Судьбоносные четвертьфиналы. Настоящий чемпионат мира только начинается

начала чемпионат мира с семи голов в ворота Коста-Рики. И люди не скрывали своего восхищения. Но испанцы уже дома. Сборнаядо сих пор выглядела весьма солидно, но теперь ей предстоит сыграть сКилиана Мбаппе. А еще есть, на фоне которой меркнут и французы, и англичане.

И все-таки повод надеяться на триумф остается у болельщиков всех сборных, которые оказались в 1/4 финала. Например, португальцы в первом раунде плей-офф разбили Швейцарию (6:1), тем самым подтвердив, что турнир только начинается. История показывает, что это правда.

Очень часто до четвертьфинала будущий победитель не показывает ничего выдающегося, поэтому нет никакого смысла заострять внимания на событиях, которые происходили на групповом этапе и даже в 1/8 финала.

Например, в 1986 году чемпионом стала сборная Аргентины с великим Диего Марадоной, который до встречи с Англией в 1/4 финала забил лишь один мяч. На ранних стадиях основное внимание было приковано к сборной Бразилии, которая в первых четырех матчах забила девять мячей и ни разу не пропустила. Тренера аргентинцев Карлоса Билардо постоянно критиковали, но он лишь процитировал Марадону, который был весьма лаконичен: «Мы сами по себе. Посмотрим, что в итоге произойдет».

Жизнь Марадоны изменили два легендарных гола в матче с Англией. В игре с Бельгией в полуфинале Диего забил еще два мяча. А одним из героев финала стал Хорхе Бурручага, забивший победный гол в ворота сборной Германии.

Диего Марадона globallookpress.com

На чемпионате мира имеют значение только голы и результаты на поздних стадиях. Зинедин Зидан стал героем ЧМ-1998 после двух забитых мячей в решающем матче с Бразилией. А в начале турнира Зизу пришлось пропустить две игры из-за дисквалификации.

«У меня нет ощущения, что я провалил этот чемпионат мира. Да, я не забил, но у меня есть еще один матч, чтобы сделать это», — сказал Зидан сразу после победы над Хорватией в полуфинале ЧМ-1998. И это сделал это.

Зинедин Зидан globallookpress.com

Вторую красную карточку на чемпионате мира Зидан получил в 2006 году в финальном матче с Италией, которая лучше всех знает, что слабое начало вряд ли стоит считать проблемой. На ЧМ-1982 три первых матча с участием итальянцев завершились вничью, но в конце концов ни стали чемпионами.

В 2006 году, когда Италия с трудом прошла Австралию в 1/8 финала благодаря спорному пенальти, немногие в тот момент подумали, что «Скуадра Адзурра» вернется домой с кубком. Главным фаворитом была Бразилия. А еще была мощная Германия. А лучший футбол демонстрировала Аргентина.

Но Марчело Липпи знал, что самое главное только начинается. Как раз к четвертьфиналу у итальянцев сформировалась чемпионская команда.

Сборная Италии победителем ЧМ-2006 globallookpress.com

В 2010 году сборная Испании проиграла в первом матче Швейцарии, после чего появились вполне обоснованные сомнения — сможет ли она с такой игрой бороться за кубок.

Но в конечном счете, этот результат не имел никакого значения. За весь турнир испанцы забили лишь восемь мячей, но все равно стали чемпионами. Например, Аргентина в четырех первых матчах наколотила десять мячей, но она вернулась домой задолго до того, как Испания победила в финале сборную Нидерландов.

Нидерланды перед встречей с Испанией выиграли шесть матчей из шести. Но в самый решающий момент они уступили команде, которая начала турнир с поражения.

Сборная Германии на ЧМ-2014 в 1/8 финала с трудом дожала Алжир — для этого ей понадобился овертайм. «Мы вышли в финал, и это единственное, что имеет значение», — сказал после игры защитник Бундестим Пер Мертезакер. Немцы, как известно, выиграли тот турнир в Бразилии.

Сборная Франции на чемпионате мира 2018 года с трудом выиграла на групповом этапе у Австралии и Перу и поделила очки с Данией. А в 1/8 финала аргентинцы уступали Аргентине, но потом все перевернулось с ног на голову. При этом у Франции была худшая разница мячей среди всех четвертьфиналистов. Но вряд ли кто-то назовет ее недостойным победителем.

Что касается личностей, то Килиану Мбаппе и Антуану Гризманну удалось отличиться финале, но Золотую бутсу выиграл Гарри Кейн, который все шесть своих мячей забил до 1/4 финала.

Паоло Росси ни разу не забил до встречи с Бразилией в четвертьфинале ЧМ-1982. В конечном итоге он завершил турнир с шестью голами. Давор Шукер стал лучшим бомбардиром ЧМ-1998, но кто сейчас вспомнит, что до 1/8 финала он забил меньше, чем мексиканец Луис Эрнандес?

Нападающий сборной Хорватии Давор Шукер — лучший бомбардир ЧМ-1998 globallookpress.com

Но самым ярким примером остается подвиг Джеффри Хертс. На ЧМ-1966 форвард сборной Англии впервые появился на поле только в четвертьфинальном матче с Аргентиной, котором ему удалось забить единственный мяч. А в финальной игре с Германией Хертс стал автором знаменитого хет-трика.

56 из 64 матчей уже позади. Теперь начинается самое интересное.