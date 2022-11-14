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    ЧМ-2022 повлияет на трансферную кампанию. Топ-клубы рискуют нарваться на нового Хамеса Родригеса

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    Использование аналитики, цифрового скаутинга (теперь, чтобы посмотреть игрока в деле, больше не надо никуда ездить — достаточно посмотреть видеозаписи) и всевозможных дотошных данных, доступных в любой точке мира, привело к тому, что любом мало-мальски талантливом парне сразу же становится известно.

    Хамес Родригес
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    Хамес Родригес

    Поэтому с некоторых пор крупные турниры стали своеобразной проверкой для игроков, по итогам которой клубы порой принимают решением по трансферам.

    Самый важный тест для любого футболиста на чемпионате мира — это проверка на психологическую устойчивость в стрессовых ситуациях. А так, клубы, как правило, обладают полной информацией почти по каждому игроку.

    Однако предстоящий чемпионат мира в этом плане будет несколько отличаться. Турнир в Катаре начнется 20 ноября (через неделю после начала перерыва в европейском футболе) и завершится 18 декабря (за неделю до возобновления сезона в АПЛ).

    При этом трансферное окно откроется, как обычно, 1 января. С одной стороны, у клубов будет слишком мало времени, чтобы проанализировать то, что они увидят на ЧМ. Но зато у них будет целый месяц, чтобы понять, в чем они нуждаются.

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    • Проведение чемпионата мира в середине европейского сезона уже оказала влияние на планирование трансферной кампании. Особенно с точки зрения того, как оценивать уровень физической готовности игроков. Это что-то вроде второй предсезонки, хотя то же самое можно сказать и о перерыве, который случился в начале пандемии. Большинство клубов будут рассматривать предстоящий перерыв как возможность внести определенные коррективы или продолжить работу в преддверии январского окна.

    Скорее всего, клубы начнут вести переговоры с игроками, которые не поедут на чемпионат мира, на несколько недель раньше, чем обычно. Скорее всего, в связи с этим часть сделок будет согласована еще до 1 января.

    Что касается финансовой стороны вопроса, то клубам приходится проявлять гибкость и большую осторожность в связи с экономическим спадом и глобальной пандемией.

    И тем не менее, любой потенциальный трансфер игрока, который проявит себя на ЧМ, вероятно, будет стоить огромных денег. Грубо говоря, придется заплатить за каждый гол, передачу, подкат или сэйв (если только контракт игрока не истекает летом 2023 года).

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    • Январь традиционно не то время, когда клубы тратят много денег. Но вполне вероятно, что на этот раз многим придется латать дыры в составе из-за возможных травм. А некоторые просто воспользуются возможностями заполучить классного игрока за адекватную цену.

    Чемпионат мира — шанс для многих футболистов оказаться в центре внимания и обратить на себя внимание со стороны владельцев клубов и президентов, которые будут внимательно следить за турниром в Катаре.

    Подобные случалось и раньше, но история показывает, что далеко не всегда клубы делали удачные приобретения, полагаясь на выступления футболистов на кубке мира.

    И прямо сейчас вспомним несколько известных трансферов по итогам предыдущих чемпионатов мира. А также назовем несколько игроков, которые могут заявить о себе в Катаре.

    Звезды предыдущих чемпионатов мира

    Хамес Родригес (из «Монако» в «Реал Мадрид» за 75 млн евро, 2014 год)

    Хамес Родригес
    globallookpress.com

    Хамес успел заявить о себе в «Монако» и «Порту», но по-настоящему он зарекомендовал себя на чемпионате мира 2014 года. Мало того, что колумбиец забил шесть мячей и выиграл «Золотую бутсу», он также стал автором самого красивого гола и получил премию имени Пушкаша. В конечном итоге «Реал» договорился о переходе Хамеса еще до завершения ЧМ-2014.

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    • Хотя Родригеса вряд ли можно назвать откровенно провальным трансфером (результативно провел первый сезон на «Бернабеу», дважды стал чемпионом Испании и два раза выиграл Лигу чемпионов), но в любом случае его шестилетнее пребывание в Мадриде получилось не таким ярким, как ожидалось. После аренды с «Баварии», ничем не примечательного периода в «Эвертоне» и выступлений за «Аль-Райян» Хамес пытается воскресить карьеру в греческом «Олимпиакосе».

    Эль-Хаджи Диуф (из «Ланса» в «Ливерпуль» за 15 млн евро, 2002 год)

    Эль-Хаджи Диуф
    globallookpress.com

    Главный тренер «Ливерпуля» Жерар Улье без раздумий дал добро на переход Диуфа после легендарной победы Сенегала над Францией в первом матче ЧМ-2022.

    Диуф всю игру не давал покоя французской защите, терроризируя ее своими прорывами по флангу и дриблингом. И тогда казалось, что у 21-летнего сенегальца есть все, чтобы стать топ-игроком.

    На том турнире он не забил ни одного мяча, но сделал три результативные передачами, благодаря чему тоже привлек к себе внимание.

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    • Но в «Ливерпуле» Диуф так и не заиграл. Через несколько лет Эль-Хадж перешел в «Болтон», который заплатил «Ливерпулю» пять миллионов евро. В дальнейшем он играл в АПЛ за «Сандерленд», «Лидс» и «Блэкберн», забив в 243 матчах 28 мячей.

    Жилберто Силва (из «Атлетико Минейро» в «Арсенал» за 9 млн евро, 2002 год)

    Жилберто Силва
    globallookpress.com

    Практически неизвестный в то время за пределами Южной Америки, опорный полузащитник под шестым номером сыграл важную роль в победе сборной Бразилии на ЧМ-2022. На том турнире он провел все матчи от звонка до звонка.

    Вскоре бразильца подписал «Арсенал». Получивший за свой стиль игры прозвище Невидимая Стена, Жилберто быстро стал таким же незаменимым и для своего нового клуба. Силва быд одним из ключевых игроков, возможно, лучшей команды в истории АПЛ.

    Жилберто провел в «Арсенале» шесть сезонов, стал чемпионом Англии и выиграл два Кубка лиги, после чего перешел в греческий «Панатинаикос».

    Эннер Валенсия (из мексиканской «Пачуки» в «Вест Хэм» за 15 млн евро, 2014 год)

    Эннер Валенсия
    globallookpress.com

    Относительно неизвестный в то время Валенсия забил три мяча в своих первых двух матчах за сборную Эквадора на ЧМ-2014, благодаря чему привелек к себе внимание многих европейских клубов.

    Помимо всего прочего, он впечатлил своей скоростью и непредсказуемостью действий в атаке.

    Быстрее всех сориентировался «Вест Хэм», заплативший за Эннера 15 миллионов евро. Эннер забил 10 мячей в 68 матчах за лондонский клуб. Позже он выступал за «Эвертон» и мексиканский «Тигрес», а с недавних пор Валенсия играет в Турции за «Фенербахче». В текущем сезоне в его активе 12 голов в 11-ти матчах.

    Кто может удивить на ЧМ-2022?

    Коди Гакпо (23 года, нападающий, ПСВ Эйндховен/ сборная Нидерландов)

    Коди Гакпо
    globallookpress.com

    Следующие несколько недель могут оказаться решающими для вингера ПСВ, в очередь за которым уже выстроилась дюжина элитных европейских клубов.

    Гакпо отлично зарекомендовал себя в Эредивизи — здесь у него 36 голов и 39 результативных передач в 105 матчах. И есть ощущение, что он готов сделать следующий шаг.

    У Коди есть все, чтобы заиграть в топ-клубе. В последнее время он не очень много забивал, но при этом радовал своими ассистентскими способностями. Если ему удастся проявить себя в Катаре, ценник в 60 млн евро можно будет считать скромным.

    Лои Опенда (22 года, форвард, «Ланс»/сборная Бельгии)

    Лои Опенда
    globallookpress.com

    Опенда до сих пор провел лишь четыре матча за сборную Бельгии, но есть подозрение, что он может стать джокером для своей национальной команды на чемпионате мира в Катаре.

    Две недели назад Опенда стал автором хет-трика в матче с «Тулузой», который он начинал на скамейке запасных.

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    • Примечательно, что 22-летний форвард отличился в своем дебютном матче за Бельгию, поразив ворота Польши. Для этого ему хватило всего лишь семи минут.

    Опенда любит действовать на грани офсайда и умеет находить пространство в штрафной. В текущем сезоне он забил семь мячей в 14-ти матчах.

    Мойсес Кайседо (21 год, полузащитник, «Брайтон»/сборная Эквадора)

    Мойсес Кайседо
    globallookpress.com

    Как правило, на крупных турнирах основное внимание приковано к атакующим игрокам. Но вполне вероятно, что Кайседо станет новым Жилберто Силвой.

    Понятно, что многих интересуют игроки, способные делать разницу в последней трети, но потребность в полузащитниках, которые контролируют центр поля, тоже никуда не исчезла.

    «Брайтон» подписал Кайседо в январе 2021 года за 4,5 млн фунтов и сразу же отправил его в аренду в «Беерсхот». Эквадорец вернулся в английский клуб через год и сходу адаптировался к темпу АПЛ.

    Вряд ли прогресс Мойсеса остался незамеченным. Трудолюбивый опорник «Брайтона» хорош как в отборе, так и в продвижении мяча.

    Не исключено, что после ЧМ-2022 в подписании Кайседо будут заинтересованы не только клубы АПЛ. Правда, многих наверняка отпугнет цена — пишут, что «Брайтон» хочет за 21-летнего футболиста 85 млн фунтов.

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