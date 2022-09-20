Ожидаемая трагедия. Сборная России не сыграет на Евро-2024

Евро-2024 — без России
Жеребьевка отборочного турнира Евро-2024 пройдет 9 октября в немецком Франкфурте-на-Майне, и пройдет без россиян.
Причиной стало февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации.
Напомним, что после событий 24 февраля в Украине, ФИФА сначала вынесла решение, согласно которому сборная России могла принимать участие в международных турнирах под названием «сборная РФС» без флага и гимна.
Но столкнувшись с негативной реакцией мирового и спортивного сообщества, организация пересмотрела свою позицию.
28 февраля 2022 года вышел совместный пресс-релиз ФИФА и УЕФА, в котором сообщалось, что
Таким образом сборная России была отстранена от стыковых матчей за выход на чемпионат мира в Катаре и лишилась шансов на участие в мировом первенстве.
В мае исполком УЕФА еще раз подтвердил отстранение российских клубов от еврокубков сезона 2022/23, а сборной России — от матчей Лиги наций. Решения исполкома затронули также женскую сборную, молодежку и юношеские команды, а также команды по мини-футболу.
Надежды на участие в Евро-2024 у россиян хотя и оставались, но были довольно призрачными — хотя сам чемпионат Европы и кажется далеким, отборочный турнир был уже на носу, а ситуация, из-за которой сборная России была отстранена, нисколько не изменилась и не улучшилась.
А 17 сентября Министерство внутренних дел Германии, где пройдет Евро-2024, потребовало от президента УЕФА Александера Чеферина отстранить сборные России и Белоруссии от участия в отборочных матчах.
Также против участия россиян в жеребьевке Евро-2024 выступили представители Украины. Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко отмечал, что он и его коллеги «прилагают усилия на уровне УЕФА, цель которых — чтобы Россия не принимала участия в жеребьевке».
Нет особых сомнений, что руководство УЕФА и без этого дополнительного давления не стало бы менять свою позицию по отношению к РФС, но напоминание об отношении европейского сообщества к ситуации лишним не стало.
Российский футбольный союз оспорил февральское решение ФИФА и УЕФА в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS), который в июле отказал в удовлетворении апелляции.
В настоящее время РФС ожидает полного текста решения CAS, по итогам изучения которого будет принято решение о дальнейших шагах в рамках юридической защиты.
Тем не менее, шансов на то, что будет вынесено какое-либо положительное решение в пользу России, исчезающе мало. Очевидно, вынужденная пауза в официальных матчах сборной России продлится еще несколько лет и команда пропустит второй крупный турнир подряд.
Скандальный матч с Боснией
Впрочем, только этим проблемы национальной команды не ограничиваются — с товарищескими поединками тоже не все в порядке, и вовсе не из-за запретов УЕФА.
Товарищеские матчи не являются частью соревнований УЕФА и как таковые не входят в компетенцию и ответственность организации и не попадают под ее запрет. Возникает другая проблема, уже знакомая по стыкам ЧМ-2022 — нежелание соперников играть с россиянами.
Нет проблем с тем, чтобы проводить матчи, например, с командой Белоруссии или Киргизии, но попытки договориться о поединке с более серьезной европейской командой сталкиваются с проблемами.
Так, Российский футбольный союз и Федерация футбола Боснии и Герцеговины договорились о проведении товарищеского матча национальных команд стран.
Матч должен пройти 19 ноября в Санкт-Петербурге, но проведение его находится под большим вопросом.
Против матча с командой Валерия Карпина высказались самые известные игроки сборной Боснии, боснийские фанаты, а также футбольные и даже государственные чиновники балканской страны.
Против матча высказались известные игроки сборной Боснии, футбольные и даже государственные чиновники балканской страны.
А крупнейшая боснийская фанатская группировка BHFanaticos выставила в соцсетях фото российского и боснийского флагов с надписью «бойкот».
Один из лидеров сборной Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич заявил, что не поедет в Россию:
Капитан сборной Боснии Эдин Джеко также отказался от участия в матче.
Союз профессиональных футболистов Боснии и Герцеговины в своём заявлении указал, что из-за подобного решения пострадает репутация страны, а также футболистов сборной.
Решение о проведении матча принимал Комитет по чрезвычайным ситуациям футбольного союза страны. «За» игру со сборной России высказалось пять человек, и лишь один выступил «против» — им был вице-президент федерации Ирфан Дурич.
Член исполнительного комитета Футбольного союза Боснии и Герцеговины Азмир Хусич пообещал сделать все возможное, чтобы матч не состоялся.
В итоге, проведение матча с Боснией под большим вопросом, а даже если он и состоится, то вместо звездных игроков европейских топ-клубов в Санкт-Петербург придете второй состав команды, состоящий из футболистов национального первенства. Будет ли такой матч полезен сборной России? Вряд ли.
У женской сборной России похожие проблемы — представители Украины уже сообщили, что «предпринимают действия» в отношении двух товарищеских матчей женских команд Сербии U17 и России U17, которые в октябре должны сыграть на Балканах.
Снова глядим в сторону Азии?
На фоне пролета сборной России мимо Евро-2024 вновь возобновились разговоры о возможном выходе из состава УЕФА с дальнейшим переходом в Азиатскую конфедерацию футбола.
Это означает переход всей структуры сборных в соревнования, проводимые под эгидой AFC и переход клубов в турниры AFC (Азиатская лига чемпионов, Кубок AFC).
Про «азиатский сценарий» мы уже подробно рассуждали в отдельном тексте, придя к выводу что минусов в нем куда больше чем плюсов.
Плюсы:
— Останутся международные турниры и легионеры
— У российских клубов и сборной будет больше шансов выиграть международный трофей
— Пробиться из АФК на чемпионат мира будет куда проще
Минусы:
— Международных турниров меньше, а их уровень несравнимо ниже, чем в Европе, как и призовые
— Даже если Россия и сменит конфедерацию, ей придется провести больше года без международного футбола
— Долгие и дорогие перелеты для международных матчей
— Жесткий лимит на легионеров в турнирах АФК
— Придется начинать с нуля в таблице коэффициентов АФК
— При желании вернуться в УЕФА придется с нуля набирать очки в таблице коэффициентов УЕФА
Годится вариант с переездом в Азию только на случай самого худшего развития события, такого как полное исключение РФС из УЕФА и ФИФА. Ну а до этого, как мы все надеемся, дело не дойдет.
Пока же остается лишь терпеть и играть контрольные матчи с командами Белоруссии, Ирана, Эритреи и КНДР.