Продлевать будете? 15 звездных игроков с истекающими контрактами

Криштиану Роналду

Нападающий, «Манчестер Юнайтед»

«Возвращение мечты» Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» не пошло по плану, и его второе пребывание в составе «красных дьяволов» потенциально может закончиться в 2023 году.

У «Манчестер Юнайтед» есть возможность продлить соглашение Роналду на год до лета 2024 года, но на данный момент о переговорах по контракту не сообщается.

Португальский нападающий не получил удовольствия от начала сезона под руководством Эрика Тен Хага, и ситуация может сложиться так, что в следующем сезоне болельщики увидят бывшую звезду «Реала» в новых цветах.

Лионель Месси

Нападающий, «Пари Сен-Жермен»

Лионель Месси globallookpress.com

Лионель Месси наслаждается вторым и последним годом своего текущего контракта с «ПСЖ», куда он перешел из «Барселоны» в 2021 году.

Однако, как и у «Манчестер Юнайтед» с Роналду, у парижского клуба есть возможность продлить пребывание Месси во Франции еще на один год.

Несмотря на то, что он покинул «Барселону», продолжаются разговоры о возможном возвращении аргентинца в Каталонию, чтобы завершить там карьеру, а Жоан Лапорта заявил: «Я не верю, что глава Месси в "Барселоне" закончена. И я считаю, что мы обязаны убедиться, что эта глава все еще открыта для продолжения».

Также обсуждались переезд в MLS и и возвращение на родину в Аргентину, но Месси, похоже, пока наслаждается жизнью во Франции.

Карим Бензема

Нападающий, «Реал» Мадрид

Карим Бензема globallookpress.com

Карим Бензема был в такой невероятной форме, играя за команду Карло Анчелотти, что его бомбардирские подвиги породили возможное присуждение ему «Золотого мяча» в 2022 году.

Однако контракт, которое он продлил в 2021 году, истекает в конце сезона 2022/23. Ходят разговоры о скором продлении соглашения французского нападающего на один год, что никого не удивит, но официальное подтверждения этого шага все еще ожидается.

Н'Голо Канте

Полузащитник, «Челси»

Текущий контракт Н'Голо Канте с «Челси» истекает летом 2023 года. После перехода в лондонский клуб из «Лестер Сити» в 2016 году полузащитник сборной Франции подписал новый пятилетний контракт в 2018 году, и он подходит к завершению в конце этого сезона.

Еще неизвестно, каким будет следующий шаг Канте, но в последние полгода ветры перемен носятся над «Стэмфорд Бридж», и он был связан трансферными слухами с некоторыми европейскими топ-клубами, включая «Барселону».

Маркус Рашфорд

Нападающий, «Манчестер Юнайтед»

Маркус Рашфорд globallookpress.com

«Манчестер Юнайтед», похоже, еще не принял решение о будущем Маркуса Рашфорда в клубе. Срок действия контракта, который нападающий сборной Англии подписал в 2019 году, подходит к концу и он станет свободным агентом к лету 2023 года.

Однако «Юнайтед» может инициировать продление соглашения на один год. Предыдущее продление контракта Рашфорда состоялось когда до истечения срока соглашения оставалось более одного сезона.

На этот раз осталось всего несколько месяцев, и будет интересно посмотреть, решит ли клуб что-то сделать с ситуацией в январе.

Серхио Бускетс

Полузащитник, «Барселона»

Серхио Бускетс globallookpress.com

14-летнее пребывание Серхио Бускетса в «Барселоне» может скоро закончиться, когда его контракт истечет в конце сезона 2022/23.

Разговоров о новом контракте с каталонцами не было, и полузащитник, которому следующим летом исполнится 35 лет, может уйти после впечатляющего и богатого трофеями периода в клубе.

Жоржиньо

Полузащитник, «Челси»

Пятилетнее пребывание Жоржиньо в «Челси» закончится следующим летом, если обе стороны не согласятся до конца текущего сезона на продление соглашения.

Жоржиньо приехал из «Наполи» еще в 2018 году и с тех пор является центральной фигурой полузащиты на «Стэмфорд Бридж».

Летом ходили слухи об интересе со стороны «Ювентуса», но, по словам его агента, вскоре между лондонским клубом и игроком могут начаться переговоры.

Илкай Гюндоган

Полузащитник, «Манчестер Сити»

Илкай Гюндоган globallookpress.com

Илкай Гюндоган перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» в 2016 году и с тех пор блестяще выступал в Премьер-лиге.

Четырехкратный чемпион Премьер-лиги был чрезвычайно полезен Хосепу Гвардиоле в полузащите, но он может уйти, если «Сити» не продлит его контракт, который истекает в июне 2023 года.

Тони Кроос

Полузащитник, «Реал» Мадрид

Тони Кроос globallookpress.com

Тони Кроос был, иначе и не скажешь, звездой полузащиты «Реала» с тех пор, как присоединился к клубу Ла Лиги, перейдя из мюнхенской «Баварии».

Однако похоже, что восьмилетнее пребывание немецкого полузащитника закончится в конце сезона.

К концу этой кампании Кроосу будет 33 года, и «Реал» уже строит планы на будущее, учитывая приход нескольких молодых полузащитников.

Роберто Фирмино

Нападающий, «Ливерпуль»

Роберто Фирмино globallookpress.com

Роберто Фирмино проводит свой восьмой сезон в «Ливерпуле», и похоже, что сезон 2022–2023 годов вполне может стать для него последним в составе «красных».

Бразильская звезда — представитель «старой гвардии» на «Энфилде», но, несмотря на то, что ему за тридцать, его сильно мотивировал приезд дорогостоящего новичка Дарвина Нуньеса.

Будущее Фирмино в конечном итоге будет зависеть от того, как сложится сезон «Ливерпуля».

Лука Модрич

Полузащитник, «Реал» Мадрид

Лука Модрич globallookpress.com

Контракт Луки Модрича с «Реалом» истекал в 2022 году, но в июне хорватский полузащитник продлил соглашение на один год.

Согласно действующему контракту, 37-летний футболист останется в «Мадриде» до конца сезона 2022/23, но есть предположения о возможном продлении его до 2024 года.

Наби Кейта

Полузащитник, «Ливерпуль»

Наби Кейта globallookpress.com

Сезон Наби Кейта был прерван на самом старте, во время победы «Ливерпуля» в Суперкубке Англии против «Манчестер Сити», и ему придется как следует постараться, чтобы дать клубу основания для продление контракта.

Карьера полузащитника на «Энфилде» была разочаровывающей, травмы брали свое, но сильного завершения сезона может быть достаточно.

Ян Облак

Голкипер, «Атлетико» Мадрид

Ян Облак globallookpress.com

Контракт голкипера «Атлетико» Яна Облака с клубом Ла Лиги заканчивается летом 2023 года.

Учитывая, что он широко известен как один из лучших в мире стражей ворот, он вряд ли будет испытывать нехватку претендентов на его подписание (по сообщениям СМИ, среди них есть и «Манчестер Юнайтед»), но тренер «Атлетико» Диего Симеоне будет стремиться сохранить свой ценный актив.

Златан Ибрагимович

Нападающий, «Милан»

Златан Ибрагимович globallookpress.com

Ходили слухи, что Златан Ибрагимович завершит карьеру до начала сезона 2022/23, но они развеялись, когда шведский форвард подписал новый контракт, по которому он останется в миланском клубе до конца текущей кампании.

Однако в настоящее время Ибрагимович восстанавливается после травмы колена и может вернуться в строй только в 2023 году.

Будет интересно посмотреть, решат ли «Милан» и игрок, которому в конце сезона будет 41 год, продлить контракт.

Марко Ройс

Полузащитник, «Боруссия» Дортмунд

Марко Ройс globallookpress.com

Ранее Марко Ройс пообещал завершить карьеру в дортмундской «Боруссии». Однако соглашение 33-летнего вингера истекает летом 2023 года, после того как в прошлом сезоне ему удалось договориться о продлении лишь на один год.

Обстоятельства могут измениться, и у ветерана сборной Германии наверняка может возникнуть соблазн попробовать себя в другом месте, прежде чем он повесит свои бутсы на гвоздь.