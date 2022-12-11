Все закончится слезами. Эмоции Месси и сборной Аргентины могут оставить их без трофея

В другие моменты кажется, чтона закате своей выдающейся карьеры тащит их туда в одиночку.

К 00:50 по местному времени в Лусаиле в субботу, 10 декабря, Месси сделал все, что мог. Именно его умопомрачительно блестящий пас вслепую, запущенный между ног Натана Аке, обеспечил Науэлю Молине первый гол. Именно его хладнокровный пенальти сделал счет 2:0 на 73-й минуте.

А затем, после того, как Нидерланды произвели экстраординарный камбэк, сравняв счет на 101-й минуте основного времени, еще один пенальти Месси поставил аргентинцев на путь победы в серии послематчевых ударов. Теперь дело было за его товарищами по команде.

Про-аргентинские болельщики тоже сделали все, что могли. Они продолжали насмехаться и свистеть, когда голландские игроки ли пробивать пенальти, создавая такой шум, который не сравнится ни с одной другой фанатской торсидой в Катаре, но на самом деле вопрос был в том, кто из игроков сможет сохранить самообладание.

Эмилиано Мартинес, безусловно, сохранил свое самообладание, совершив два отличных сейва, чтобы лишить Вирджила ван Дейка и Стивена Бергёйса успеха в первых двух попытках Нидерландов в серии пенальти, но затем голландцы реализовали свои следующие три удара, а Энцо Фернандес, который мог принести Аргентине победу, послал мяч мимо цели.

Эмилиано Мартинес globallookpress.com

На средней линии поля между двумя группами игроков раздавались колкости и свист. Все эти эмоции грозили выплеснуться наружу.

Все свелось к Лаутаро Мартинесу, которому предстояло бить пятый и последний пенальти Аргентины.

Забивай, и «Альбиселесте» в шестой раз попадет в полуфинал чемпионата мира и во вторник сыграет с Хорватией.

Промахнись, и трудно было представить, как аргентинцы дальше справятся в серии пенальти, если снова упустят выигрышную позицию в этот хаотичный вечер.

Лаутаро Мартинес празднует globallookpress.com

Тем не менее, форвард миланского «Интера» забил, и, наблюдая за реакцией своих товарищей по команде и болельщиков, казалось, что сработал клапан, выпуская накопившееся напряжение.

На поле и на трибунах царили проявления не только радости, но и вызывающего поведения. Несколько аргентинских игроков, убегающих праздновать победу, в частности Николас Отаменди, Леандро Паредес, Гонсало Монтиэль и Алексис Мак Аллистер, насмехались по пути над опустошенными голландскими игроками.

Аргентина злорадствует globallookpress.com

Первоначально Месси казался невосприимчивым к этому, но он тоже поддался этой глупости, показывая ослиные уши кому-то на скамейке запасных голландцев.

Некоторые интерпретировали это как дань уважения великому Хуану Роману Рикельме и, таким образом, как выпад в сторону тренера сборной Нидерландов Луи ван Гала, который два десятилетия назад выдавил аргентинского плеймейкера из «Барселоны».

Затем Месси подошел к Ван Галу и его помощнику Эдгару Давидсу и прошептал что-то, что, казалось, застало их врасплох.

Лионель Месси globallookpress.com

В телеинтервью на кромке поля Месси сказал, что Ван Гал «пускает пыль в глаза, что он играет в хороший футбол, а затем выставляет нападающих в штрафную и начинает грузить на них длинные забросы» — справедливое отражение его тактики во втором тайме, но ненужный выпад в вечер, когда 71-летний специалист завершает то, что может оказаться его последней тренерской ролью.

Через несколько минут Месси давал еще одно телеинтервью, когда кто-то или что-то привлекло его внимание. «Que miras, bobo? Anda para alla», — сказал он кому-то за кадром, кто, как сообщается, был забившим два гола голландцем Ваутом Вегхорстом («На что ты смотришь, дурак? Уходи»). Эмоции от чемпионата мира настолько сильны, что они могут даже раскрыть в Месси его внутреннего Трэвиса Бикла.

Месси против Лаоса globallookpress.com

Вечер пятницы был крайне беспокойным; Испанский рефери Антонио Матеу Лаос потерял контроль над игрой, показав желтые карточки 15 разным игрокам (и двум тренерам), прежде чем крайний защитник Нидерландов Дензел Дюмфрис получил вторую желтую карточку и, следовательно, удаление в конце матча. Месси впоследствии резко оценил работу Лаоса, но и у голландцев были претензии.

Аргентина часто выглядела хаотично на этом чемпионате мира — моменты гениальности Месси чередовались с отрезками, когда эмоции захлестывали настолько, что могло случиться абсолютно что угодно.

Матч выглядел как обычная успешная игра Аргентины при счете 2:0 против голландцев, но затем Ван Гал внес свою порцию хаоса — выпустил Люка де Йонга (188 см) и Вегхорста (197 см), и сделал ставку на забросы, как и сказал Месси, — и основное время закончилось со счетом 2:2.

Правда гол Вегхорста, сравнявший счет, пришел не с банального заброса мяча в штрафную, а после от удара со штрафного, изумительного по своей изобретательности и дерзости.

Месси против голландцев globallookpress.com

И здесь было трудно согласиться с тренером Аргентины Лионелем Скалони, когда он сказал, что опыт и ноу-хау его команды стали решающим фактором. Во всяком случае, казалось наоборот.

Находясь в, казалось, неприступной выигрышной позиции, ведя в два мяча менее чем за 20 минут до конца, они потеряли контроль. В ситуации, которая требовала от опытных игроков хладнокровия, они затеяли — и, возможно, даже втянули соперника — в драку, которой можно было избежать и получить совсем другой исход матча.

«В Аргентине царит командный дух, потому что мы знаем, как вести себя в любой игровой ситуации», — сказал Скалони.

«Мы показали свою индивидуальность. Мы столкнулись с трудными моментами игры. Командный дух и знание того, чего мы хотим и что нам нужно — в каждый момент игры — имеют для нас решающее значение.

Я бы сказал, что это особенность нашей команды. Мы всегда знаем, что нам нужно делать. У этой команды есть опыт, и это главное».

Лионель Скалони и Лионель Месси globallookpress.com

Это больше похоже на описание Хорватии, команды, с которой они встретятся в полуфинале во вторник. Хорваты также имеют в своих рядах несколько вспыльчивых, эмоциональных игроков, и у них, безусловно, есть боевой дух, но они также обладают замечательным умением сохранять спокойствие под давлением, никогда не смиряясь с тем, что ситуация безнадежна.

Аргентина? Даже при счете 2:0 против Австралии, а затем и Нидерландов в плей-офф, они никогда не выглядели так, как будто они гарантировали победу. Почти в каждой игре этого турнира они подвергали себя и своих безумно страстных болельщиков эмоциональной нагрузке.

Если им суждено выйти в финал в следующее воскресенье, это будет всего лишь пятый случай, когда команда проигрывает свою первую игру на чемпионате мира, но восстанавливается, чтобы продолжить борьбу за главный приз турнира.

Проигрыш в первой игре, но выход в финал ЧМ Западная Германия в 1982 году: проиграла 1:2 Алжиру

Аргентина в 1990 году: проиграла Камеруну со счетом 0:1

Италия в 1994 году: проиграла 0:1 Ирландии

Испания в 2010 году: проиграла 0:1 Швейцарии

Иногда эта невероятная волна эмоций кажется вторым по величине активом Аргентины — после, конечно, маленького человечка в футболке с номером 10, — но иногда кажется, что она ведет их игроков в другом направлении.

Это выглядело немного похоже на ситуацию с Бразилией на домашнем для нее ЧМ-2014. Невыносимо напряженные столкновения с Чили и Колумбией в плей-офф, закончившиеся исступленными празднованиями, только для того, чтобы бешеный ажиотаж захлестнул их с головой в полуфинале, что привело к унизительному поражению от намного более зрелой и спокойной сборной Германии.

Это яркая иллюстрация кризиса, которого Аргентина должна избежать. Они должны быть в состоянии оседлать эту волну, когда придет благоприятный момент, но также знать, когда пришло время слить весь эмоциональный накал из игры.

Сборная Аргентины globallookpress.com

Их страстное желание трофея, спустя 36 лет после их предыдущего триумфа на чемпионате мира, даже сильнее, чем у Бразилии. Сборная Аргентины порождает пыл и квазирелигиозное рвение, не имеющее себе равных ни в одном виде спорта.

Это, в свою очередь, может вдохновить игроков на достижение невообразимых высот. Это также может вызвать нервное напряжение в моменты, когда ставки кажутся почти невыносимо высокими.

В основе всего находится Месси, пытающийся сохранить свою голову ясной, в то время как все вокруг теряют голову. И в пятницу были времена, когда безумие грозило поглотить и его.

Паса Месси на Молину globallookpress.com

Он проводит замечательный турнир в возрасте 35 лет, еще больше возвышая команду практически невоспетых исполнителей и совершая ключевые действия в каждой игре. От этого паса на Молину просто захватывало дух.

Но дело не только в Месси. Речь идет о том, как вся команда может справиться с эмоциями, давлением и, конечно же, с физическими, тактическими и техническими проблемами, связанными с самой важной игрой в их жизни.

Просто наблюдать за Аргентиной на этом чемпионате мира — изнурительный, эмоционально истощающий опыт. Так или иначе, все закончится слезами.