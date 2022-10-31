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    Трансферный дайджест. 25 — 31 октября

    Сон в «Реале», Невеш в «Барселоне» и другие трансферные слухи недели

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    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Уэстон Маккенни

    Полузащитник, «Ювентус», 24 года

    Нынешнее состояние «Ювентуса» может повлиять на трансферную ситуацию клуба. Если команда не добьется существенных успехов в этом сезоне, то это однозначно спровоцирует отток футболистов. В первую очередь, молодых.

    Как сообщает журналист CBS Sports Бен Джейкобс, полузащитник «Юве» Уэстон Маккени стал интересен сразу нескольких клубам АПЛ. Речь идет об «Арсенале», «Лидсе», «Эвертоне» и «Ньюкасле».

    Уэстон Маккени
    globallookpress.com

    Как пишет инсайдер, футболист пока не намерен обсуждать вариант с переходом в другой клуб и рассмотрим этот вопрос после чемпионата мира. Якобы «бьянконери» готовы продать его как минимум за 23 млн евро.

    В нынешнем сезоне у Маккени 11 матчей за «Юве», в которых он забил гол и отдал результативную передачу. В любом случае футболист станет неплохим усилением для середняков. «Арсенал» наверняка фаворит этой гонки, если она имеет место быть. «Ньюкасл» тоже на ходу и может привлечь интерес игрока.

    Наш прогноз: В случае переговоров «Арсенал» и «Ньюкасл» займут лидирующие позиции.

    Сон Хын Мин

    Нападающий, «Тоттенхэм», 30 лет

    Кореец сейчас на пике своей карьеры, а все хорошие игроки в таком возрасте часто переходят в «Реал». Наставник мадридцев Карло Анчелотти решил последить за футболистом «Тоттенхэма». Возможно, на ближайшее время готовится трансфер.

    Сон Хын Мин
    globallookpress.com

    Если верить ресурсу Sport1, то сам футболист якобы готов рассмотреть вариант продолжения карьеры в Мадриде.

    Сон — отличный вариант для «Реала». Он, кажется, не склонен к «звездной болезни» и частым травмам, а это очень важные моменты. Таким образом, существует весьма низкая вероятность того, что в случае перехода Сон пойдет по стопам Бэйла и Азара.

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    • Пока мало конкретики, и, скорее всего, вопрос будет обсуждаться уже летом.

    Наш прогноз: Если «Реал» проявит реальный интерес, то трансфер наверняка состоится.

    Игорь Дивеев

    Защитник, ЦСКА, 23 года

    Журналист Иван Карпов считает, что защитник ЦСКА Игорь Дивеев может продолжить карьеру в Серии А. Согласно его сообщению на канале в Telegram, футболистом интересуются «Лацио», «Салернитана», «Фиорентина» и «Сампдория».

    Игорь Дивеев
    globallookpress.com

    Из этого списка, пожалуй, следует убрать «Лацио» и «Фиорентину». Если Дивеев и может усилить какой-то клуб Серии А, то это явно будет представитель второй половины таблицы.

    Известно, что летом ЦСКА не отпустил Дивеева в «Салернитану», так как сочли игрока очень важным для команды. Ну а такие клубы, как «Лацио» вряд ли сделают предложение.

    Также стоит учитывать, что Дивеев получил травму в прошлом месяце, сломав большеберцовую кость. Игроку понадобиться длительной восстановление и вряд ли он сыграет в ближайшее время.

    Наш прогноз: Останется в ЦСКА.

    Рубен Невеш

    Полузащитник, «Вулверхэмптон», 25 лет

    Имя португальца все чаще всплывает рядом с «Барселоной». «Каталонцы» находятся в поисках замены Серхио Бускетсу, который покинет клуб в конце сезона. Невеш является одним из главных претендентов.

    Рубен Невеш
    globallookpress.com

    Как сообщает Sport.es, агент игрока Жорже Мендеш предложил «Барсе» некоторые варианты возможной сделки. Не исключено, что трансфер может состояться в январе.

    Это может быть аренда с правом выкупа, причем по цене, меньшей за 50 млн евро, который «волки» просили у «каталонцев» летом.

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    • Учитывая недавнее заявление самого Невеша, он тоже заинтересован в переходе. «Если говорить в общем, то все футболисты хотят играть за "Барсу"! Это один из лучших клубов в мире. Для меня большая честь быть связанным с этой командой. Кто бы не хотел играть за "Барселону"? Это нормально», — сказал игрок.

    В ESPN заявляют, что «Барселона» намерена подписать нового футболиста на позицию Бускетса в ближайшее трансферное окно. Также источник назвал имя Мартина Субименди («Реал Сосьедад»), который тоже рассматривается в качестве замены.

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    Сумма отступных за Субименди составляет 60 млн евро. Если выкуп Невеша будет доступен за меньшие деньги, выбирать особо никто не будет.

    Наш прогноз: Невеш придет в январе.

    Коди Гакпо

    Форвард, ПСВ, 23 года

    Если верить De Telegraaf, у ПСВ финансовые трудности. В связи с этим клуб готов расстаться с одним из своих лидеров — нападающим Коди Гакпо.

    Коди Гакпо
    globallookpress.com

    В списке интересующихся 3 клуба АПЛ — МЮ, «Лидс» и «Саутгемптон». Ранее была информация о том, что «манкунианцы» почти договорились о контракте с игроком.

    Сумма в 30 млн евро для МЮ не проблема, а учитывая, что команды тен Хага проблемы с глубиной состава, то Гакпо вполне может оказаться в Манчестере уже зимой.

    Гакпо принял участие в 21 матче за ПСВ в этом сезоне, забил 13 голов и отдал 14 ассистов. При большом желании «Юнайтед», «Лидс» и тем более «Саутгемптон» не смогут выиграть борьбу за такого полезного вингера.

    Наш прогноз: Перейдет в МЮ.

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