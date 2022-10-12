Возвращение настоящего Месси: «ПСЖ» и «Барселона» начинают новое сражение за аргентинскую легенду

Весной незадолго до начала матча Лиги 1 между «ПСЖ» и «Бордо» на «Парк де Пренс» произошло нечто экстраординарное.

Месси был освистан парижскими болельщиками в тот момент, когда диктор по стадиону объявлял стартовые составы.

Да уж, Месси, величайший игрок всех времен, был освистан собственными же болельщиками.

Правда, Месси от фанатов «ПСЖ» в тот день досталось не так сильно, как Неймару, которого продолжали освистывать даже после того, как он забил гол.

Для всех недовольных болельщиков Неймар был истинным символом очередного провала «ПСЖ». Мальчик с плаката для катарской игрушки.

Несмотря на то, что «ПСЖ» в тот момент был максимально близок к завоеванию чемпионского титула во Франции, футбольный мир продолжал высмеивать их после эпичного поражения от мадридского «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Это была очередная шокирующая капитуляция напичканной звездами парижской команды.

Лионель Месси globallookpress.com

Переход Месси, превративший атаку «ПСЖ» во что-то действительно пугающее, должен был стать последним ключом к победе в Лиге чемпионов, но вместо этого французский гранд вылетел уже после первого раунда плей-офф.

Болельщики при этом не настаивали на том, что Месси был главной причиной проблем «ПСЖ», но, по их мнению, он был одной из них.

Лео определенно не был в своей лучшей форме в матчах с «Мадридом». В его игре не было ни ослепительного дриблинга, ни точных передач — почти ничего. Но еще больше парижскую публику расстроило движение Месси. Можно сказать, его отсутствие.

Вот что по этому повожу сказал бывший футболист «ПСЖ» Жером Ротен: «Он просто ходил по полю. Модрич постоянно держал его под контролем. Я боюсь говорить подобное о Месси, но, к сожалению, это реальность».

Подобные разговоры могли показаться богохульством, но семикратный обладатель «Золотого мяча», несомненно, очень слабо провел прошлый сезон.

До начала этого года ему удалось забить всего лишь один гол в Лиге 1. А всего за сезон в активе Лео было шесть мячей. Так мало он не забивал с сезона 2005/2006, когда ему было 18 лет и он только-только присоединился к первой команде «Барселоны».

Лионель Месси globallookpress.com

Месси выглядел так, будто его карьера подходит к концу. Но на самом деле, проблема заключалась в том, что он был истощен и физически, и эмоционально.

Взять хотя бы прошлое лето, которое попросту вымотало Месси. После триумфа сборной Аргентины на Кубке Америки началась грустная история, итогом которой стал сенсационный уход Лео из «Барсы». Оба этих события заставили его рыдать, но по совершенно разным причинам.

Победа на крупном турнире в составе сборной помогла Месси сбросить с плеч груз, который он нес на себе годами. Это была искренняя радость. Плюс надо не забывать, что это произошло на «Маракане», главном стадионе Бразилии. Это было похоже на хэппи-энд.

Уход из «Барселоны» в эмоциональном плане получился совершенно другим. На этот раз, когда из его глаз потекли слезы, Месси выглядел опустошенным.

«Лео очень страдал. Я никогда не видел, что бы он плакал так, как во время своей последней пресс-конференции в "Барселоне". Это причиняло ему боль», — рассказывал позже бывший нападающий «Барселоны» Луис Суарес.

К тому же, все произошло невероятно быстро, что тоже повергло его в изумление. О переходе Месси в «ПСЖ» было объявлено всего лишь через два дня после знаменитой пресс-конференции на «Камп Ноу», когда аргентинец прощался с болельщиками «Барсы». У него, по сути, не было времени на то, чтобы смириться с тем, что он покидает родной дом и начинает новую жизнь в другом городе.

Поэтому совсем неудивительно, что Месси понадобилось время, чтобы адаптироваться к жизни в Париже.

Еще какое-то время ушло на поиски дома в столице Франции. В итоге семья Месси прожила в отеле шесть недель, а это ни для кого не станет развлечением, независимо от того, насколько шикарной была обстановка.

«Дети больше не могли терпеть», — рассказывал Месси в интервью Le Figaro.

В окружении игроков «Ювентуса» globallookpress.com

Дебют Месси в составе «ПСЖ» тоже пришлось отложить. Первые два тура чемпионата Франции ему пришлось пропустить.

Вскоре после этого семикратный обладатель Золотого мяча получил травму стопы. Потом началась международная пауза. В конечном итоге к концу октября Месси все еще был не в оптимальном состоянии.

Безусловно, даже в этот непростой период случались проблески его гениальности. Например, можно вспомнить домашний матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Но адаптации в Лиге 1 оказалась на удивление проблематичной.

«В Испании все команды пытаются оставить вас без мяча, если вы плохо прессингуете. Лига 1 — более мощный чемпионат в физическом плане, здесь много борьбы, споров. Во Франции много сильных и быстрых игроков. И это действительно многое меняет», — объяснял Месси в интервью каталонскому изданию Sport.

И очевидно, что Месси мешали мелкие травмы, причиной которых было отсутствие предсезонной подготовки.

Во второй половине сезона его игра заметно улучшилась, но бурная кампания «ПСЖ» завершилась далеко не так, как хотелось. Они выиграли титул в Лиге 1, но все равно потеряли поддержку со стороны многих болельщиков.

С Килианом Мбаппе globallookpress.com

Было ясно, что клуб нуждается в значительных изменениях. И Месси оказался в числе тех, кто выиграл от них.

Замена Леонардо на посту спортивного директора выглядела давно назревшим решением. Болельщики считали бразильца ответственным за многие провальные моменты.

Еще одним неудачником стал Маурисио Почеттино, чей уход с поста главного тренера тоже выглядела неизбежным.

Назначение Кристофа Гальтье, безусловно, стало глотком свежего воздуха. И достаточно посмотреть на результаты — «ПСЖ» еще ни разу не проигрывал в этом сезоне.

И самое главное — у экс-тренера «Ниццы» и «Лилля» сложились отличные отношения с Месси. Они постоянно обсуждают физическое состояние Лео, его позицию на поле и план на игру с ближайшими соперниками.

Месси удиви Гальтье и его штаб своим тактическим пониманием игры, но, возможно, еще больше они были ошеломлены тем, как аргентинский ветеран подошел к новому сезону.

Во время трансферного окна появился страх, что уход двух ближайших друзей Месси в «ПСЖ», Анхеля Ди Марии и Леандро Паредеса, может привести к тому, что Лео, настоящий интроверт еще больше замкнется в себе.

Однако Месси вернулся в «ПСЖ» с совершенно другим настроем. Он полон решимости стать ключевым игроком этой команды.

«Я чувствую себя хорошо физически, потому что в этом году у меня была возможность провести полноценную предсезонку. На этот раз я приехал в Париж с другим настроем и большим энтузиазмом», — объяснил Месси.

Гальтье может ежедневно это наблюдать, параллельно показывая, что Месси — одна из главных причин, по которой он с большим удовольствием каждое утро идет на работу.

«Лео всегда участвует в тренировках, всегда улыбчив, общается со всеми партнерами по команде и является источником вдохновения для наших игроков. Он — самый настоящий пример для подражания.

Я думаю, что он счастлив, и когда Лео улыбается, команда тоже улыбается. Здесь его любят», — сказал Гальтье, отвечая на очередной вопрос о Месси.

Именно по этой причине Лео оказался настолько ценным для команды. Он один из тех, кто способен разрядить напряженность в раздевалке.

В начале сезона казалось, что вражда между Неймаром и Мбаппе достигла точки кипения.

Несмотря на то, что отношения бразильца и француза остаются натянутыми, Месси благодаря своему позитивному характеру помог стабилизировать ситуацию и снять напряженность.

Неймар globallookpress.com

Конечно, он давно дружит с Неймаром. Но надо признать, что с Мбаппе он тоже отлично общается, никогда не упуская возможности отметить важность французского нападающего.

Хоть он и основан на хрупком союзе, прославленный атакующий триумвират «ПСЖ», похоже, наконец-то выполняет свое главное обещание: Неймар и Месси переживают ренессанс в этом сезоне.

Лионель Месси в компании Неймара и Килиана Мбаппе globallookpress.com

По всей видимости, причиной значительного прогресса стал приближающийся чемпионат мира. Месси признался, что считает дни до своего последнего шанса выиграть главный футбольный турнир.

В текущем сезоне Месси забил уже восемь мячей и сделал столько же результативных передач. А еще он лидирует в топ-5 европейских лиг по количеству дриблинга.

Понятно, что «ПСЖ» смотрит на это и очень хочет уговорить Месси подписать новый контракт.

Вполне возможно, что аргентинец ответит согласием, все-таки сейчас ему гораздо легче и комфортнее в столице Франции как на футбольном поле, так и за его пределами.

Вопреки недавним сообщениям из Испании и Аргентины, Месси не давал согласия на возвращения в «Барселону» следующим летом. И очевидно, что до конца ЧМ-2022 Лео не будет принимать решения о своем будущем.

Пока что он просто наслаждается своим ренессансом. Точно так же, как и «ПСЖ».

На прошлой неделе у Гальтье спросили, сможет ли Месси вернуть себе статус лучшего игрока в мира, и вот каким был ответ главного тренера «ПСЖ»: «Если он останется в такой невероятной форме, то да! Он в оптимальной форме и счастлив. А когда Лео счастлив, это сразу же заметно на футбольном поле...».

Прошлый сезон, возможно, был худшим в великой карьере Месси, но этот может стать одним из лучших.

Возможно, он уже не будет так же результативен, как во время выступлений за «Барсу», но надо не забывать, что Аргентина входит в число главных фаворитов ЧМ-2022, а «ПСЖ» имеет все возможности для победы в Лиге чемпионов. Поэтому нынешний сезон действительно может стать незабываемым.

Главное, конечно, что он снова наслаждается своим футболом. Он снова похож на себя прежнего.

Проблемы остались в прошлом. Вернулся настоящий Лионель Месси.