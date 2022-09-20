Команда Карпина принимает нынешние реалии. Сборная должна играть, подготовка продолжается

Решение УЕФА
Вряд ли у кого-то были сомнения, что после произошедших событий УЕФА перестанет гнуть свою линию, что случится чудо и сборная России вернется на международную арену. Да, чуда не произошло — команда Карпина снова не допущена до большого события. Сначала ее лишили возможности побороться за ЧМ, а теперь она уже точно не сыграет на Евро-2024.
В Союзе подтвердили, что решение организации отстранить все российские команды от участия в международных турнирах все еще в силе и оно также распространяется на предстоящую квалификацию чемпионата Европы.
«Что касается участия России в предстоящих европейских квалификациях, напоминаем вам, что, согласно сообщению для СМИ от 28 февраля 2022 года, все российские клубы и сборные отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА до дальнейшего уведомления», — заявил представитель УЕФА.
Сам же Валерий Карпин тоже отнесся к новости с долей прагматизма и заявил, что для него решение не стало сюрпризом.
Работа продолжается
Несмотря на проблемы, Карпин и его команда продолжают подготовку к матчу с Киргизией. При этом в составе имеются некоторые изменения.
Изначальный вариант:
- Вратари: Антон Шунин («Динамо»), Михаил Кержаков («Зенит»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Иван Ломаев («Крылья Советов»).
- Защитники: Вячеслав Караваев («Зенит»), Даниил Хлусевич и Георгий Джикия (оба — «Спартак»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Осипенко и Александр Сильянов (оба — «Ростов»), Станислав Магкеев («Локомотив»), Сергей Бородин («Краснодар»), Артём Макарчук («Сочи»).
- Полузащитники: Дмитрий Баринов («Локомотив»), Данил Глебов и Даниил Уткин (оба — «Ростов»), Далер Кузяев, Зелимхан Бакаев и Андрей Мостовой (все — «Зенит»), Никита Кривцов («Краснодар»), Александр Коваленко, Максим Глушенков, Роман Ежов (все — «Крылья Советов»), Даниил Фомин и Арсен Захарян (оба — «Динамо»).
- Нападающие: Фёдор Чалов (ЦСКА), Николай Комличенко («Ростов»), Александр Соболев («Спартак»).
В 10-м туре РПЛ был потерян Игорь Дивеев. Защитник ЦСКА травмировался в матче с «Торпедо» (0:1) и вместо него был вызван игрок «Зенита» Данил Круговой.
Изменение номер 2 — Арсен Захарян. Пожалуй, одна из самых чувствительных потерь команды. Футболист тоже получил травму в главном матче 10-го тура РПЛ против «Зенита». Контузия левого колена — вот такой поставили диагноз полузащитнику. В связи с этим, он покинул расположение россиян в Новогорске.
Пока непонятно, сыграет ли Никита Кривцов. По словам Карпина, у футболиста замечено недомогание. По предварительной информации, возможно вирусная инфекция.
Есть проблемы с коленом у Георгия Джикии. В тренерском штабе знали о ней, но при этом рассчитывают, что он пропустит только первые дни. Дальше должны подключить и его.
В остальном, кажется, никаких проблем в составе нет. Остальные игроки, вызванные в команду, готовы сыграть.
Ближайшие матчи
Пожалуй, самая интригующая тема на данный момент, хотя на сентябрь соперник уже найден. 22 сентября команда отправится в Бишкек для подготовки к матчу с Киргизией.
По словам Карпина, важность матча с киргизам высока. При этом сам факт, что сборная нашла соперника и проведет поединок, это еще важнее, чем результат.
Отметим, что Киргизия неплохо показала себя в отборе на Кубок Азии 2023. Она одержала победы над Сингапуром (2:1) и Мьянмой (2:0), а также сыграла вничью с Таджикистаном (0:0).
Это будет первая очная встреча сборных России и Киргизии за всю историю.
Из интервью Карпина стало известно, что в середине ноября у сборной намечается игра против команды Ирана. Но пока что это неофициально. Скандальный поединок с Боснией и Герцеговиной назначен на 19 ноября в Санкт-Петербурге, однако из-за негативной реакции встреча все еще находится в подвешенном состоянии. В стране соперника бунтуют не только футболисты и федерация, но даже политики и общественность.
Вполне возможно, что в ближайшее время соперниками россиян будут команды разряда Ирана и Киргизии. Плюс Белоруссия всегда рада помочь.