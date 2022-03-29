Уходим в Азию? ФИФА может исключить Россию уже 31 марта

В четверг, 31 марта, в Дохе (Катар) пройдет заседание конгресса ФИФА. Конгресс собирается ежегодно, в год проведения чемпионата мира это происходит в стране-хозяйке турнира. По сведениям СМИ, на предстоящем конгрессе ФИФА будет поднят вопрос о приостановке членства или исключении РФС из организации.

ФИФА исключит Зимбабве, Кению.....и Россию?

Для начала, в повестке грядущего конгресса ФИФА четвертым пунктом значится «Приостановление членства или исключение ассоциации».

Паниковать рано, в первую очередь это касается футбольных ассоциаций Зимбабве и Кении , которые временно лишены права функционировать, как обычные членами ФИФА, потому что в их дела вмешиваются правительственные органы.

Совет ФИФА приостановил их членство в организации еще в феврале, как это и предусмотрено уставом. Но с повестки тема не снята и будет обсуждаться на заседании конгресса.

Ранее по таким поводам наказывали, например, Бруней, который не допустили до отбора ЧМ-2014, и Индонезию, не принимавшую участие в отборе ЧМ-2018.

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С Россией история другая — нам куда ближе наказания пролетавших мимо мундиалей Испании (ЧМ-1938), Германии и Японии (ЧМ-1950), Ирана (ЧМ-1986) и Югославии (ЧМ-1994).

Но будет ли кейс РФС рассматриваться на конгрессе? Пресс-служба ФИФА не разглашает, о каких именно странах пойдет речь на заседании.

Член делегации РФС Алексей Сорокин отмечает, что хоть в повестке Россия не упоминается, это не значит, что вопрос о ней не возникнет в процессе обсуждения.

Повестка дня уже есть. Насколько мне известно, вопроса обсуждения нашего статуса, исключения и всего остального в повестке нет. Но, конечно, как и любой вопрос, он может возникнуть в процессе обсуждения. Не хотелось бы, чтобы так произошло. Не считаем, что мы сделали что-то такое, из-за чего можно обсуждать этот вопрос. Мы надеемся и верим в лучшее. Алексей Сорокин

О том, что РФС вне опасности сообщил и проживающий в Москве бразильский журналист Фабио Алейшо, который утверждает, что получил информацию от двух источников, близких к ситуации.

«ФИФА не рассматривает возможность отстранения или исключения РФС из числа своих членов. Эта тема даже не будет обсуждаться в четверг на конгрессе в Дохе», — написал Алейшо в твиттере.

Чем грозит исключение из ФИФА

В случае приостановления членства национальной федерации в ФИФА перестают действовать права ассоциации, а другим федерациям запрещаются любые спортивные контакты с ней.

Проще говоря если членство РФС приостановят (или РФС вовсе исключат), то российский футбол окажется в изоляции от мирового: не будет ни юридических, ни соревновательных связей.

В некотором роде это уже происходит — сборная и клубы отстранены от международных соревнований, а мимо ЧМ-2022 мы уже пролетели.

Кстати, перед конгрессом Россию ждет процедура формального утверждения этих решений, которые принимались в отношении нее в феврале-марте.

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Но в данный момент ситуация все же зависла в неопределенности — руководство РФС во главе с Александром Дюковым продолжает повторять как мантру, что нас вот-вот восстановят во всех правах, на то же надеются клубы и сборная.

Если же решение об приостановке членства РФС оформят официально — это уже звучит как долговременный приговор и надо будет привыкать жить в новых условиях.

При этом, рассматривается два возможных неблагоприятных исхода :

1) лёгкий: дисквалификация на два года, из них один Россия может оспорить и добиться условного наказания;

2) бессрочная приостановка членства РФС: только через неопределённое время Россия сможет вернуться к вопросу о своём статусе.

Членство России в ФИФА будет приостановлено, только если решение одобрят три четверти делегатов, посетивших конгресс конгресс

Голосовать будут 208 ассоциаций-членов ФИФА (без России, Кении и Змбабве), для одобрения необходимо 156 голосов.

Голосование, скорее всего, будет электронным и закрытым, что серьезно улучшает шансы России — колеблющимся будет проще поддержать РФС, без психологического давления со стороны других участников.

Что будет, в случае отстранения?

Журналист Нобель Арустамян утверждает, что, в случае неблагоприятного исхода, РФС рассматривает вариант перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).

Прецеденты уже были: Казахстан менял Азию на Европу в 2002 году, Австралия переходила из Океании в Азию в 2006-м.

Яркий пример такого трансфера — Израиль. Местная сборная выступает в УЕФА не из-за путаницы в географии — нет, в 1964-м Израиль принимал и выигрывал Кубок Азии. Под эгиду УЕФА израильтяне перешли после бойкота со стороны арабских государств — матчи между с условными Ливаном, Иорданией или Саудовской Аравией стали невозможными. В Европе Израиль играет с девяностых. Вполне возможно, в данном случае РФС попытается пойти по похожему пути — в кулуарах о такой опции говорят весьма активно. Смена прописки чуть смягчит дискурс вокруг российского футбола. Европейские сборные и клубы вряд ли захотят играть с Россией в ближайшие годы, а в Азии такого давления нет. А пока вероятность серьезных санкций в отношении российского футбола предельно высока. Нобель Арустамян

Впрочем, сказать это проще, чем сделать — сменить конфедерацию получится лишь после отбытия наказания. Нужно будет получить одобрение не только самой АФК, но и ФИФА.

Да и минусы такого шага перевешивают плюсы.

Плюс: Останутся международные турниры и легионеры . В азиатских чемпионатах полно бразильских игроков, ну а Лига чемпионов Азии и Кубок АФК будут какой-никакой, а мотивацией для борьбы за места кроме первого.

Минус: Правда турниров меньше, а их уровень несравнимо ниже, чем в Европе, как и призовые — в прошлом году обладателем Кубка АФК стал клуб из Бахрейна (89-е место в рейтинге ФИФА) — это даже не Лига конференций.

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Плюс: У российских клубов и сборной будет больше шансов выиграть международный трофей — азиатская Лига чемпионов заметно уступает по силе соперников европейский, Кубок Азии — тоже не чемпионат Европы.

Минус: Но и радость от таких трофеев куда ниже — матчи с «Аль-Саддом» и «Виссел Кобе» никогда не заменят игры с «Челси» и «Реалом» , и не вызовут интереса у болельщиков.

Плюс: Пробиться из АФК на чемпионат мира будет куда проще . Квота Азии на ЧМ-2026 заметно увеличилась, а сильных сборных там мало.

Минус: Даже если Россия и сменит конфедерацию, ей придется провести больше года без международного футбола — в турнирах АФК в лучшем случае наши клубы дебютируют только осенью 2023 года, а сборная — только в отборе ЧМ-2026.

Минус: Долгие и дорогие перелеты для международных матчей . Футболистам и болельщикам будет гораздо тяжелее добираться на выездные игры. Последним еще и значительно дороже.

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Минус: Лимит на легионеров в турнирах АФК жесткий — «3+1» в заявке на матч (три легионера из любой страны + один легионер из другой страны АФК).

С сезона-2023/24 его смягчат на «5+1», но это все равно далеко от новой формулы РПЛ «13 в заявке + 8 на поле». К тому же белорусы, казахстанцы и армяне, не считающиеся легионерами в РПЛ, будут таковыми в АФК

Минус: Придется начинать все с нуля. Как и в УЕФА, у АФК существует таблица коэффициентов — там у России нулевой рейтинг , как у Восточного Тимора и Гуама. Худшие лиги рейтинга получают лишь одну путевку в отборочный раунд Кубка АФК.

Кстати, при желании вернуться в УЕФА нас ждет та же проблема — снова будем с нуля набирать очки в таблицу коэффициентов УЕФА .

Короче говоря, плюсов от переезда из УЕФА в Азию немного, а проблем — выше крыши. Остается надеяться, что 31 марта ФИФА не заставит руководство РФС всерьез задуматься об этом шаге.