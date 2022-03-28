Кто, если не Зидан? Манчини может стать очередной ошибкой «ПСЖ»

«Пари Сен-Жермен» продолжает поиски нового главного тренера. И с недавних пор в их списке кандидатов появилась еще одна фамилия. В столицу Франции могут привезти Роберто Манчини, который настроен уйти из сборной Италии после сокрушительного провала в квалификации ЧМ-2022.

На самом деле, в «Париже» давным-давно определились с приоритетным кандидатом. Безусловно, это. Но зная о том, как тяжело договориться с легендой мадридского «Реала», боссы «ПСЖ» тщательно ищут надежный запасной вариант.

Уже нет ни малейших сомнений в том, что у «ПСЖ» будет новый тренер. После поражения от «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов Маурисио Почеттино потерял последние остатки доверия. Впрочем, аргентинец, кажется, еще раньше понял, что у него нет никакого желания оставаться в Париже. С тех пор Почеттино нацелен на возвращение в английскую Премьер-лигу, и там у него есть как минимум два варианта трудоустройства — «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

В «ПСЖ», между тем, продолжают делать вид, что Почеттино может не волноваться по поводу своего будущего. Хотя очевидно, что обе стороны прекрасно понимают, что дальнейшее сотрудничество стало почти невозможным.

Спонтанное увольнение Томаса Тухеля и назначение Почеттино — возможно, ключевая ошибка высшего руководства «ПСЖ», для которого ключевым было мнение спортивного директора клуба Леонардо. В итоге теперь, через полтора года, стало ясно, что лишним во всей этой структуре был как раз бразилец, а не Тухель.

Договориться с Зиданом почти нереально

С недавних пор в «ПСЖ» всерьез задумались о том, чтобы назначить главным тренером Зидана. Французскому гиганту нужен специалист, который знает, как добиться успеха в Лиге чемпионов, которая по-прежнему остается его главной целью.

Зинедин Зидан globallookpress.com

Как оказалось, для этого недостаточно иметь в команде Неймара, Месси и Мбаппе — нужен еще и классный тренер. Почеттино, несомненно, заслуживает данной оценки, вот только «ПСЖ» явно не его команда.

Но в «Париже», по всей видимости, пока не понимают, за счет чего они могли бы уговорить Зидана. И проблема явно не в финансах. С деньгами у «Зизу» точно все в порядке.

Есть масса нюансов, и один из них — трансферная политика клуба. Это можно легко объяснить на примере сенсационного перехода Месси. В отличие от Почеттино, Зидану вряд ли понравится, если клуб подпишет игрока еще до того, как поинтересуется его мнением. Исключений здесь не может быть даже для гениального Месси. И это ключевая разница между Зиданом и целым списком других известных европейских тренеров.

Ни для кого не секрет, что если Зидану что-то не понравится, он тут же соберет чемодан и попрощается с работодателем. А такие инциденты «ПСЖ» тоже не нужны.

Кто, если не Зидан?

Именно по этой причине в «ПСЖ» продолжают активно общаться с остальными кандидатами, среди которых основным стал Манчини. Итальянские журналисты уверены, что Роберто хочет уйти из сборной Италии, поражение от Северной Македонии стало для него чересчур болезненным.

Но по репутации Манчини это никак не ударило. Победа на Евро-2020 перекрывает любые провалы. Только классный тренер мог выиграть столь престижный трофей с абсолютно средней по силе командой, которой сейчас является сборная Италии.

Роберто Манчини globallookpress.com

Впрочем, в «ПСЖ» должны были обратить внимание на то, что последние десять лет Манчини практически не работал на клубном уровне. После ухода из «Манчестер Сити» в тренерской карьере итальянца были два не самых успешных периода в «Галатасарае» и «Зените».

Очевидно, что ответственные за поиски нового тренера для «ПСЖ» ориентируются, прежде всего, на триумф Манчини со сборной Италии на Евро. Но в контексте главной цели парижского клуба — Лиги чемпионов — это никак нельзя назвать серьезным аргументом.

Еще один важный нюанс — найти такого тренера, к которому бы прислушивалась многочисленная латиноамериканская банда «ПСЖ». Почеттино в этом плане подходил идеально, в отличие от Тухеля, вся работа которого построена на жесткой дисциплине. И это была одна из причин увольнения немца всего лишь через несколько месяцев после того, как он вывел «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов. Клуб пошел на поводу у Неймара и его друзей, и это стало фатальной ошибкой.

Кто нужен «ПСЖ»?

«ПСЖ» — невероятно сложный командный механизм, в котором почти любому тренеру придется постоянно учитывать капризы звезд. Исключением здесь может стать Зидан, который своим авторитетом может подавить кого угодно, но с ним катарские владельцы клуба вряд ли договорятся.

Манчини, о котором активно пишут в последние дни, сложно назвать подходящим кандидатом. В команде уже есть два итальянца, ключевой игрок средней линии Марко Верратти и голкипер Джанлуиджи Доннарумма, но этого явно недостаточно, чтобы с приходом Манчини создать главный центр влияния. Прихоти Неймара всегда будут перевешивать все остальное.

Возможно, «ПСЖ» стоит поискать варианты в Южной Америке. И тут сразу можно вспомнить про Тите, главного тренера сборной Бразилии, который отлично ладит с Неймаром. Правда, в ближайшие месяцы договориться с Тите будет проблематично — все-таки впереди чемпионат мира. Вряд ли в Бразилии будут довольны, если их тренер в это время будет отвлекаться на дела другой команды.

Тите и Неймар globallookpress.com

С другой стороны, до ЧМ-2022 у Бразилии больше не будет официальных матчей, и присутствие Тите в системе европейского футбола, возможно, будет даже на руку национальной команде.

Так или иначе, если Зидан ответит отказом, «ПСЖ» надо будет десять раз подумать, прежде чем приглашать Манчини.