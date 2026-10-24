«Марсель» не оставит сопернику шансов на успех?

прогноз на матч 8-го тура Лиги 1, ставка за 1.90

25 октября в восьмом туре чемпионата Франции по футболу сыграют «Марсель» и «Гавр». Начало встречи — в 19:15 по мск. Эксперт LiveSport.Ru Василий Рошкован подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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«Марсель»

Турнирное положение: во французской Лиге 1 «Марсель» занимает 10-е место, набрав 9 очков.

Последние матчи: в седьмом туре чемпионата Франции олимпийцы нанесли поражение «Анже» (5:2). В составе победителей по голу забили Игор Пайшао, Химад Абделли, Нухум Камиссоко, Амин Гуири, Амин Харит.

Не сыграют: в составе «Марселя» в предстоящей игре французской Лиги 1 не сыграет Дерек Корнелиус.

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Календарь и таблица Лиги 1

Состояние команды: «Марсель» чередует победы и поражения, в последних играх команда выиграла две встречи и уступила в трёх матчах, забив при этом 8 мячей и пропустив 6 голов.

«Гавр»

Турнирное положение: «Гавр» расположился в чемпионате Франции на 18-й строчке, набрав всего два пункта.

Последние матчи: во французском первенстве «Гавр» снова потерпел поражение, на этот раз в домашней игре против «Осера» (1:3).

Не сыграют: Феликс Мамбимби, Лайонель Мпаси-Нзау, Тимоти Пембеле, Абдулайе Туре, Стефан Загаду, Элиас Йелерт.

Состояние команды: в последних матчах «Гавр» одержал одну победу, сыграл одну встречу вничью и в трёх играх потерпел поражение.

На что ставят в матче Марсель — Гавр Букмекерские коэффициенты на матч Марсель — Гавр: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Гавр» занимает 18-е место в чемпионате Франции

«Марсель» занимает 10-е место в чемпионате Франции

В мае 2026 «Марсель» обыграл «Гавр» (1:0)

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На победу «Марселя» ставки принимаются букмекерами с коэффициентом 1.57. Ничья оценивается в 4.70. На победу «Гавра» — 5.10.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентом — 1.55 и 2.35.

Прогноз: «Марсель» одержал 12 побед подряд в личных матчах против «Гавра», положительная серия олимпийцев впечатляет. Предположим, что хозяева нанесут новое поражение сопернику.

1.90 Фора «Марселя» (-1) Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Марсель» — «Гавр» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Фора «Марселя» (-1) с коэффициентом 1.90.

Прогноз: Можно сыграть на результативности матча.

1.87 ТБ 3 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.87 на матч «Марсель» — «Гавр» позволит вывести на карту выигрыш 870₽, общая выплата — 1870₽

Ставка: ТБ 3 с коэффициентом 1.87.