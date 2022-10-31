Всего за год «Ньюкасл» превратился из аутсайдера АПЛ в команду топ-4. Но дело не только в нефтедолларах

Юрген Клопп не так давно назвал «Ньюкасл» «одним из трех клубов, которые в финансовом плане могут позволить себе все что угодно». И тут важно именно то, в какой момент заговорил об этом главный тренер «Ливерпуля». Давно известно, что лучшие клубы мира действительно обладают внушительным финансовым ресурсом, но в случае с «Ньюкаслом» все не так уж и очевидно.

«Для "Ньюкасла" нет потолка. Поздравляю, но у некоторых других клубов есть этот потолок», — сказал Клопп. И возможно, через несколько лет скажут, что он был прав, пишет The Athletic.

План «Ньюкасла» заключается в том, чтобы при поддержке Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии регулярно выступать в еврокубках и бороться за трофеи. С недавних пор у клуба есть для этого не только желание, но и ресурсы.

Для Клоппа «Ньюкасл» теперь находится в одном ряду с «Манчестер Сити» и «Пари Сен-Жермен». Есть честная игра и почти честная. Как ни крути, а в большинстве случаев побеждают те, у кого больше денег. И соответственно, больше возможностей на трансферном рынке. Именно на этом и акцентирует внимание явно раздраженный Клопп.

После того, как у клуба появился новый владелец, «Ньюкасл» потратил на усиление состава 90 с лишним миллионов фунтов. Январские трансферы помогли «сорокам» избежать вылета из АПЛ.

Летом «Ньюкасл» снова вышел на рынок и побил свой трансферный рекорд, купил за 60 миллионов фунтов нападающего «Реал Сосьедада» Алексанра Исака. Таким образом, затраты на новых игроков составляют уже умопомрачительные 200 миллионов фунтов.

И прямо сейчас «Ньюкасл» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ. Совсем недавно команда Эдди Хау выиграла на выезде у «Тоттенхэма» — абсолютно заслуженно, к слову. Вполне вероятно, что желаемого прогресса «Ньюкасл» добьется значительно раньше, чем планировалось изначально, когда у клуба появились богатые хозяева.

Эдди Хау globallookpress.com

С некоторых пор, в том числе после резких заявлений Клоппа, любые успехи «Ньюкасла» будут ассоциироваться, прежде всего, с деньгами. Но это далеко не единственная причина взлета.

У всего есть свой контекст, в том числе и у финансовой истории вопроса. Перед нашумевшим поглощением саудовским фондом «Ньюкасл» за два трансферных окна сделал лишь одно приобретение, купив Джо Уиллока. Костяк команды оставался неизменным с 2017 года, то есть с момента возвращения в АПЛ. Очевидно, что состав нуждался в обновлении. И так сложилось, что у «Ньюкасла» не было возможности продавать, а потом на вырученные средства покупать новых игроков. Поточу продавать было некого. И в такой ситуации клубу были необходимы инвестиции. Можно даже сказать, что альтернативы просто не было.

Хау назвал победу над «Тоттенхэмом» (2:1), «возможно, лучшей с тех пор, как он пришел в команду». «Ньюкасл», безусловно, изменился, но есть один важный нюанс. Шесть из 11-ти человек, которые вышли в стартовом составе на игру с «Тоттенхэмом», играли за «Ньюкасл» еще до прихода Хау. То есть дело не только в деньгах.

«Играть как Мигель Альмирон» — неосторожная шутка Джека Грилиша теперь означает забить в этом сезоне больше, чем Габриэл Жезус и Мохамед Салах.

Важную роль в этой команде также играет купленный за три миллиона фунтов Фабиан Шер, не в последнюю очередь благодаря которому у «Ньюкасла» на данный момент лучшая оборона в лиге. Значительно прогресса добились Жоэлинтон и Шон Лонгстафф. Без энерджайзера Уиллока «сорок» тоже сложно представить.

Жоэлинтон globallookpress.com

Исключением в этом плане является Каллум Уилсон, который всегда был жизненно важным (и качественным) исполнителем в составе «Ньюкасла». Про остальных так нельзя было сказать до какого-то момента, но и им тоже удалось выйти на новый уровень. Не в последнюю очередь благодаря Хау и его штабу. Первым серьезным достижением стал весенний рывок, позволивший «сорокам» сохранить место в элите.

Каллум Уилсон globallookpress.com

И еще немного о деньгах. В матче с «Тоттенхэмом» на позиции левого защитника играл Дэн Бёрн. В январе, когда этот парень стал игроком «Ньюкаслом», перейдя из «Брайтона», на него не было бешеного спроса.

Ник Поуп, блестящий голкипер, перешел к ним летом из вылетевшего в Чемпионшип «Бернли». Всего лишь за три миллиона фунтов. Разве другие клубы не могли себе позволить этот трансфер?

По-настоящему важным стал трансфер Кирана Триппьера, который перед этим успел вместе с мадридским «Атлетико» выиграть Ла Лигу. «Ньюкасл» красиво сделал свою работу, когда узнал о готовности игрока вернуться в АПЛ. Остальные в тот момент почему-то не сильно суетились. Поэтому подписание Триппьера обошлось «Ньюкасла» в адекватную сумму. К тому же, в контракт защитника сборной Англии не стали добавлять пункт о возможности перехода в другой клуб в случае вылета «Ньюкасла» из АПЛ.

Мигель Альмирон и Киран Триппьер globallookpress.com

То же самое можно сказать и про трансфер Бруно Гимараэса, который, как и Свен Ботман, своей игрой демонстрирует, на какой уровень хочет выйти «Ньюкасл». Несмотря на то, что за этих парней действительно пришлось заплатить приличные деньги, все равно нельзя сказать, что новые хозяева тратят деньги налево и направо. Это были продуманные подписания за разумные деньги. К слову, Гимараэс и Ботман с тех пор выросли в цене.

Бруно Гимараэс globallookpress.com

При этом есть еще один кейс, не совсем удачный. Нашелся бы в Англии еще один клуб, согласившийся выкупить у «Бернли» Криса Вуда за 25 миллионов фунтов? Вряд ли. Впрочем, в данном случае «Ньюкасл» тоже руководствовался прагматичными соображениями. Учитывая травму Уилсону, команде нужен был опытный центрфорвард. И Вуд тоже поучаствовал в спасении «Ньюкасла» от падения в Чемпионшип.

За Исака и вовсе заплатили огромную сумму, но здесь уже надо понимать, что этот трансфер стал частью перехода на новый уровень.

Действия «Ньюкасла» в какой-то момент подверглись критике, особенно на фоне того, что «Астон Вилла» после назначение Стивена Джеррарда на пост главного тренера вскоре подписала Филиппе Коутиньо. «Ньюкасл» же решил обойтись без громких имен.

Александер Исак globallookpress.com

Примечательно, что Джеррарда недавно уволили, а него его место пришел Унаи Эмери, который год назад едва не возглавил «Ньюкасл».

Надо понимать, что у «Ньюкасла» в будущем тоже будут неудачные приобретения. Все время попадать в точку, как в случае с Гимараэсом и Ботманом, тоже невозможно. Правила прогресса всегда предполагают риск, а также рост зарплат.

Но пока что «Ньюкасл» действует максимально взвешенно и осторожно, принимая, как правило, умные решения.

Хау имел полное право отреагировать на слова Клоппа, даже не называя его имени, потому что «Ньюкасл» во многих отношениях начинает с нуля. Допустим, тренировочная база клуба находится на стадии модернизации. Новым владельцам вместе с клубом досталась база, для описания которой максимально подходит эпитет «позорная».

А как насчет коммерции и маркетинга, еще одного важного источника доходов в футболе? Когда Даррен Илз приступил к работе в качестве исполнительного директора в августе, его штат состоял всего лишь из четырех человек. В крупнейших клубах работают по 250 человек. Возможно, так будет и в «Ньюкасле», но пока они далеки от этого.

С точки зрения амбиций у них может не быть потолка, но пока что у «Ньюкасла» есть несколько серьезных препятствий — инфраструктура, качество персонала и финансовый фэйр-плей. Опять же, все понимают, о чем говорил Клопп, но в то же время он, возможно, признал превосходную работу Хау.

Матч 12-го тура АПЛ против «Брентфорда» в прошлом чемпионате Англии стал для Хау первым на посту главного тренера «Ньюкасла». После игры, завершившейся вничью 3:3, «сороки» рухнули на дно турнирной таблице. А сейчас после 12-ти туров...ну, вы поняли, сейчас «Ньюкасл» в топ-4.

Хау заявил, что чувствует себя обязанным «встать на защиту своего клуба», и это абсолютно правильно, потому что никто другой этого делать не будет.

«Ньюкасл» добился невероятного прогресса на футбольном поле. Команда Хау в этом сезоне сыграла вничью с «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед», а в матче с «Ливерпулем» она пропустила решающий гол буквально за считанные секунды до финального свистка. Очевидно, что у нынешнего «Ньюкасла» есть лицо.

Настоящее удовольствие от просмотра матчей «Ньюкасла» прямо противоположно тому, что имел в виду Клопп, который говорил, в первую очередь, о финансовых возможностях. Но параллельно с этим «Ньюкасл» каждый день работает над улучшением своего проекта не только на трансферном рынке, но и на тренировочном поле.