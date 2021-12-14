Новая глава конфликта «Реала» и ПСЖ

В Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Приводим реакцию на самые интересные дуэли первой стадии плей-офф.

Скандальный жребий разочаровал и «Реал», и ПСЖ

«Первоначально ПСЖ выпал в соперники "Манчестер Юнайтед", однако в Ньоне разгорелся скандал, поскольку оказалось, что шар с английским клубом не был включен в жеребьевку для "Атлетико", несмотря на то, что тот имел право быть среди потенциальных соперников испанцев.

Эта ошибка поставила под сомнение всю легитимность жеребьевки, поэтому было принято решение повторить процедуру после завершения жеребьевки Лиги Европы и Лиги Конференции», — рассказывает на страницах испанской Marca Пабло Поло о скандальной жеребьевке, в ходе которой вместо «Бенфики» «Реалу» выпал ПСЖ.

«Мадридцы по понятным причинам разочарованы [сменой соперника]: теперь им предстоит сыграть против Месси, Мбаппе и, возможно, даже Неймара, в то время как Рамос вернется в столицу Испании. Эта дуэль совсем не устраивает оба клуба, поскольку отношения между ними значительно испортились за последний год.

После долгих лет контактов с богатым на нефтедоллары клубом в детских перчатках, президент "Реала" Флорентино Перес оттолкнул французского гранда не только своим участием в Европейской Суперлиге, но и летней погоней за Мбаппе, что, вероятно, приведет к бесплатному трансферу суперфорварда следующим летом».

«Интеру» нужно отдать все силы для прохода «Ливерпуля»

«Атака ["Ливерпуля"] лишает вас повторных шансов, а стиль игры Клоппа стремится задушить соперника в стремительном темпе. Ощущение, которое осталось в шести матчах группы, заключается в том, что, хотя "Красные" не столь быстры, как обычно, они способны доминировать во времени и темпе игры». — опасается соперника «Интера» в лице «Ливерпуля» на страницах итальянской La Gazzetta dello Sport Адриано Сеу.

«Схема 4-3-3 Клоппа не является загадкой, но немецкий тренер привык развиваться, а также менять свой стиль, в то же время оставаясь верным своим догмам. Модуль немецкого тренера — переменный, но всегда с ярко выраженным агрессивным отпечатком. Эта философия требует много энергии и, следовательно, [»Интеру«] понадобятся максимальные усилия, чтобы выдержать высокий ритм на протяжении 90 минут игры».

«МЮ» пройдет «Атлетико», если идеи Рангника приживутся

«Эти два европейских тяжеловеса уже однажды играли друг с другом в турнирах УЕФА: "Атлетико" обыграл "Манчестер Юнайтед" с общим счетом 4:1 во втором раунде Кубка обладателей кубков в ноябре 1991 года: эта дуэль знаменует собой новую главу в Лиге чемпионов для двух клубов.

"Матрасники" непредсказуемы: Антуан Гризманн, Луис Суарес и Жоау Фелиш способны нанести вред "Дьяволам", если покажут свой лучший футбол. Но при этом манкунианцев в этом сезоне непросто перебороть: в ноябре Уле Гуннара Сульшера на посту менеджера заменил Ральф Рангник. У них есть голы Криштиану Роналду, скорость Джейдона Санчо и Маркуса Рэшфорда, а также чутье Поля Погба и Бруну Фернандеша, но они уязвимы в защите», — отмечает козыри «МЮ» против «Атлетико» в материале ESPN Марк Огден.

В конечном итоге это противостояние может зависеть от вратарей Яна Облака и Давида Де Хеа, последний из которых встретится со своим бывшим клубом впервые после переезда на «Олд Траффорд» в 2011 году. Если Рангник сможет заставить «Юнайтед» заиграть до февраля, английский клуб должен выиграть эту равную дуэль«.

"Лиллю" против "Челси" помогут лишь травмы соперника

"Расплата 'Челси' за небрежную ничью с 'Зенитом', которая стоила ему первого места в группе, могла быть гораздо более суровой (и удача улыбнулась им дважды, учитывая, что они получили одинаковый жребий как в недействительной, так и в правильной процедуре).

Хотя 'Лилль' в последнее время прибавил, не проиграв в девяти матчах, пока Жослен Гурвеннек начинает воссоздавать свой стиль после замены Кристофа Гальтье летом, клуб остается 11-м в Лиге 1, а состав не так силен, как тот, который выиграл у ПСЖ чемпионскую гонку в прошлом сезоне", — рассуждает о противостоянии "Челси" и "Лилля" на страницах The Guardian Джонатан Уилсон.

"Эта команда может, как она и показала, выиграв решающий матч в группе против 'Вольфсбурга', глубоко обороняться и эффективно контратаковать, но ровно до тех пор, пока 'Челси' не вернет на поле пару ключевых полузащитников и не сможет возродить былую оборонительную стойкость, которая характеризовала лондонцев с тех пор, как Томас Тухель возглавил коллектив, благодаря чему действующий победитель Лиги чемпионов должен победить и выйти в четвертьфинал".