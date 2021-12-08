Испанские клубы сдали позиции в Лиге чемпионов. Им стоит взять пример с... «Райо Вальекано»

Вполне возможно, что к вечеру 8 декабря в Лиге чемпионов из сразу пяти испанских клубов, которые стартовали на групповом этапе, в живых останутся только двое.

Попадание сразу пяти команд из одной страны в главный клубный турнир Европы — большая редкость. Только три европейские страны с самыми высокими рейтингами (в последнее время это Испания, Англия и Германия) напрямую отправляют четыре лучшие свои команды в прибыльный групповой этап Лиги чемпионов.

Чтобы получить пятую путевку, вам нужна «команда-джокер» — такая, которая достаточно хороша, чтобы выиграть Лигу Европы и, таким образом, завоевать для своей страны дополнительный «слот» в ЛЧ, но при этом недостаточно сильна, чтобы попасть в топ-четверку в своей лиге.

Только Испании и Англии удавалось выиграть Лигу Европы с тех пор, как победитель этого турнира стал получать путевку в групповой этап ЛЧ. Как правило, команда, которая делала это («Атлетико» Мадрид, «Челси», «Севилья»), также находила возможность финишировать в четверке лучших внутри своей страны. Исключениями были «Вильярреал» (в этом сезоне), «Манчестер Юнайтед» и один раз «Севилья».

Да-да — до того, как фанаты Ла Лиги разгневаются — нужно сказать, что есть альтернативная перспектива, при которой «Севилья», «Вильярреал» и даже «Барселона» присоединятся к «Реалу» и «Атлетико», который пробился в плей-офф только в последнем туре. Не знаю, какие шансы на то, что это произойдет, но они должны быть чертовски большими.

Игроки «Атлетико» globallookpress.com

Одна из причин, по которым результаты клубов Ла Лиги в Лиге чемпионов падают — «Реал» и «Барселона» шесть раз выиграли трофей на двоих за восемь финалов в период с 2011 по 2018-й, но с тех пор у Испании не было даже финалистов — заключается в том, что группа других элитных клубов Европы признала и приняла гибридный бренд футбола, который сейчас превосходит лучшие клубы в Испании.

В последние три-четыре сезона большинство лучших команд Ла Лиги, как правило, играли в более медленный, точный и стратегический футбол. В равной степени им чаще всего не хватало ресурсов для агрессивного прессинга и доминирования, как «Ливерпулю», «Челси», «Баварии», ПСЖ или «Ювентусу» в их лучших проявлениях. Им также не хватало атлетизма, чтобы носиться по полю вперед и назад, выбегая в контратаки, а затем моментально оказываясь на своих местах в обороне, являясь как будто пружиной.

Да, мы говорим в общих чертах, но тенденция такова, что лучшие команды в Испании в последние несколько сезонов не обладают такими же интенсивными, яростными и превосходно натренированными механизмами, как их соперники из Англии, Германии, Франции и даже Италии. И, что не менее важно, у большинства ведущих команд Испании сейчас нет блестящих кудесников мяча, которые характеризовали их на протяжении 15 лет доминирования, включая национальную сборную. Такие таланты позволяли их командам противостоять ультра-атлетизму, антропометрическим данным и силе за счет полного контроля владения.

«Реал» — исключение, хотя эта колонка не о них. Они не только досрочно квалифицировались в плей-офф, но и способны контратаковать красиво, молниеносно и с синхронной скоростью, что может быть обычным явлением для Бундеслиги или АПЛ, но, безусловно, является огромным преимуществом для «сливочных» в Испании, а теперь и автоматической необходимостью в Лиге чемпионов.

Они не так сильно отстают от тренда, который продвигают другие топ-клубы Европы, как остальные команды Ла Лиги. И еще — стоит полузащите «Реала» дать возможность играть с мячом, как Лука Модрич, Каземиро и Тони Кроос продемонстрируют, что по-прежнему могут огорчить соперника, что обнаружил «Ливерпуль» в прошлом сезоне. Действуя с мячом, они все еще могут доминировать над вами «старым» способом.

Это не попытка порочить репутацию «Севильи», «Атлетико» или «Вильярреала», которые недавно выигрывали Лигу Европы. Тяжелым фактом для них как для клубов и для их болельщиков является то, что каждый из них тренирует парень с консервативными футбольными ценностями.

Диего Симеоне, Унаи Эмери и Хулен Лопетеги прекрасно понимают, что их команды играют, чтобы развлекать, однако они не полностью привержены этой концепции. Эти трое считают задачу «не проиграть» любой ценой гораздо более естественной, гораздо более важной, чем необходимость сделать все ради победы.

Хулен Лопетеги globallookpress.com

Их команды сложно обыграть, но против равных себе соперников они, как правило, не играют с агрессивным высоким прессингом и в атлетически доминирующий высокоскоростной футбол.

Посмотрите на их тактику, на их позиции на поле, их замены и то, с каким счетом обычно заканчиваются матчи с их участием — все это происходит в течение достаточно длительного периода, чтобы произвести твердое впечатление, — и выод становится очевидным.

Симеоне, Эмери и Лопетеги очень успешны, высокооплачиваемы, имеют большой опыт и чрезвычайно умны в том, как они понимают, планируют и предлагают футбол. Вы бы вряд ли с полной уверенностью заявили, что кто-то из них, попади их команда в Лигу Европы, не выиграл бы ее следующей весной. Но ни один из них прямо сейчас, да и в последнее время, не предлагает того же игрового духа, который считается само собой разумеющимся в «Баварии», «Ливерпуле», «Манчестер Сити», «Челси», ПСЖ и даже «Аталанте», а с недавних пор он был идентифицирован в «Боруссии» Дортмунд, «Манчестер Юнайтед», «Ювентусе» и миланском «Интере».

В те времена, когда Испания, как на клубном, так и на международном уровнях, доминировали со своим особым брендом технического футбола, основанного на владении мячом, ориентированного на то, чтобы оказывать давление на соперника, другие ведущие страны были вынуждены брать эти концепции, обрабатывать их и добавлять к существующим представлениям о физических данных, атлетизме и выносливости. «Барселону» здесь нужно вынести за скобки — они переживают кризис, потому что хаотично занимались своим футбольным планированием, тратами и обновлением состава в последние годы.

И здесь мы подходим к тому, насколько интересно и впечатляюще в этом сезоне выглядит «Райо Вальекано» Под управлением бывшего защитника «Атлетика» и «Нью-Йорк Сити» Андони Ираолы скромный мадридский клуб, возможно, станет одним из главных сюрпризов в Европе по итогам этого сезона. Непобедимые дома, занимающие пятое место в таблице Ла Лиги, обыгравшие дома «Барселону» и идущие всего в четырех очках от второго места.

Игроки «Райо Вальекано» globallookpress.com

Но, что выделяется особенно, так это их манера игры, которая почти уникальна в Ла Лиге.

Нельзя сказать, что «Севилья», «Атлетико» и «Вильярреал» играют в футбол без риска, но у них в составах предостаточно дорогих, опытных, индивидуально сильных «звездных игроков». И если бы хотя бы одна из этих команд атаковала в стиле «Райо», это было бы не только сенсационно, но и в большей степени соответствовало бы общим тенденциям среди лучших команд Бундеслиги, АПЛ, Лиги 1 и Серии А.

Вы смотрели игры «Райо» в этом сезоне? Их игра весьма впечатляет и приносит вознаграждение.

Ираола не забывает о хорошей защите и о том, чтобы сохранить ворота сухими. Но два крайних защитника «Райо» и их четыре атакующих игрока — обычно Иван Баллиу и Фран Гарсия в качестве фланговых защитников, плюс Альваро Гарсия, Иси Палазон и Оскар Трехо, располагающиеся позади Сержи Гвардиолы, Рэнди Нтека или Радамеля Фалькао — атакуют своих оппонентов как можно чаще и с максимальной скоростью и ловкостью, на которые они способны. Там есть азарт от дуэлей один на один.

Возможно, помогает то, что в детстве Майкл Лаудруп был любимым игроком Ираолы. Нельзя обожать этого датчанина и не хотеть, чтобы ваша команда играла в дерзкий, атакующий футбол, в футбол нападающих.

Нынешняя философия «Райо» проста в понимании, но очень эффективна. Игрокам явно нравится свобода в атаке, а также возможность выиграть дуэль у ближайшего к ним соперника. Такая футбольная философия идеально сочетается с возможностями и аппетитом практически каждого игрока в команде Ираолы.

Бюджет «Райо» таков — прошлым летом они потратили менее 5 миллионов евро — в их составе не так много явно качественных игроков уровня Лиги чемпионов (по крайней мере, так это выглядело, когда они повысились в классе летом). Но они продолжают приближаться к тому, чтобы пробиться в этот турнир. И в игре «Райо» гораздо легче распознать философию «Ливерпуля», «Челси» и «Аталанты», чем в выступлениях «Севильи», «Атлетико» и «Вильярреала».

Андони Ираола globallookpress.com

Ираола недавно сказал El Mundo: «Футбол коренным образом изменился с точки зрения физической подготовки. Вы и ваши соперники так хорошо изучили друг друга, что больше не может быть слабых звеньев. Вы больше не можете позволить себе иметь защитников, которые только защищаются, потому что вы должны действовать, пока ваш оппонент пытается сжать вас и найти слабые места. Это привело к изменению прототипа игрока: все должны быть более универсальными.

По сравнению с тем, что было несколько лет назад, все на поле происходит намного быстрее, и футболисты должны быть лучше подготовлены физически. Тем, кто просто хорошо владеет мячом, будет сложно выжить, потому что тренеры требуют от них все больше и больше. На европейском уровне такие команды — "Челси", "Ливерпуль", "Бавария" — уже доминируют. Они выделяются на фоне остальных, потому что, помимо того, что они очень хороши технически, все их игроки бегают и работают».

Мудрость, реализм и четкость. «Райо» — скромный клуб. Но у этого клуба Эмери, Симеоне, Лопетеги и, возможно, даже Хави могут узнать важные истины, которые, как показывают выступления Испании в Лиге чемпионов, были забыты или игнорировались слишком долго.