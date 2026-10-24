25 октября в восьмом туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Марсель» и «Гавр». Начало встречи — в 19:15 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.
«Марсель»
Турнирное положение: во французской Лиге 1 «Марсель» занимает 10-е место, набрав 9 очков.
Последние матчи: в седьмом туре чемпионата Франции олимпийцы нанесли поражение «Анже» (5:2). В составе победителей по голу забили Игор Пайшао, Химад Абделли, Нухум Камиссоко, Амин Гуири, Амин Харит.
Не сыграют: в составе «Марселя» в предстоящей игре французской Лиги 1 не сыграет Дерек Корнелиус.
Состояние команды: «Марсель» чередует победы и поражения, в последних играх команда выиграла две встречи и уступила в трёх матчах, забив при этом 8 мячей и пропустив 6 голов.
«Гавр»
Турнирное положение: «Гавр» расположился в чемпионате Франции на 18-й строчке, набрав всего два пункта.
Последние матчи: во французском первенстве «Гавр» снова потерпел поражение, на этот раз в домашней игре против «Осера» (1:3).
Не сыграют: Феликс Мамбимби, Лайонель Мпаси-Нзау, Тимоти Пембеле, Абдулайе Туре, Стефан Загаду, Элиас Йелерт.
Состояние команды: в последних матчах «Гавр» одержал одну победу, сыграл одну встречу вничью и в трёх играх потерпел поражение.
Статистика для ставок
- «Гавр» занимает 18-е место в чемпионате Франции
- «Марсель» занимает 10-е место в чемпионате Франции
- В мае 2026 «Марсель» обыграл «Гавр» (1:0)
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На победу «Марселя» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.57. Ничья оценивается в 4.70. На победу «Гавра» — 5.10.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.55 и 2.35.
Прогноз: «Марсель» одержал 12 побед подряд в личных матчах против «Гавра», положительная серия олимпийцев впечатляет. Предположим, что хозяева нанесут новое поражение сопернику.
Ставка: Фора «Марселя» (-1) с коэффициентом 1.90.
Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.
Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.87.