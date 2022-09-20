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    Команда Карпина принимает нынешние реалии. Сборная должна играть, подготовка продолжается

    На носу товарищеская встреча со сборной Киргизии

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    Смотрим на текущий состав, возможные проблемы и предстоящие матчи сборной России.

    Решение УЕФА

    Вряд ли у кого-то были сомнения, что после произошедших событий УЕФА перестанет гнуть свою линию, что случится чудо и сборная России вернется на международную арену. Да, чуда не произошло — команда Карпина снова не допущена до большого события. Сначала ее лишили возможности побороться за ЧМ, а теперь она уже точно не сыграет на Евро-2024.

    В Союзе подтвердили, что решение организации отстранить все российские команды от участия в международных турнирах все еще в силе и оно также распространяется на предстоящую квалификацию чемпионата Европы.

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    • «Что касается участия России в предстоящих европейских квалификациях, напоминаем вам, что, согласно сообщению для СМИ от 28 февраля 2022 года, все российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления», — заявил представитель УЕФА.

    Валерий Карпин
    Twitter сборной России

    Сам же Валерий Карпин тоже отнесся к новости с долей прагматизма и заявил, что для него решение не стало сюрпризом.

    Работа продолжается

    Несмотря на проблемы, Карпин и его команда продолжают подготовку к матчу с Киргизией. При этом в составе имеются некоторые изменения.

    Изначальный вариант:
    • Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Михаил Кержаков («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Иван Ломаев («Крылья Советов»).
    • Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит»), Даниил Хлусевич и Георгий Джикия (оба — «Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Осипенко и Александр Сильянов (оба — «Ростов»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Сергей Бородин («Краснодар»), Артём Макарчук («Сочи»).
    • Полузащитники: Дмитрий Баринов («Локомотив»), Данил Глебов и Даниил Уткин (оба — «Ростов»), Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев и Андрей Мостовой (все — «Зенит»), Никита Кривцов («Краснодар»), Александр Коваленко, Максим Глушенков, Роман Ежов (все — «Крылья Советов»), Даниил Фомин и Арсен Захарян (оба — «Динамо»).
    • Нападающие: Фёдор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»).

    В 10-м туре РПЛ был потерян Игорь Дивеев. Защитник ЦСКА травмировался в матче с «Торпедо» (0:1) и вместо него был вызван игрок «Зенита» Данил Круговой.

    Изменение номер 2 — Арсен Захарян. Пожалуй, одна из самых чувствительных потерь команды. Футболист тоже получил травму в главном матче 10-го тура РПЛ против «Зенита». Контузия левого колена — вот такой поставили диагноз полузащитнику. В связи с этим, он покинул расположение россиян в Новогорске.

  • Очень расстроился, что пришлось уехать из сборной. Для меня всегда большая радость, когда приглашают в национальную команду, тем более что у нас давно не было матчей. Но, к сожалению, здоровье не позволяет полноценно тренироваться и участвовать в игре. По решению врачей возвращаюсь в клуб.
  • Арсен Захарян

    • Пока непонятно, сыграет ли Никита Кривцов. По словам Карпина, у футболиста замечено недомогание. По предварительной информации, возможно вирусная инфекция.

    Вратари
    Twitter сборной России

    Есть проблемы с коленом у Георгия Джикии. В тренерском штабе знали о ней, но при этом рассчитывают, что он пропустит только первые дни. Дальше должны подключить и его.

  • Кривцов вчера приехал с недомоганием, с головокружениями. То ли вирус какой-то... Пока непонятно. Сейчас пока на обследовании в больнице. У Джикии кое-какие проблемы с коленом. Мы тоже про них знали и понимали, что он пропустит первые два дня. Я с ним общался.
  • Валерий Карпин

    • В остальном, кажется, никаких проблем в составе нет. Остальные игроки, вызванные в команду, готовы сыграть.

    Ближайшие матчи

    Пожалуй, самая интригующая тема на данный момент, хотя на сентябрь соперник уже найден. 22 сентября команда отправится в Бишкек для подготовки к матчу с Киргизией.

  • Разобрали соперника. Изучать сильные стороны в товарищеском матче не имеет смысла. Мы будем играть от себя. Я надеюсь. Провели первую тренировку полноценно. И в игре с Киргизией можем воплотить все намеченные планы.
  • Валерий Карпин

    • По словам Карпина, важность матча с киргизам высока. При этом сам факт, что сборная нашла соперника и проведет поединок, это еще важнее, чем результат.

    Тренировка
    Twitter сборной России

    Отметим, что Киргизия неплохо показала себя в отборе на Кубок Азии 2023. Она одержала победы над Сингапуром (2:1) и Мьянмой (2:0), а также сыграла вничью с Таджикистаном (0:0).

    Это будет первая очная встреча сборных России и Киргизии за всю историю.

  • По шкале от 1 до 10 — на 9. На 10 баллов важнее игра, чем результат. Футболисты будут играть по таймам. У многих большая нагрузка — и физическая, и психологическая. Все приехали в разном состоянии.
  • Валерий Карпин

    • Из интервью Карпина стало известно, что в середине ноября у сборной намечается игра против команды Ирана. Но пока что это неофициально. Скандальный поединок с Боснией и Герцеговиной назначен на 19 ноября в Санкт-Петербурге, однако из-за негативной реакции встреча все еще находится в подвешенном состоянии. В стране соперника бунтуют не только футболисты и федерация, но даже политики и общественность.

    Вполне возможно, что в ближайшее время соперниками россиян будут команды разряда Ирана и Киргизии. Плюс Белоруссия всегда рада помочь.

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