Трансферный дайджест. 25 — 31 октября

Уэстон Маккенни
Полузащитник, «Ювентус», 24 года
Нынешнее состояние «Ювентуса» может повлиять на трансферную ситуацию клуба. Если команда не добьется существенных успехов в этом сезоне, то это однозначно спровоцирует отток футболистов. В первую очередь, молодых.
Как сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс, полузащитник «Юве» Уэстон Маккени стал интересен сразу нескольких клубам АПЛ. Речь идет об «Арсенале», «Лидсе», «Эвертоне» и «Ньюкасле».
Как пишет инсайдер, футболист пока не намерен обсуждать вариант с переходом в другой клуб и рассмотрим этот вопрос после чемпионата мира. Якобы «бьянконери» готовы продать его как минимум за 23 млн евро.
В нынешнем сезоне у Маккени 11 матчей за «Юве», в которых он забил гол и отдал результативную передачу. В любом случае футболист станет неплохим усилением для середняков. «Арсенал» наверняка фаворит этой гонки, если она имеет место быть. «Ньюкасл» тоже на ходу и может привлечь интерес игрока.
Наш прогноз: В случае переговоров «Арсенал» и «Ньюкасл» займут лидирующие позиции.
Сон Хын Мин
Нападающий, «Тоттенхэм», 30 лет
Кореец сейчас на пике своей карьеры, а все хорошие игроки в таком возрасте часто переходят в «Реал». Наставник мадридцев Карло Анчелотти решил последить за футболистом «Тоттенхэма». Возможно, на ближайшее время готовится трансфер.
Если верить ресурсу Sport1, то сам футболист якобы готов рассмотреть вариант продолжения карьеры в Мадриде.
Сон — отличный вариант для «Реала». Он, кажется, не склонен к «звездной болезни» и частым травмам, а это очень важные моменты. Таким образом, существует весьма низкая вероятность того, что в случае перехода Сон пойдет по стопам Бэйла и Азара.
Пока мало конкретики, и, скорее всего, вопрос будет обсуждаться уже летом.
Наш прогноз: Если «Реал» проявит реальный интерес, то трансфер наверняка состоится.
Игорь Дивеев
Защитник, ЦСКА, 23 года
Журналист Иван Карпов считает, что защитник ЦСКА Игорь Дивеев может продолжить карьеру в Серии А. Согласно его сообщению на канале в Telegram, футболистом интересуются «Лацио», «Салернитана», «Фиорентина» и «Сампдория».
Из этого списка, пожалуй, следует убрать «Лацио» и «Фиорентину». Если Дивеев и может усилить какой-то клуб Серии А, то это явно будет представитель второй половины таблицы.
Известно, что летом ЦСКА не отпустил Дивеева в «Салернитану», так как сочли игрока очень важным для команды. Ну а такие клубы, как «Лацио» вряд ли сделают предложение.
Также стоит учитывать, что Дивеев получил травму в прошлом месяце, сломав большеберцовую кость. Игроку понадобиться длительной восстановление и вряд ли он сыграет в ближайшее время.
Наш прогноз: Останется в ЦСКА.
Рубен Невеш
Полузащитник, «Вулверхэмптон», 25 лет
Имя португальца все чаще всплывает рядом с «Барселоной». «Каталонцы» находятся в поисках замены Серхио Бускетсу, который покинет клуб в конце сезона. Невеш является одним из главных претендентов.
Как сообщает Sport.es, агент игрока Жорже Мендеш предложил «Барсе» некоторые варианты возможной сделки. Не исключено, что трансфер может состояться в январе.
Это может быть аренда с правом выкупа, причем по цене, меньшей за 50 млн евро, который «волки» просили у «каталонцев» летом.
Учитывая недавнее заявление самого Невеша, он тоже заинтересован в переходе. «Если говорить в общем, то все футболисты хотят играть за "Барсу"! Это один из лучших клубов в мире. Для меня большая честь быть связанным с этой командой. Кто бы не хотел играть за "Барселону"? Это нормально», — сказал игрок.
В ESPN заявляют, что «Барселона» намерена подписать нового футболиста на позицию Бускетса в ближайшее трансферное окно. Также источник назвал имя Мартина Субименди («Реал Сосьедад»), который тоже рассматривается в качестве замены.
Сумма отступных за Субименди составляет 60 млн евро. Если выкуп Невеша будет доступен за меньшие деньги, выбирать особо никто не будет.
Наш прогноз: Невеш придет в январе.
Коди Гакпо
Форвард, ПСВ, 23 года
Если верить De Telegraaf, у ПСВ финансовые трудности. В связи с этим клуб готов расстаться с одним из своих лидеров — нападающим Коди Гакпо.
В списке интересующихся 3 клуба АПЛ — МЮ, «Лидс» и «Саутгемптон». Ранее была информация о том, что «манкунианцы» почти договорились о контракте с игроком.
Сумма в 30 млн евро для МЮ не проблема, а учитывая, что команды тен Хага проблемы с глубиной состава, то Гакпо вполне может оказаться в Манчестере уже зимой.
Гакпо принял участие в 21 матче за ПСВ в этом сезоне, забил 13 голов и отдал 14 ассистов. При большом желании «Юнайтед», «Лидс» и тем более «Саутгемптон» не смогут выиграть борьбу за такого полезного вингера.
Наш прогноз: Перейдет в МЮ.