Сегодня гостям вновь не поможет травмированный Артём Галимов.

16:05 «Ак Барс» набирает очки 3 матча подряд: после выездных побед над «Шанхайскими Драконами» (3:2 ОТ) и минским «Динамо» (4:1) казанцы дома уступили «Торпедо» по буллитам (1:2 Б). Команда Анвара Гатиятулина идёт 5-й на Востоке с 20 очками, но стабильности пока не хватает — до этой серии были домашние поражения от «Северстали» и «Сочи».

16:00 С голами у челябинцев непросто: за 16 встреч заброшено всего 33 шайбы, а лучший бомбардир команды — защитник Григорий Дронов с 13 очками (3+10). Дома в 2 последних матчах «Трактор» отличился лишь однажды, уступив «Амуру» (0:2) и «Сибири» (1:2). Сегодня придётся обходиться без травмированных Виталия Кравцова и Александра Рыкова.

15:55 «Трактор» возвращается домой после выезда, на котором набрал 4 очка из 6 возможных: разгромил «Шанхайских Драконов» (6:2), затем уступил «Нефтехимику» в овертайме (2:3 ОТ) и «Авангарду» по буллитам (1:2 Б). Однако выбраться с последнего места Востока пока не удалось — у команды Скотта Гордона 14 очков.