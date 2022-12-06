Трансферный дайджест. 30 ноября — 6 декабря

Илкай Гюндоган

Полузащитник, 32 года, «Манчестер Сити»

Илкай Гюндоган globallookpress.com

После сенсационного провала сборной Германии на чемпионате мира Гюндогану сейчас вряд ли хочется думать о клубных делах, но в данном случае у него просто нет другого выбора

Дело в том, что контракт Илкая с «Ман Сити» подходит к концу, а подписывать новый он, судя по всему, не собирается. Немецкий хавбек хочет воспользоваться последним шансом поиграть за какой-нибудь другой топ-клуб.

И как минимум один вариант у него точно будет. Гюндогана хочет подписать «Барселона». Более того, в его переходе заинтересован лично Хави.

Главный тренер «Барсы» видит в нем идеальную замену для Серджи Бускетса, который, похоже, планирует переехать в США.

Долгосрочный контракт Гюндогану вряд ли предложат, но в ближайшие два-три года он точно способен помочь выбирающемуся из ямы каталонскому клубу.

Наш прогноз: из «Ман Сити» уйдет, но не факт, что в «Барсу».

Жоау Феликс

Нападающий, 23 года, «Атлетико»

Жоау Феликс globallookpress.com

Всё, терпение Феликса лопнуло. Скорее всего, мы больше не увидим этого португальца в футболке «Атлетико».

Жорже Мендеш, агент Жоау, уже сообщил боссам мадридского клуба, что его клиент решил уйти, не дожидаясь завершения сезона.

В «Атлетико» ответили «нет проблем, уходите». Но есть один серьезный нюанс. Зимой «матрасники» отпустят Феликса только в том случае, если за него заплатят 100 миллионов евро. Очевидно, что это ловушка.

Претендентов на Феликса хватает (называют и «МЮ», и «Баварию», и «ПСЖ»), но захочет согласится ли кто-то отдать за него 100 миллионов? Вряд ли.

Мендеш пытается навязать «Атлетико» вариант с арендой, но «Атлетико» пока на такое не согласен. В общем, сага продолжается, но уже понятно, что Феликс не хочет играть за команду Диего Симеоне.

Наш прогноз: летом точно сбежит из «Атлетико».

Нголо Канте

Полузащитник, 31 год, «Челси»

Нголо Канте globallookpress.com

Нголо Канте с большой долей вероятности начнет следующий сезон в новом клубе. Француз очень хочет остаться в Лондоне, но «Челси» с недавних пор больше не заинтересован в продолжении сотрудничества.

Причина — постоянные травмы игрока. Например, в этом сезоне Канте провел всего лишь два матча. И пока не очень понятно, когда у него появится возможность вернуться на поле.

Поэтому все идет к тому, что летом Нголо окажется в статусе свободного агента. Но драматичной эту историю нельзя назвать.

У Канте будет как минимум несколько вариантов продолжения карьеры в топ-клубе. Несмотря на повышенную травматичность игрока, «Барселона» и «ПСЖ» готовы рискнуть. Правда, Нголо по-прежнему верит, что ему не придется искать новую команду.

Наш прогноз: вряд ли «Челси» передумает.

Франк Кессиэ

Полузащитник, 25 лет, «Барселона»

А ведь Франка сразу предупреждали, что заиграть в «Барселоне» будет невероятно сложно. При здоровом Бускетсе и рядом с молодыми и дерзкими Педри и Гави — почти невозможно.

Но Кессиэ вряд ли сильно переживает по этому поводу. Ивуариец прекрасно знает, что его жду в «Интере». Кроме того, в его переходе заинтересован «Наполи» и клуб из АПЛ.

Несмотря на то, что с его ролью в «Барсе» давным-давно все понятно, Франк все равно хочет остаться на «Камп Ноу» до конца сезона, а дальше будет видно.

Да и главный тренер сине-гранатовых Хави тоже заинтересован в том, чтобы Кессиэ остался. Все-таки впереди сложнейшая борьба с «Реалом» за титул в Ла Лиге. Плюс в Лиге Европы у каталонцев тоже чемпионские амбиции. Поэтому люди им точно нужны.

Но нет никаких сомнений, что летом Кессиэ покинет «Барселону». Скорее всего, экс-игрок «Милана» вернется в Италию.

Наш прогноз: уйдет из «Барсы», но, скорее всего, не сейчас, а летом.

Рафаэл Леау

Нападающий, 23 года, «Милан»

Рафаэл Леау globallookpress.com

В «Милане» уже прекрасно понимают, что удержать Леау хотя бы еще на один сезон будет почти невозможно.

Все идет к тому, что летом португалец сменит команду, а «Милан» получит за него внушительную сумму.

И глядя на то, как Рафаэл проводит текущий сезон, итальянский клуб сможет рассчитывать как минимум на 100 миллионов евро.

Уже есть информацию, что о приобретении Леау всерьез задумался «Реал». А главным конкурентом «Мадрида» в борьбе за 23-летнего вингера будет «Пари Сен-Жермен».

Так или иначе, а достойных предложений у «Милана» будет достаточно. Правда, «россонери» нужно как можно скорее решить один вопрос — они до сих пор не продлили контракт с одним из лучших игроков команды. Действующее соглашение с Леау рассчитано до лета 2024 года.

Наш прогноз: уйдет из «Милана» следующим летом.

Никлас Фюллькруг

Нападающий, 29 лет, «Вердер»

Никлас Фюллькруг globallookpress.com

Никлас Фюллькруг перед началом сезона наверняка даже не помышлял о том, что осенью поедет в Катар в качестве главного нападающего сборной Германии и будет среди лидеров в списке бомбардиров Бундеслиги.

Немцы, как известно, провалили чемпионат мира, но форварду «Вердера» при этом удалось забить два мяча. А его главным достижением, безусловно, стал гол в матче с Испанией.

И после всех этих подвигов Фюллькруг, игравший относительно не так давно во второй Бундеслиге, попал в список трансферных целей «Баварии».

Более того, в мюнхенском клубе находятся под впечатлением от выступлений Никласа в этом сезона. А столкнувшийся с финансовыми проблемами «Вердер» готов отпустить 29-летнего форварда в обмен на 10 миллионов евро, то есть, по сути, за копейки.

Будет, конечно, очень забавно, если Фюллькругу удастся заменить в «Баварии» Роберта Левандовского.

Наш прогноз: вполне вероятно, что станет игроком «Баварии».

Ян Зоммер

Голкипер, 33 года, «Боруссия» Менхенгладбах

Ян Зоммер globallookpress.com

По правде говоря, удивительно, почему Зоммер только сейчас попал в сферу интересов топ-клубов. Швейцарец порой творит настоящие чудеса, но до сих пор у него не было возможности перейти в команду, которая регулярно борется за трофеи.

Но все может измениться уже этой зимой. В трансфере Яна заинтересованы два больших клуба — «Манчестер Юнайтед» и миланский «Интер».

«МЮ» готов приобрести Зоммера в январе, сразу после чемпионата мира, тогда как итальянцы намерены ждать до лета, когда 33-летний вратарь станет свободным агентом.

«Боруссия» рассчитывает продать Зоммера в следующем месяце, чтобы получить за него хоть какие-то деньги. И скорее всего, так и будет. Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг намерен использовать швейцарца в качестве основного голкипера — нидерландец разочарован постоянными ошибками Давида Де Хэа. От таких предложений, обычно, не отказываются.

Наш прогноз: в «Гладбахе» точно не останется.

Бруну Фернандеш

Полузащитник, 25 лет, «Манчестер Юнайтед»

Бруну Фернандеш globallookpress.com

Вряд ли Бруну куда-то уйдет в ближайшем будущем, но португальские СМИ не так давно узнали, что в подписании хавбека заинтересован «Реал».

Известно, что Фернандеш доволен своей ролью в «МЮ», но при этом не откажется от возможности вывести карьеру на новый уровень.

С этой задачей вполне можно справиться и на «Олд Траффорд», но в «Реале» это произойдет автоматически, тогда как в случае с «МЮ» пока не совсем понятно, сколько времени Эрику тен Хагу понадобится на перестройку.

Еще один провальный сезон может подтолкнуть Бруну к переходу в клуб, которому не надо каждый год искать нового тренера и устраивать кадровую революцию.

Наш прогноз:

останется в «МЮ».

Коди Гакпо

Нападающий, 23 года, ПСВ Эйндховен

Коди Гакпо globallookpress.com

Кому-то, конечно, очень сильно повезет. Скорее всего, Коди уйдет из ПСВ уже в январе. И главным претендентом на новую звезду нидерландского футбола является «Манчестер Юнайтед».

Поговаривают, что ПСВ, которому надо срочно поправлять финансовое положение, готов продать Гакпо за 55 миллионов евро. И желательно уже зимой.

В принципе, для «МЮ» сумма, можно сказать, смешная. Но есть одна проблемка. После классных матчей в Катаре Гакпо привлек к себе внимание со стороны «Реала».

Но Коди наверняка понимает, что в «Мадриде» он будет в тени бразильцев Винисиуси и Родриго, тогда как в «МЮ» его ждет тен Хаг, который точно не станет держать своего соотечественника на скамейке запасных.

В общем, скорее всего, вскоре после чемпионата мира Коди сделает следующий шаг в своей карьере. К слову, не лишним будет рассказать про статистику Гакпо в этом сезоне: в 30-ти матчах за ПСВ у него 17 голов и 18 результативных передач. Очевидно, что парень перерос уровень чемпионата Нидерландов.

Наш прогноз: уже в январе уедет в Англию.

Килиан Мбаппе

Нападающий, 23 года, «Пари Сен-Жермен»

Килиан Мбаппе globallookpress.com

«Реал» снова задумался о трансфере Мбаппе. Похоже, Флорентино Перес слегка успокоился и понял, что будет неправильно продолжать обижаться на молодого человека, который полгода назад в последний момент передумал переезжать в Мадрид и подписал новый контракт с «ПСЖ».

Глядя на игру Мбаппе, ему действительно можно многое простить. Но теперь «Королевский клуб» не намерен сюсюкаться с Килианом.

Пишут, что Перес возобновит переговоры по трансферу Мбаппе только в том случае, если игрок согласится на условия «Реала».

Первое условие — французской звезде придется соблюдать правила «Реала» в отношении маркетинговой и рекламной деятельности.

И кроме того, «Реал» не намерен предлагать Мбаппе «золотой» контракт, который форвард получил в «ПСЖ». В «Мадриде» есть четкая структура зарплат, и клуб не намерен нарушать ее ради одного человека.

Мбаппе при этом по-прежнему сомневается по поводу необходимости продолжать выступления за «ПСЖ». Обида на руководство клуба все еще никуда не делась. Сложно понять, что Килиану не нравится, но солидные источники продолжают сообщать о его нежелании оставаться в столице Франции.

Сложно сказать, как будет развиваться ситуация, но, скорее всего, «Реал» вряд ли будет суетиться следующим летом. В этом нет никакого смысла с учетом того, что в 2024 году Мбаппе станет свободным агентом и его можно будет забрать бесплатно.

Наш прогноз: успокоится и будет дальше играть за «ПСЖ».