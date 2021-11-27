Провал «Юве» в игре с «Аталантой». Сапата сокрушил «бьянконери»

Дуван Сапата вывел команду из Бергамо вперед на 28-й минуте, а подопечные Массимилиано Аллегри включились лишь в последние полчаса, чего оказалось недостаточно, чтобы спасти домашнюю игру.

Ход матча

5’ Дуван Сапата прошел по правому флангу и выкатил мяч на одиннадцать метров под удар Руслану Малиновскому, который мощно пробил, но угодил точно в корпус Леонардо Бонуччи.

13’ Йоаким Меле с левого фланга подал в штрафную, откуда Маттео Пессина пробил головой — прямо в руки Войцеху Щенсны.

Фрагмент матча globallookpress.com

21’ Первый момент у «Ювентуса»! Уэстон Маккенни сделал шикарную передачу к чужой штрафной на ход Федерико Кьезе, тот вышел на свидание с голкипером, но пробить не успел, так как его успел чисто накрыть Рафаэл Толой.

28’ 0:1 Дуван Сапата. Удалось открыть счет гостям! Берат Джимсити из глубины сделал передачу в чужую штрафную на ход Дувану Сапате, который нанес удар с одиннадцати метров — мяч рикошетом от перекладины оказался в сетке.

📅 La Atalanta no ganaba a la Juventus en Turín desde octubre de 1989 (0-1 con gol de Claudio Caniggia)

[OPTA] pic.twitter.com/5o7OBVLLdB — Soy Calcio (@SoyCalcio_) November 27, 2021

34’ Маккенни в чужой штрафной выкатил сферу под удар Пауло Дибале, однако тот пробил крайне неудачно, не попа в створ.

43’ Ремо Фройлер отпасовал в чужую штрафную на Сапату, который убрал на замахе Бонуччи и пробил метров с десяти, но попал прямо в Маттейса де Лигта.

55’ Федерико Бернардески решился на удар метров с двадцати, однако в створ не попал. Туго с моментами у «Ювентуса».

62’ А вот это уже опасно. Маккенни ворвался штрафную, его успел накрыть Джимсити, но следом Дибала метров с десяти зарядил чуть выше перекладины.

66’ И еще момент! Адриен Рабьо метров с шестнадцати пробил в дальний нижний угол, но снаряд пролетел рядом со штангой. Как показал повтор, Хуан Муссо все-таки коснулся мяча кончиками пальцев.

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

74’ Малиновский пробил с линии штрафной, но попал в Бонуччи. Следом снаряд прилетел к Марио Пашаличу, которого завалил на газон Хуан Куадрадо. Впрочем, арбитр пенальти не назначив, послушав своих помощников.

82’ После подачи с углового от Дибалы пытался с острого угла пробить де Лигт, но выстрел защитника принял на себя Джимcити.

Пауло Дибала globallookpress.com

90+5’ Вот так момент! Бернардески заработал штрафной в метре от владений Муссо. К мячу подошел Дибала и, удачно перебросив «стенку», попал в перекладину.

90+6’ Финальный свисток. «Аталанта» впервые с октября 1989 года набрала три очка в Турине.

Турнирная таблица

В турнирной таблице «Аталанта» осталась на четвертом месте, но уже сравнялась с «Интером», имеющим игру в запасе.

Календарь и таблица Серии А

«Ювентус» тоже сохранил восьмую строчку, но она вряд ли удовлетворяет туринцев, тем более что отставание от лидирующей группы продолжает увеличиваться.

Следующие матчи

Уже в середине новой недели «Аталанта» на своем поле примет «Венецию», а 4 декабря отправится в гости к нынешнему лидеру — «Наполи».

У «Юве» далее встречи с «Салернитаной» и «Дженоа», и в этих матчах туринцы обязаны набирать 6 очков.

Прямая речь

Массимилиано Аллегри, главный тренер «Ювентуса»

— Мы не пользуемся созданными моментами. Сегодня «Аталанта», как мне кажется очень мало била по нашим воротам. Думаю, что единственный удар в наш створ нанес как раз Сапата. Такое случается, но нам нужно избавиться от тревожности. В действиях появилась спешка, потому что, когда ты пропускаешь, сразу же начинаешь переживать. Нам нужно продолжать работать над реализацией моментов. Попробуем выиграть следующий матч.

Джан Пьеро Гасперини, главный тренер «Аталанты»

— Это радость для меня, но также и для клуба и всего Бергамо. Это был упорный и очень физически ориентированный матч, но «Аталанта» сыграла как минимум на достойном уровне. В начале сезона об «Аталанте» много всего сказали, но мы хорошо начали, иначе не набрали бы 28 очков. Были игры, которые сложились не так, как надо, где мы не добрали очков, но я ни разу не видел, чтобы «Аталанта» страдала. Из-за некоторых результатов, таких как домашнее поражение от «Милана», все выглядело хуже, чем было на самом деле.