ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Как Бензема выиграл «Золотой мяч». Невероятный путь главного француза в истории «Реала»

    Карим Бензема наконец-то затмил Криштиану Роналду и Лионеля Месси

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Реал Мадрид Барселона Примера (Ла Лига) Футбол Испании Ливерпуль Манчестер Сити Челси АПЛ Футбол Англии ПСЖ Лига 1 Футбол Франции Лига чемпионов Сборная Франции Лига наций
    Вся лентаСамое главное
    Карим Бензема Как Бензема выиграл «Золотой мяч». Невероятный путь главного француза в истории «Реала» Жоау ФелишТрансферный дайджест. 11 — 17 октября Мохамед СалахЗаколдованный «Энфилд». Холанн остался в тени Салаха
    Все новости спорта
    Карим Бензема
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карим Бензема
    Карим Бензема наконец-то получил награду, о которой мечтал с первых дней своей невероятной карьеры. В минувший понедельник нападающему мадридского «Реала» вручили «Золотой мяч».
    И если для вас это стало шоком, то сразу же хочется спросить, где вы были последние 12 месяцев?

    Оглядываясь назад, вспоминая прошлый сезон, не остается никаких сомнений в том, что Бензема заслужил награду лучшему игроку мира. Француз превратился в настоящий символ «Реала».

    Итогом предыдущей кампании для Бензема стали победа в Лиге чемпионов, чемпионате Испании и Лиге наций вместе со сборной Франции. Внушительно. Лидерские качества, результативные действия — у Карима банально не было конкурентов в борьбе за «Золотой мяч».

    GOAL решил детально рассмотреть путь Бензема к главной индивидуальной награде в футболе.

    Август

    Карим Бензема
    globallookpress.com

    После несколько неожиданного назначения Карло Анчелотти на пост главного тренера «Реалу» нужно было как можно скорее обрести уверенность, и Бензема сыграл в этом ключевую роль.

    В первом же победном матче Карим отгрузил два мяча в ворота «Алавеса» (4:1). Правда, уже через неделю «Мадрид» потерял очки в игре с «Леванте».

    Хотя француз в том матче, который завершился вничью 3:3, стал автором двух результативных передач.

    Сентябрь

    Бензема начал месяц с трех безголевых матчей за сборную Франции. И после этого он ни разу не забил в двух матчах за «Реал».

    Зинедин Зидан готов передать «Золотой мяч» в руки Кариму Бензема
    globallookpress.com

    Однако вскоре ему удалось оформить хет-трик в матче против «Сельты» (5:2). В итоге в шести сентябрьских матчах в активе Карима была семь голов. В том числе дубль в ворота «Мальорки» — в этом матче он забил 200-й гол за «Мадрид» в рамках Ла Лиги. Кроме того, француз несколько раз ассистировал партнерам.

  • Сказ о двух форвардах. Бензема затмил Левандовского в «Эль Класико»
  • Победители и неудачники яркого матча на «Сантьяго Бернабеу»
  • 16/10/2022

    • И еще один важнейший факт: в первых шести матчах прошлого чемпионата Испании в активе Бензема было 15 результативных действий — это рекорд турнира.

    Октябрь

    Октябрь менее событийным и насыщенным. Бензема забил лишь два мяча в четырех матчах за «Реал».

    Но именно в этом месяце он выиграл первый трофей в сезоне. Карим помог сборной Франции стать победителем Лиги наций. Ему удалось забить и в полуфинальном матче с Бельгией, и в финальном против Испании.

    В национальной команде Бензема отлично взаимодействовал с Килианом Мбаппе. Болельщики «Реала» не скрывали, что хотели бы они объединились в испанской столице.

    Ноябрь

    Карим Бензема феерил не только в футболке «Реала», но и в матчах за сборную Франции
    globallookpress.com

    В ноябре Бензема забил восемь мячей в семи матчах за клуб и сборную, подтвердив свою исключительную значимость как для клуба, так и для национальной команды.

    Карим забивал в матче Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера», а также в играх Ла Лиги с «Райо Вальекано» и «Севильей».

  • Переоцененные и недооцененные. Лукаку, Гризманн, Дибала и еще 10 самых противоречивых игроков
  • 13 звезд, чья игра чаще всего становится поводом для жарких дискуссий
  • 11/10/2022

    • В голосовании за «Золотой мяч-2021» Бензема занял четвертое место, оставшись позади Лионеля Месси, Роберта Левандовски и Жоржиньо.

    Декабрь

    В декабре Бензема сыграл всего лишь пять матчей, в которых забил четыре мяча. В любом случае, весьма неплохо, особенно учитывая важность этих голов.

    Карим начал месяц с победного гола в матче с «Атлетиком» (1:0), а затем помог «Реалу» обыграть «Атлетико» (2:0) в мадридском дерби.

    2021-й год Бензема завершил дублем в ворота «Атлетика» — на этот раз он огорчил басков на их родном «Сан-Мамес».

    Январь

    Карим Бензема
    globallookpress.com

    Год новый — Бензема все тот же. В первых числах января французский нападающий дважды поразил ворота «Валенсии».

    После этого «Реал» отправился в Саудовскую Аравию, где состоялся очередной розыгрыш Суперкубка Испании. В итоге Карим отличился и в полуфинальном матче с «Барселоной», и в решающем против «Атлетика».

  • Холанн — отныне лучший игрок мира. С таким монстром «Ман Сити» выиграет все турниры
  • В тени невероятного норвежца остались даже Месси и Роналду
  • 05/10/2022

    • Но конец месяца получился так себе. В игре с «Эльче» Бензема повредил подколенное сухожилие и следующие четыре недели провел в лазарете.

    Февраль

    Пропустив три матча из-за травмы, в том числе неудачную игру с «Атлетиком» (0:1) в четвертьфинале Кубка Испании, Бензема вернулся в состав как раз перед первой встречей с «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Карим Бензема
    globallookpress.com

    На «Парк де Пренс» Карим, мягко говоря, сыграл так себе. «Реал» проиграл в столице Франции со счетом 0:1, пропустив единственный гол за несколько минут до финального свистка.

    Уже через несколько дней Бензема помог «Реалу» обыграть «Алавес», поучаствовав во всех трех голах. А на следующей неделе он стал автором победного гола в гостевом матче с «Райо Вальекано».

    Март

    Именно в этом месяце Бензема стал явным фаворитов в борьбе за «Золотой мяч».

    В начале марта француз забил гол и сделал результативный пас в матче с «Реал Сосьедадом». А еще через четыре дня он устроил один из главных перфомансов сезона.

    Карим Бензема
    globallookpress.com

    В ответном матче с «ПСЖ» Бензема оформил хет-трик, при этом забив все три гола во втором тайме. «Реал» совершил феерический камбэк и буквально ворвался в четвертьфинал ЛЧ.

    В матче с «Мальоркой» он забил два мяча и стал самым результивным французским футболистом в современную эпоху, опередив Тьерри Анри.

    Важность Бензема для «Реала» стала ясна в конце месяца, когда «Мадрид» без получившего травму француза «влетел» на своем поле «Барселоне» со счетом 0:4.

    Апрель

    В конце апреля уже ни у кого не было никаких сомнений в том, что Бензема станет обладателем «Золотого мяча».

    Карим забил оба гола «Реала» в гостевом матче против «Сельты». Но по-настоящему свою неудержимость он продемонстрировал в выездном матче Лиги чемпионов против «Челси». На «Стэмфорд Бридж» он оформил хет-трик.

    Карим Бензема и «Золотой мяч»
    twitter.com/realmadrid

    В ответной встрече с лондонским клубом Бензема забил решающий гол в овертайме. А еще через пару дней стал автором победного гола в матче против «Севильи».

    Уверенность Бензема в своих силах была на каком-то заоблачном уровне. Об этом свидетельствует в том числе его гол с пенальти после удара паненкой в первом полуфинальном матче ЛЧ с «Манчестер Сити». Кроме того, на «Этихаде» ему удалось отличиться и с игры.

  • Деньги на ветер. Худшие трансферы в истории «Барселоны»
  • Ибрагимович, Коутиньо, Пети и еще 12 игроков, которые стали для «Барсы» обузой
  • 04/10/2022

    • Четыре дня спустя Бензема поразил ворота «Эспаньола» (4:0), хотя здесь он появился на поле только после перерыва.

    Май

    Казалось, что «Мадрид» и Бензема были на грани вылета из Лиги чемпионов. В концовке ответной игры с «Ман Сити» «Реал» уступал с общим счетом 3:5.

    Карим Бензема
    globallookpress.com

    Но на последних минутах все перевернулось с ног на голову. Родриго в течение минуты забил два гола и перевел игру в овартайм, а там уже за дело взялся Бензема.

    В дальнейшем Бензема был больше сконцентрирован на подготовке к финалу Лиги чемпионов в Париже.

    И хотя он в итоге не забил «Ливерпулю», от него все равно исходила максимальная угроза, а его гол, возможно, был ошибочно отменен. Автором единственного гола стал бразилец Жуниор Винисиус. «Реал» в 13-й раз выиграл главный клубный турнир Европы.

    Июнь

    По-настоящему феерическую кампанию Бензема завершил голом за сборную Франции в матче Лиги наций против Дании. Это был его 50-й гол в сезоне.

    Бензема завершил свою кампанию голом за Францию в первом матче Лиги наций против Дании в начале июня, доведя свой счет за клуб и сборную в сезоне 2021/22 до 50 голов всего в 56 играх.

  • Ускользающая красота. В какой клуб нужно перейти, чтобы выиграть «Золотой мяч»?
  • Где проще завладеть самой престижной индивидуальной наградой европейского футбола?
  • 25/09/2022

    • Он также стал автором 16 результативных передач, которые тоже имели важное значение. Ранее чем-то подобным могли похвастаться только Лионель Месси или Криштиану Роналду.

    Как ни крути, а Бензема заслужил «Золотой мяч».

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.50
  • Экспресс дня 18 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Локомотив — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Атлетико — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Севилья — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.87
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сиэтл — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  3.48
  • Прогноз на матч Ак Барс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Факел — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры