Спаситель с репутацией. «МЮ» нашел нового тренера в «Локомотиве»

63-летний специалист пришел на смену, уволенному 21 ноября после поражения от «Уотфорда».

Ради работы в Англии Рангник оставил пост руководителя по спорту и развитию в московском «Локомотиве».

«Я очень рад присоединиться к "Манчестер Юнайтед" и сосредоточиться на том, чтобы сделать этот сезон успешным», — заявил немец.

По окончании этого сезона Рангник останется на «Олд Траффорд» еще на два года в роли консультанта.

Его первый матч за «Юнайтед», который занимает восьмое место в Премьер-лиге, может пройти против «Арсенала» 2 декабря, если его заявление на разрешение на работу будет получено вовремя.

В противном случае временный наставник Майкл Каррик вновь будет руководить командой.

«Команда полна талантов, в ней отлично сочетаются молодость и опыт», — добавил Рангник. — «Все мои усилия в течение следующих шести месяцев будут направлены на то, чтобы помочь футболистам реализовать свой потенциал, как в личном плане, так и, что наиболее важно, в командном. Помимо этого, я с нетерпением жду возможности следовать долгосрочным целям клуба в качестве консультанта».

Рангник заработал тренерскую репутацию у себя на родине в Германии: и босс «Ливерпуля» Юрген Клопп, и наставник «Челси» Томас Тухель высоко отзывались о своем соотечественнике.

Он впервые в истории вывел «Ульм» в Бундеслигу до того, как возглавил «Штутгарт», «Ганновер», «Хоффенхайм», «Шальке» и «РБ Лейпциг».

Он завоевал Кубок Германии с «Шальке» в 2011 году и вывел «РБ Лейпциг» в финал турнира в 2019 году.

В сезоне 2010/11 он вывел «Шальке» в полуфинал Лиги чемпионов, где проиграл с общим счетом 1:6 «Манчестер Юнайтед», который затем в финале уступил «Барселоне».

«Ральф — один из самых уважаемых тренеров и новаторов в европейском футболе», — сказал спортивный директор «Юнайтед» Джон Мерто. — «Он был нашим кандидатом номер один на должность исполняющего обязанности главного тренера, что отражает бесценные лидерские и технические навыки, которые он привезет с собой после почти четырех десятилетий работы управленцем и тренером. Все в клубе с нетерпением ждут возможности поработать с ним в предстоящем сезоне, а затем продолжить сотрудничество, когда он станет консультантом».

Каррик руководил командой в двух матчах с момента ухода Сульшера. В первой встрече была победа над «Вильярреалом», благодаря которой «Юнайтед» занял первое место в своей группе Лиги чемпионов.

Во втором поединке «красные дьяволы» сыграли вничью 1:1 с лидером Премьер-лиги «Челси».

Каррик вместе со всей нынешней тренерской командой останется в клубе, а Рангник привезет с собой ограниченное количество своих помощников.

«Рангнику предстоит много работы»

Анализ футбольного репортера BBC Саймона Стоуна.

Рангник, как известно, предпочитает стиль прессинга, который присущ Юргену Клоппу и Томасу Тухелю, поэтому будет интересно увидеть, как он собирается привить его «Манчестер Юнайтед», который на самом деле не создан для этого.

63-летний специалист подробно рассказал о деталях своего плана во время встречи с исполнительным вице-президентом Эдом Вудвордом, спортивным директором Джоном Мерто и техническим директором Дарреном Флетчером, которые были достаточно впечатлены, чтобы утвердить Рангника в должности.

Рангник приедет на «Олд Траффорд» с небольшим составом, но нынешние тренеры, которые остались после увольнения Сульшера, продолжат свою работу.

Впереди у немецкого тренера много работы, в этом сомневаться не стоит.

Рангник будет стремиться воодушевить команду, которая хоть и добыла неожиданное очко в матче с «Челси», но в целом проводит ужасный сезон, набрав 4 очка в последних пяти встречах, что хуже, чем у «Эвертона», «Ньюкасла» и «Брайтона».

Кроме того, лидерские качества и технические навыки, которые привели немца в «Юнайтед», также будут использованы для оценки общего состояния клуба.

И новый наставник определенно будет иметь некоторую причастность к выбору постоянного тренера. Даже учитывая прошлое Рангника, ему будет сложно управлять сложившейся в клубе структурой.