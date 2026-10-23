«Торпедо» в погоне за лидером

прогноз на матч 14-го тура Первой лиги, ставка за 2.00

23 октября в матче 15-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Торпедо» и «Ротор». Начало встречи — в 18:00 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

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«Торпедо»

Турнирное положение: Московское «Торпедо» после четырнадцати сыгранных туров вернулось в топ-3, занимая промежуточную 3-ю строчку в таблице Первой лиги. У команды 26 забитых и 11 пропущенных мячей.

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Последние матчи: В крайнем туре регулярного чемпионата москвичи на выезде вырвали тяжелейшую победу у красноярского «Енисея» со счетом 2:1.

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До этого подопечные команды прервали осенний спад, уверенно переиграв в гостях «Ленинградец» со счетом 3:1 и в товарищеском поединке был обыгран «Торпедо-БелАЗ» со счетом 2:1.

Не сыграют: в лазарете команды форвард Мамаду Харуна Камара.

Состояние команды: Клуб столкнулся с другой колоссальной проблемой. За два дня до игры РФС приостановил действие сертификата домашнего стадиона из-за проблем с безопасностью (СКУД и видеонаблюдение). Долгожданное возвращение на улицу Восточную отложено, и «Торпедо» примет соперника на «Арене Химки».

Торпедовцы преодолели сентябрьский кризис, когда они вылетели из Кубка страны и забуксовали в матчах с лидерами. Две последовательные октябрьские победы вернули футболистам психологическую уверенность и атакующую страсть.

«Ротор»

Турнирное положение: Волгоградский «Ротор» перед 15-м туром расположился на 9-й строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 18 очков. У клуба 22 забитых и 17 пропущенных мяча.

Последние матчи: В крайнем официальном поединке чемпионата «Ротор» на родном стадионе минимально уступил «Сочи» со счетом 0:1.

Ранее волгоградский коллектив разделил очки в результативной перестрелке с ульяновской «Волгой» (2:2) и уверенно переиграл на выезде ивановский «Текстильщик» (2:0).

Не сыграют: в лазарете команды защитник Михаил Цыпуштанов.

Состояние команды: «Ротор» в первой трети сезона демонстрирует крайне волнообразные и нестабильные результаты. На выезде сине-голубые действуют максимально вязко и строго в обороне, стараясь ловить оппонентов на быстрых контратаках.

На что ставят в матче Торпедо — Ротор Букмекерские коэффициенты на матч Торпедо — Ротор: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Торпедо» в этом поединке является фаворитом. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.04. Ничья оценивается в 3.22, тогда как победа «Ротора» — в 3.52.

Тотал больше 2,5 котируется в 2.17, а вот на тотал меньше 2,5 можно поставить за 1.65.

Прогноз: Несмотря на то, что букмекеры склоняются к низовому матчу, сыграем на ожидании голов от каждой из команд.

2.00 Обе забьют Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Торпедо» — «Ротор» принесёт чистый выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Обе команды забьют в матче за 2.00.

Прогноз: Рискнем и сыграем на победе «Торпедо» в этом матче.

2.04 Победа «Торпедо» Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч «Торпедо» — «Ротор» принесёт прибыль 1040₽, общая выплата — 2040₽

Ставка: Победа «Торпедо» в матче за 2.04.