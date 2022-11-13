Избавиться от Роналду: пять вещей, которые нужны Тен Хагу для успеха «Манчестер Юнайтед»

В преддверии матча Кубка Лиги сна этой неделе неудивительно, чтоговорил о своих надеждах на восстановление отношений между клубом и его многострадальными болельщиками.

Разочарование остается преобладающим чувством среди фанатов манкунианцев, которые видели, как их любимцы переживают резкий спад после ухода сэра Алекса Фергюсона в 2013 году.

Прогресс, несомненно, наблюдается при Тен Хаге, который пришел на свой пост минувшим летом после худшего в истории «Манчестер Юнайтед» завершения сезона в английской Премьер-лиге. Но нельзя отрицать, что в этом сезоне «Красные Дьяволы» играли только урывками.

Четырёхматчевая победная серия, по ходу который были обыграны «Ливерпуль» и «Арсенал», прервалась, когда они проиграли 3:6 в манкунианском дерби, а за поднимающими боевой дух победами над «Эвертоном» и «Тоттенхэмом» последовали разочаровывающие ничьи с «Ньюкаслом» и «Челси».

Игроки продемонстрировали много твердости в последующей победе над «Вест Хэмом» со счетом 1:0 только для того, чтобы затем показать ужасное выступление в проигранном «Астон Вилле» матче в прошлые выходные — поражение, которое Тен Хаг признал «неприемлемым».

Таким образом, становится ясно, что должны быть приняты жесткие решения, если «Юнайтед» хочет достичь двух целей в текущей кампании: положить конец пятилетней трофейной засухе и обеспечить возвращение в Лигу чемпионов.

Избавиться от Роналду

Наказание Криштиану Роналду за то, что он досрочно покинул стадион во время поединка с «Тоттенхэмом», должно было положить конец его карьере в «Юнайтед». Первоначально казалось, что Тен Хаг отлично справился с ситуацией, отказавшись от 37-летнего форварда перед последующей ничьей 1:1 с «Челси», но голландец не смог придерживаться своей позиции.

С тех пор португалец провел четыре поединка кряду, включая гостевое поражение от «Астон Виллы». Ему удалось забить только один раз — в домашней победной игре со счетом 3:0 против «Шерифа» в Лиге Европы, и он выглядел тенью человека, который лихо терроризировал оборону соперников во время своего первого пребывания в Манчестере и в течение девяти лет в «Реале».

В матче с бирмингемцами нападающий сделал всего 25 касаний и нанес лишь один удар в створ — удар головой в упор, где он обязан был забивать. Его единственный примечательный вклад в игру пришелся на эпизод, в котором он сцепился с Тайроном Мингсом после того, как Джейкоб Рэмси сделал счет 3:1 в пользу хозяев.

Роналду по необъяснимым причинам получил капитанскую повязку на этот матч и уж точно не подавал пример партнерам своим поведением или выступлением. Он мешает этой команде «Юнайтед», а не помогает, и коллектив просто не будет прогрессировать, если тот продолжит играть столь заметную роль.

Тен Хаг бросил ветерану кость, когда тот этого не заслуживал, и решение имело неприятные последствия. Босс «Юнайтед» теперь должен вновь подтвердить свою власть, убедившись, что Роналду будет либо продан, либо отпущен в другой клуб в январе, что даст ему возможность действительно дать толчок своему долгосрочному проекту.

Назначить Фернандеша капитаном

Гарри Магуайр по-прежнему является капитаном «Манчестер Юнайтед», несмотря на то, что в сезоне 2022/2023 он участвовал только в четырех матчах АПЛ. Защитник сборной Англии был заменен на Виктора Линделёфа против «Виллы», что еще раз показало, что он не пользуется полным доверием Тен Хага.

Давид Де Хеа должен был взять на себя обязанности вице-капитана на «Вилла Парк», а не Роналду, из-за того, что он является самым старшим членом команды с точки зрения выступлений и продолжительного отсутствия Рафаэля Варана, но Бруну Фернандеш носил повязку большую часть кампании.

Голы и результативные передачи португальца, возможно, снизились с момента его первого полного сезона на «Олд Траффорд», но он остается креативным центром «Дьяволов» и футболистом, который берет на себя наибольшую ответственность от поединка к поединку.

Фернандеш направляет своих партнеров по команде в игре с мячом и без мяча и, по-видимому, является самым большим сторонником прессинговой философии Тен Хага, поскольку часто публикует самые высокие цифры покрытого им расстояния за 90 минут игры.

За пределами поля он откровенно общается со СМИ и кажется одним из самых популярных и уважаемых членов команды, как и все самые лучшие капитаны в истории «Юнайтед». Магуайр никогда не чувствовал себя подходящим кандидатом на повязку, и чем раньше Фернандеш возьмет на себя ответственность в официальном качестве, тем лучше.

Улучшить качество резерва

«Юнайтед» знал, что его ждет тяжелый сезон после выхода в Лигу Европы, и он еще больше усложнил себе жизнь, не сумев занять первое место в своей группе. Два поединка против «Барселоны» в феврале, и АПЛ уже имеет проблемы с тем, чтобы найти место для отложенных матчей «МЮ» против «Кристал Пэлас» и «Лидса».

Одним из возможных решений может быть то, что манкунианцы будут играть по графику пятница-понедельник-четверг-воскресенье между европейскими раундами, что нагрузит команду Тен Хага до предела. Матч с «Виллой» должен послужить веским доказательством того, что «Дьяволы» не справятся, если не усилят свои ряды в зимнее трансферное окно.

Над Виктором Линделёфом издевались весь поединок после того, как он заменил травмированного Рафаэля Варана, а Донни ван де Бек оказался совершенно неэффективным после того, как он вышел в основе, чтобы заполнить пустоту, оставленную дисквалифицированным Бруно Фернандешем.

Антони получил травму, поэтому Маркус Рашфорд был вынужден играть неестественную роль на правом фланге атаки, где он испытывал проблемы на протяжении большей части прошлого сезона.

«Юнайтед» нужно два или три новых подписания, чтобы снизить риск дальнейших неудач, поскольку у Тен Хага не будет иного выбора, кроме как чаще применять ротацию в новом году. Тем не менее, еще неизвестно, какую поддержку он получит после летних расходов на сумму в более 220 млн фунтов стерлингов.

Подписать центрфорварда

Улучшения в игре «Юнайтед» под руководством Тен Хага были подорваны проблемами в результативности. К примеру, результативный норвежец Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» забил столько голов (18), сколько «Юнайтед» забил как коллектив в первых своих 13 матчах АПЛ в этом сезоне.

Рашфорда чаще всего ставили в центр атаки, но он всегда оказывался на любимой позиции слева, в то время как Антони Марсьяль снова часто остается в лазарете после возвращения из аренды в «Севилье».

Помимо Роналду, чьи силы сейчас почти иссякли, у «Юнайтед» нет классического центрфорварда, на которого можно было бы рассчитывать, и это дорого им обходится из тура в тур.

Тен Хаг превратил «Юнайтед» в более подвижную, динамичную атакующую команду с дальновидной философией, основанной на быстрых передачах, дающих множество моментов, но они не конвертируются в голы.

Боссы на «Олд Траффорд» должны уделить первоочередное внимание подписанию нового форварда в январе, в то время, как Виктор Осимхен из «Наполи» и нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид, по информации медиа, могут быть доступны по доступной цене.

Пока расстаться с Де Хеа

Давид Де Хеа стал лишь 11-м футболистом, сыгравшим за «Юнайтед» в октябрьском матче с «Ньюкаслом» (0:0) 500 поединков, и он, несомненно, был выдающимся игроком клуба в эпоху после ухода Фергюсона.

Однако это не значит, что он был безупречен, особенно в последние годы. Испанец склонен к грубым ошибкам, особенно в Премьер-лиге, и с 2016 года он допустил в общей сложности 11 ляпов, которые привели к голам, что является третьим худшим результатом в чемпионате.

Так, он был непосредственно виноват в двух из четырех голов, пропущенных «Юнайтед» по ходу шокирующего разгрома от «Брентфорда» со счетом 0:4 в августе, каким-то образом пропустив под себя слабый удар Джоша Дасильвы, прежде чем отдать «пас в больницу» на Кристиана Эриксена, что привело ко второму голу от Матиаса Йенсена.

С тех пор Де Хеа пришел в норму, что особенно проявилось в победном матче против «Вест Хэма», когда он сделал великолепный двойной сэйв в концовке игры, сохранив за «МЮ» три очка. Тен Хаг подчеркнул, что после этого поединка процент его точных передач улучшился, но сообщалось, что 31-летний кипер не совсем его убедил.

По данным СМИ, «Юнайтед» платит Де Хеа 375 тыс. фунтов стерлингов в неделю — огромные расходы, которые будут списаны, когда его контракт истечет следующим летом. Клуб поступил бы мудро, если бы отпустил испанца раньше.

Несмотря на похвалу Тен Хага, Де Хеа никогда не будет чувствовать себя полностью комфортно в игре ногами. Он никогда не управлял своей штрафной во время подач и не оказывал давления на своих защитников, но в Европе есть много вратарей, которые могут похвастаться такими качествами.

Диогу Коста из «Порту» и Унаи Симон из «Атлетика» находятся в этом списке, и обоих в последние месяцы слухи связывали с «Юнайтед». Пришло время расстаться с Де Хеа и подписать нового первого номера, который может соперничать с физически внушительными, прекрасно играющими ногами вратарями среди соперников манкунианцев.

Тен Хаг явно обладает жестким характером. Пришло время показать его снова в ближайшие недели и месяцы...