Уходим в Азию? ФИФА может исключить Россию уже 31 марта

ФИФА исключит Зимбабве, Кению.....и Россию?
Паниковать рано,
Совет ФИФА приостановил их членство в организации еще в феврале, как это и предусмотрено уставом. Но с повестки тема не снята и будет обсуждаться на заседании конгресса.
Ранее по таким поводам наказывали, например, Бруней, который не допустили до отбора ЧМ-2014, и Индонезию, не принимавшую участие в отборе ЧМ-2018.
С Россией история другая — нам куда ближе наказания пролетавших мимо мундиалей Испании (ЧМ-1938), Германии и Японии (ЧМ-1950), Ирана (ЧМ-1986) и Югославии (ЧМ-1994).
Но будет ли кейс РФС рассматриваться на конгрессе? Пресс-служба ФИФА не разглашает, о каких именно странах пойдет речь на заседании.
Член делегации РФС Алексей Сорокин отмечает, что хоть в повестке Россия не упоминается, это не значит, что вопрос о ней не возникнет в процессе обсуждения.
О том, что РФС вне опасности сообщил и проживающий в Москве бразильский журналист Фабио Алейшо, который утверждает, что получил информацию от двух источников, близких к ситуации.
«ФИФА не рассматривает возможность отстранения или исключения РФС из числа своих членов. Эта тема даже не будет обсуждаться в четверг на конгрессе в Дохе», — написал Алейшо в твиттере.
Чем грозит исключение из ФИФА
В случае приостановления членства национальной федерации в ФИФА перестают действовать права ассоциации, а другим федерациям запрещаются любые спортивные контакты с ней.
Проще говоря если членство РФС приостановят (или РФС вовсе исключат), то российский футбол окажется в изоляции от мирового: не будет ни юридических, ни соревновательных связей.
В некотором роде это уже происходит — сборная и клубы отстранены от международных соревнований, а мимо ЧМ-2022 мы уже пролетели.
Кстати, перед конгрессом Россию ждет процедура формального утверждения этих решений, которые принимались в отношении нее в феврале-марте.
Но в данный момент ситуация все же зависла в неопределенности — руководство РФС во главе с Александром Дюковым продолжает повторять как мантру, что нас вот-вот восстановят во всех правах, на то же надеются клубы и сборная.
Если же решение об приостановке членства РФС оформят официально — это уже звучит как долговременный приговор и надо будет привыкать жить в новых условиях.
При этом,
1) лёгкий: дисквалификация на два года, из них один Россия может оспорить и добиться условного наказания;
2) бессрочная приостановка членства РФС: только через неопределённое время Россия сможет вернуться к вопросу о своём статусе.
Членство России в ФИФА будет приостановлено, только если решение одобрят три четверти делегатов, посетивших конгресс конгресс
Голосовать будут 208 ассоциаций-членов ФИФА (без России, Кении и Змбабве), для одобрения необходимо 156 голосов.
Голосование, скорее всего, будет электронным и закрытым, что серьезно улучшает шансы России — колеблющимся будет проще поддержать РФС, без психологического давления со стороны других участников.
Что будет, в случае отстранения?
Журналист Нобель Арустамян утверждает, что, в случае неблагоприятного исхода, РФС рассматривает вариант перехода из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК).
Прецеденты уже были: Казахстан менял Азию на Европу в 2002 году, Австралия переходила из Океании в Азию в 2006-м.
Впрочем, сказать это проще, чем сделать — сменить конфедерацию получится лишь после отбытия наказания. Нужно будет получить одобрение не только самой АФК, но и ФИФА.
Да и минусы такого шага перевешивают плюсы.
Плюс:
Минус: Правда
Плюс:
Минус: Но и радость от таких трофеев куда ниже —
Плюс:
Минус: Даже если Россия и сменит конфедерацию, ей придется провести
Минус:
Минус:
С сезона-2023/24 его смягчат на «5+1», но это все равно далеко от новой формулы РПЛ «13 в заявке + 8 на поле». К тому же белорусы, казахстанцы и армяне, не считающиеся легионерами в РПЛ, будут таковыми в АФК
Минус: Придется начинать все с нуля. Как и в УЕФА,
Кстати,
Короче говоря, плюсов от переезда из УЕФА в Азию немного, а проблем — выше крыши. Остается надеяться, что 31 марта ФИФА не заставит руководство РФС всерьез задуматься об этом шаге.