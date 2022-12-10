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    Дневник ЧМ-2022. Бразильские слезы, голландские хитрости и героические вратари

    О главных событиях восемнадцатого игрового дня на чемпионате мира по футболу в Катаре

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    Неймар
    В пятницу, 9 декабря, на чемпионате мира по футболу, проходящем в Катаре, состоялись два первых матча 1/4 финала: сборная Хорватии сенсационно выбила с турнира Бразилию (1:1, 4:2 по пенальти), а аргентинцы с трудом справились с командой Нидерландов (2:2, 4:3). LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

    Событие дня

    Главным событием дня стал, разумеется, вылет с турнира сборной Бразилии. Команды, считавшиеся фаворитами турнира, одна за другой покидают ЧМ-2022: вслед за бесславным провалом Германии и Бельгии, и шокирующим фиаско Испании, пришел черед «селесао».

    У хорватов был план и они его придерживались. План был — контролировать мяч, прессинговать и не пропускать. С последним им помогал голкипер Доминик Ливакович, который в матче с Бразилией установил рекорд ЧМ, совершив 11 сейвов — в два раза больше чем его бразильский оппонент Аллисон сделал за весь турнир.

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    • Впрочем, в первом тайме балканская команда умело сдерживала «пенаткампеонов», которые нанесли всего три удара в створ, но опасными их назвать точно нельзя. После перерыва бразильцы добавили в атаке, создали несколько опасных моментов, но Ливакович, поймав кураж, отказался пропускать.

    Игра перешла в экстра-таймы, и в конце первого из них «селесао» организовали гол, после чего совершили роковую ошибку: решили удержать минимальный счет, отдав инициативу сопернику.

    Футбольный бог тут же наказал своих любимых детей — на 117-й минуте хорваты отыгрались, а после в серии пенальти для бразильцев все покатилось под откос — Ливакович взял удар бившего первым Родриго, еще один удар приняла на себя штанга, а до Неймара, который должен был бить пятым, очередь так и не дошла.

    Бразилия — Хорватия

    Пока хорваты ликовали, второй мундиаль подряд творя чудеса, бразильцы лили слезы на поле и рассказывали в послематчевых интервью, что хотят запереться в своей комнате и не выходить примерно сто лет.

    После вылета с ЧМ-2022 главный тренер Тите объявил о своей отставки, которая, как и у экс-наставника сборной Бельгии Роберто Мартинеса, хоть и была запланирована заранее, но предполагалось, что пройдет на более мажорной ноте.

    Последнее чемпионство Бразилия завоевала 20 лет назад, в 2002 года, после чего потерпела неудачу на пяти ЧМ, в четырех случаях вылетая в четвертьфинале. Лишь на домашнем турнире в 2014 удалось дойти до полуфинала, чтобы быть униженным Германией, да еще и проиграть в матче за бронзу.

    Бразилия — Хорватия

    Лидер бразильской команды Неймар тоже заявил о желании завершить карьеру в национальной команде. Он дебютировал за «селесао» в 2010 году и проиграл вместе с ней на четырех мундиалях.

    Видимо надоело — бразилец очень тяжело переживает неудачи на мундиалях и долго приходит в себя, а в 2021 году он жаловался на серьезную депрессию.

    Герой дня

    Несмотря на вратарские подвиги Ливаковича, отметить хочется другого стража ворот — вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса, который буквально за шкирку затащил «альбиселесте» в полуфинал, после того как те по ходу матча разбазарили комфортное преимущество в два мяча и довели дело до серии пенальти.

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  • 08/12/2022

    • Там голкипер «Астон Виллы» совершил чудо, взяв два первых удара с «точки» в исполнении Вирджила ван Дейка и Стивена Бергёйса, чем буквально надломил голландцев.

    Действовал при этом аргентинец сверхуверенно, вытаскивая сложные мячи — сначала из правого угла, затем — из левого, а сэйвы свои отмечал с непередаваемым свэгом и танцами.

    Мартинес берет удар Ван Дейка

    Это его стиль — летом 2021-го Мартинес сверкнул на Кубке Америки, став одним из героев сборной Аргентины. Команда, ворота которой оберегал Эмилиано, пропустила лишь дважды, а в серии пенальти полуфинала против Колумбии он сделал три сэйва, при этом совершенно переигрывая оппонентов психологически при помощи треш-тока и тех самых бурных празднований.

    Можно быть уверенным — если Аргентина снова наиграет на серию пенальти, шоу будет обеспечено.

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    Неудачник дня

    Главным неудачником дня признается защитник сборной Бразилии Маркиньос, который провел еще более неудачный матч, чем большинство его партнеров по команде. Вот краткое перечисление его заслуг:

    На 77-й минуте защитник ПСЖ получил желтую карточку за то, что остановил Луку Модрича, который пытался развить контратаку по правому флангу. Маркиньос не успевал и просто руками уложил Луку на газон.

    Маркиньос

    На 116-й минуте, когда бразильцы вели со счетом 1:0 и полуфинал уже виднелся на горизонте, защитник селесао невольно помог хорватам отыграться.

    Мислав Оршич получил мяч на левом фланге, пробежал от центра поля до штрафной бразильской сборной и точно отдал на Петковича. Бруно бил в касание и Алиссон отбил бы мяч, но перед ним встал Маркиньос и благодаря рикошету от ноги защитника мяч нырнул в угол.

    Маркиньос

    И наконец, в серии пенальти Маркиньос не реализовал решающий одиннадцатиметровый, когда Хорватия успешно забила все четыре попытки. Защитник бил на точность в угол, но попал в штангу.

    Бразилия едет домой, а этот матч еще долго будет являться Маркиньосу в кошмарах.

    Гол дня

    Большая часть голов этого игрового дня была забита в матче Аргентины и Нидерландов, и особо хочется выделить второй гол голландцев, переведший игру в экстра-таймы. Даже не гол, а всю комбинацию, которая была хитроумной домашней заготовкой.

    На 11-й добавленной минуте голландцы получили право на опасный стандарт у штрафной соперника. Копмейнерс не стал бить, хотя аргентинцы именно этого и ждали, а покатил мяч низом через застигнутую этим врасплох «стенку» на Ваута Вегорста.

    Ваут Вегорст

    Форвард быстро подработал снаряд правой ногой и левой уложил его в дальний угол ворот, поймав Эмилиано Мартинеса на противоходе. К такому не был готов даже наш герой дня.

    Сэйв дня

    В этот игровой день было достаточно блистательных сэйвов в серии пенальти, но хочется еще раз отметить хорватского вратаря Доминика Ливаковича, который знатно потрудился в матче с Бразилией.

    Причем работу ему сразу после перерыва подкинули собственные защитники.

    Доминик Ливанович

    Когда Милитао подключился в бразильскую атаку и от края штрафной сборной Хорватии прострелил к линии вратарской, защитник Йошко Гвардиол в подкате сыграл на перехвате, но едва не срезал мяч в свои ворота — Ливакович каким-то чудом ногой парировал мяч.

    Кадр дня

    Злорадство — самая приятная часть победы?

    Матч Аргентины и Нидерландов был таким горячим, что трижды прерывался из-за массовых потасовок. Лучше бы поберегли силы на пенальти...

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