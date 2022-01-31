Лига чемпионов: фавориты и темные лошадки

За две недели до старта плей-офф Лиги чемпионов выясняем, кто фаворит на победу в турнире, а кто — менее ожидаемый претендент на завоевание трофея.

Фавориты

3. «Ливерпуль»

В этом сезоне «Ливерпуль» был на высоте в Лиге чемпионов. «Красные» выиграли все шесть групповых поединков и комфортно заняли первое место в «группе смерти», куда также попали «Атлетико», «Милан» и «Порту». Уже это говорит о классе, настрое и глубине состава команды.

При этом подопечные Юргена Клоппа стали первым английским клубом в истории, который со 100-процентным показателем провел групповой этап. Мерсисайдцы выиграли матчи-триллеры с пятью голами дома против «Милана» и на выезде против «Атлетико», благодаря чему возглавили свою группу. Между тем, Мохамед Салах забил семь голов в шести играх.

В 1/8 финала «Ливерпуль» встретится с миланским «Интером», что не сулит легкого успеха. Тем не менее, учитывая форму во всех турнирах, во всех четырех из которых он продолжает выступления, английский коллектив способен обыграть любого соперника и, возможно, пройти весь путь в Лиге чемпионов вплоть до завоевания трофея.

2. «Бавария»

«Бавария» была одной из команд, которых еще не побеждали в этом сезоне Лиги чемпионов. Шестикратный победитель провел свою вторую идеальную кампанию в групповом этапе главного еврокубка за три года, выиграв все шесть матчей. При этом они повторили успех «Реала», который был единственным клубом в истории соревнований, кому это удалось.

Подопечные Юлиана Нагельсмана воспользовалась невероятной результативностью Роберта Левандовского (девять голов), чтобы сокрушить любого соперника, который встречался им на пути. Они отметились лучшим соответствующим показателем в турнире — 22 гола, и пропустили только три мяча (как и «Ливерпуль»).

Чемпион Германии разбил «Барселону» (дважды по 3:0) дома и на выезде, что привело к первому за 21 год вылету каталонцев из Лиги чемпионов после группового этапа. В 1/8 финала он сыграет с «Зальцбургом», и кто бы ни встретился ей потом, в нынешней форме «Баварии» необходимо противопоставить настоящую силу, особенно с учетом того, что Левандовски работает на полную катушку.

1. «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» проиграл «Лейпцигу» в шестом туре группового раунда, однако это не повлияло на его положение в группе, ведь подопечные Хосепа Гвардиолы выиграли свой квартет еще за тур до завершения стадии.

В этом сезоне манкунианцы выиграли четыре матча в Лиге чемпионов, а второе поражение (0:2) пришлось на встречу с ПСЖ. Они забили 18 мячей, но пропустили больше голов (10), чем им наверняка хотелось бы. «Горожане» забили как минимум четырежды в трех матчах, в том числе шесть в домашнем поединке против «Лейпцига» (6:3).

Тем не менее, действующему чемпиону и нынешнему лидеру АПЛ нужно еще улучшить свою игру в обороне, если он стремится, наконец, выиграть Лигу чемпионов. Настоящая проверка вряд ли будет в 1/8 финала, где коллектив сыграет с лиссабонским «Спортингом», но дальше ему придется доказывать свой статус фаворита не только у нас, но и у букмекеров.

«Темные лошадки»

2. «Челси»

«Челси» выглядел впечатляюще в начале этого сезона, но невзрачно провел групповой раунд Лиги чемпионов. Действующий чемпион потерпел поражение от победителя группы «Ювентуса» во втором туре, но пришел в себя и вышел в 1/8 финала за матч до завершения стадии.

Нуждаясь в победе над «Зенитом», чтобы выиграть группу в последнем туре, «Челси» дважды вел в счете благодаря голам Тимо Вернера. Однако сравнявший счет на 90+4-й минуте чемпион России помог «Старой Синьоре» смести «Синих» и выйти на первую строчку.

Подопечные Томаса Тухеля также по сути потеряли реальные шансы на чемпионство в АПЛ. Когда лидер турнирной таблицы, лондонцы пропускают слишком много голов в концовке матчей, и им нужно будет покончить с этим в плей-офф Лиги чемпионов, если они рассчитывают отстоять свой титул. Именно поэтому команду скорее стоит называть «темной лошадкой», а не одним из фаворитов турнира.

1. ПСЖ

Минувшим летом у ПСЖ было одна из лучших трансферных кампаний среди всех клубов, когда без компенсаций подписали Лионеля Месси, Серхио Рамоса, Джанлуиджи Доннарумму и Джорджиньо Вейналдума. Упакованный звездами коллектив уверенно лидирует в Лиге 1 на 11 очков, однако в Лиге чемпионов он впечатлял лишь отрезками.

Подопечные Маурико Почеттино проиграли победителю группы «Манчестер Сити» и сыграли вничью с «Брюгге» и «Лейпцигом».

Несмотря на проблемы Месси во французском первенстве (один гол в 12 матчах), аргентинец показал себя в лучшем виде в главном еврокубке, где забил пять из шести его голов за парижан.

С Неймаром, чье возвращение ожидается перед дуэлью с «Реалом» в 1/8 финала, и Мбаппе, который набрал великолепную форму, ПСЖ готов к большому рывку в Лиге чемпионов. Тем не менее, команда страдает от недостаточного баланса в игре, из-за чего страдает оборона, поэтому ее вряд ли можно отнести к явным фаворитом на завоевание трофея.