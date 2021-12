Победа на классе. «Бавария» впервые за 20 лет оставила «Барсу» без Лиги чемпионов

7’ Альба проверил Нойера ударом из-за мюнхенской штрафной. Голкипер «Баварии» в прыжке уверенно забрал мяч.

14’ Тер Штеген ударом от ворот едва не вывел Дембеле один на один с Нойером. Юпамекано всё-таки успел первым добраться до мяча.

27’ Мюллер левым краем свободно прорвался в штрафную «Барселоны» и прострелил на дальнюю штангу, куда рванул Левандовски, но тер Штеген в прыжке дотянулся до мяча, помешав сопернику замкнуть атаку.

34’ 1:0 Томас Мюллер. Сане выполнил передачу на ход, Левандовски в каталонской штрафной выдержал паузу, дождавшись партнёров, после чего сделал мягкий заброс во вратарскую, где Мюллер выиграл борьбу в воздухе и нанёс удар головой в угол ворот. Араухо с лёта выбил мяч, но уже из-за ленточки.

37’ Дембеле слева забрался в штрафную «Баварии» и из-под защитника пробивал в ближний угол, но не попал в створ. К тому же, офсайд был у Усмана.

43’ 2:0 Лерой Сане. Коман справа перевёл атаку в центр, Сане чуть продвинулся вперёд и исполнил мощный удар из-за штрафной — тер Штеген не справился с мячом, залетевшего в ворота после небольшого касания рук голкипера.

48’ Тер Штеген уже завалился в угол, рассчитывая на удар Комана справа, но хитрый Кингсли сделал передачу мимо вратаря на Сане, которому оставалось просто попасть в пустой створ, но он попал прямо в лежащего вратаря «Барселоны».

55’ Редкая атака «Барселоны», Де Йонг из-за пределов штрафной площади нанёс удар, Нойер мяч поймал.

62’ 3:0 Джамал Мусиала. Дэвис принял диагональную передачу на левом фланге, ускорился и уже от лицевой в подкате прострелил на линию вратарской, откуда Мусиала ударом в касание закатил мяч в ворота.

87’ Тильман низом сделал отличный пас на ход Сане, который пытался перебросить бросавшегося в ноги Тер Штегена, но вместе с вратарём перебросил и ворота.

Лучшим игроком матча был признан вингер «Баварии» Лерой Сане, который забил красивый гол и на протяжении всей игры оставлял яркое впечатление своей атакующей игрой.

💫 𝐌𝐀𝐍 𝐎𝐅 𝐓𝐇𝐄 𝐌𝐀𝐓𝐂𝐇 💫 6️⃣ Spiele, 5️⃣ Tore, 4️⃣ Assists in der #UCL -Gruppenphase! 👏 #FCBFCB #FCBayern #MiaSanMia @leroy_sane pic.twitter.com/uX9NHiDVJn

«Бавария» заняла первое место в группе E, набрав 18 очков из 18 возможных. «Барселона» с 7 очками стала третьей и продолжит евросезон в Лиге Европы.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Отметим, что испанская команда впервые с 2000 года не смогла пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

🔢 Group E final standings. Bayern & Benfica will feature in Monday's round of 16 draw 👏#UCL