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    «Барселона» покинула элиту европейского футбола. Каковы перспективы каталонцев?

    «Барселона» впервые за много лет не смогла выйти в плей-офф Лиги чемпионов

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    «Барселона» была разгромлена «Баварией» в 6-м туре группового этапа ЛЧ и осталась без плей-офф главного клубного турнира Европы — весной каталонцы сыграют в Лиге Европы. BBC анализирует ситуацию, в которой оказалась «Барса».
    Одна из испанских газет назвала вылет «Барселоны» из Лиги чемпионов «выходом из футбольной элиты». Их драматический упадок достиг своей кульминации — завершения борьбы в турнире на стадии группового этапа.

    В заключительном туре «Барселона» со счетом 0:3 проиграла по сути немотивированной «Баварии», которая еще до этого гарантировала себе первое место в группе. В результате каталонцы финишировали в своей группе третьими, пропустив вперед «Бенфику».

    Полузащитник Серхио Бускетс, комментируя итог матча для DAZN, сказал: «Мы чувствуем себя очень плохо сейчас. Мы находимся в тяжелой, очень сложной ситуации. Мы сами попали в этот хаос, и это очень больно».

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    В предыдущий раз «Барселона» не смогла пробиться в плей-офф ЛЧ в сезоне 2003-2004. Это также был последний раз, когда каталонцы участвовали в Кубке УЕФА/Лиге Европы. Тогда «Барсу» без плей-офф оставил «Селтик».

    В предыдущий раз они не смогли вообще никуда выйти из группы в ЛЧ в 2000 году, когда «Лидс» финишировал выше них. С тех пор «Барса» выиграла Лигу чемпионов четыре раза.

    Испанский сайт AS сообщил: «Каталонцы покинули футбольную элиту, продемонстрировав все свои недостатки, когда без шансов проиграли мюнхенской "Баварии", которая разгромила "Барселону" на третьей передаче и даже без желания унизить — как уставший тигр, который ленится охотиться на газель, но делает то, что диктуют инстинкты».

    Бавария — Барселона
    globallookpress.com

    Теперь «Барселона» попадает в стыковые матчи плей-офф Лиги Европы. Каталонцев ждет встреча с командой, занявшей второе место на групповом этапе ЛЕ, за право сыграть с победителями групп в 1/8 финала.

    Пожалуй, самое ужасное то, что, как предположил бывший полузащитник «Реала» Стив Макманаман, переход в Лигу Европы может быть хорошей вещью для «Барсы», поскольку победа в турнире гарантирует им попадание в Лигу чемпионов в следующем сезоне.

    Сейчас «Барселона», которая недавно сменила на посту главного тренера Рональда Кумана на Хави, занимает лишь седьмое место в Ла Лиге.

    Хави
    globallookpress.com

    «Результат матча с "Баварией" ужасен, и у соперника были шансы сделать его еще хуже. Но в конечном итоге мы не вышли в плей-офф не из-за этого результата, а из-за того, как сыграли в других матчах», — сказал защитник «Барселоны» Рональд Араухо.

    В других матчах у «Барселоны» было еще два поражения со счетом 0:3, а также всего два забитых мяча — оба против киевского «Динамо», ставшего последним в группе.

    «Это правда, что сейчас мы не в числе лучших команд Европы. Если бы мы были в их числе, то вышли бы в плей-офф ЛЧ. Наша цель сейчас — выиграть Лигу Европы. Мы должны выходить на поле, чтобы побеждать, и попытаться выиграть ее», — добавил он.

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    • Насколько плоха «Барселона»?

    Состав «Барселоны» — это сочетание стареющих легенд, игроков, которые не имели бы шанса пробиться в великие команды из истории «Барсы», а также талантливой молодежи.

    Как известно, летом каталонцы потеряли своего лучшего бомбардира за всю историю Лионеля Месси и нескольких других игроков основной команды из-за финансового кризиса, который они все еще переживают.

    Бывший полузащитник «Челси» Джо Коул сказал BT Sport: «Я бы не сказал, что есть три игрока, помимо молодых, которых они хотели бы удержать. Они просто не могут конкурировать в Лиге чемпионов с этим составом».

    Поражение от «Баварии» — седьмое для «Барселоны» в сезоне во всех соревнованиях. Они отстают от лидера Ла Лиги «Реала» на 16 очков после 15 игр.

    Испанский футбольный журналист Пит Дженсон сказал BBC Radio 5 Live: «Я не думаю, что люди верили в чудо, которое было необходимо этим вечером. Сейчас такой разрыв между лучшими командами Европы и "Барселоной". Сейчас они оказались в другой лиге — в Лиге Европы. И я не думаю, что многие из их болельщиков рассчитывают на победу в турнире».

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    • «У них вырисовываются некоторые серьезные проблемы — контракты со спонсорами заканчиваются, и им также нужно разобраться с финансовыми последствиями. Они не будут говорить об этом вслух, но их жесткое падение началось два-три сезона назад. Только Месси поддерживал их на плаву в турнирах», — добавил он.

    Сайт испанской газеты Marca появился с заголовком «Позор Лиги Европы».

    «Команда застряла во времени. Кошмар начался после 2:8 в Лиссабоне [четвертьфинальная победа "Баварии" над "Барсой" в 2020 году] и продолжается по сей день после падения в Мюнхене и вылета в Лигу Европы».

    Есть ли лучи надежды?

    У «Барселоны» отличная молодежь в составе. Но каталонцам нужно добавлять качества в состав, если они хотят снова вернуться в элиту.

    17-летний Гави, 19-летние Ансу Фати и Педри — игроки национальной сборной Испании. Педри был назван лучшим игроком 2021 года на недавней церемонии вручения «Золотого мяча» France Football.

    Педри
    globallookpress.com

    Появились некоторые обнадеживающие признаки с тех пор, как они наняли 41-летнего бывшего капитана команды Хави, выдернув его из катарского «Аль Садда» после увольнения Кумана.

    Испанский футбольный журналист Дженсон сказал: «Даже после пяти игр ясно, что Хави — ученик Пепа Гвардиолы. У него есть харизма и ясное видение. Но в конечном итоге, если у вас нет нужных игроков, вы не сможете применить это на практике».

    Экс-нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч сказал BT Sport: «У них есть правильный человек. Он знает клуб до мелочей и знает, как работает молодежная академия. Их будущее — молодежь, потому что у них нет денег, чтобы покупать игроков соответствующего уровня. Они должны расти, начиная с молодых игроков. У них есть хорошая молодежь, но процесс не будет быстрым, он может занять лет пять».

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