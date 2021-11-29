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    Трансферный дайджест. 23-29 ноября

    Переберется ли хавбек «Ман Сити» в Барселону, уведут ли бомбардира у «Ювентуса», уедет ли в Испанию звездочка «Шахтера» и другие трансферные новости последних дней

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    Ферран Торрес
    Слухи, сплетни и большие деньги — в очередном трансферном обзоре от LiveSport.Ru

    Ферран Торрес

    «Манчестер Сити», полузащитник, 21 год

    Правый вингер «Манчестер Сити» Ферран Торрес может продолжить карьеру в «Барселоне».

    По данным Esport3, каталонский клуб договорился с 21-летним испанцем, который хочет вернуться в Ла Лигу и стать игроком основы в большом клубе.

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  • 22/11/2021

    • Теперь «Барса» ведет переговоры, пытаясь договориться с «Ман Сити». Каталонцы предлагали включить в сделку Усмана Дембеле, у которого осталось 7 месяцев по контракту, но получили отказ от «Сити».

    Также, по данным источника, главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола не желает отпускать Торреса любой ценой, что затрудняет трансфер.

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    В свою очередь, Mundo Deportivo сообщает, что футболист попросил наставника «горожан» отпустить его и Гвардиола не откажет хавбеку в переходе, но при условии, что клубы смогут достигнуть договоренности о сумме трансфера.

    По информации Golsmedia, клубы близки к договоренности о трансфере за 50 миллионов евро. Ожидается, что все вопросы по сделке решатся в ближайшие дни, и Торрес перейдет в «Барсу» уже в январе.

    «Валенсия», воспитанником которой является Торрес, получит 10% от суммы трансфера.

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    Как пишет Marca, каталонский клуб хотел арендовать хавбека в январе, но «Ман Сити» отказал. Для англичан неприемлемым был и вариант с арендой Торреса с обязательным выкупом.

    Клуб был настроен только на продажу и не собирался отпускать Феррана дешевле, чем за 70 млн евро. У «Барсы» нет таких денег, поэтому сделка сорвалась.

    По данным журналиста Жерара Ромеро, ради перехода в «Барсу» испанец готов пойти на существенное снижение зарплаты.

    Но учитывая все сложности, скорее всего Ферран присоединится к «Барсе» только летом.

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    • Напомним, что Ферран Торрес перешел в «Манчестер Сити» летом 2020 года за 23+12 млн евро. Отметим, что бонусы «Валенсия» не получила, так как хавбек не отыграл за английский клуб необходимое количество минут.

    В этом сезоне 21-летний футболист провел 7 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 1 голевую передачу.

    Наш прогноз: «Манчестер Сити»

    Федерико Кьеза

    «Ювентус», полузащитник, 24 года

    Федерико Кьеза

    Полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза интересен «Челси» и «Баварии», сообщает журналист Николо Скира.

    Лондонский и мюнхенский клубы рассмотрят возможность приобретения 24-летнего игрока сборной Италии по окончании сезона, если «Ювентус» не получит путевку в Лигу чемпионов.

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    • По данным источника, после Евро-2020 «Ювентус» отклонил щедрое предложение по Кьезе, да и сам хавбек пока не собирается менять клуб.

    Согласно изданию Daily Mail, лондонцы готовят предложение по итальянскому футболисту в размере 84 миллионов фунтов стерлингов (около 100 миллионов евро).

    Календарь и таблица Серии А

    По данным специализированного портала Transfermarkt, Кьеза является самым дорогостоящим итальянским футболистом, чья стоимость оценивается в 70 млн евро.

    После 14 туров чемпионата Италии туринцы занимают 6-е место. В 12 матчах сезона Серии А у Кьезы 1 гол и 1 ассист.

    Отметим, что игрок получил серьёзную травму в матче с «Аталантой» и уже точно не выйдет на поле в этом году.

    Наш прогноз: «Ювентус»

    Бубакар Камара

    «Марсель», полузащитник, 22 года

    Бубакар Камара

    Полузащитник Бубакар Камара может покинуть «Марсель» летом, утверждает Foot Mercato.

    Контракт 22-летнего футболиста рассчитан до конца текущего сезона, и пока решение о том, будет ли он продлен, сторонами не принято. Игроку были направлены четыре предложения, но все были отвергнуты.

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    • На фоне заминки в переговорном процессе интерес к хавбеку проявляют «Бавария» и «Барселона». Они хотели бы подписать игрока летом бесплатно.

    Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны итальянских «Ювентуса» и «Милана».

    Календарь и таблица Лиги 1

    Французский полузащитник является воспитанником «Марселя». В текущем сезоне Камара провел 11 матчей в Лиге 1 и забил 1 гол.

    Наш прогноз: «Марсель»

    Маттиас Гинтер

    «Боруссия» М, защитник, 27 лет

    Маттиас Гинтер

    Защитник менхенгладбахской «Боруссии» Маттиас Гинтер отклонил предложение клуба о продлении контракта, сообщает итальянский журналист Николо Скира.

    Защитник сборной Германии способен действовать как в центре обороны, так и на правом фланге.

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  • Вчера

    • По информации источника, 27-летний немец ведет переговоры с «Интером», который предложил ему четырехлетний контракт.

    Нынешнее соглашение защитника с «Боруссией» рассчитано до конца сезона-2021/22. «Гладбах» заинтересован в продаже игрока, так как хочет получить за него хоть какие-то деньги.

    Отметим, что летом переговоры по игроку вела «Бавария», которая рассчитывала подписать бесплатно летом 2022 года.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Интерес к футболисту проявляли «Реал» и «Барселона», но они также хотели подписать Гинтера бесплатно следующим летом.

    В нынешнем сезоне Гинтер провел 13 матчей и не отметился результативными действиями.

    Наш прогноз: «Интер»

    Андреа Конти

    «Милан», защитник, 27 лет

    Андреа Конти

    Защитник «Милана» Андреа Конти может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, сообщает журналист Николо Скира.

    По данным источника, 27-летнем футболистом интересуются «Дженоа» и «Сампдория». «Россонери» отпустят игрока если поступят предложения в размере 6-7 миллионов евро.

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  • 27/11/2021

    • Контракт защитника с итальянским клубом действует до конца июня 2022 года.

    Вторую половину прошлого сезона защитник провел в аренде в «Парме», но опция выкупа за 7 миллионов евро не была активирована из-за вылета клуба в Серию В.

    Календарь и таблица Серии А

    В нынешнем сезоне Конти не сыграл ни одного матча за «Милан».

    Наш прогноз: «Сампдория»

    Денис Закария

    «Боруссия» М, полузащитник, 25 лет

    Денис Закария

    Полузащитник «Боруссии» из Менхенгладбаха Денис Закария по окончании сезона сменит клуб.

    25-летний игрок сборной Швейцарии отказался продлевать контракт, срок которого истекает 30 июня 2022 года.

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  • 26/11/2021

    • По данным Николо Скиры , Закарию хотят подписать «Манчестер Юнайтед», «Барселона», «Ювентус» и «Рома».

    «Юве» хочет опередить конкурентов, забрав полузащитника за умеренную цену в январе. Центр поля «Ювентуса» остается уязвимой зоной для команды. Аллегри хочет усилить ее с помощью Закарии.

    Все футбольные трансферы

    24-летний полузащитник куда более ценен, чем Аксель Вицель и Миралем Пьянич, которых также связывали с «Ювентусом».

    В 10 матчах сезона Бундеслиги на счету хавбека 2 гола и 1 ассист. Специализированный портал Transfermarkt оценивает футболиста в 27 млн евро.

    Наш прогноз: «Ювентус»

    Михаил Мудрик

    «Шахтер», форвард, 20 лет

    Михаил Мудрик

    Испанская «Севилья» интересуется нападающим «Шахтера» Михаилом Мудриком, сообщает Fichajes.

    По информации источника, 20-летний украинец входит в сферу интересов спортивного директора испанского клуба Мончи.

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  • 26/11/2021

    • В 2020 году интерес к молодому игроку проявляли, по сообщениям итальянских СМИ, «Рома» и «Аталанта».

    В сезоне-2021/22 Мудрик провел 15 матчей за «Шахтер», на его счету 2 гола и 5 результативных передач.

    Наш прогноз: «Шахтер»

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