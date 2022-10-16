Сказ о двух форвардах. Бензема затмил Левандовского в «Эль Класико»

Карим Бензема открыл счет в ярком матче, в котором «Реал Мадрид» обыграл «Барселону» со счетом 3:1, в то время как Роберт Левандовский профукал свои отличные моменты.

Уход Криштиану Роналду и Лионеля Месси, возможно, лишил «Эль Класико» блеска последних двух сезонов, но воскресная встреча между «Реалом» и «Барселоной», похоже, должна была возродить соперничество.

Многие считали, что летние расходы «Барсы» в сочетании с их впечатляющим началом сезона в Ла Лиге означают, что они снова оказались в равных условиях с мадридцами — действующими чемпионами Европы и Испании.

Однако кажется, что команде Хави Эрнандеса еще есть куда расти после того, как они проиграли на «Сантьяго Бернабеу» со счетом 1:3.

Голы Карима Бензема и Феде Вальверде в первом тайме позволили «Мадриду» контролировать ситуацию, прежде чем Ферран Торрес отыграл один мяч в концовке. Но Родриго забил пенальти на последней минуте и гарантировал три очка для команды Карло Анчелотти.

Goal рассуждает о том, кто будет вспоминать это «Класико» с удовольствием, а кто постарается забыть его поскорее.

Победитель: Карим Бензема

Карим Бензема globallookpress.com

Накануне того, как он почти наверняка получит свой первый «Золотой мяч», Бензема напомнил миру, почему он до сих пор считается лучшим центральным нападающим в мире.

Хотя то, как он забил первый гол в этом матче могло показаться легким после того, как Марк-Андре тер Штеген парировал удар Винисиуса Жуниора на краю штрафной площади, Бензема все еще нужно было протолкнуть мяч сквозь гущу игроков «Барселоны».

Хотя и благодаря рикошету от Серхи Роберто, но Кариму это удалось и он снова выступил в роли игрока делающего разницу для Мадрида на самой большой сцене.

У него был и блестящий второй гол, отмененный из-за офсайда во втором тайме, но даже тогда было ясно, что он больше, чем просто мастер легких голов.

Следующая остановка для Бензема? Париж, вечер понедельника. Его ждет Золотой мяч.

Проигравший: Хави Эрнандес

Хави Эрнандес globallookpress.com

Несмотря на большие успехи, достигнутые «Барселоной» с тех пор, как Хави сменил Рональда Кумана на посту тренера чуть меньше года назад, в последние недели давление на экс-полузащитника каталонцев растет.

Оно поднялось на новый уровень в середине недели после того, как их драматическая ничья 3:3 с «Интером» привела к тому, что «Барселона» нуждается в небольшом чуде, чтобы выбраться из своей группы Лиги чемпионов, и теперь его первое поражение в «Эль-Класико» в качестве тренера вызовет новые вопросы к нему.

Это может показаться несправедливым, учитывая работу, проделанную Хави по оживлению команды, которая выглядела непоправимо сломанной в последние дни работы Кумана, но, учитывая ненадежное финансовое положение клуба, Жоан Лапорта вряд ли проявит терпение, если дела пойдут плохо.

К чести Хави, он сделал хорошие замены, которые привели к тому, что «Барса» сократила отставание, когда Гави, Ансу Фати и Ферран Торрес в конце концов поучаствовали в голе «блауграны».

Победитель: Феде Вальверде

Феде Вальверде globallookpress.com

Высокий уровень Вальверде больше не является секретом, хотя он продолжает играть второстепенную роль при некоторых из наиболее звездных игроках, когда дело доходит до анализа самых сильных сторон «Реала».

Но после того, как его меткий удар с 20 метров зажег «Сантьяго Бернабеу» в воскресенье, возможно, лицо игрока сборной Уругвая начнет появляться на плакатах и в рекламе.

Будь то в тройке полузащиты или справа в линии атаки, Вальверде очень редко подводит Карло Анчелотти, поскольку его выносливость почти так же важна, как и его умение обращаться с мячом.

Это было ясно на последних этапах матча, когда он показал свой запас энергии, оторвавшись от трех защитников «Барселоны», прежде чем сыграть с Родриго — человеком, который появился на поле позже его, — и заработать пенальти для «Реала».

Проигравший: Роберт Левандовский

Роберт Левандовский globallookpress.com

Начало карьеры Левандовского в «Барселоне» определенно сложилось удачно, и его статистика из 14 голов всего в 13 играх является достаточным тому доказательством.

Тем не менее, он упустил несколько стопроцентных моментов на своем пути, особенно в гостях у мюнхенской «Баварии» в Лиге чемпионов, а затем в матче против «Реала» в воскресенье.

Когда хозяева вели 1:0, Левандовский получил прекрасную возможность сравнять счет в середине первого тайма, когда прострел застал его на дальней штанге.

Левандовскому пришлось дотягиваться до мяча, но он ожидал, что забьет с расстояния всего в метр, а не отправит мяч на трибуну за воротами.

Вряд ли престижному летнему новичку «Барсы» захочется запомнить такое первое Эль Класико.

Победитель: Тони Кроос

Тони Кроос globallookpress.com

За последний год Лука Модрич привлек много внимания своим выступлением в полузащите «Реала», но в воскресенье именно Кроос показал выдающуюся игру за «сливочных».

Он олицетворял дополнительную энергию и силу, которые команда Анчелотти продемонстрировала в подготовке первого гола, поскольку он проигнорировал фол Серхио Бускетса на себе, чтобы организовать Винисиусу момент, который привел к удару Бензема.

Оттуда игрок сборной Германии диктовал темп игры, всегда стремясь вести мяч вперед. Его выступление позволило дебютанту «Эль-Класико» Орельену Чуамени влиться в игру, и неудивительно, что он также показал хорошие результаты рядом с опытными Кроосом и Модричем.

Проигравший: Дрейк

Дрейк сгубил «Барселону» FC Barcelona

Проклятие Дрейка все еще действует! Фанаты «Барселоны» должны были опасаться худшего, когда появились новости о том, что канадский рэпер станет их разовым титульным спонсором на крупнейшей игре сезона.

У Дрейка долгая история позирования в футбольных футболках, неизбежно приводящего к тому, что команды, которым он оказывает поддержку, проигрывали свою следующую игру, и «Барса» не стала исключением.

Он даже усугубил все перед игрой, сделав огромную ставку на «Барсу», которая, в случае победы каталонцев и «Арсенала», игравшего с «Лидсом», принесла бы ему более 2,5 миллионов фунтов стерлингов.

Но в то время как «канониры» не подкачали на «Элланд Роуд», «Барса» не смогла похвастаться тем же, и вряд ли в ближайшем будущем многие команды будут выстраиваться в очередь, чтобы Дрейк поддержал их.