Трансферный дайджест. 18-24 октября

Денис Закария

Полузащитник, «Ювентус», 25 лет

Как сообщает Evening Standard, полузащитник «Ювентуса», выступающий на правах аренды за «Челси», Денис Закария намерен вернуться в Турин.

Денис Закария globallookpress.com

Футболист запросил встречу с главным тренером аристократов Грэмом Поттером и совладельцем «Челси» Тоддом Боули для проведения переговоров о возвращении в «Ювентус».

Игрок недоволен количеством игрового времени и намерен получить гарантии того, что в ближайшее время получит возможность выйти на поле. В противном случае Закария разорвет соглашение, действующее до конца сезона.

«Челси» подписал Закарию с правом выкупа за 28+5 млн евро. Однако до сих пор хавбек ни разу не вышел на поле в этом сезоне.

Наш прогноз: Судя по всему, «Челси» он не нужен.

Хвича Кварацхелия

Полузащитник, «Наполи», 21 год

Грузин отлично вписался в команду Лучано Спаллетти. Он регулярно выходит в старте, выполняя результативные действия. За 10 матчей футболист забил 5 голов и отдал 3 ассиста.

Такая игра привлекла внимание английских грандов в лице «Ливерпуля» и «Манчестер Сити», сообщает Sport Witness.

«Неаполитанцы» не хотят расставаться с Хвичей и намерены предложить улучшенный контракт. Вполне возможно, что это сработает. Но еще большую роль может сыграть победа в Серии А. «Наполи» лидирует в чемпионате.

Пресс-атташе «Наполи» Никола Ломбардо подтвердил позицию клуба по Хвиче: «У нас нет желания продавать Кварацхелию». Такое отношение должно еще больше мотивировать грузина оставаться верным.

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Кварацхелию в любом случае все должно устраивать на данном этапе его карьеры. Он может выиграть Серию А и неплохо выступить в Лиге чемпионов, где «адзурри» показывают отличный результат.

Наш прогноз: Точно не уйдет из «Наполи» в случае его победы в Серии А.

Жоау Фелиш

Форвард, «Атлетико», 22 года

Давно не секрет, что у португальца натянутые отношения с главным тренером «Атлетико» Диего Симеоне. Не исключено, что футболист может покинуть клуб по итогам сезоне.

Жоау Фелиш globallookpress.com

Игрока начали сватать в ПСЖ и «Баварию». Именно туда он может перейти, если «матрасники» не смогут его удержать. Вряд ли стоит ждать каких-то сдвигов зимой, а вот летом португалец может переехать в другой чемпионат.

По данным As, «парижане» ждут, что им удастся подписать Фелиша зимой.

Кроме этого игроком интересуется МЮ, который видит в Фелише замену Роналду.

В ПСЖ переизбыток звезд и вписаться в такой коллектив непросто. Фелиш наверняка хочет стать одним из лидеров команды. Этого можно достичь как раз в «Манчестер Юнайтед», который строится заново. Также португальцу может подойти «Бавария», у которой тоже есть потребность в усилении.

Наш прогноз: МЮ или «Бавария».

Элдор Шомуродов

Нападающий, «Рома», 27 лет

Карьера Шомуродова в Италии пошла на спад. Игрок перестал получать регулярную практику в «Роме». На фоне небогатой статистики в Calciomercato появилась информация о возможном отъезде футболиста в «Торино».

Элдор Шомуродов globallookpress.com

Ожидается, что «быки» попытаются подписать форварда в ближайшее трансферное окно. Самого Шомуродова такой вариант может устроить, так как в «Торино» он наверняка получит намного больше игрового времени.

Если «Торино» сделает предложение, и «Рома», и Шомуродов придут к общему решению.

Наш прогноз: Перейдет в «Торино».

Конрад Лаймер

Полузащитник, «Лейпциг», 25 лет

«Бавария» ищет варианты усиления. Команде Юлиана Нагельсманна действительно нужны новые футболисты. Полузащитник «быков» Лаймер наверняка отлично бы вписался в коллектив, учитывая, что Нагельсманн является его бывшим тренером.

Конрад Лаймер globallookpress.com

Если верить СaughtOffside, «баварцы» занимают лидирующее место в борьбе за хавбека.

Нагельсманн уже не первый сезон просит руководство совершить этот трансфер. Теперь появилась отличная возможность, так как контракт игрока с «быками» истекает этим летом.

«Баварии» очень нужно усиление. Лаймер способен закрыть несколько позиций. Особенно игрок мог бы добавить работоспособности и отбора команде.

Наш прогноз: «Бавария» подпишет Лаймера.

Михаил Мудрик

Вингер, «Шахтер» Донецк, 21 год

Украинский футболист все ближе к переходу в более именитый клуб. В Calciomercato пишут, что «Ювентус» все тверже в своем намерении подписать Мудрика в этом сезоне.

Михаил Мудрик globallookpress.com

По информации источника, «Юве» следит за Мудриком уже не первый год и клуб даже связался с представителями вингера.

На сайте пишут, что «Шахтер» оценивает игрока в 35 млн евро. Туринцам нужна свежая кровь в виде молодых футболистов, так что вполне возможно, что они совершат этот трансфер.

Наш прогноз: «Ювентус».