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    Ожидаемая трагедия. Сборная России не сыграет на Евро-2024

    Российские футболисты пропустят второй крупный турнир подряд

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    Валерий Карпин
    Во вторник, 20 сентября, стало известно, что сборная России по футболу не примет участия в жеребьевке отборочного турнира чемпионата Европы-2024, а как следствие — и в самом континентальном первенстве. Российские футболисты пропустят вторую крупный турнир подряд.

    Евро-2024 — без России

    Жеребьевка отборочного турнира Евро-2024 пройдет 9 октября в немецком Франкфурте-на-Майне, и пройдет без россиян.

    Причиной стало февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации.

    Напомним, что после событий 24 февраля в Украине, ФИФА сначала вынесла решение, согласно которому сборная России могла принимать участие в международных турнирах под названием «сборная РФС» без флага и гимна.

    Президент ФИФА Джанни Инфантино

    Но столкнувшись с негативной реакцией мирового и спортивного сообщества, организация пересмотрела свою позицию.

    28 февраля 2022 года вышел совместный пресс-релиз ФИФА и УЕФА, в котором сообщалось, что все российские клубы и национальные сборные отстранены от участия в соревнованиях под эгидой организаций «до дальнейшего уведомления».

  • Футбол полностью солидарен со всеми пострадавшими на Украине и сплочён вокруг общего горя. Футбольные функционеры надеются, что ситуация на Украине значительно улучшится в кратчайшие сроки, чтобы футбол снова мог стать вектором единства и мира между людьми.
  • Совместное заявление ФИФА и УЕФА 28 февраля 2022 года

    • Таким образом сборная России была отстранена от стыковых матчей за выход на чемпионат мира в Катаре и лишилась шансов на участие в мировом первенстве.

    В мае исполком УЕФА еще раз подтвердил отстранение российских клубов от еврокубков сезона 2022/23, а сборной России — от матчей Лиги наций. Решения исполкома затронули также женскую сборную, молодежку и юношеские команды, а также команды по мини-футболу.

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    • Надежды на участие в Евро-2024 у россиян хотя и оставались, но были довольно призрачными — хотя сам чемпионат Европы и кажется далеким, отборочный турнир был уже на носу, а ситуация, из-за которой сборная России была отстранена, нисколько не изменилась и не улучшилась.

    А 17 сентября Министерство внутренних дел Германии, где пройдет Евро-2024, потребовало от президента УЕФА Александера Чеферина отстранить сборные России и Белоруссии от участия в отборочных матчах.

  • Не только Россия, но и Белоруссия как ключевой союзник должны быть исключены из всех международных футбольных матчей и турниров. Все виновные должны быть лишены всякой возможности заниматься спортом, оказывать влияние или представлять себя каким-либо другим образом. Футбол должен оправдать свою ответственную роль и продемонстрировать единую позицию против нарушения прав человека.
  • Письмо МВД Германии

    • Также против участия россиян в жеребьевке Евро-2024 выступили представители Украины. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко отмечал, что он и его коллеги «прилагают усилия на уровне УЕФА, цель которых — чтобы Россия не принимала участия в жеребьевке».

    Нет особых сомнений, что руководство УЕФА и без этого дополнительного давления не стало бы менять свою позицию по отношению к РФС, но напоминание об отношении европейского сообщества к ситуации лишним не стало.

  • Для меня решение УЕФА ничего не поменяло. Нам надо быть готовыми, даже если вернемся не скоро. Узнал новость? Начали названивать по 50 штук, зашел в интернет, узнал. А что нового? Ожидали чего-то другого? Надеялся и я тоже. Чего себя обманывать-то? Отстранение продолжается, никакой неожиданности.
  • Главный тренер сборной России Валерий Карпин

    • Российский футбольный союз оспорил февральское решение ФИФА и УЕФА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), который в июле отказал в удовлетворении апелляции.

    В настоящее время РФС ожидает полного текста решения CAS, по итогам изучения которого будет принято решение о дальнейших шагах в рамках юридической защиты.

  • Один из их аргументов: «Мы поступили правильно, потому что бывший футболист сборной России в интервью одному YouTube-каналу сказал, что понимает наше решение». И это аргумент в суде. Мы же ничего не нарушили — ни один пункт регламента. Нас отстранили с аргументом «с вами не хотят играть» и «мы не уверены в безопасности».
  • Президент РПЛ Александр Алаев

    • Тем не менее, шансов на то, что будет вынесено какое-либо положительное решение в пользу России, исчезающе мало. Очевидно, вынужденная пауза в официальных матчах сборной России продлится еще несколько лет и команда пропустит второй крупный турнир подряд.

    Скандальный матч с Боснией

    Впрочем, только этим проблемы национальной команды не ограничиваются — с товарищескими поединками тоже не все в порядке, и вовсе не из-за запретов УЕФА.

    Товарищеские матчи не являются частью соревнований УЕФА и как таковые не входят в компетенцию и ответственность организации и не попадают под ее запрет. Возникает другая проблема, уже знакомая по стыкам ЧМ-2022 — нежелание соперников играть с россиянами.

    Александер Чеферин

    Нет проблем с тем, чтобы проводить матчи, например, с командой Белоруссии или Киргизии, но попытки договориться о поединке с более серьезной европейской командой сталкиваются с проблемами.

    Так, Российский футбольный союз и Федерация футбола Боснии и Герцеговины договорились о проведении товарищеского матча национальных команд стран.

    Матч должен пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге, но проведение его находится под большим вопросом.

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    • Против матча с командой Валерия Карпина высказались самые известные игроки сборной Боснии, боснийские фанаты, а также футбольные и даже государственные чиновники балканской страны.

    Против матча высказались известные игроки сборной Боснии, футбольные и даже государственные чиновники балканской страны.

    BHFanaticos

    А крупнейшая боснийская фанатская группировка BHFanaticos выставила в соцсетях фото российского и боснийского флагов с надписью «бойкот».

    Один из лидеров сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич заявил, что не поедет в Россию:

  • Руководители ассоциации знают мою позицию. Звонили, спрашивали, что я думаю о матче. Я сказал, что думал, а потом был удивлён другим решением. У меня нет слов. Когда сборная начинает хорошо играть, всегда что-то идёт не так.
  • Миралем Пьянич

    • Капитан сборной Боснии Эдин Джеко также отказался от участия в матче.

  • Я против игры, пока страдают невинные люди. Я всегда исключительно за мир и хочу быть солидарным с народом Украины в эти трудные для него времена.

  • Союз профессиональных футболистов Боснии и Герцеговины в своём заявлении указал, что из-за подобного решения пострадает репутация страны, а также футболистов сборной.

  • Пока ФИФА и УЕФА вводят различные санкции, исключают Россию и команды этой страны из соревнований, руководство НСБиГ решило, что мы будем первой европейской страной, которая проведёт товарищеский матч с российской сборной. Репутации футбола Боснии и Герцеговины нанесён непоправимый ущерб, как и игрокам, их возможностям для карьерного роста. Независимо от того, состоится матч или нет, боснийский футбол будет иметь долгоиграющие последствия. Как граждане Боснии и Герцеговины мы не можем молчать и закрывать глаза на разрушение международной репутации боснийского футбола.
  • Заявление Союза профессиональных футболистов БиГ

    • Решение о проведении матча принимал Комитет по чрезвычайным ситуациям футбольного союза страны. «За» игру со сборной России высказалось пять человек, и лишь один выступил «против» — им был вице-президент федерации Ирфан Дурич.

  • Сразу скажу, что я был против этого решения и что нам это не нужно. Я хотел, чтобы решение принимал исполком, но кто-то слишком торопился. Я предупреждал, просил подождать, говорил, что нам не обязательно отвечать сразу, но меня не послушали. Кто спешил и для чего? Наверное, из-за денег, кто знает?! Может быть, решение УЕФА, который не возражал против проведения этого матча, дало отдельным лицам крылья, чтобы немедленно проголосовать «за». Я сказал, что должен решить исполком, что 15 голов умнее пяти. Они меня не послушали. Я попросил их подумать, но ничего не вышло. Я прошу прощения у болельщиков.
  • Ирфан Дурич

    • Член исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич пообещал сделать все возможное, чтобы матч не состоялся.

  • Я уже связался с некоторыми членами исполкома и уверен, что аргументами смогу убедить коллег в том, что матч с Россией нам в данный момент не нужен. Пока Россия находится под санкциями УЕФА и ФИФА, мы должны вести себя так, как от нас ожидают элиты футбола. Должны ли мы портить отношения с другими федерациями из-за матча с Россией или, по крайней мере, с передовым западным миром? Повторю еще раз, я сделаю все, что в моих силах, чтобы матч не состоялся, и верю, что мои коллеги из исполкома тоже хорошо все взвесят и увидят, что в данный момент нам нужно это меньше всего.
  • Азмир Хусич

    • В итоге, проведение матча с Боснией под большим вопросом, а даже если он и состоится, то вместо звездных игроков европейских топ-клубов в Санкт-Петербург придете второй состав команды, состоящий из футболистов национального первенства. Будет ли такой матч полезен сборной России? Вряд ли.

    У женской сборной России похожие проблемы — представители Украины уже сообщили, что «предпринимают действия» в отношении двух товарищеских матчей женских команд Сербии U17 и России U17, которые в октябре должны сыграть на Балканах.

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    Снова глядим в сторону Азии?

    На фоне пролета сборной России мимо Евро-2024 вновь возобновились разговоры о возможном выходе из состава УЕФА с дальнейшим переходом в Азиатскую конфедерацию футбола.

    Это означает переход всей структуры сборных в соревнования, проводимые под эгидой AFC и переход клубов в турниры AFC (Азиатская лига чемпионов, Кубок AFC).

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    • Про «азиатский сценарий» мы уже подробно рассуждали в отдельном тексте, придя к выводу что минусов в нем куда больше чем плюсов.

    Плюсы:

    — Останутся международные турниры и легионеры

    — У российских клубов и сборной будет больше шансов выиграть международный трофей

    — Пробиться из АФК на чемпионат мира будет куда проще

    Азиатская Лига чемпионов

    Минусы:

    — Международных турниров меньше, а их уровень несравнимо ниже, чем в Европе, как и призовые

    — Даже если Россия и сменит конфедерацию, ей придется провести больше года без международного футбола

    — Долгие и дорогие перелеты для международных матчей

    — Жесткий лимит на легионеров в турнирах АФК

    — Придется начинать с нуля в таблице коэффициентов АФК

    — При желании вернуться в УЕФА придется с нуля набирать очки в таблице коэффициентов УЕФА

  • Переход в Азию? Смотря когда. Через полгода, наверное, нет. Через три, возможно, да. Я надеюсь на скорейшее разрешение ситуации. Надеюсь, в течение года.
  • Валерий Карпин

    • Годится вариант с переездом в Азию только на случай самого худшего развития события, такого как полное исключение РФС из УЕФА и ФИФА. Ну а до этого, как мы все надеемся, дело не дойдет.

    Пока же остается лишь терпеть и играть контрольные матчи с командами Белоруссии, Ирана, Эритреи и КНДР.

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