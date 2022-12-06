Трансферный дайджест. 30 ноября — 6 декабря

Илкай Гюндоган
Полузащитник, 32 года, «Манчестер Сити»
После сенсационного провала сборной Германии на чемпионате мира Гюндогану сейчас вряд ли хочется думать о клубных делах, но в данном случае у него просто нет другого выбора
Дело в том, что контракт Илкая с «Ман Сити» подходит к концу, а подписывать новый он, судя по всему, не собирается. Немецкий хавбек хочет воспользоваться последним шансом поиграть за какой-нибудь другой топ-клуб.
И как минимум один вариант у него точно будет. Гюндогана хочет подписать «Барселона». Более того, в его переходе заинтересован лично Хави.
Главный тренер «Барсы» видит в нем идеальную замену для Серджи Бускетса, который, похоже, планирует переехать в США.
Долгосрочный контракт Гюндогану вряд ли предложат, но в ближайшие два-три года он точно способен помочь выбирающемуся из ямы каталонскому клубу.
Наш прогноз: из «Ман Сити» уйдет, но не факт, что в «Барсу».
Жоау Феликс
Нападающий, 23 года, «Атлетико»
Всё, терпение Феликса лопнуло. Скорее всего, мы больше не увидим этого португальца в футболке «Атлетико».
Жорже Мендеш, агент Жоау, уже сообщил боссам мадридского клуба, что его клиент решил уйти, не дожидаясь завершения сезона.
В «Атлетико» ответили «нет проблем, уходите». Но есть один серьезный нюанс. Зимой «матрасники» отпустят Феликса только в том случае, если за него заплатят 100 миллионов евро. Очевидно, что это ловушка.
Претендентов на Феликса хватает (называют и «МЮ», и «Баварию», и «ПСЖ»), но захочет согласится ли кто-то отдать за него 100 миллионов? Вряд ли.
Мендеш пытается навязать «Атлетико» вариант с арендой, но «Атлетико» пока на такое не согласен. В общем, сага продолжается, но уже понятно, что Феликс не хочет играть за команду Диего Симеоне.
Наш прогноз: летом точно сбежит из «Атлетико».
Нголо Канте
Полузащитник, 31 год, «Челси»
Нголо Канте с большой долей вероятности начнет следующий сезон в новом клубе. Француз очень хочет остаться в Лондоне, но «Челси» с недавних пор больше не заинтересован в продолжении сотрудничества.
Причина — постоянные травмы игрока. Например, в этом сезоне Канте провел всего лишь два матча. И пока не очень понятно, когда у него появится возможность вернуться на поле.
Поэтому все идет к тому, что летом Нголо окажется в статусе свободного агента. Но драматичной эту историю нельзя назвать.
У Канте будет как минимум несколько вариантов продолжения карьеры в топ-клубе. Несмотря на повышенную травматичность игрока, «Барселона» и «ПСЖ» готовы рискнуть. Правда, Нголо по-прежнему верит, что ему не придется искать новую команду.
Наш прогноз: вряд ли «Челси» передумает.
Франк Кессиэ
Полузащитник, 25 лет, «Барселона»
А ведь Франка сразу предупреждали, что заиграть в «Барселоне» будет невероятно сложно. При здоровом Бускетсе и рядом с молодыми и дерзкими Педри и Гави — почти невозможно.
Но Кессиэ вряд ли сильно переживает по этому поводу. Ивуариец прекрасно знает, что его жду в «Интере». Кроме того, в его переходе заинтересован «Наполи» и клуб из АПЛ.
Несмотря на то, что с его ролью в «Барсе» давным-давно все понятно, Франк все равно хочет остаться на «Камп Ноу» до конца сезона, а дальше будет видно.
Да и главный тренер сине-гранатовых Хави тоже заинтересован в том, чтобы Кессиэ остался. Все-таки впереди сложнейшая борьба с «Реалом» за титул в Ла Лиге. Плюс в Лиге Европы у каталонцев тоже чемпионские амбиции. Поэтому люди им точно нужны.
Но нет никаких сомнений, что летом Кессиэ покинет «Барселону». Скорее всего, экс-игрок «Милана» вернется в Италию.
Наш прогноз: уйдет из «Барсы», но, скорее всего, не сейчас, а летом.
Рафаэл Леау
Нападающий, 23 года, «Милан»
В «Милане» уже прекрасно понимают, что удержать Леау хотя бы еще на один сезон будет почти невозможно.
Все идет к тому, что летом португалец сменит команду, а «Милан» получит за него внушительную сумму.
И глядя на то, как Рафаэл проводит текущий сезон, итальянский клуб сможет рассчитывать как минимум на 100 миллионов евро.
Уже есть информацию, что о приобретении Леау всерьез задумался «Реал». А главным конкурентом «Мадрида» в борьбе за 23-летнего вингера будет «Пари Сен-Жермен».
Так или иначе, а достойных предложений у «Милана» будет достаточно. Правда, «россонери» нужно как можно скорее решить один вопрос — они до сих пор не продлили контракт с одним из лучших игроков команды. Действующее соглашение с Леау рассчитано до лета 2024 года.
Наш прогноз: уйдет из «Милана» следующим летом.
Никлас Фюллькруг
Нападающий, 29 лет, «Вердер»
Никлас Фюллькруг перед началом сезона наверняка даже не помышлял о том, что осенью поедет в Катар в качестве главного нападающего сборной Германии и будет среди лидеров в списке бомбардиров Бундеслиги.
Немцы, как известно, провалили чемпионат мира, но форварду «Вердера» при этом удалось забить два мяча. А его главным достижением, безусловно, стал гол в матче с Испанией.
И после всех этих подвигов Фюллькруг, игравший относительно не так давно во второй Бундеслиге, попал в список трансферных целей «Баварии».
Более того, в мюнхенском клубе находятся под впечатлением от выступлений Никласа в этом сезона. А столкнувшийся с финансовыми проблемами «Вердер» готов отпустить 29-летнего форварда в обмен на 10 миллионов евро, то есть, по сути, за копейки.
Будет, конечно, очень забавно, если Фюллькругу удастся заменить в «Баварии» Роберта Левандовского.
Наш прогноз: вполне вероятно, что станет игроком «Баварии».
Ян Зоммер
Голкипер, 33 года, «Боруссия» Менхенгладбах
По правде говоря, удивительно, почему Зоммер только сейчас попал в сферу интересов топ-клубов. Швейцарец порой творит настоящие чудеса, но до сих пор у него не было возможности перейти в команду, которая регулярно борется за трофеи.
Но все может измениться уже этой зимой. В трансфере Яна заинтересованы два больших клуба — «Манчестер Юнайтед» и миланский «Интер».
«МЮ» готов приобрести Зоммера в январе, сразу после чемпионата мира, тогда как итальянцы намерены ждать до лета, когда 33-летний вратарь станет свободным агентом.
«Боруссия» рассчитывает продать Зоммера в следующем месяце, чтобы получить за него хоть какие-то деньги. И скорее всего, так и будет. Главный тренер «МЮ» Эрик тен Хаг намерен использовать швейцарца в качестве основного голкипера — нидерландец разочарован постоянными ошибками Давида Де Хэа. От таких предложений, обычно, не отказываются.
Наш прогноз: в «Гладбахе» точно не останется.
Бруну Фернандеш
Полузащитник, 25 лет, «Манчестер Юнайтед»
Вряд ли Бруну куда-то уйдет в ближайшем будущем, но португальские СМИ не так давно узнали, что в подписании хавбека заинтересован «Реал».
Известно, что Фернандеш доволен своей ролью в «МЮ», но при этом не откажется от возможности вывести карьеру на новый уровень.
С этой задачей вполне можно справиться и на «Олд Траффорд», но в «Реале» это произойдет автоматически, тогда как в случае с «МЮ» пока не совсем понятно, сколько времени Эрику тен Хагу понадобится на перестройку.
Еще один провальный сезон может подтолкнуть Бруну к переходу в клуб, которому не надо каждый год искать нового тренера и устраивать кадровую революцию.
Наш прогноз:останется в «МЮ».
Коди Гакпо
Нападающий, 23 года, ПСВ Эйндховен
Кому-то, конечно, очень сильно повезет. Скорее всего, Коди уйдет из ПСВ уже в январе. И главным претендентом на новую звезду нидерландского футбола является «Манчестер Юнайтед».
Поговаривают, что ПСВ, которому надо срочно поправлять финансовое положение, готов продать Гакпо за 55 миллионов евро. И желательно уже зимой.
В принципе, для «МЮ» сумма, можно сказать, смешная. Но есть одна проблемка. После классных матчей в Катаре Гакпо привлек к себе внимание со стороны «Реала».
Но Коди наверняка понимает, что в «Мадриде» он будет в тени бразильцев Винисиуси и Родриго, тогда как в «МЮ» его ждет тен Хаг, который точно не станет держать своего соотечественника на скамейке запасных.
В общем, скорее всего, вскоре после чемпионата мира Коди сделает следующий шаг в своей карьере. К слову, не лишним будет рассказать про статистику Гакпо в этом сезоне: в 30-ти матчах за ПСВ у него 17 голов и 18 результативных передач. Очевидно, что парень перерос уровень чемпионата Нидерландов.
Наш прогноз: уже в январе уедет в Англию.
Килиан Мбаппе
Нападающий, 23 года, «Пари Сен-Жермен»
«Реал» снова задумался о трансфере Мбаппе. Похоже, Флорентино Перес слегка успокоился и понял, что будет неправильно продолжать обижаться на молодого человека, который полгода назад в последний момент передумал переезжать в Мадрид и подписал новый контракт с «ПСЖ».
Глядя на игру Мбаппе, ему действительно можно многое простить. Но теперь «Королевский клуб» не намерен сюсюкаться с Килианом.
Пишут, что Перес возобновит переговоры по трансферу Мбаппе только в том случае, если игрок согласится на условия «Реала».
Первое условие — французской звезде придется соблюдать правила «Реала» в отношении маркетинговой и рекламной деятельности.
И кроме того, «Реал» не намерен предлагать Мбаппе «золотой» контракт, который форвард получил в «ПСЖ». В «Мадриде» есть четкая структура зарплат, и клуб не намерен нарушать ее ради одного человека.
Мбаппе при этом по-прежнему сомневается по поводу необходимости продолжать выступления за «ПСЖ». Обида на руководство клуба все еще никуда не делась. Сложно понять, что Килиану не нравится, но солидные источники продолжают сообщать о его нежелании оставаться в столице Франции.
Сложно сказать, как будет развиваться ситуация, но, скорее всего, «Реал» вряд ли будет суетиться следующим летом. В этом нет никакого смысла с учетом того, что в 2024 году Мбаппе станет свободным агентом и его можно будет забрать бесплатно.
Наш прогноз: успокоится и будет дальше играть за «ПСЖ».