Педри, Беллингем, Мусиала и другие. Топ лучших молодых игроков до 21 года

Премия Golden Boy — одна из самых престижных личных наград в европейском футболе. Она была учреждена итальянской спортивной газетой Tuttosport в 2003 году и присуждается по результатам голосования журналистов со всего континента. Ее вручают игроку младше 21 года, у которого, по общему мнению, были самые впечатляющие результаты за календарный год.

Среди предыдущих победителей — Лионель Месси, Уэйн Руни и Килиан Мбаппе, каждый из которых сделал блестящую карьеру. В 2021 году награду получил полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри, который провел прорывной сезон как за клуб, так и за сборную.

Сначала отбирают 20 номинантов, а затем пять лучших игроков распределяют в зависимости от количества набранных голосов. 18-летний футболист выиграл с рекордным отрывом, обойдя 19 остальных молодых талантливых европейский игроков.

Ниже рассмотрим, кто были те 20 номинантов и кто вошел в пятерку лучших, кроме победителя Педри.

Карим Адейеми — «РБ Зальцбург» и сборная Австрии

Возраст: 19

Позиция: нападающий

Карим Адейеми globallookpress.com

В этом сезоне Адейеми забил впечатляющие 15 голов всего в 23 играх за «РБ Зальцбург», в том числе три гола в Лиге Чемпионов, благодаря которым команда Маттиаса Яйссле заняла место в верхней части таблицы в своей группе перед заключительным туром группового рунда.

Эдуардо Камавинга — «Реал» и сборная Франции

Возраст: 19 лет

Позиция: Центральный полузащитник

Эдуардо Камавинга globallookpress.com

«Реал» приобрел Камавингу по выгодной цене. Она составила всего 37 миллионов долларов. Его подписали летом после впечатляющего дебютного сезона в «Ренне».

Он уже зарекомендовал себя как постоянный игрок на «Сантьяго Бернабеу», приняв участие в 12 матчах этого сезона.

Шарль Де Кетеларе — «Брюгге» и сборная Бельгии

Возраст: 20 лет

Позиция: Атакующий полузащитник

Шарль Де Кетеларе globallookpress.com

Де Кетеларе называют наследником трона Кевина Де Брейне и как главного атакующего полузащитника Бельгии. Де Кетеларе уже провел почти 100 матчей на профессиональном уровне за клуб «Брюгге», выиграл два раза титул чемпиона Бельгии и Суперкубок.

В прошлом году он дебютировал на международной арене, а в октябре забил первый гол за свою сборную.

Брайан Хиль — «Тоттенхэм Хотспур» и сборная Испании

Возраст: 20 лет

Позиция: Вингер

Брайан Гиль globallookpress.com

Быстрый, легкий и искусный — стиль игры Гиля сравнивают ни с кем другим, как с самим Лионелем Месси.

«Я не говорю, что он того же уровня, но что-то похожее есть», — сказал в интервью The Guardian Иньяки Беа, который входил в тренерский штаб команды во время прошлогодней аренды Гиля в испанском «Эйбаре». «Он покажет вам мяч, а потом исчезнет».

Райан Гравенберх — «Аякс» и сборная Нидерландов

Возраст: 19 лет

Позиция: Центральный полузащитник

Райан Гравенберх globallookpress.com

Гравенберх дебютировал за «Аякс» в свои 16 лет и с тех пор зарекомендовал себя, как один из самых важных игроков клуба.

Хоть, по данным Sports Illustrated, его хотели заполучить «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», недавно подросток заявил о своем желании остаться в составе голландских чемпионов.

«Я не чувствую, что уже закончил здесь, мне еще многому предстоит научиться, и я по-прежнему хочу выиграть с клубом много наград», — сказал он в интервью Voetbal International.

Мейсон Гринвуд — «Манчестер Юнайтед» и сборная Англии

Возраст: 20 лет

Позиция: Нападающий

Мейсон Гринвуд globallookpress.com

Если бы не возвращение Криштиану Роналду этим летом, Гринвуд мог бы стать лидером «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне.

За последние два с половиной сезона английский юноша забил впечатляющие 35 голов за «красных дьяволов» и дебютировал в сборной Англии в конце 2020 года.

Даниэль Мальдини — «Милан» и сборная Италии

Возраст: 20 лет

Позиция: Атакующий полузащитник

Сын легендарного защитника «Милана» Паоло Мальдини, Даниэль, сыграл свой первый матч за «Милан» в Серии А в сентябре.

В тот же день он забил свой первый гол за клуб, принеся победу команде в матче со «Специей» (2:1). В этом сезоне он принял участие только в семи матчах во всех соревнованиях, но ожидается, что по мере взросления он еще сыграет важную роль для своего клуба.

Нуно Мендеш — «Пари Сен-Жермен» и сборная Португалии

Возраст: 19 лет

Позиция: Левый защитник

Нуно Мендеш globallookpress.com

Мендеш провел за лиссабонский «Спортинг» чуть более 35 матчей, когда ПСЖ обратился к нему этим летом, подписав защитника на правах аренды на сезон с возможностью выкупа за 45 миллионов долларов.

Учитывая, что он уже является подходящим левым защитником французского клуба, вполне вероятно, что он останется играть на «Парк де Пренс» после окончания срока аренды.

Роберто Пикколи — «Аталанта» и сборная Италии

Возраст: 20 лет

Позиция: Нападающий

Роберто Пикколи globallookpress.com

Пикколи оказал огромное влияние на «Аталанту» в этом сезоне после возвращения из «Специи», где он пробыл один сезон на правах аренды.

В первом матче сезона Серии А итальянский нападающий вышел со скамейки запасных и забил победный мяч в матче с «Торино» в компенсированное время.

Ереми Пино — «Вильярреал» и сборная Испании

Возраст: 19 лет

Позиция: Вингер

Ереми Пино globallookpress.com

С момента своего дебюта в команде «Вильярреала» в прошлом сезоне Пино стал постоянным игроком команды Уная Эмери, выйдя на поле более 50 раз. Он также вошел в состав сборной Испании.

По данным El Nacional, в ноябре игрок отверг предложения от мадридского «Реала» ради своего будущего в «Желтой субмарине».

Джованни Рейна — «Боруссия» Дортмунд и сборная США

Возраст: 19 лет

Позиция: Атакующий полузащитник

Джованни Рейна globallookpress.com

Сын легенды сборной США Клаудио Рейны, Джованни достиг более высокого уровня, чем его отец, и к 19 годам успел выступить в 50 матчах Бундеслиги.

«Он мог бы быть, пожалуй, лучшим молодым американским талантом на сегодняшний день», — сказал Джован Кировски, первый американский игрок дортмундской «Боруссии» о Рейне в интервью bundesliga.com в начале этого месяца. «Я думаю, что он тот самый».

Это довольно громкое заявление, учитывая наличие таких игроков, как Кристиан Пулишич и Тайлер Адамс, но оно вполне может оказаться правдой.

Родриго — «Реал» Мадрид и сборная Бразилии

Возраст: 20 лет

Позиция: Вингер

Родриго globallookpress.com

Родриго может быть менее ярким, чем его соотечественник и партнер по команде Винисиус Жуниор, но тем не менее он является очень ценным активом для команды Карло Анчелотти.

«Родриго не нужно делать что-то большее, чем он делал в последних матчах», — сказал Анчелотти о нападающем на пресс-конференции в прошлом месяце. «Я очень доволен им».

Букайо Сака — «Арсенал» и сборная Англии

Возраст: 20 лет

Позиция: Левый защитник/вингер

Букайо Сака globallookpress.com

Лучший игрок прошлого сезона в составе «Арсенала» также стал звездой сборной Англии, которая летом вышла в финал Евро-2020.

Вильям Салиба — «Арсенал» (на правах аренды в «Марселе») и сборная Франции

Возраст: 20 лет

Позиция: Центральный защитник

Вильям Салиба globallookpress.com

Салиба является игроком «Арсенала» с 2019 года, но до сих пор ни разу не выступил за клуб, а вместо этого постоянно отправлялся в аренду.

Бывший канонир Самир Насри считает, что это должно измениться в ближайшее время.

«Салиба обладает всеми качествами для игры в Премьер-лиге. Он крепкий, быстрый и обладает отличным пасом», — сказал Насри в интервью YouTube-каналу «Марселя». «Я не вижу причин, почему он не должен быть в команде 'Арсенала' ».

Юрриен Тимбер — «Аякс» и сборная Нидерландов

Возраст: 20 лет

Позиция: Центральный защитник/правый защитник

Юрриен Тимбер globallookpress.com

Только в марте прошлого года Тимбер был вызван менеджером 'Аякса' Эриком тен Хагом для дебюта за первую команду клуба.

Прошло 18 месяцев, и он уже является основным центральным защитником 'Аякса', а также шесть раз выступил за сборную.

5. Гави — «Барселона» и сборная Испании

Возраст: 17 лет

Позиция: Центральный полузащитник

Гави globallookpress.com

Несмотря на то, что Гави всего 17 лет, он принял участие в 8 из 14 матчей «Барселоны» в Ла Лиге в этом сезоне, а также с сентября уже четыре раза выступил за сборную Испании.

'Он парень с огромным талантом', — сказал о подростке легенда 'Барселоны' и нынешний менеджер Хави в интервью АS.

«Больше всего меня удивляет то, что ему всего 17 лет, а он конкурирует, как парень, которому уже лет 30», — сказал он.

«В свои 17 лет он уже показывает, что может конкурировать на самом высоком уровне. Это невероятно. Технически он очень хорош, и у него также есть все физические данные, чтобы добиться успеха. Я уверен, его ждет большое будущее».

Флориан Виртц — «Байер» и сборная Германии

Возраст: 18 лет

Позиция: Атакующий полузащитник

Флориан Виртц globallookpress.com

Самый молодой игрок, когда-либо забивший пять голов в Бундеслиге, причем сделал он это еще до того, как ему исполнилось 18 лет. Виртц — настоящий бриллиант немецкого футбола.

В этом сезоне он забил 7 голов и отдал еще 7 голевых передач во всех соревнованиях за леверкузенский «Байер», а также выиграл награду 'Игрок месяца Бундеслиги' за сентябрь.

«Флориан — ценный актив для нашей команды благодаря своей раскрепощенности. Он просто выдающийся техник, любит играть, очень креативен, у него хороший удар, хорошая ловкость и быстрота. У него отличные данные», — сказал о полузащитнике главный тренер сборной Германии Ханси Флик.

Джамал Мусиала — «Бавария» и сборная Германии

Возраст: 18 лет

Позиция: Атакующий полузащитник

Джамал Мусиала globalookpress.com

Нужно быть особенным игроком, чтобы пробиться в стартовый состав мюнхенской 'Баварии' в возрасте всего 18 лет. А Мусиала именно такой — особенный.

Высокий, умелый, играющий обеими ногами, с отличным голевым чутьем, полузащитник английского происхождения, который является кошмаром для защиты соперника, о чем свидетельствуют его 4 гола и 4 голевые передачи в этом сезоне.

Джуд Беллингем — «Боруссия» Дортмунд и сборная Англии

Возраст: 18 лет

Позиция: Центральный полузащитник

Джуд Беллингем globallookpress.com

Беллингем — атлетичный, универсальный полузащитник, стремительно поднимающийся к вершине славе.

Дебютировав за команду «Бирмингем Сити» в августе 2019 года, через год полузащитник перешел в дортмундскую «Боруссию».

Когда он уходил, клуб вывел из обращения номер его футболки. Именно настолько велико было влияние Беллингема на «Бирмингем».

После перехода в Дортмунд он стал одним из главных игроков клуба.

Он также стал постоянным игроком сборной Англии и заслужил огромную похвалу от самых известных людей в мировом футболе, включая Пепа Гвардиолу.

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«Я не могу в это поверить, может быть, он лжет. Он слишком хорош для 17-ти лет, он фантастический игрок», — сказал Гвардиола о Беллингеме после того, как «Манчестер Сити» обыграл Дортмунд в четвертьфинале Лиги чемпионов прошлого сезона.

Педри — «Барселона» и сборная Испании

Возраст: 18 лет

Позиция: Центральный полузащитник

Педри globallookpress.com

Педри набрал 24 из 40 голосов за первое место и 318 баллов из возможных 318 — на 199 баллов больше, чем у занявшего второе место Беллингем — и получил награду Golden Boy в этом году. Это самый большой отрыв в истории премии.

«Я хочу поблагодарить Tuttosport за эту награду, которой я так горжусь», — сказал он в интервью. «Спасибо также членам моей команды и болельщикам, которые всегда поддерживали меня на протяжении всего 2021 года. Он был для меня просто невероятным».

Эта награда завершает удивительный год для Педри. Испанец перешел в «Барселону» из «Лас-Пальмаса» в 2020 году и быстро стал звездой полузащиты клуба.

После 52 выходов в первом сезоне на «Камп Ноу» и победы в Копа дель Рей он был приглашен в сборную Испании на Евро-2020, где его появления на поле принесли ему награду «Лучший молодой игрок турнира» и включили его в команду турнира.

В завершение своего прорывного года Педри отправился в Японию на Олимпийские игры и закончил сезон, сыграв 70 матчей — поразительное проявление выносливости, особенно для такого молодого игрока.