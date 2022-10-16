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    Накануне «Эль Класико». Как «Реал» и «Барселона» стали одной и той же командой

    За последнее десятилетие непримиримые соперники успели поменяться ролями

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    Дэвид Бекхэм играл за «Реал Мадрид», потому что инасе и быть не могло. В 2003 году Мадрид подписал контракт с первой и, возможно, единственной футбольной поп-звездой, перешедшей из «Манчестер Юнайтед» за 35 миллионов евро.
    Подобно многим другим шагам в эпоху «Галактикос», начиная с первого срока президента Флорентино Переса на посту президента клуба, сделка казалась лишь смутно связанной с «желанием выигрывать футбольные матчи». Бекхэм был безумно известен, поэтому Перес должен был заполучить его.

    Оглядываясь назад, все это казалось неизбежным, но на самом деле это было не так.

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    • В 2003 году нынешний президент «Барселоны» Жоан Лапорта был избран на свой первый срок после того, как баллотировался на платформе «Я подпишу контракт с Дэвидом Бекхэмом». Он был избран болельщиками, но не смог довести дело до конца.

    Ферран Сориано, тогдашний вице-президент Лапорты, а ныне генеральный директор City Football Group, позже признал, что в том же году клуб упустил возможность подписать 18-летнего Криштиану Роналду из лиссабонского «Спортинга»: «Мы думали, что 18 миллионов евро — это слишком высокая цена».

    Вы можете себе представить, если бы летом 2003 года «Барселона» подписала и Бекхэма, и Роналду?

    Дэвид Бекхэм

    С этого момента клубы, казалось, расходились в противоположных направлениях. В то время как «Мадрид» поглощал каждую суперзвезду в поле зрения, «Барселона» строила, опираясь на внутренние ресурсы и культивировала исключительную идентичность, всегда владея мячом.

    Трудно представить себе такое сильное расхождение с Роналду и Бекхэмом, одетым в сине-гранатовые цвета, но нетрудно представить, как могли бы выглядеть последние 20 лет в этой альтернативной реальности.

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    Это было бы похоже на то, что мы увидим в воскресенье в «Эль Класико» — два богатых клуба, которые начинают очень походить друг на друга, считает автор ESPN Райан О'Хэнлон.

    Барса-фикация мадридского «Реала»

    В 2003 году Бекхэм был самым известным действующим спортсменом в мире, и больше всего на свете Перес хотел, чтобы знаменитые спортсмены носили майки «Реала». Его избрали в 2000 году, когда он пообещал купить Луиша Фигу из «Барселоны» — и он это сделал.

    Следующим летом прибыл Зинедин Зидан, затем оригинальный Роналдо, затем Бекхэм, затем Майкл Оуэн, а затем Робиньо. Это была не команда; это было что-то другое.

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    • «Мы поставщики контента, как киностудия , и иметь команду с Зиданом в ней — это как снимать фильм с Томом Крузом», — сказал бывший глава отдела маркетинга и нынешний генеральный директор клуба Хосе Анхель Санчес.

    За исключением короткого перерыва между двумя президентскими сроками Переса, этот студийный менталитет сохранялся примерно с 2000 по 2018 год.

    Вторая эра «Галактикос» включала в себя таких игроков, как Кака, Карим Бензема, Хаби Алонсо, Месут Озил, Гарет Бэйл, Лука Модрич и конечно, Криштиану Роналду. Перес даже называл тренера Жозе Моуринью «галактико», когда его наняли в 2010 году.

    Криштиану Роналду

    Если бы мне пришлось использовать одно слово для описания эпохи «Галактикос», я бы назвал его «непоследовательным». Это не негативный эпитет и не позитивный; это просто то, как оно было.

    Эти команды никогда не имели смысла. Они собирали звезд, которые не подходили друг другу — я имею в виду, что они купили Роналду и Кака одним летом — поэтому результаты редко сохранялись на необходимом уровне в течение сезона из 38 игр.

    Во время первого пребывания Переса на посту президента с 2000 по 2006 год «Реал» дважды выигрывал чемпионат и один раз Лигу чемпионов, что является минимальным успехом для клуба, который потратил столько же денег, сколько и они.

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    • Во вторую эру «Галактикос», с 2009 по 2018 год, они выиграли Ла лигу только дважды. Фактически, они финишировали третьими так же часто, как и первыми. В спорте, где расходы на заработную плату так тесно связаны с успехом, в лучшем случае это был незначительный провал.

    Конечно, никому не было дела! Почему? Потому что они выиграли Лигу чемпионов четыре чертовых раза. И при Карло Анчелотти, и при Зидане мы видели, как таланты «Реала» сумели объединяться на достаточное количество времени в нужные моменты, чтобы завоевать Кубок европейских чемпионов… снова и снова, снова и снова.

    Затем они продали Роналду в «Ювентус», и они стали немного больше походить на «Барселону».

    Эден Азар

    С 2018 года «Мадрид» потратил 100 миллионов долларов на игрока только один раз, и все пошло так плохо, что казалось подтверждением того, что наступила новая эра, в которой не было места для неподходящих, малоэффективных суперзвезд.

    С момента перехода из «Челси» за 126,5 млн долларов в 2019 году Эден Азар отыграл всего 22% возможного игрового времени в Ла Лиге. В прошлом кто-то стоящий выше тренера на административной лестнице мог добиться, чтобы его выпускали на поле чаще, в ущерб сплоченности команды.

    Вместо этого за четыре полных сезона после ухода Роналду «Мадрид» уже выиграл столько титулов Ла Лиги, сколько за все десятилетие его пребывания в клубе. И они делают это с командой нового типа, построенной по-новому.

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    • Из 10 самых дорогих трансферов в истории клуба только трое в настоящее время находятся в команде, и только один из них, Орельен Чуамени, является твердым игроком стартового состава.

    Взглянем с другой стороны: несмотря на огромный рост трансферных сумм за последние 19 лет, Бекхэм стоил «Реалу» больше чем 13 из 18 игроков, которые в этом сезоне отыграли за клуб не менее 100 минут.

    Дело не в том, что они не тратят деньги или не хотят их тратить (вспомним Килиана Мбаппе), но за приглашениями игрока теперь явно стоит идея. Они все многогранные, динамичные и молодые, или же это состоявшиеся игроки, приходящие бесплатно.

    Антонио Рюдигер

    Хорошо, не совсем «бесплатно» — Давид Алаба и Антонио Рюдигер входят в число самых высокооплачиваемых защитников в мире, но «Мадрид» добавил их обоих в команду, не платя за трансферы.

    Они потратили 88 миллионов долларов на Чуамени, что побило трансферный рекорд для опорного полузащитника, но ему 22 года, и весь смысл того, что «Реал Мадрид» год за годом является одним из двух или трех крупнейших источников прибыли в мире, заключается в том, что они могут заплатить много денег, чтобы заполучить очередного великого опорного полузащитника на ближайшее десятилетие.

    То же самое касается Эдуардо Камавинги, который прошлым летом в 18-летнем возрасте переехал из «Ренна» за 34,1 миллиона долларов.

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    • Винисиус Жуниор и Родриго тоже подходят под эту схему. Каждый из них стоил 49,5 миллионов долларов, и оба были подписаны в 18-летнем возрасте.

    Это большие деньги за двух подростков, особенно с такой изменчиостью их потенциала в ближайшие годы, но риск, связанный с такой трансферной суммой, опять же, не имеет большого значения, когда вы мадридский «Реал». А плюс? Мы видим это сейчас.

    Винисиус, несомненно, уже является лучшим в мире вингером, успешно действующим в атаке и обороне, и Родриго, кажется, сделал свой собственный качественный скачок.

    В начале сезона травма Бензема, казалось, была единственным, что могло потопить эту команду, но Бензема получил травму, и они совершенно не сбавили темпа, потому что Родриго забивал или ассистировал в каждом матче, в отсутствие француза.

    Винисиус Жуниор

    Затем есть Федерико Вальверде, которого подписали за 5,5 миллионов долларов из уругвайского «Пеньяроля»в 18-летнем возрасте.

    Он ассистировал победному голу в финале Лиги чемпионов, отыграл больше минут, чем кто-либо в команде, кроме Винисиуса и Алабы, и теперь, как это ни парадоксально, его тренер сравнивает его со Стивеном Джеррардом.

    У них все хорошо. Конечно, это анализ, основанный на ощущениях, но этот клуб провел большую часть двух десятилетий, насмехаясь над идеей оценки, основанной на данных и/или тактике. Сейчас 14 октября, и они не проиграли ни одной игры во всех соревнованиях.

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    • Смесь ветеранов-суперзвезд и горячей молодежи хороша настолько, насколько это возможно; ребята постарше заполняют все пробелы своим хитрым позиционированием и хитрыми передачами, в то время как молодежь с лихвой компенсирует то, что Модрич, Кроос и Бензема больше не могут закрыть.

    Все они поддержали Вини после того, как он подвергся расистским оскорблениям перед матчем с «Атлетико», и, возможно, впервые в этом столетии команда «Реал Мадрид» просто лучится счастьем, которое ощущают не только те люди, которые выросли, поддерживая этот клуб.

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    Мадридизация «Барселоны»

    Большую часть 21-го века «Барселона» казалась почти полной противоположностью «Реала», если не опровержением правильности их стратегии.

    В то время как идентичность мадридцев заключалась в том, что «у нас нет идентичности, кроме наших знаменитых игроков», каталонцы создали ряд доморощенных суперзвезд и множество определяющих эпоху команд, которые были построены вокруг одержимости мячом. Им нужно было им владеть, а вы не могли его получить.

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    • Этот подход сработал только из-за их доморощенного ядра команды и потому, что клуб (в отличие от «Мадрида») специально набирал игроков, которые могли действовать в соответствии с принципами «Барсы».

    На пике соперничества между двумя клубами невозможно было не почувствовать, что это битва между созиданием и разрушением. Ведомая Месси «Барса» Гвардиолы добились невиданного ранее и с тех пор не воспроизводимого доминирования, основанного на владении мячом. При Моуринью «Реал» просто пытался выжечь все поле.

    В футболе нет правильной или неправильной философии, но большинство нейтральных наблюдателей были рады видеть, что методы «Барселоны» чаще побеждают, чем нет. В конце концов, смещение игры в сторону более амбициозной структуры владения мячом и рискованной игры в атаке было куда более привлекательным, чем альтернатива, которую предлагал «Реал».

    Пеп Гвардиола и Лионель Месси

    Но где-то внутри всего этого «Мадрид», возможно, способствовал возможному упадку «Барселоны».

    В своей книге «Барселонский комплекс» Саймон Купер упоминает, что Месси серьезно подумывал об уходе из клуба только один раз, прежде чем он действительно ушел прошлым летом: в 2013–2014 годах, когда у него впервые возникли проблемы с испанским правительством из-за неуплаченных налогов.

    «В июне 2013 года Иниго Суарес, адвокат, занимающийся делами Месси, написал Хорхе Месси по электронной почте, что он встречался с представителями "Реала", которые были готовы купить игрока за 250 миллионов евро», — пишет Купер. «Мадрид даже предложил заручиться поддержкой тогдашнего премьер-министра Испании Мариано Рахоя, чтобы решить эту проблему с налогами».

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    • Учитывая, что «Мадрид» увивался вокруг Месси, у «Барсы» действительно был только один выбор: дать аргентинцу огромную прибавку к зарплате. В последующие годы они продолжали увеличивать его жалованье, как и должны были; он величайший и равного ему нет.

    Но когда было гарантировано, что Месси остается, произошли две вещи: клуб начал подтягивать зарплаты своих других ключевых игроков, которые не были так продуктивны, как Месси, к постоянно растущей зарплате аргентинца, и, как пишет Купер, «его присутствие позволило клубу облениться. С ним на поле "Барсе" не нужно было слишком много думать».

    Пеп Гвардиола и Лионель Месси

    Результатом стала каталонская версия «Галактикос», только без успеха в Лиге чемпионов. Фонд заработной платы «Барселоны» увеличивался с каждым годом, и они продолжали профукивать деньги на сверхдорогих игроков.

    На самом деле их контракты были настолько плохими, что я смог написать целую статью, в которой я совершенно серьезно утверждал, что им было бы лучше не подписывать никого в течение семи сезонов подряд с 2015 года по прошедшее лето.

    Вместо этого, согласно сайту Transfermarkt, «Барселона» потратила 1,45 миллиарда долларов на трансферы за этот период — больше, чем кто-либо, кроме «Челси», «Ювентуса» и «Манчестер Сити».

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    • За тот же период мадридский «Реал» потратил только — я подчеркиваю, что «только» в кавычках — 874 миллиона долларов на трансферы, заняв 13-е место среди всех клубов. Но даже это не говорит о том, насколько по-разному управлялись два клуба.

    Чистые трансферные расходы «Барселоны» (прибыль от продаж минус потраченное на покупки) с лета 2015 года составили «минус 502 миллиона долларов», меньше, чем у пяти английских клубов, поддержанных сделкой АПЛ по продаже трансляций (оба манчестерских клуба, «Челси», «Арсенал» и «Вест Хэм»), принадлежащего катарцам «Пари Сен-Жермен» и «Милана».

    «Мадрид», тем временем, занимает 69-е место с чистыми расходами «минус 50,7 доллара», что ставит их прямо между «Хетафе» и «Чивас де Гвадалахара».

    Жоан Лапорта и Хави

    Чистые расходы не являются универсальным показателем — и «Реал» платит зарплаты выше, чем любая команда в Премьер-лиге, — но «Барселона» стала тем, чем «Мадрид» был раньше: командой, которая заваливает дорогущими трансферами все свои проблемы.

    Это никогда не было более очевидным, чем прошедшим под знаком «финансовых рычагов» летом 2022 года, когда Лапорта, вернувшийся к власти в качестве президента на второй срок, перешел от того, чтобы назвать погрязший в долгах клуб «клинически мертвым» к тому, чтобы потратить за пару месяцев 168,3 миллиона долларов на трансферы.

    Вместо того, чтобы согласиться на перестройку и омоложение клуба внутренними ресурсами, что повлекло бы за собой снижение обременительных зарплат и появление большего количества выпускников академии по мере того, как команда постепенно приводила бы свои финансы в порядок, Лапорта и Ко вместо этого продали большие куски будущих доходов клуба, чтобы подписать, среди прочих, 33-летнего нападающего Роберта Левандовского за 49,5 млн долларов.

    Роберт Левандовский

    Если это не поведение «Галактикос», то я не знаю, что это такое. И мы уже видим недостатки такого подхода, поскольку сейчас клуб находится на грани вылета из Лиги чемпионов и теряет все доходы, которые приходят вместе с участием в плей-офф.

    Несмотря на все это, похоже, что команда, по крайней мере, вернулась в число лучших — на данный момент. Модель FiveThirtyEight оценивает их как шестую лучшую команду в мире, и пока они набирают в среднем 2,75 очка за игру в чемпионате Испании, наравне с лучшим клубом в топ-5 лигах.... да, с «Реалом».

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    • Это самая важная игра сезона и самая важное Класико за некоторое время до 2018 года. А в воскресенье «Барселона» будет иметь Хави на боковой линии, а также Серхио Бускетса в полузащите, а также пару техничных подростков в лице Гави и Педри. Что касается «Мадрида», там будут Бензема, Кроос и Модрич.

    Тем не менее, хотя некоторые детали остались прежними, почти все остальное в корне изменилось.

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