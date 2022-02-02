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    Топ-7 зимних трансферов января 2022 года

    Кто провел лучшие сделки?

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    Душан Влахович
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    Душан Влахович
    В ведущих футбольных лигах Европы закрылось январское трансферное окно. Публикуем семь лучших переходов по его итогам.

    7. Родриго Бентанкур («Тоттенхэм»)

    В это трансферное окно Антонио Конте отчаянно пытался придать направление своей, порой неуправляемой команде. И итальянский босс получил ответ на некоторые из своих запросов в виде полузащитника сборной Уругвая Родриго Бентанкура.

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    6. Кристиан Эриксен («Брентфорд»)

    Кристиан Эриксен поднял моральный дух себе и футбольному миру. Плеймейкер сборной Дании присоединился к «Брентфорду» в последний день трансферного окна, что стало важным шагом для всех заинтересованных сторон. 29-летний полузащитник не играл с тех пор, как прошлым летом потерял сознание на поле в матче Евро-2020 против Финляндии.

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    Хавбек не смог играть в «Интере» из-за имплантированного кардиовертера-дефибриллятора, поскольку это запрещают правила Серии А, но теперь он снова в АПЛ, и «Пчелы», естественно, были рады сделать такое подписание. Клуб не торопится, чтобы помочь Эриксену обрести полную физическую форму после семи месяцев отсутствия. Но если он достигнет своего пика, то команда получит настоящий драгоценный камень.

    5. Филиппе Коутиньо («Астон Вилла»)

    Хотя его выступления в «Барселоне» стоит забыть, нет никаких сомнений в том, что Филиппе Коутиньо обладает огромным талантом и когда-то был одним из лучших игроков на планете. И такой статус он получил как раз в Англии — в «Ливерпуле».

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    • То, что бирмингемскому клубу удалось взять бразильца в аренду, стало возможным благодаря настойчивости Стивена Джеррарда, с которым он успел поиграть в составе мерсисайдцев, и хавбек уже показал, каким активом он обещает стать, когда принес ничью для своей новой команды в дебютном матче против «Манчестер Юнайтед».

    4. Хулиан Альварес («Манчестер Сити»)

    Аргентинский бомбардир Хулиан Альварес не будет в «Манчестер Сити» до следующего сезона, однако новобранец Хосепа Гвардиолы уже важное приобретение чемпиона Англии. 22-летний футболист был сразу же отдан в аренду «Ривер Плейту» после подписания контракта с «Горожанами» и останется в Южной Америке как минимум до июля 2022 года.

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    • Поиски манкунианцами нового центрфорварда были хорошо известны прошлым летом, когда им не удалось выманить у «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Альварес может похвастаться техническими способностями, видением поля и голеадорским чутьем, чтобы идеально вписаться в невероятной сильный состав Гвардиолы, и имеет все данные, чтобы мгновенно выстрелить в следующем сезоне.

    3. Луис Диас («Ливерпуль»)

    Луис Диас стал, пожалуй, одним из лучших вингеров мира во время своих выступлений в «Порту», а его игра привлекла внимание таких клубов, как «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

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    • Мерсисайдцы изначально хотели подписать колумбийца летом 2022 года, но, увидев, что «Шпоры» сделали ему предложение про трансфер, изменили свои планы и в итоге купили игрока за 45 млн евро. 25-летний форвард, несомненно, добавит скорости и мастерства на фланге, и будет интересно посмотреть, как он выступит в АПЛ.

    2. Ферран Торрес («Барселона»)

    Ферран Торрес произвел впечатление, когда выходил на поле в составе «Манчестер Сити», а его выступления позволили «Барселоне» подписать с испанцем пятилетний контракт на 55 млн евро плюс надбавка в 10 млн евро.

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    • Молодой форвард уже успешно дебютировал на «Камп Ноу», забив один мяч в трех матчах, и клуб надеется, что он привнесет дополнительный стимул в их игру своим темпом и комбинационными навыками.

    1. Душан Влахович («Ювентус»)

    «Ювентус» буквально сорвал банк, чтобы подписать Душана Влаховича из «Фиорентины», поскольку потратил ошеломляющие 70 млн евро плюс 10 млн евро в виде бонусов в зависимости от его результативности и получил в свое распоряжение нападающего с четырехлетним контрактом.

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    • 22-летний футболист зарекомендовал себя как один из лучших форвардов за последние два года, забив за это время 41 гол в 64 матчах, и если серб продолжит в том же духе, то нет никаких причин думать, что у «Старой Синьоры» нет бомбардира топ-класса.

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