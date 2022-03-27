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    Лига 1: оставит ли ПСЖ шансы преследователям?

    Расклады на финиш чемпионата Франции

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    ПСЖ вернет титул чемпиона Франции
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    ПСЖ вернет титул чемпиона Франции
    ПСЖ лидирует во французской Лиге 1 с отрывом в 12 очков от «Марселя». Изучаем расклады за девять туров до конца первенства.

    Борьба (?) за чемпионство

    Шокирующий разгром 0:3 от «Монако» в прошлом туре, устроенный «Монако», стало третьим поражением «Пари Сен-Жермен» в пяти последних турах после неудач в гостевых играх с «Нантом» (1:3) и «Ниццей» (0:1).

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    • Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Неймар и компания идут на вершине Лиги 1, накопив отрыв в 12 очков между собой и «Марселем» и более широкой группой, преследующей их. До конца осталось девять туров, чтобы слишком испортить для себя ситуацию, поэтому рано или поздно ПСЖ вернет себе титул, который он упустил в прошлом году в пользу «Лилля».

    Битва за место в Лиге чемпионов

    Помимо ПСЖ, целых восемь клубов, похоже, готовы бороться за попадание в топ-3 и Лигу чемпионов в следующем сезоне. Здесь фаворит — «Марсель», который занимает второе место, несмотря на спад в конце февраля и в начале марта, опережая на один балл «Ренн», идущий на третьей позиции и зарекомендовавший себя как открытие текущей кампании Лиги 1.

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    «Ницца» на два очка отстает от «Ренна» и находится четвертой строчке, выиграв один матч из четырех предыдущих, в результате чего рискует не попасть в главный еврокубок, хотя еще совсем недавно занимала вторую строчку. Далее следуют еще более нестабильный «Страсбург», который с такой формой вряд ли составит вышеуказанным клубам конкуренцию за топ-3.

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    • Борьба за попадание в Лигу Европы

    Хотя «Лилль» занимает шестую позицию, именно он выглядит фаворитом на попадание в остальные еврокубки, не проигрывая шесть последних матчей в первенства при четырех победах. Тем не менее, стоит следить и за «Страсбургом», который превратился из борцов за вылет в прошлом сезоне в настоящих европейских соперников в этом сезоне.

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    • Действующий чемпион «Лилль», а также «Монако» и «Ланс» готовы бросить вызов остальным в борьбе за еврокубки. «Нант» уже выиграл путевку в Лигу Европы благодаря победе над «Ниццей» по пенальти в финале Кубка Франции.

    Битва за путевку в Лигу конференций

    Только одна команда Лиги 1 будет иметь возможность представлять Францию в Лиге конференций в следующем сезоне. Единственное место присуждается пятому в турнирной таблице первенства по итогам текущей кампании. Если его займет уже выигравший путевку в Лигу Европы «Нант», то этой командой будет тот, кто станет шестым.

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    • Несмотря на то, что «Лилль», «Монако» и «Ланс» стремятся выйти хотя бы во второй по престижу еврокубок, им, возможно, придется довольствоваться своим первым выступлением на новейшем континентальном турнире. У этих трех клубов еще много времени, чтобы подняться в таблице, но рискнем предположить, что «Ницца» и «Марсель» присоединятся к ПСЖ в Лиге чемпионов следующего сезона, а «Ренн» отправится как минимум в Лигу Европы.

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