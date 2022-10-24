ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Трансферный дайджест. 18-24 октября

    Перейдет ли Хвича в АПЛ, новые конкуренты в борьбе за Фелиша и усиление для «Баварии»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Трансферы АПЛ Футбол Англии Челси Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Бундеслига Футбол Германии Бавария РБ Лейпциг Серия A Футбол Италии Наполи Лига 1 Футбол Франции ПСЖ
    Вся лентаСамое главное
    Гонсало Игуаин «Мне не стыдно». Игуаин и токсичный мир футбола Хвича КварацхелияТрансферный дайджест. 18-24 октября «Спартак» — «Химки»Справились без Промеса и Абаскаля. «Спартак» вернулся на вторую строчку в таблице
  • 19:34
    • «Урал» в большинстве победил «Крылья Советов»
  • 18:56
    • Сергеев попал в стартовый состав «Зенита» на матч с «Сочи»
  • 19:28
    • «Магнитка» вырвала победу у «Ак Барса»
  • 18:49
    • «Венеция» заинтересована в подписании Чалова и Дзюбы
  • 16:49
    • «Барселона» хочет продать Кессье в зимнее трансферное окно
  • 16:30
    • «Аталанта» расплатилась с «Локомотивом» за Миранчука
    Все новости спорта
    Хвича Кварацхелия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Хвича Кварацхелия
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru.

    Денис Закария

    Полузащитник, «Ювентус», 25 лет

    Как сообщает Evening Standard, полузащитник «Ювентуса», выступающий на правах аренды за «Челси», Денис Закария намерен вернуться в Турин.

    Денис Закария
    globallookpress.com

    Футболист запросил встречу с главным тренером аристократов Грэмом Поттером и совладельцем «Челси» Тоддом Боули для проведения переговоров о возвращении в «Ювентус».

    Игрок недоволен количеством игрового времени и намерен получить гарантии того, что в ближайшее время получит возможность выйти на поле. В противном случае Закария разорвет соглашение, действующее до конца сезона.

    «Челси» подписал Закарию с правом выкупа за 28+5 млн евро. Однако до сих пор хавбек ни разу не вышел на поле в этом сезоне.

    Наш прогноз: Судя по всему, «Челси» он не нужен.

    Хвича Кварацхелия

    Полузащитник, «Наполи», 21 год

    Грузин отлично вписался в команду Лучано Спаллетти. Он регулярно выходит в старте, выполняя результативные действия. За 10 матчей футболист забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

  • «Мне не стыдно». Игуаин и токсичный мир футбола
  • Гонсало Игуаин больше не планирует связывать свою жизнь с футболом
  • Сегодня

    • Такая игра привлекла внимание английских грандов в лице «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», сообщает Sport Witness.

    «Неаполитанцы» не хотят расставаться с Хвичей и намерены предложить улучшенный контракт. Вполне возможно, что это сработает. Но еще большую роль может сыграть победа в Серии А. «Наполи» лидирует в чемпионате.

    Пресс-атташе «Наполи» Никола Ломбардо подтвердил позицию клуба по Хвиче: «У нас нет желания продавать Кварацхелию». Такое отношение должно еще больше мотивировать грузина оставаться верным.

    Все прогнозы на футбол

    Кварацхелию в любом случае все должно устраивать на данном этапе его карьеры. Он может выиграть Серию А и неплохо выступить в Лиге чемпионов, где «адзурри» показывают отличный результат.

    Наш прогноз: Точно не уйдет из «Наполи» в случае его победы в Серии А.

    Жоау Фелиш

    Форвард, «Атлетико», 22 года

    Давно не секрет, что у португальца натянутые отношения с главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне. Не исключено, что футболист может покинуть клуб по итогам сезоне.

    Жоау Фелиш
    globallookpress.com

    Игрока начали сватать в ПСЖ и «Баварию». Именно туда он может перейти, если «матрасники» не смогут его удержать. Вряд ли стоит ждать каких-то сдвигов зимой, а вот летом португалец может переехать в другой чемпионат.

    По данным As, «парижане» ждут, что им удастся подписать Фелиша зимой.

    Кроме этого игроком интересуется МЮ, который видит в Фелише замену Роналду.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В ПСЖ переизбыток звезд и вписаться в такой коллектив непросто. Фелиш наверняка хочет стать одним из лидеров команды. Этого можно достичь как раз в «Манчестер Юнайтед», который строится заново. Также португальцу может подойти «Бавария», у которой тоже есть потребность в усилении.

    Наш прогноз: МЮ или «Бавария».

    Элдор Шомуродов

    Нападающий, «Рома», 27 лет

    Карьера Шомуродова в Италии пошла на спад. Игрок перестал получать регулярную практику в «Роме». На фоне небогатой статистики в Calciomercato появилась информация о возможном отъезде футболиста в «Торино».

    Элдор Шомуродов
    globallookpress.com

    Ожидается, что «быки» попытаются подписать форварда в ближайшее трансферное окно. Самого Шомуродова такой вариант может устроить, так как в «Торино» он наверняка получит намного больше игрового времени.

    Если «Торино» сделает предложение, и «Рома», и Шомуродов придут к общему решению.

    Наш прогноз: Перейдет в «Торино».

    Конрад Лаймер

    Полузащитник, «Лейпциг», 25 лет

    «Бавария» ищет варианты усиления. Команде Юлиана Нагельсманна действительно нужны новые футболисты. Полузащитник «быков» Лаймер наверняка отлично бы вписался в коллектив, учитывая, что Нагельсманн является его бывшим тренером.

    Конрад Лаймер
    globallookpress.com

    Если верить СaughtOffside, «баварцы» занимают лидирующее место в борьбе за хавбека.

    Нагельсманн уже не первый сезон просит руководство совершить этот трансфер. Теперь появилась отличная возможность, так как контракт игрока с «быками» истекает этим летом.

    «Баварии» очень нужно усиление. Лаймер способен закрыть несколько позиций. Особенно игрок мог бы добавить работоспособности и отбора команде.

    Наш прогноз: «Бавария» подпишет Лаймера.

    Михаил Мудрик

    Вингер, «Шахтер» Донецк, 21 год

    Украинский футболист все ближе к переходу в более именитый клуб. В Calciomercato пишут, что «Ювентус» все тверже в своем намерении подписать Мудрика в этом сезоне.

    Михаил Мудрик
    globallookpress.com

    По информации источника, «Юве» следит за Мудриком уже не первый год и клуб даже связался с представителями вингера.

    На сайте пишут, что «Шахтер» оценивает игрока в 35 млн евро. Туринцам нужна свежая кровь в виде молодых футболистов, так что вполне возможно, что они совершат этот трансфер.

    Наш прогноз: «Ювентус».

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.63
  • Экспресс дня 24 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Борнмут
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сельта — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Авангард — Барыс
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч ПСЖ — Маккаби Хайфа
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Бенфика — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Ред Булл Зальцбург — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры