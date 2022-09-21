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    Продлевать будете? 15 звездных игроков с истекающими контрактами

    Лучшие футболисты, которые могут покинуть свои клубы в качестве свободных агентов в конце сезона 2022/23

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    Криштиану Роналду
    Поскольку Лионель Месси, Криштиану Роналду, Карим Бензема и несколько других известных футболистов еще не продлили свои контракты, издание GOAL рассматривает игроков, которые станут свободными агентами, как только их текущие соглашения истекут в конце сезона 2022/23.

    Криштиану Роналду

    Нападающий, «Манчестер Юнайтед»

    «Возвращение мечты» Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» не пошло по плану, и его второе пребывание в составе «красных дьяволов» потенциально может закончиться в 2023 году.

    У «Манчестер Юнайтед» есть возможность продлить соглашение Роналду на год до лета 2024 года, но на данный момент о переговорах по контракту не сообщается.

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    • Португальский нападающий не получил удовольствия от начала сезона под руководством Эрика Тен Хага, и ситуация может сложиться так, что в следующем сезоне болельщики увидят бывшую звезду «Реала» в новых цветах.

    Лионель Месси

    Нападающий, «Пари Сен-Жермен»

    Лионель Месси

    Лионель Месси наслаждается вторым и последним годом своего текущего контракта с «ПСЖ», куда он перешел из «Барселоны» в 2021 году.

    Однако, как и у «Манчестер Юнайтед» с Роналду, у парижского клуба есть возможность продлить пребывание Месси во Франции еще на один год.

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    • Несмотря на то, что он покинул «Барселону», продолжаются разговоры о возможном возвращении аргентинца в Каталонию, чтобы завершить там карьеру, а Жоан Лапорта заявил: «Я не верю, что глава Месси в "Барселоне" закончена. И я считаю, что мы обязаны убедиться, что эта глава все еще открыта для продолжения».

    Также обсуждались переезд в MLS и и возвращение на родину в Аргентину, но Месси, похоже, пока наслаждается жизнью во Франции.

    Карим Бензема

    Нападающий, «Реал» Мадрид

    Карим Бензема

    Карим Бензема был в такой невероятной форме, играя за команду Карло Анчелотти, что его бомбардирские подвиги породили возможное присуждение ему «Золотого мяча» в 2022 году.

    Однако контракт, которое он продлил в 2021 году, истекает в конце сезона 2022/23. Ходят разговоры о скором продлении соглашения французского нападающего на один год, что никого не удивит, но официальное подтверждения этого шага все еще ожидается.

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    • Н'Голо Канте

    Полузащитник, «Челси»

    Н'Голо Канте

    Текущий контракт Н'Голо Канте с «Челси» истекает летом 2023 года. После перехода в лондонский клуб из «Лестер Сити» в 2016 году полузащитник сборной Франции подписал новый пятилетний контракт в 2018 году, и он подходит к завершению в конце этого сезона.

    Еще неизвестно, каким будет следующий шаг Канте, но в последние полгода ветры перемен носятся над «Стэмфорд Бридж», и он был связан трансферными слухами с некоторыми европейскими топ-клубами, включая «Барселону».

    Маркус Рашфорд

    Нападающий, «Манчестер Юнайтед»

    Маркус Рашфорд

    «Манчестер Юнайтед», похоже, еще не принял решение о будущем Маркуса Рашфорда в клубе. Срок действия контракта, который нападающий сборной Англии подписал в 2019 году, подходит к концу и он станет свободным агентом к лету 2023 года.

    Однако «Юнайтед» может инициировать продление соглашения на один год. Предыдущее продление контракта Рашфорда состоялось когда до истечения срока соглашения оставалось более одного сезона.

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    • На этот раз осталось всего несколько месяцев, и будет интересно посмотреть, решит ли клуб что-то сделать с ситуацией в январе.

    Серхио Бускетс

    Полузащитник, «Барселона»

    Серхио Бускетс

    14-летнее пребывание Серхио Бускетса в «Барселоне» может скоро закончиться, когда его контракт истечет в конце сезона 2022/23.

    Разговоров о новом контракте с каталонцами не было, и полузащитник, которому следующим летом исполнится 35 лет, может уйти после впечатляющего и богатого трофеями периода в клубе.

    Жоржиньо

    Полузащитник, «Челси»

    Жоржиньо

    Пятилетнее пребывание Жоржиньо в «Челси» закончится следующим летом, если обе стороны не согласятся до конца текущего сезона на продление соглашения.

    Жоржиньо приехал из «Наполи» еще в 2018 году и с тех пор является центральной фигурой полузащиты на «Стэмфорд Бридж».

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    • Летом ходили слухи об интересе со стороны «Ювентуса», но, по словам его агента, вскоре между лондонским клубом и игроком могут начаться переговоры.

    Илкай Гюндоган

    Полузащитник, «Манчестер Сити»

    Илкай Гюндоган

    Илкай Гюндоган перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в 2016 году и с тех пор блестяще выступал в Премьер-лиге.

    Четырехкратный чемпион Премьер-лиги был чрезвычайно полезен Хосепу Гвардиоле в полузащите, но он может уйти, если «Сити» не продлит его контракт, который истекает в июне 2023 года.

    Тони Кроос

    Полузащитник, «Реал» Мадрид

    Тони Кроос

    Тони Кроос был, иначе и не скажешь, звездой полузащиты «Реала» с тех пор, как присоединился к клубу Ла Лиги, перейдя из мюнхенской «Баварии».

    Однако похоже, что восьмилетнее пребывание немецкого полузащитника закончится в конце сезона.

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    • К концу этой кампании Кроосу будет 33 года, и «Реал» уже строит планы на будущее, учитывая приход нескольких молодых полузащитников.

    Роберто Фирмино

    Нападающий, «Ливерпуль»

    Роберто Фирмино

    Роберто Фирмино проводит свой восьмой сезон в «Ливерпуле», и похоже, что сезон 2022–2023 годов вполне может стать для него последним в составе «красных».

    Бразильская звезда — представитель «старой гвардии» на «Энфилде», но, несмотря на то, что ему за тридцать, его сильно мотивировал приезд дорогостоящего новичка Дарвина Нуньеса.

    Будущее Фирмино в конечном итоге будет зависеть от того, как сложится сезон «Ливерпуля».

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    • Лука Модрич

    Полузащитник, «Реал» Мадрид

    Лука Модрич

    Контракт Луки Модрича с «Реалом» истекал в 2022 году, но в июне хорватский полузащитник продлил соглашение на один год.

    Согласно действующему контракту, 37-летний футболист останется в «Мадриде» до конца сезона 2022/23, но есть предположения о возможном продлении его до 2024 года.

    Наби Кейта

    Полузащитник, «Ливерпуль»

    Наби Кейта

    Сезон Наби Кейта был прерван на самом старте, во время победы «Ливерпуля» в Суперкубке Англии против «Манчестер Сити», и ему придется как следует постараться, чтобы дать клубу основания для продление контракта.

    Карьера полузащитника на «Энфилде» была разочаровывающей, травмы брали свое, но сильного завершения сезона может быть достаточно.

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    Ян Облак

    Голкипер, «Атлетико» Мадрид

    Ян Облак

    Контракт голкипера «Атлетико» Яна Облака с клубом Ла Лиги заканчивается летом 2023 года.

    Учитывая, что он широко известен как один из лучших в мире стражей ворот, он вряд ли будет испытывать нехватку претендентов на его подписание (по сообщениям СМИ, среди них есть и «Манчестер Юнайтед»), но тренер «Атлетико» Диего Симеоне будет стремиться сохранить свой ценный актив.

    Златан Ибрагимович

    Нападающий, «Милан»

    Златан Ибрагимович

    Ходили слухи, что Златан Ибрагимович завершит карьеру до начала сезона 2022/23, но они развеялись, когда шведский форвард подписал новый контракт, по которому он останется в миланском клубе до конца текущей кампании.

    Однако в настоящее время Ибрагимович восстанавливается после травмы колена и может вернуться в строй только в 2023 году.

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    • Будет интересно посмотреть, решат ли «Милан» и игрок, которому в конце сезона будет 41 год, продлить контракт.

    Марко Ройс

    Полузащитник, «Боруссия» Дортмунд

    Марко Ройс

    Ранее Марко Ройс пообещал завершить карьеру в дортмундской «Боруссии». Однако соглашение 33-летнего вингера истекает летом 2023 года, после того как в прошлом сезоне ему удалось договориться о продлении лишь на один год.

    Обстоятельства могут измениться, и у ветерана сборной Германии наверняка может возникнуть соблазн попробовать себя в другом месте, прежде чем он повесит свои бутсы на гвоздь.

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