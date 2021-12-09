Победа на классе. «Бавария» впервые за 20 лет оставила «Барсу» без Лиги чемпионов

«Бавария» на своём поле без проблем переиграла «Барселону» — 3:0. Мюнхенцы без потерь прошли групповой этап, набрав 18 очков. Каталонцы остаются без плей-офф Лиги чемпионов, уступив вторую строчку в таблице «Бенфике».

Ход матча

7’ Альба проверил Нойера ударом из-за мюнхенской штрафной. Голкипер «Баварии» в прыжке уверенно забрал мяч.

14’ Тер Штеген ударом от ворот едва не вывел Дембеле один на один с Нойером. Юпамекано всё-таки успел первым добраться до мяча.

27’ Мюллер левым краем свободно прорвался в штрафную «Барселоны» и прострелил на дальнюю штангу, куда рванул Левандовски, но тер Штеген в прыжке дотянулся до мяча, помешав сопернику замкнуть атаку.

Томас Мюллер забил свой восьмой гол «Барселоне» в #ЛигаЧемпионов ⚽️ pic.twitter.com/Mv87WnEKVO — УЕФА (@UEFAcom_ru) December 8, 2021

34’ 1:0 Томас Мюллер. Сане выполнил передачу на ход, Левандовски в каталонской штрафной выдержал паузу, дождавшись партнёров, после чего сделал мягкий заброс во вратарскую, где Мюллер выиграл борьбу в воздухе и нанёс удар головой в угол ворот. Араухо с лёта выбил мяч, но уже из-за ленточки.

37’ Дембеле слева забрался в штрафную «Баварии» и из-под защитника пробивал в ближний угол, но не попал в створ. К тому же, офсайд был у Усмана.

43’ 2:0 Лерой Сане. Коман справа перевёл атаку в центр, Сане чуть продвинулся вперёд и исполнил мощный удар из-за штрафной — тер Штеген не справился с мячом, залетевшего в ворота после небольшого касания рук голкипера.

48’ Тер Штеген уже завалился в угол, рассчитывая на удар Комана справа, но хитрый Кингсли сделал передачу мимо вратаря на Сане, которому оставалось просто попасть в пустой створ, но он попал прямо в лежащего вратаря «Барселоны».

55’ Редкая атака «Барселоны», Де Йонг из-за пределов штрафной площади нанёс удар, Нойер мяч поймал.

62’ 3:0 Джамал Мусиала. Дэвис принял диагональную передачу на левом фланге, ускорился и уже от лицевой в подкате прострелил на линию вратарской, откуда Мусиала ударом в касание закатил мяч в ворота.

87’ Тильман низом сделал отличный пас на ход Сане, который пытался перебросить бросавшегося в ноги Тер Штегена, но вместе с вратарём перебросил и ворота.

Футбол. Лига чемпионов. Группа E Бавария — Барселона 3:0 Голы: 1:0 Томас Мюллер (34'), 2:0 Лерой Зане (43'), 3:0 Джамал Мусиала (62') Бавария: Мануэль Нойер, Бенжамен Павар, Деотшанкюль Юпамекано, Никлас Зюле (Tanguy Nianzou, 78'), Альфонсо Дэвис (Омар Ричардс, 71'), Корентин Толиссо (Марк Рока, 60'), Джамал Мусиала, Кингсли Коман (Буна Сарр, 71'), Томас Мюллер, Лерой Зане, Роберт Левандовски (Malik Tillman, 78') Барселона: Усман Дембеле (Филиппе Коутиньо, 73'), Мемфис Депай, Серджино Дест (Николас Гонсалес, 46'), Pablo Gavira (Юсуф Демир, 87'), Серхио Бускетс, Френки де Йонг (Рики Пуч, 73'), Жорди Альба (Оскар Мингуэза, 31'), Клеман Лангле, Жерар Пике, Рональд Араухо, Марк-Андре тер Штеген Предупреждения: Серхио Бускетс (3'), Рональд Араухо (16'), Омар Ричардс (82')

Лучшим игроком матча был признан вингер «Баварии» Лерой Сане, который забил красивый гол и на протяжении всей игры оставлял яркое впечатление своей атакующей игрой.

Турнирная таблица

«Бавария» заняла первое место в группе E, набрав 18 очков из 18 возможных. «Барселона» с 7 очками стала третьей и продолжит евросезон в Лиге Европы.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Отметим, что испанская команда впервые с 2000 года не смогла пробиться в плей-офф Лиги чемпионов.

🔢 Group E final standings. Bayern & Benfica will feature in Monday's round of 16 draw 👏#UCL — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 8, 2021

Следующие матчи

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов и стыковых матчей Лиги Европы пройдет 13 декабря в штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне﻿.

Календарь и таблица Бундеслиги

«Бавария» в следующем матче в рамках 15-го тура Бундеслиги будет 11 декабря принимать «Майнц». «Барселона» на следующий день отправится в гости к «Осасуне» в рамках 16-го тура Ла Лиги.

Томас Мюллер — 8-й игрок, достигший отметки в 5️⃣0️⃣ голов в #ЛигаЧемпионов 👏 pic.twitter.com/373QbTAyEE — УЕФА (@UEFAcom_ru) December 8, 2021

Прямая речь

Юлиан Нагельсманн, главный тренер «Баварии»

— Мы значительно доминировали сегодня на поле. Встречались с соперником с таким громким именем, которому по-настоящему была необходима победа, а мы даже не дали ему спокойно вздохнуть. Если бы мы совместными усилиями поднажали, то смогли бы забить больше трех мячей.

Хави Эрнандес, главный тренер «Барселоны»

— Мюнхенцы были лучше нас, они превосходили. Мы старались из последних сил, встречали их на чужой половине поля и вступали в отбор мяча, но уже вскоре нас дожали. Сегодня для нас начинается новый этап, нужно очень усердно трудиться. Таковы реалии. Нужно очень много работать, чтобы вернуть «Барселону» туда, где она заслуживает быть.

«Барса» заслуживает того, чтобы бороться за Лигу чемпионов, а не вылетать и играть в Лиге Европы. Лига Европы? Это наша реальность. Мы «Барса», и мы должны выигрывать все матчи. Сегодня я столкнулся с суровой реальностью, трудно принять ее. Я надеялся, что мы сможем навязать конкуренцию, но не получилось

Серхио Бускетс, полузащитник «Барселоны»

— Нам сейчас очень плохо — это не то, чего мы хотели, и наши болельщики такого не заслуживают. Мы попали в тяжелую, сложнейшую ситуацию, и от этого очень больно. Множество факторов привело нас к такому исходу.

Рональд Араухо, защитник «Барселоны»

— Результат — ужасный, а у соперников была возможность сделать его еще хуже. Начинали мы хорошо, но они создали пару моментов и забили. Первый пропущенный нами мяч подорвал уверенность в своих силах. В конечном итоге мы не смогли выйти из группы не из-за этой игры, а из-за того, что допустили в других. Теперь должны продолжать трудиться и надеяться на то, что светлая полоса настанет поскорее. Факт, что на данный момент мы не входим в число лучших команд Европы. Если бы входили, то вышли из группы. Теперь наша цель — выиграть Лигу Европы. Обязаны вступить в бой и постараться завоевать трофей.