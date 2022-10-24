«Мне не стыдно». Игуаин и токсичный мир футбола

Он появляется в комнате с чашкой кофе в руке, одетый в экипировку «Интер Майами» розового цвета.
«Это займет всего лишь пять минут, верно?», — спрашивает аргентинец по-английски и тут же начинает смеяться.
Без шансов. Как вообще можно разобраться во всем, что видел и делал Игуаин, всего лишь за пять минут?
Игуаина запомнят, прежде всего, как одного из самых результативных и сложных игроков поколения.
Его будут помнить как невероятного бомбардира и на клубном уровне, и в сборной, а также как одного из лучших чистых нападающих, которые появлялись в футболе за последние несколько десятилетий.
Но его также запомнят как, возможно, самую большую жертву социальных сетей, а также за его недостатки и постоянный поток критики со стороны болельщиков и экспертов.
Его будут помнить как игрока, над которым постоянно смеялись болельщики как его клубов, так и соперников, независимо от того, сколько он забил голов или выиграл трофеев.
И понятно, что в обычной жизни, за пределами футбольного поля, Игуаину далеко не всегда удавалось абстрагироваться от этого.
«Я начал играть в футбол на улице, когда был ребенком. Это была, прежде всего, любовь к игре. Я делал это не потому, что хотел стать знаменитым и заработать мгого денег.
Я играл из-за страсти к спорту. И у меня, конечно, в какой-то момент появилась мечта стать профессиональным игроком, но конкретную причину этой цели было сложно назвать.
Будучи ребенком, я надеялся, что мне удастся сохранить те же эмоции и страсть, когда я стану профессиональным футболистом.
Но потом вы начинаете замечать, что это не то же самое. На любви к спорту сложно сконцентрироваться по многим причинам: деньги, контракты, спортивные директоры и так далее. В итоге жизнь полностью меняется, с чем я и столкнулся.
У меня было много разных событий, в том числе по-настоящему особенных, замечательных, но были и сложные, прежде чем я вышел на этот уровень», — рассказывает экс-игрок «Наполи».
Игуаин с удовольствием рассказывает о своем опыте, в том числе о трудных периодах. И на самом деле, это впечатляет — насколько он сознателен в эпоху, когда спортсменом буквально учат быть замкнутыми.
Гонсало прекрасно осознает, какая репутация висит над ним по сей день. В то время как многие постоянно повторяют, что они не обращают внимания на журналистов или разговоры в соцсетях, Игуаин готов признать, что некоторые футбольные фанаты, мягко говоря, не очень довольны им. И его это действительно беспокоит.
«У меня была не очень нормальная жизнь. Поэтому когда люди говорят обо мне, оскорбляют, проявляют неуважение, совершенно при этом не зная меня, в таком случае я не могу реагировать. Или они оскорбляют вас, когда вы не можете реагировать. Вдобавок к этому начинаются оскорбления в адрес вашей семьи. Это сложно.
Это люди, которые меня не понимают или не знают, но они думают, что раз ты зарабатываешь деньги, то у них есть право тебя оскорблять. Но надо понимать: если вы хотите критиковать или осуждать меня, будьте готовы к моему ответу.
Я устал от того, что не могу реагировать и должен иметь дело с этим неуважением, особенно когда я со своей семьей. И мне очень хочется это остановить.
Большинство людей не понимают, насколько сложно не иметь возможности реагировать на все эти оскорбления и проявления неуважения», — признался 34-летний аргентинец.
Игуаин при этом прекрасно понимает, что есть люди, которые никогда не простят ему неудачи на футбольном поле, и это нормально. По его словам, решающие промахи сборной Аргентины на чемпионатах мира и Кубке Америки — это тоже часть его истории.
Но это не вся история. Есть еще голы. Много голов. А если быть точным — 364, и это ставит Игуаина в один ряд с лучшими сразу нескольких поколений. А есть еще трофеи в Серии А и Ла Лиге. Кроме того, он выигрывал «Золотую бутсу», попадал в «Команду года». И самое главное — он добился этого, играя рядом с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.
Гонсало утверждает, что именно эти моменты он вспоминает чаще всего. В его словах нет какого-то сожаления. Все-таки в его карьере были не только промахи, но и достижения.
«Я забил более 350 голов. Теперь у каждого есть страница в соцсетях, все имеют право голоса, но почему-то на улице я не слышу в свой адрес ничего из того, что пишут обо мне в интернете.
Я страдаю из-за постоянных оскорблений в сети, но, возможно, без этих плохих моментов я бы так и не добился успеха.
Иногда вы забиваете три гола, но твоя команда пропускает четыре, и это именно то, что в итоге запомнят. Но все равно есть чем гордиться.
Благодаря плохим моментам есть возможность учиться, взрослеть, расти, и лично я ни о чем не жалею. Да, у меня были неудачи, но при этом надо не забывать, что мне все-таки удалось добраться до решающих матчей.
Иногда ты проигрываешь, так бывает. Я проиграл много финалов. Кубок Америки, чемпионат мирах — да, это были трудные времена. Но позже меня продали за 90 миллионов евро в "Ювентус". И я стал самым дорогим аргентинским игроком в истории», — напомнил Игуаин, в активе которого 31 гол в 75 матчах за сборную Аргентины.
Игуаин уходит из футбола в статусе легенды. Что бы ни говорили о его взлетах и падениях, все-таки глупо отрицать его место в истории. Все-таки он был частью крупнейших клубов мира.
Но одна из самых интересных вещей заключается в том, что он уходит как звезда без дома.
Карьера Игуаина была, мягко говоря, бурной. В «Реале» из него нередко делали козла отпущения, несмотря на то, что он забил 121 гол в 264 матчах. В Неаполе его обожали до тех пор, пока он перешел в «Ювентус» и не стал нестоящим злодеем в глазах города, который всегда умел ценить своих звезд. В первых двух сезонах в составе «Ювентуса» ему удалось забить 55 мячей. Потом делали пошли похуже, Гонсало пришлось уйти в аренду в «Милан» и «Челси», но там ему так и не удалось проявить себя.
В этом контексте Игуаин — футболист, которого многие уважают, но при этом его вряд ли кто-то любит.
Даже в Аргентине его часто обвиняют в том, что национальная команда не смогла выиграть главный трофей в эпоху Месси. К слову, в 2021 году, уже без Игуаина, сборная Аргентины стала победителем Кубка Америки.
Некоторые думали, что Игуаина это заденет, поскольку ему придется наблюдать, как его бывшие партнеры по команде наконец-то достигли цели, но уже без него. Но, по словам Гонсало, он с гордостью, а не с завистью, наблюдал за тем, как аргентинцы поднимают этот трофей.
«Думаю, это просто судьба. Вы могли выиграть или проиграть, и нам повезло сыграть в трех финалах. К сожалению, мы проиграли во всех. Когда я ушел из сборной, они вышли в финал Кубка Америки, и я был счастлив.
Медперсонал, экипировщики, Месси, Ди Мария, Отаменди, Агуэро — это мои друзья. Я был очень рад, что им наконец-то удалось добиться этого. Мне совсем не стыдно», — уверяет Гонсало.
У Игуаина была совершенно не такая карьера, как, скажем, у его брата Федерико, который так и не достиг подобных высот. Но при этом он является весьма популярной и уважаемой личностью в Коламбусе, где ему удалось оставить определенное наследие в местном клубе.
Игуаин признает, что никогда не мог сделать что-то подобное. Это не совсем соответствовало его карьерным планам. Ему хотелось все время пробовать что-то разное, бросать себе вызов. У него никогда не было цели стать местным героем.
И тем не менее, он все равно с любовью оглядывается назад. По словам Игуаина, время, проведенное в Мадриде, Неаполе и Турине изменило его. Он вспоминает болельщиков в Неаполе, которые приветствовали его знаменитой кричалкой: «ГОН-СА-ЛО И-ГУ-А-ИН!».
«Это моменты, которые невозможно забыть. Это одно из самых прекрасных ощущений, которые только может испытать игрок: почувствовать переполненный стадион, который выкрикивает вашу фамилию поле гола, с такой энергией, что у меня даже сейчас идут мурашки по коже, когда я думаю об этом.
Понятно, что может случиться и обратное. Далеко не все в футболе имеет прекрасную сторону. В какой-то момент 60 тысяч человек выкрикивают твое имя. А через 15 дней эти же люди могут оскорблять тебя. В футболе все быстро меняется. Очень быстро.
Со временем я попытался понять, что похвала не возвышает меня слишком высоко, а критика не опускает слишком низко. В этом плане нужно найти баланс.
Когда все эти люди, болельщики, в один голос произносят твое имя, ты чувствуешь себя звездой. Такие моменты никогда не забудешь», — признается лучший бомбардир Серии А в сезоне-2015/2016.
Игуаин нашел новую жизнь в Майами, благодаря клубу МЛС, который помог ему вернуть любовь к игре.
И это произошло вовсе не из-за того, что его не критиковали весь этот период, пока он играл за «Интер Майами». В МЛС Игуаин лично наблюдал, как его влияние уменьшилось до такой степени, что в какой-то момент его отправили на скамейку запасных, несмотря на многомиллионный контракт.
Но потом все изменилось, Игуаин снова превратился в игрока, который раньше радовал своей результативностью в «Реале», «Наполи» и «Ювентусе». Его камбэк стал одной из самых захватывающих сюжетных линий в МЛС.
Когда он забил 14 мячей в 15-ти матчах, у Игуаина появилась возможность написать свою историю в МЛС.
Где-то в этот период Игуаин снова нашел себя и заново открыл свою любовь к игре. Это одно из причин, почему по его лицу текли слезы после заключительного матча в карьере.
Что дальше? Он пока еще не готов дать точный ответ, но точно знает, что его жизнь больше не будет связана с футболом.
«МЛС и Америка помогли мне узнать и понять, как я могу получать удовольствие от всего, чего не мог делать раньше. Я люблю свою семью. Моя жизнь вращается вокруг нее. Это те люди, которые рядом со мной и в плохие, и в хорошие времена.
Что касается других занятий, я хотел бы изучить кулинарию или, возможно, научиться играть на гитаре, или выучить английский язык. Но у меня нет намерения оставаться в футболе, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.
Этот мир с каждым днем становится в более и более токсичным, и я не вижу себя в футболе после того, как перестану играть. Я хочу быть вдалеке от спорта. Я единственный знаю, что мне пришлось испытать в этом виде спорта. Это мир, которому я не принадлежу так сильно, как думал изначально. В будущем я хочу просто наслаждаться временем рядом со своей семьей», — сказал Игуаин, отвечая на вопрос о своей жизни после завершения футбольной карьеры.
Сразу после интервью на лице Игуаина снова появляется улыбка. Он остается рядом, разговаривает, шутит и смеется.
У Игуаина больше не будет возможности забивать голы, выигрывать трофеи и создавать свое наследие. У него не будет еще одной возможности сыграть на чемпионате мира. Он никогда не сможет искупить промахи, с которыми многие будут ассоциировать его годы спустя.
Но в его глазах его личное наследие находится в безопасности. С тех пор, как он впервые ударил по мячу, Игуаин по-прежнему влюблен в игру, добившись в итоге значительно больше, чем он когда-либо мог себе представить.
«Я горжусь тем, чего достиг. Я играл за лучшие клубы мира. В течение девяти лет я выступал за сборную Аргентины. Играл на чемпионатах мира, в Лиге чемпионов. И достиг всех целей, в которым стремился в своей карьере.
Победа или поражение — это следствие. Самое главное — это путь. И это то, чего люди у меня никогда не отнимут. У меня была замечательная карьера», — заявил Игуаин в конце своего интервью.