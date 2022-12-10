Дневник ЧМ-2022. Бразильские слезы, голландские хитрости и героические вратари

В пятницу, 9 декабря, на чемпионате мира по футболу, проходящем в Катаре, состоялись два первых матча 1/4 финала: сборная Хорватии сенсационно выбила с турнира Бразилию (1:1, 4:2 по пенальти), а аргентинцы с трудом справились с командой Нидерландов (2:2, 4:3). LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

Событие дня

Главным событием дня стал, разумеется, вылет с турнира сборной Бразилии. Команды, считавшиеся фаворитами турнира, одна за другой покидают ЧМ-2022: вслед за бесславным провалом Германии и Бельгии, и шокирующим фиаско Испании, пришел черед «селесао».

У хорватов был план и они его придерживались. План был — контролировать мяч, прессинговать и не пропускать. С последним им помогал голкипер Доминик Ливакович, который в матче с Бразилией установил рекорд ЧМ, совершив 11 сейвов — в два раза больше чем его бразильский оппонент Аллисон сделал за весь турнир.

Впрочем, в первом тайме балканская команда умело сдерживала «пенаткампеонов», которые нанесли всего три удара в створ, но опасными их назвать точно нельзя. После перерыва бразильцы добавили в атаке, создали несколько опасных моментов, но Ливакович, поймав кураж, отказался пропускать.

Игра перешла в экстра-таймы, и в конце первого из них «селесао» организовали гол, после чего совершили роковую ошибку: решили удержать минимальный счет, отдав инициативу сопернику.

Футбольный бог тут же наказал своих любимых детей — на 117-й минуте хорваты отыгрались, а после в серии пенальти для бразильцев все покатилось под откос — Ливакович взял удар бившего первым Родриго, еще один удар приняла на себя штанга, а до Неймара, который должен был бить пятым, очередь так и не дошла.

Бразилия — Хорватия globallookpress.com

Пока хорваты ликовали, второй мундиаль подряд творя чудеса, бразильцы лили слезы на поле и рассказывали в послематчевых интервью, что хотят запереться в своей комнате и не выходить примерно сто лет.

После вылета с ЧМ-2022 главный тренер Тите объявил о своей отставки, которая, как и у экс-наставника сборной Бельгии Роберто Мартинеса, хоть и была запланирована заранее, но предполагалось, что пройдет на более мажорной ноте.

Последнее чемпионство Бразилия завоевала 20 лет назад, в 2002 года, после чего потерпела неудачу на пяти ЧМ, в четырех случаях вылетая в четвертьфинале. Лишь на домашнем турнире в 2014 удалось дойти до полуфинала, чтобы быть униженным Германией, да еще и проиграть в матче за бронзу.

Бразилия — Хорватия globallookpress.com

Лидер бразильской команды Неймар тоже заявил о желании завершить карьеру в национальной команде. Он дебютировал за «селесао» в 2010 году и проиграл вместе с ней на четырех мундиалях.

Видимо надоело — бразилец очень тяжело переживает неудачи на мундиалях и долго приходит в себя, а в 2021 году он жаловался на серьезную депрессию.

Герой дня

Несмотря на вратарские подвиги Ливаковича, отметить хочется другого стража ворот — вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса, который буквально за шкирку затащил «альбиселесте» в полуфинал, после того как те по ходу матча разбазарили комфортное преимущество в два мяча и довели дело до серии пенальти.

Там голкипер «Астон Виллы» совершил чудо, взяв два первых удара с «точки» в исполнении Вирджила ван Дейка и Стивена Бергёйса, чем буквально надломил голландцев.

Действовал при этом аргентинец сверхуверенно, вытаскивая сложные мячи — сначала из правого угла, затем — из левого, а сэйвы свои отмечал с непередаваемым свэгом и танцами.

Мартинес берет удар Ван Дейка globallookpress.com

Это его стиль — летом 2021-го Мартинес сверкнул на Кубке Америки, став одним из героев сборной Аргентины. Команда, ворота которой оберегал Эмилиано, пропустила лишь дважды, а в серии пенальти полуфинала против Колумбии он сделал три сэйва, при этом совершенно переигрывая оппонентов психологически при помощи треш-тока и тех самых бурных празднований.

Можно быть уверенным — если Аргентина снова наиграет на серию пенальти, шоу будет обеспечено.

Неудачник дня

Главным неудачником дня признается защитник сборной Бразилии Маркиньос, который провел еще более неудачный матч, чем большинство его партнеров по команде. Вот краткое перечисление его заслуг:

На 77-й минуте защитник ПСЖ получил желтую карточку за то, что остановил Луку Модрича, который пытался развить контратаку по правому флангу. Маркиньос не успевал и просто руками уложил Луку на газон.

На 116-й минуте, когда бразильцы вели со счетом 1:0 и полуфинал уже виднелся на горизонте, защитник селесао невольно помог хорватам отыграться.

Мислав Оршич получил мяч на левом фланге, пробежал от центра поля до штрафной бразильской сборной и точно отдал на Петковича. Бруно бил в касание и Алиссон отбил бы мяч, но перед ним встал Маркиньос и благодаря рикошету от ноги защитника мяч нырнул в угол.

И наконец, в серии пенальти Маркиньос не реализовал решающий одиннадцатиметровый, когда Хорватия успешно забила все четыре попытки. Защитник бил на точность в угол, но попал в штангу.

Бразилия едет домой, а этот матч еще долго будет являться Маркиньосу в кошмарах.

Гол дня

Большая часть голов этого игрового дня была забита в матче Аргентины и Нидерландов, и особо хочется выделить второй гол голландцев, переведший игру в экстра-таймы. Даже не гол, а всю комбинацию, которая была хитроумной домашней заготовкой.

На 11-й добавленной минуте голландцы получили право на опасный стандарт у штрафной соперника. Копмейнерс не стал бить, хотя аргентинцы именно этого и ждали, а покатил мяч низом через застигнутую этим врасплох «стенку» на Ваута Вегорста.

Ваут Вегорст globallookpress.com

Форвард быстро подработал снаряд правой ногой и левой уложил его в дальний угол ворот, поймав Эмилиано Мартинеса на противоходе. К такому не был готов даже наш герой дня.

Сэйв дня

В этот игровой день было достаточно блистательных сэйвов в серии пенальти, но хочется еще раз отметить хорватского вратаря Доминика Ливаковича, который знатно потрудился в матче с Бразилией.

Причем работу ему сразу после перерыва подкинули собственные защитники.

Доминик Ливанович globallookpress.com

Когда Милитао подключился в бразильскую атаку и от края штрафной сборной Хорватии прострелил к линии вратарской, защитник Йошко Гвардиол в подкате сыграл на перехвате, но едва не срезал мяч в свои ворота — Ливакович каким-то чудом ногой парировал мяч.

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