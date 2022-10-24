«Мне не стыдно». Игуаин и токсичный мир футбола

За несколько недель до своего эмоционального объявления о завершении карьеры мы встречаем Игуаина в командном отеле «Интер Майами», в этот момент на его лице улыбка.

Он появляется в комнате с чашкой кофе в руке, одетый в экипировку «Интер Майами» розового цвета.

«Это займет всего лишь пять минут, верно?», — спрашивает аргентинец по-английски и тут же начинает смеяться.

Без шансов. Как вообще можно разобраться во всем, что видел и делал Игуаин, всего лишь за пять минут?

Игуаина запомнят, прежде всего, как одного из самых результативных и сложных игроков поколения.

Его будут помнить как невероятного бомбардира и на клубном уровне, и в сборной, а также как одного из лучших чистых нападающих, которые появлялись в футболе за последние несколько десятилетий.

Но его также запомнят как, возможно, самую большую жертву социальных сетей, а также за его недостатки и постоянный поток критики со стороны болельщиков и экспертов.

Его будут помнить как игрока, над которым постоянно смеялись болельщики как его клубов, так и соперников, независимо от того, сколько он забил голов или выиграл трофеев.

И понятно, что в обычной жизни, за пределами футбольного поля, Игуаину далеко не всегда удавалось абстрагироваться от этого.

«Интер Майами» стал последним клубом в карьере Гонсало Игуаина globallookpress.com

«Я начал играть в футбол на улице, когда был ребенком. Это была, прежде всего, любовь к игре. Я делал это не потому, что хотел стать знаменитым и заработать мгого денег.

Я играл из-за страсти к спорту. И у меня, конечно, в какой-то момент появилась мечта стать профессиональным игроком, но конкретную причину этой цели было сложно назвать.

Будучи ребенком, я надеялся, что мне удастся сохранить те же эмоции и страсть, когда я стану профессиональным футболистом.

Но потом вы начинаете замечать, что это не то же самое. На любви к спорту сложно сконцентрироваться по многим причинам: деньги, контракты, спортивные директоры и так далее. В итоге жизнь полностью меняется, с чем я и столкнулся.

У меня было много разных событий, в том числе по-настоящему особенных, замечательных, но были и сложные, прежде чем я вышел на этот уровень», — рассказывает экс-игрок «Наполи».

Игуаин с удовольствием рассказывает о своем опыте, в том числе о трудных периодах. И на самом деле, это впечатляет — насколько он сознателен в эпоху, когда спортсменом буквально учат быть замкнутыми.

Гонсало прекрасно осознает, какая репутация висит над ним по сей день. В то время как многие постоянно повторяют, что они не обращают внимания на журналистов или разговоры в соцсетях, Игуаин готов признать, что некоторые футбольные фанаты, мягко говоря, не очень довольны им. И его это действительно беспокоит.

«У меня была не очень нормальная жизнь. Поэтому когда люди говорят обо мне, оскорбляют, проявляют неуважение, совершенно при этом не зная меня, в таком случае я не могу реагировать. Или они оскорбляют вас, когда вы не можете реагировать. Вдобавок к этому начинаются оскорбления в адрес вашей семьи. Это сложно.

Гонсало Игуаин globallookpress.com

Это люди, которые меня не понимают или не знают, но они думают, что раз ты зарабатываешь деньги, то у них есть право тебя оскорблять. Но надо понимать: если вы хотите критиковать или осуждать меня, будьте готовы к моему ответу.

Я устал от того, что не могу реагировать и должен иметь дело с этим неуважением, особенно когда я со своей семьей. И мне очень хочется это остановить.

Большинство людей не понимают, насколько сложно не иметь возможности реагировать на все эти оскорбления и проявления неуважения», — признался 34-летний аргентинец.

Игуаин при этом прекрасно понимает, что есть люди, которые никогда не простят ему неудачи на футбольном поле, и это нормально. По его словам, решающие промахи сборной Аргентины на чемпионатах мира и Кубке Америки — это тоже часть его истории.

Но это не вся история. Есть еще голы. Много голов. А если быть точным — 364, и это ставит Игуаина в один ряд с лучшими сразу нескольких поколений. А есть еще трофеи в Серии А и Ла Лиге. Кроме того, он выигрывал «Золотую бутсу», попадал в «Команду года». И самое главное — он добился этого, играя рядом с Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

Гонсало утверждает, что именно эти моменты он вспоминает чаще всего. В его словах нет какого-то сожаления. Все-таки в его карьере были не только промахи, но и достижения.

«Я забил более 350 голов. Теперь у каждого есть страница в соцсетях, все имеют право голоса, но почему-то на улице я не слышу в свой адрес ничего из того, что пишут обо мне в интернете.

Я страдаю из-за постоянных оскорблений в сети, но, возможно, без этих плохих моментов я бы так и не добился успеха.

Иногда вы забиваете три гола, но твоя команда пропускает четыре, и это именно то, что в итоге запомнят. Но все равно есть чем гордиться.

Благодаря плохим моментам есть возможность учиться, взрослеть, расти, и лично я ни о чем не жалею. Да, у меня были неудачи, но при этом надо не забывать, что мне все-таки удалось добраться до решающих матчей.

Гонсало Игуаин против Лионеля Месси в составе «Реала» globallookpress.com

Иногда ты проигрываешь, так бывает. Я проиграл много финалов. Кубок Америки, чемпионат мирах — да, это были трудные времена. Но позже меня продали за 90 миллионов евро в "Ювентус". И я стал самым дорогим аргентинским игроком в истории», — напомнил Игуаин, в активе которого 31 гол в 75 матчах за сборную Аргентины.

Игуаин уходит из футбола в статусе легенды. Что бы ни говорили о его взлетах и падениях, все-таки глупо отрицать его место в истории. Все-таки он был частью крупнейших клубов мира.

Но одна из самых интересных вещей заключается в том, что он уходит как звезда без дома.

Карьера Игуаина была, мягко говоря, бурной. В «Реале» из него нередко делали козла отпущения, несмотря на то, что он забил 121 гол в 264 матчах. В Неаполе его обожали до тех пор, пока он перешел в «Ювентус» и не стал нестоящим злодеем в глазах города, который всегда умел ценить своих звезд. В первых двух сезонах в составе «Ювентуса» ему удалось забить 55 мячей. Потом делали пошли похуже, Гонсало пришлось уйти в аренду в «Милан» и «Челси», но там ему так и не удалось проявить себя.

В этом контексте Игуаин — футболист, которого многие уважают, но при этом его вряд ли кто-то любит.

Даже в Аргентине его часто обвиняют в том, что национальная команда не смогла выиграть главный трофей в эпоху Месси. К слову, в 2021 году, уже без Игуаина, сборная Аргентины стала победителем Кубка Америки.

Гонсало Игуаин globallookpress.com

Некоторые думали, что Игуаина это заденет, поскольку ему придется наблюдать, как его бывшие партнеры по команде наконец-то достигли цели, но уже без него. Но, по словам Гонсало, он с гордостью, а не с завистью, наблюдал за тем, как аргентинцы поднимают этот трофей.

«Думаю, это просто судьба. Вы могли выиграть или проиграть, и нам повезло сыграть в трех финалах. К сожалению, мы проиграли во всех. Когда я ушел из сборной, они вышли в финал Кубка Америки, и я был счастлив.

Медперсонал, экипировщики, Месси, Ди Мария, Отаменди, Агуэро — это мои друзья. Я был очень рад, что им наконец-то удалось добиться этого. Мне совсем не стыдно», — уверяет Гонсало.

У Игуаина была совершенно не такая карьера, как, скажем, у его брата Федерико, который так и не достиг подобных высот. Но при этом он является весьма популярной и уважаемой личностью в Коламбусе, где ему удалось оставить определенное наследие в местном клубе.

Игуаин признает, что никогда не мог сделать что-то подобное. Это не совсем соответствовало его карьерным планам. Ему хотелось все время пробовать что-то разное, бросать себе вызов. У него никогда не было цели стать местным героем.

И тем не менее, он все равно с любовью оглядывается назад. По словам Игуаина, время, проведенное в Мадриде, Неаполе и Турине изменило его. Он вспоминает болельщиков в Неаполе, которые приветствовали его знаменитой кричалкой: «ГОН-СА-ЛО И-ГУ-А-ИН!».

«Это моменты, которые невозможно забыть. Это одно из самых прекрасных ощущений, которые только может испытать игрок: почувствовать переполненный стадион, который выкрикивает вашу фамилию поле гола, с такой энергией, что у меня даже сейчас идут мурашки по коже, когда я думаю об этом.

Гонсало Игуаин globallookpress.com

Понятно, что может случиться и обратное. Далеко не все в футболе имеет прекрасную сторону. В какой-то момент 60 тысяч человек выкрикивают твое имя. А через 15 дней эти же люди могут оскорблять тебя. В футболе все быстро меняется. Очень быстро.

Со временем я попытался понять, что похвала не возвышает меня слишком высоко, а критика не опускает слишком низко. В этом плане нужно найти баланс.

Когда все эти люди, болельщики, в один голос произносят твое имя, ты чувствуешь себя звездой. Такие моменты никогда не забудешь», — признается лучший бомбардир Серии А в сезоне-2015/2016.

Игуаин нашел новую жизнь в Майами, благодаря клубу МЛС, который помог ему вернуть любовь к игре.

И это произошло вовсе не из-за того, что его не критиковали весь этот период, пока он играл за «Интер Майами». В МЛС Игуаин лично наблюдал, как его влияние уменьшилось до такой степени, что в какой-то момент его отправили на скамейку запасных, несмотря на многомиллионный контракт.

Гонсало Игуаин globallookpress.com

Но потом все изменилось, Игуаин снова превратился в игрока, который раньше радовал своей результативностью в «Реале», «Наполи» и «Ювентусе». Его камбэк стал одной из самых захватывающих сюжетных линий в МЛС.

Когда он забил 14 мячей в 15-ти матчах, у Игуаина появилась возможность написать свою историю в МЛС.

Где-то в этот период Игуаин снова нашел себя и заново открыл свою любовь к игре. Это одно из причин, почему по его лицу текли слезы после заключительного матча в карьере.

Что дальше? Он пока еще не готов дать точный ответ, но точно знает, что его жизнь больше не будет связана с футболом.

«МЛС и Америка помогли мне узнать и понять, как я могу получать удовольствие от всего, чего не мог делать раньше. Я люблю свою семью. Моя жизнь вращается вокруг нее. Это те люди, которые рядом со мной и в плохие, и в хорошие времена.

Что касается других занятий, я хотел бы изучить кулинарию или, возможно, научиться играть на гитаре, или выучить английский язык. Но у меня нет намерения оставаться в футболе, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Гонсало Игуаин globallookpress.com

Этот мир с каждым днем становится в более и более токсичным, и я не вижу себя в футболе после того, как перестану играть. Я хочу быть вдалеке от спорта. Я единственный знаю, что мне пришлось испытать в этом виде спорта. Это мир, которому я не принадлежу так сильно, как думал изначально. В будущем я хочу просто наслаждаться временем рядом со своей семьей», — сказал Игуаин, отвечая на вопрос о своей жизни после завершения футбольной карьеры.

Сразу после интервью на лице Игуаина снова появляется улыбка. Он остается рядом, разговаривает, шутит и смеется.

У Игуаина больше не будет возможности забивать голы, выигрывать трофеи и создавать свое наследие. У него не будет еще одной возможности сыграть на чемпионате мира. Он никогда не сможет искупить промахи, с которыми многие будут ассоциировать его годы спустя.

Но в его глазах его личное наследие находится в безопасности. С тех пор, как он впервые ударил по мячу, Игуаин по-прежнему влюблен в игру, добившись в итоге значительно больше, чем он когда-либо мог себе представить.

«Я горжусь тем, чего достиг. Я играл за лучшие клубы мира. В течение девяти лет я выступал за сборную Аргентины. Играл на чемпионатах мира, в Лиге чемпионов. И достиг всех целей, в которым стремился в своей карьере.

Победа или поражение — это следствие. Самое главное — это путь. И это то, чего люди у меня никогда не отнимут. У меня была замечательная карьера», — заявил Игуаин в конце своего интервью.