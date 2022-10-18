Как Бензема выиграл «Золотой мяч». Невероятный путь главного француза в истории «Реала»

Карим Бензема наконец-то получил награду, о которой мечтал с первых дней своей невероятной карьеры. В минувший понедельник нападающему мадридского «Реала» вручили «Золотой мяч».

И если для вас это стало шоком, то сразу же хочется спросить, где вы были последние 12 месяцев?

Оглядываясь назад, вспоминая прошлый сезон, не остается никаких сомнений в том, что Бензема заслужил награду лучшему игроку мира. Француз превратился в настоящий символ «Реала».

Итогом предыдущей кампании для Бензема стали победа в Лиге чемпионов, чемпионате Испании и Лиге наций вместе со сборной Франции. Внушительно. Лидерские качества, результативные действия — у Карима банально не было конкурентов в борьбе за «Золотой мяч».

GOAL решил детально рассмотреть путь Бензема к главной индивидуальной награде в футболе.

Август

Карим Бензема globallookpress.com

После несколько неожиданного назначения Карло Анчелотти на пост главного тренера «Реалу» нужно было как можно скорее обрести уверенность, и Бензема сыграл в этом ключевую роль.

В первом же победном матче Карим отгрузил два мяча в ворота «Алавеса» (4:1). Правда, уже через неделю «Мадрид» потерял очки в игре с «Леванте».

Хотя француз в том матче, который завершился вничью 3:3, стал автором двух результативных передач.

Сентябрь

Бензема начал месяц с трех безголевых матчей за сборную Франции. И после этого он ни разу не забил в двух матчах за «Реал».

Зинедин Зидан готов передать «Золотой мяч» в руки Кариму Бензема globallookpress.com

Однако вскоре ему удалось оформить хет-трик в матче против «Сельты» (5:2). В итоге в шести сентябрьских матчах в активе Карима была семь голов. В том числе дубль в ворота «Мальорки» — в этом матче он забил 200-й гол за «Мадрид» в рамках Ла Лиги. Кроме того, француз несколько раз ассистировал партнерам.

И еще один важнейший факт: в первых шести матчах прошлого чемпионата Испании в активе Бензема было 15 результативных действий — это рекорд турнира.

Октябрь

Октябрь менее событийным и насыщенным. Бензема забил лишь два мяча в четырех матчах за «Реал».

Но именно в этом месяце он выиграл первый трофей в сезоне. Карим помог сборной Франции стать победителем Лиги наций. Ему удалось забить и в полуфинальном матче с Бельгией, и в финальном против Испании.

В национальной команде Бензема отлично взаимодействовал с Килианом Мбаппе. Болельщики «Реала» не скрывали, что хотели бы они объединились в испанской столице.

Ноябрь

Карим Бензема феерил не только в футболке «Реала», но и в матчах за сборную Франции globallookpress.com

В ноябре Бензема забил восемь мячей в семи матчах за клуб и сборную, подтвердив свою исключительную значимость как для клуба, так и для национальной команды.

Карим забивал в матче Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера», а также в играх Ла Лиги с «Райо Вальекано» и «Севильей».

В голосовании за «Золотой мяч-2021» Бензема занял четвертое место, оставшись позади Лионеля Месси, Роберта Левандовски и Жоржиньо.

Декабрь

В декабре Бензема сыграл всего лишь пять матчей, в которых забил четыре мяча. В любом случае, весьма неплохо, особенно учитывая важность этих голов.

Карим начал месяц с победного гола в матче с «Атлетиком» (1:0), а затем помог «Реалу» обыграть «Атлетико» (2:0) в мадридском дерби.

2021-й год Бензема завершил дублем в ворота «Атлетика» — на этот раз он огорчил басков на их родном «Сан-Мамес».

Январь

Карим Бензема globallookpress.com

Год новый — Бензема все тот же. В первых числах января французский нападающий дважды поразил ворота «Валенсии».

После этого «Реал» отправился в Саудовскую Аравию, где состоялся очередной розыгрыш Суперкубка Испании. В итоге Карим отличился и в полуфинальном матче с «Барселоной», и в решающем против «Атлетика».

Но конец месяца получился так себе. В игре с «Эльче» Бензема повредил подколенное сухожилие и следующие четыре недели провел в лазарете.

Февраль

Пропустив три матча из-за травмы, в том числе неудачную игру с «Атлетиком» (0:1) в четвертьфинале Кубка Испании, Бензема вернулся в состав как раз перед первой встречей с «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Карим Бензема globallookpress.com

На «Парк де Пренс» Карим, мягко говоря, сыграл так себе. «Реал» проиграл в столице Франции со счетом 0:1, пропустив единственный гол за несколько минут до финального свистка.

Уже через несколько дней Бензема помог «Реалу» обыграть «Алавес», поучаствовав во всех трех голах. А на следующей неделе он стал автором победного гола в гостевом матче с «Райо Вальекано».

Март

Именно в этом месяце Бензема стал явным фаворитов в борьбе за «Золотой мяч».

В начале марта француз забил гол и сделал результативный пас в матче с «Реал Сосьедадом». А еще через четыре дня он устроил один из главных перфомансов сезона.

Карим Бензема globallookpress.com

В ответном матче с «ПСЖ» Бензема оформил хет-трик, при этом забив все три гола во втором тайме. «Реал» совершил феерический камбэк и буквально ворвался в четвертьфинал ЛЧ.

В матче с «Мальоркой» он забил два мяча и стал самым результивным французским футболистом в современную эпоху, опередив Тьерри Анри.

Важность Бензема для «Реала» стала ясна в конце месяца, когда «Мадрид» без получившего травму француза «влетел» на своем поле «Барселоне» со счетом 0:4.

Апрель

В конце апреля уже ни у кого не было никаких сомнений в том, что Бензема станет обладателем «Золотого мяча».

Карим забил оба гола «Реала» в гостевом матче против «Сельты». Но по-настоящему свою неудержимость он продемонстрировал в выездном матче Лиги чемпионов против «Челси». На «Стэмфорд Бридж» он оформил хет-трик.

Карим Бензема и «Золотой мяч» twitter.com/realmadrid

В ответной встрече с лондонским клубом Бензема забил решающий гол в овертайме. А еще через пару дней стал автором победного гола в матче против «Севильи».

Уверенность Бензема в своих силах была на каком-то заоблачном уровне. Об этом свидетельствует в том числе его гол с пенальти после удара паненкой в первом полуфинальном матче ЛЧ с «Манчестер Сити». Кроме того, на «Этихаде» ему удалось отличиться и с игры.

Четыре дня спустя Бензема поразил ворота «Эспаньола» (4:0), хотя здесь он появился на поле только после перерыва.

Май

Казалось, что «Мадрид» и Бензема были на грани вылета из Лиги чемпионов. В концовке ответной игры с «Ман Сити» «Реал» уступал с общим счетом 3:5.

Карим Бензема globallookpress.com

Но на последних минутах все перевернулось с ног на голову. Родриго в течение минуты забил два гола и перевел игру в овартайм, а там уже за дело взялся Бензема.

В дальнейшем Бензема был больше сконцентрирован на подготовке к финалу Лиги чемпионов в Париже.

И хотя он в итоге не забил «Ливерпулю», от него все равно исходила максимальная угроза, а его гол, возможно, был ошибочно отменен. Автором единственного гола стал бразилец Жуниор Винисиус. «Реал» в 13-й раз выиграл главный клубный турнир Европы.

Июнь

По-настоящему феерическую кампанию Бензема завершил голом за сборную Франции в матче Лиги наций против Дании. Это был его 50-й гол в сезоне.

Бензема завершил свою кампанию голом за Францию в первом матче Лиги наций против Дании в начале июня, доведя свой счет за клуб и сборную в сезоне 2021/22 до 50 голов всего в 56 играх.

Он также стал автором 16 результативных передач, которые тоже имели важное значение. Ранее чем-то подобным могли похвастаться только Лионель Месси или Криштиану Роналду.

Как ни крути, а Бензема заслужил «Золотой мяч».