Заслуженный вылет. Сборной Испании пора задуматься о смене игрового стиля

Больше 1000 передач и всего лишь один удар в створ.

И эта статистика лучшего всего отображает то, что происходило на поле в матче между Испанией и Марокко.

Испанцы приехали в Катар с чемпионскими амбициями, но, в конце концов, снова ничего не добились. Как и четыре года назад, их судьба была решена в серии пенальти. Сборная Марокко заслужила эту победу. А Испания получила по заслугам.

Но это не новые проблемы. Сборная Испании доминировала в период с 2008 по 2012 год, выиграв за это время три крупных турнира. Тогда в ее игре контроль мяча тоже имел большое значение, но было и еще кое-что.

На ЧМ-2022 испанцы владели мячом в среднем 77% игрового времени, но при этом они нанесли меньше ударов, чем Южная Корея и Сенегал. Да, «фурия роха» забила девять мячей, но семь из них получила Коста-Рика.

Бывшего защитника «МЮ», а ныне известного эксперта Гэри Невилла высмеяли, когда после первых матчей он сказал, что Испании не хватает мощи в атаке, но в конце концов он оказался прав.

Но это далеко не единственное, чего Испании не хватало в Катаре.

Несмотря на свой высочайший технический уровень и присутствие таких ярких игроков, как Гави, Педри и Серджи Бускетс, Испания все равно с большим трудом создавала опасные моменты, которых, по сути, и не было.

В матчах против Германии, Японии и Марокко показатель xG (ожидаемые голы) был всего лишь на уровне 2.59. И это

Во всех четырех матчах, то есть более чем семь часов на футбольном поле, ни один игрок испанской сборной не создал более пяти моментов.

Альваро Морату нельзя назвать идеальным выбором на роль центрфорварда, но ему, по крайней мере, удалось забить на этом турнире три мяча. Несмотря на всю критику, у него есть все основания утверждать, что он выполнил свою работу. У остальных таких оснований нет.

Педри и Гави, конечно, нельзя назвать ответственными за этот провал. В данном случае акцент стоит сделать на главном тренере — Луиса Энрике. Он наверняка должен понимать, что в какой-то момент возложил слишком большую ответственность на плечи еще совсем молодых полузащитников.

Луис Энрике globallookpress.com

Перед игрой Луи Энрике провел стрим в Twitch, отвечал на вопросы болельщиков, пытаясь излучать спокойствие и уверенность. «Мы расслаблены, уверены и рады старту плей-офф», — сказал тренер испанцев. Но у футболистов, по всей видимости, был другой настрой.

Некоторые из них до сих пор хорошо помнят провалы на предыдущих турнирах. И поражение от Японии в заключительном туре, похоже, тоже не прошло бесследно.

В матче с Марокко Бускетс и Родри могли в течение минуты отдавать друг другу передачи, абсолютно не задумываясь о продвижении мяча к чужой штрафной. А Жорди Альба на этот раз был абсолютно неэффективен на фланге.

Карта передач сборной Испании в матче с Марокко skysports.com

Безусловно, марокканцы заслуживают огромной похвалы за то, как им удалось разбалансировать игру Испании. Они блестяще воспользовались недостатками соперника, реализовав все свои задумки, несмотря на то, что все решилось только в серии пенальти.

Но в конечном итоге Испания должна икать причину неудачи в себе.

Перед игрой с Марокко испанские СМИ призывали команду Луиса Энрике атаковать и действовать как можно агрессивнее.

Все они отталкивались от комментариев Луиса Энрике, заявившего, что Испания останется верной своей философии, несмотря на поражение от Японии.

«Национальная команда клянется в верности своему стилю», — написала популярная испанская газета AS. «Это моя идея, и именно она привела нас сюда», — добавил Энрике.

В итоге эта преданность стилю, где все заточено под постоянный контроль мяча и стремление медленно задушить соперника, стала помехой для достижения результата.

По ходу матча стало ясно, что испанцам нужны новые идеи, а не бесконечные переводы с одного фланга на другой. Марокканцам оставалось только наблюдать и ждать своего шанса для контратаки.

Сборная Испании ни разу не забила в серии пенальти против Марокко globallookpress.com

Хотя бы какой-то элемент непредсказуемости в игре Испании появился после 75-й минуты, когда на поле появился Нико Уильямс, который не боялся идти вперед.

Но изменения были сделаны слишком поздно. Марокканцы спокойно могли не доводить дело до серии пенальти, если бы своим моментом воспользовался вышедший на замену Валид Шеддира.

Луис Энрике рассказывал, что просит своих игроков выполнить «1000 пенальти» при подготовке к турниру. Но к тому времени, когда началась серия пенальти, вера в успех была потеряна.

На Евро-2022 Испания проиграла в серии пенальти итальянцам. И ее снова постигла та же участь после неудачных ударов Пабло Сарабии, Карлоса Солера и Бускетса, который, по всей видимости, провел последний матч за сборную.

Это был еще один многообещающий турнир, который в итоге обернулся для Испании провалом. И очевидно, что главная проблема заключается в игровом стиле.