Они играли за «Реал». Это’о, Фабиньо, Камбьяссо и еще 14 футболистов, которые, оказывается, выступали за «Мадрид»

Ярче всего это иллюстрирует первый период президентства Флорентина Переса в 2000-2007 годах, который журналисты назвали эпохой Галактикос.

В то время за «Реал» играли такие монстры, как Зинедин Зидан, бразилец Роналдо и Луиш Фигу, а также Дэвид Бекхэм и Руд ван Нистелрой.

Вернувшись на пост президента «Реала» в 2009 году, Перес подписал Кака, Криштиану Роналду и Гарета Бейла и параллельно с этим установил новые трансферные рекорды.

И тем не менее, среди громких имен есть игроки, которые тоже в разное время выступали за «Реал», но об этом уже мало кто помнит, хотя некоторые из них тоже оставили свой след. Они просто затерялись в блеске и гламуре «Мадрида».

И прямо сейчас вспомним сразу 17 игроков, которые, оказывается, тоже были частью «Королевского клуба».

Борха Валеро

Играл за «Реал» в сезоне-2006/2007, провел два матча.

Борха Валеро globallookpress.com

Валеро начал заниматься в академии «Реала» в 1995 году и через девять лет стал профессионалом, но из-за жесткой конкуренции ему так и не удалось заявить о себе в мадридском клубе.

Борха сделал себе имя в «Фиорентине», откуда в 2017 году перешел в миланский «Интер», в составе которого ему, правда, так и не удалось стать основным игроком.

С недавних пор 37-летний Валеро играет за любительскую команду в Италии.

Жереми

Выступал за «Реал» с 1999 по 2003 год, стал победителем Лиги чемпионов (дважды) и чемпионата Испании.

Жереми marca.com

В «Реале» Жереми всегда был на вторых ролях, но ему все равно удалось провести в футболке «Мадрида» 75 матчей и выиграть несколько трофеев, в том числе Лигу чемпионов. Позже камерунец играл в АПЛ за «Челси» и «Мидлсбро».

Хамит Алтынтоп

Был игроком «Реала» в сезоне-2011/2012. Провел 12 матчей, стал чемпионом Испании.

Хамит Алтынтоп skysports.com

Алтынтоп перешел в «Реал» после успешного периода в составе «Баварии». Но в испанской столице турецкий полузащитник, как и многие другие футболисты, столкнулся с определенным трудностями. Вскоре Хамит перешел в «Галатасарай», а потом некоторое время играл за «Дармштадт». Завершил карьеру после сезона-2016/2017 в 34 года.

Эмерсон

В сезоне-2006/2007 провел за «Реал» 34 матча. Вместе с «Мадридом» стал чемпионом Испании.

Эмерсон marca.com

Эмерсон перешел в «Реал» летом 2006 года. На тот момент он уже был топовым опорным полузащитником. Бразильцу пришлось покинуть «Ювентус», который вляпался в нашумевший коррупционный скандал, получивший название Кальчополи.

Эмерсон изо всех пытался закрепиться в «Реале», но через год был продан в «Милан». Возвращение в Италию получилось, мягко говоря, не очень удачным. В 2009 году бразилец завершил карьеру.

Самюэль Это’о

Был на контракте в «Реале» с 1997 по 2000 год. Но за это время провел за мадридскую команду лишь два матча.

Самюэль Это’о globallookpress.com

Да, один из самых заметных цетрфорвардом последних десятилетий когда-то принадлежал «Реалу». Это’о присоединился к «молодежке» «Королевского клуба» в 1997 году, но большую часть времени провел в аренде, играя за другие испанские команды.

В конце концов Самюэль покинул Мадрид, проведя за «Реал» лишь два матча. Это’о в итоге был звездой «Барселоны» и миланского «Интера» — в этих клубах камерунец выгрывал треблы. Так что в данном случае в «Реале» явно погорячились, расставшись со столь талантливым нападающим.

Хуанфран

Был игроком первой команды «Реала» в 2004-2006 годах. За это время принял участие лишь в шести матчах.

Хуанфран globallookpress.com

Ставший любимцем «Атлетико» Хуанфран начинал профессиональную карьеру в соседнем «Реале», где изначально было ясно, что ему будет крайне сложно стать важной частью первой команды.

Хуанфран восемь лет был основным защитником «Атлетико», после чего несколько лет выступал за бразильский «Сан-Паулу».

Зе Роберто

Играл за «Реала» с 1997 по 1998 год, успев провести в футболке испанского гранда 15 матчей.

Зе Роберто globallookpress.com

Зе Роберто начал свою европейскую карьеру в «Реале», когда ему было уже 23 года. Впоследствии универсальный полузащитник выступал на профессиональном уровне до 43 лет, успев в том числе провести 84 матча за сборную Бразилии, прежде чем завершить карьеру в ноябре 2017 года.

Маркос Алонсо

Был игроком первой команды «Реала» в 2010 году. Принял участие лишь в одном матче.

Маркос Алонсо as.com

Еще один молодой футболист, который так толком и не играл за «Реал», а через некоторое время стал неотъемлемой частью другого топ-клуба. После выступлений за «Болтон» и «Фиорентину» Маркос перешел в «Челси», вместе с которым стал чемпионом АПЛ. Этим летом Алонсо стал игроком главного врага «Реала» — с недавних пор он выступает за «Барселону».

Интересно, что отец Маркоса тоже играл из «Реал», и за «Барселону».

Нури Шахин

Принадлежал «Реалу» с 2011 по 2014 года. Сыграл в футболке «Мадрида» 10 матчей, в сезоне-2011/2012 стал чемпионом Испании.

Нури Шахин bleacherreport.com

В какой-то момент стало очевидно, что на звезду дортмундской «Боруссии» обратит внимание один из европейских топ-клубов. Но позже оказалось, что переход в «Реал» был максимально неудачным выбором для продолжения карьеры.

Шахин пытался перезапустить карьеру в «Ливерпуле», «Дортмунде» и «Вердере», но на прежнем уровне так больше и не играл. В том числе из-за постоянно преследовавших его травм. В конечном итоге Нури завершил карьеру в 32 года.

Эсекьель Гарай

Был на контракте в «Реале» с 2008 по 2011 год, сыграв за это время 25 матчей. В сезоне-2010/2011 стал победителем Кубка Испании.

Эсекьель Гарай tntsports.cl

На Гарая в «Реале» возлагали большие надежды, но аргентинец так и не смог заиграть в «Мадриде». Зато ему удалось возродить свою карьеру в «Бенфике», откуда в 2014 году он перешел в «Зенит». Последним клубом Эсекьеля стала «Валенсия». Гарай завершил карьеру летом 2021 года.

Фабиньо

В сезоне-2012/2013 перешел в «Реал» на правах аренды из португальского «Риу Аве». Провел один матч за первую команду «Мадрида».

Фабиньо goal.com

В июне 2012 года Фабиньо подписал контракт с «молодежкой» «Реала». Но по ходу сезона так впечатлил тренерский штаб «Мадрида», что его в итоге перевели в первую команду. Бразилец даже успел провести один матч, поучаствовав в разгроме «Малаги» (6:2). В эпизоде с шестым голом он ассистировал Анхелю Ди Марии.

Этого оказалось достаточно, чтобы обратить на себя внимание. Летом 2013-го «Риу Аве» продал Фабиньо в «Монако», вместе с которым бразилец в сезоне-2016/2017 стал чемпионом Франции, опередив «ПСЖ».

В 2018 году Фабиньо перешел в «Ливерпуль», где быстро стал ключевым игроком в средней линии. Вместе с командой Юргена Клоппа он стал чемпионом АПЛ и выиграл Лигу чемпионов. И Фабиньо по-прежнему остается незаменимым винтиком в системе «Ливерпуля».

Филипе Луис

В сезоне-2005/2006 провел 37 матчей за «молодежку» «Реала».

Филипе Луис (справа) globallookpress.com

Прежде чем стать одним из основных защитников «Атлетико», бразилец провел сезон в «Реале». Правда, до первой команды он так и не добрался, играя только за «молодежку».

После этого Филипе в течение четырех лет играл за «Депортиво», откуда и перешел в «Атлетико», вместе с которым выиграл чемпионат Испании и играл в финале Лиги чемпионов. С 2019 года выступает за «Фламенго».

Виллиан Жозе

Был игроком «Реала» в 2014 году. Успел провести лишь один матч.

Виллиан Жозе eldesmarque.com

Виллиан Жозе не сыграл ни одного матча за уругвайский «Депортиво Мальдонадо», который отдавал его в аренду шести клубам, в том числе «Реалу». Только в 2016 году бразилец подписал полноценный контракт с «Реал Сосьедадом». На «Сантьяго Бернабеу» Виллиан провел первую половину 2014 года, сыграв за это время всего один матч. Перед началом текущего сезона Виллиан стал игроком «Бетиса».

Хуан Мата

С 2003 по 2007 года был в системе «Реала». В сезоне-2006/2007 провел 39 матчей и забил 10 мячей в составе «молодежки» «Мадрида».

Хуан Мата caughtoffside.com

В Испании Мата запомнился по выступлениям за «Валенсию», но до этого он четыре года провел в академии «Реала», попав туда в 15-летнем возрасте.

После шикарного периода в «Валенсии» Мата перешел в «Челси», вместе с которым стал победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы. В это же время в составе сборной Испании он стал чемпионом мира и Европы. Позже Хуан перешел в «Манчестер Юнайтед», в составе которого какое-то время тоже был на ведущих ролях.

Альваро Негредо

Был на контракте в «Реале» в 2005-2007 годах. Выступал только за «молодежку» «Мадрида».

Альваро Негредо skysports.com

Негредо прославился, выступая за «Севилью», в составе которой с 2009 по 2013 год провел 182 матча и забил 85 мячей. После этого он попробовал стать основным форвардом в «Манчестер Сити», но вскоре вернулся в Испанию, подписав контракт с «Валенсией». А дальше в его карьере были «Мидлсбро», «Бешикташ» и «Аль-Наср». С 2020 года выступает за «Кадис».

Эстебан Камбьяссо

Выступал за первую команду «Реала» с 2002 по 2004 годы, проведя за это время 65 матчей.

Эстебан Камбьяссо sportmob.com

Камбьяссо выиграл вместе с «Реалом» четыре трофея, в том числе чемпионский титул в Ла Лиге в сезоне-2002/2003, но ему так и не удалось закрепиться в основном составе «сливочных».

И порой вообще сложно вспомнить, что он когда-то играл за «Реал». Камбьяссо стал почти легендой миланского «Интера», в составе которого пять раз становился чемпионом Италии и выигрывал Лигу чемпионов.

А еще Камбьяссо запомнился болельщикам «Лестера». Аргентинец приложил невероятные усилия для того, чтобы «лисы» не вылетели в Чемпионшип. Примечательно, что всего лишь через год «Лестер» стал самым сенсационным чемпионом в истории АПЛ.

Диего Льоренте

Был на контракте в первой команде «Реала» с 2013 по 2017 год. Провел всего три матча.

Диего Льоренте goal.com

Диего Льоренте — выпускник академии «Реала». И, похоже, он изначально понимал свои перспективы в «Мадриде», учитывая сумасшедший уровень конкуренции. В итоге за первую команду «Реала» центральный защитник сыграл только три матча. Но зато ему удалось проявить себя в «Реал Сосьедаде», откуда в 2020 году испанец перешел в английский «Лидс».