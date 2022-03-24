Трое в гонке, не считая «Юве»: кто выиграет скудетто

До конца розыгрыша итальянской Серии А осталось восемь туров. Разбираемся, у кого лучшие шансы на чемпионский титул.

Поражение «Интера» в дерби выглядит определяющим

Когда «Милан» обыграл «Интер» в дерби, казалось, что это не будет таким решающим исходом, как сегодня. У «нерадзурри» был матч в запасе, и это поражение вряд ли было решающим, но последующие недели показали, что дубль Оливье Жиру полностью перевернул баланс сил в Серии А. Действующий чемпион больше не контролирует судьбу гонки за скудетто нынешней кампании.

Вместо этого подопечные Симоне Индзаги потеряли всю уверенность, накопленную перед дерби. При этом они не смогли исправить ситуацию после потери лидерства и вернуться на вершину, что еще более усложняет задачу, учитывая также поединки, которые им предстоит сыграть в течение следующих нескольких недель.

«Наполи» все еще находится в нелегком положении, сохраняя амбиции на титул, несмотря на обидное поражение от «Милана». И полностью списывать со счетом «Ювентус» также нельзя. Учитывая то, как «бьянконери» начали сезон, уже чудо, что они идут в топ-4, и отстают всего на семь очков от лидера.

«Милан» выглядит главным фаворитом

У команды Стефано Пиоли относительно безпроблемный график до конца сезона, но самое главное, что она в действительно хорошей форме — и морально, и физически. Златан Ибрагимович вернулся на решающий финальный отрезок, а это значит, что «россонери» готовы вернуть себе титул, если не считать травму защитника Симона Кьяера, который выбыл до конца сезона. Ибрагимович присоединяется к находящемуся в отличной форме Оливье Жиру на острие нападения, давая им качественную глубину в атаке.

У Жиру возникли проблемы с адаптацией в своем новом клубе, пока не сыграл решающую роль в дерби. Он также забил решающий гол в ворота «Наполи», превратившись в неотъемлемую часть команды в отсутствие Ибрагимовича. Внезапно, спустя 11 лет после своего последнего скудетто под руководством нынешнего рулевого «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, «Милан» позиционирует себя как главного кандидата на чемпионство.

«Интер» переживает тяжелый спад

Кажется, что-то изменилось в «Интере». Даже наставник «нерадзурри» Симоне Индзаги однажды признал, что проиграть в дерби столь болезненным образом — чемпион упустил преимущество в один гол за 15 минут до конца игры благодаря дублю Жиру — задел команду. После этого поражения «Интер» набрал лишь семь из 18 очков, и единственная победа в шести матча была одержана над «Салернитаной».

Что еще хуже, миланцы вылетели от «Ливерпуля» в 1/8 финала Лиги чемпионов, несмотря на победу на «Энфилде», и сыграли в безголевую ничью в первом матче полуфинала Кубка Италии «Милану».

Общее настроение вокруг команды кажется мрачным: дальше ей предстоят два ключевых матча с «Ювентусом» и «Вероной». Победы в следующем месяце сотворят чудеса и улучшат настрой коллектива, после чего мы узнаем гораздо больше о его реальных шансах на скудетто.

«Наполи» все еще мечтает о скудетто

Прошло 32 года с тех пор, как «Наполи» в последний раз выигрывал чемпионство, а его последнее скудетто было в 1990 году во время предпоследнего сезона Диего Марадоны в клубе. Мечта вернуть титул часто казалась недостижимой для болельщиков, которые также видели, как этот клуб оправился от банкротства в последние два десятилетия.

Приход Лучано Спаллетти на пост наставника в начале этого сезона привил команде другой менталитет, который был потерян за последние два сезона, когда произошли управленческие потрясения.

Спаллетти известен тем, что приносит стабильность и результаты любому клубу, который он тренирует, но он никогда не выигрывал титул в Италии. «Наполи» предстоит сыграть несколько трудных матчей в ближайшие два месяца, но они, безусловно, будут иметь значение, особенно если «Милан» споткнется.

Это, безусловно, было бы красивыми проводами для капитана коллектива Лоренцо Инсинье, если бы ему удалось вернуть долгожданный трофей «адзурри» в свой последний сезон, прежде чем перебраться в клуб МЛС «Торонто» в начале июля.

«Ювентус» еще рано списывать со счетов

Когда «Ювентус» начал сезон без побед в первых четырех матчах, наблюдатели уже скептически относились к мысли об успешном возвращении Массимилиано Аллегри в качестве главного тренера «бьянконери», называя это огромной ошибкой.

Сенсационный вылет из Лиги чемпионов от «Вильярреала» оставил неприятный осадок в клубе, который на самом деле набрал хорошую форму. «Старая Синьора» имела большие проблемы в начале кампании, но затем не проиграла ни одного матча чемпионата с ноября 2021 года и теперь полностью вернулась в борьбу за лидирующие позиции.

Поворотный момент наступил в январское трансферное окно, когда был подписа Душан Влахович — один из самых видных нападающих на сегодня. Хотя коллектив набрал форму еще до подписания Влаховича, этот шаг сигнализировал о том, что он действительно вернулся, а не просто довольствуется финишем в топ-4.

Он привнес менталитет победителя и помог таким игрокам, как Альваро Мората, стать важными винтиками в системе, которая работает на его бомбардирские таланты. Возможно, самое главное, что с меньшим давлением вокруг этой команды понимание того, что ей нечего терять, работает лишь на успех.

«Юве» будет бороться до самого конца, особенно учитывая довольно легкий календарь матчей, за одним исключением. 3 апреля «Ювентус» примет «Интер» в поединке, который может определить чемпионскую гонку для обоих клубов. Пометьте эту дату.

«Милан» вряд ли оставит шансы конкурентам

Букмекеры логично считают фавориртом на завоевание скудетто «Милан», коэффициент на что соответствует 2,25. Итоговый успех «Интера» в чемпионской гонке оценивается в 3,00, тогда как «Наполи» — в 4,00. Шансы «Ювентуса» подняться на вершину с нынешнего четвертого места равны коэффициеннту 9,00.

Нынешняя форма лидеров Серии А и оставшийся календарь свидетельствует о том, что лучшие шансы на чемпионство имеет «Милан», у которого к тому же появился столь качественная и опытная в столь судьбносных матчах, как Златан Ибрагимович. Психология «Интера», похоже, вряд ли будет на том же уровне, что у соседей по городу, а «Наполи» попросту не хватает класса и прочности на скудетто. Что касается «Ювентуса», то ему будет сложно отыграть такой гандикап.