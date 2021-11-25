Заслуженный разгром. «Локомотив» досрочно попрощался с Лигой Европы

«Локомотив» на своём поле уступил «Лацио» — 0:3. В первом тайме железнодорожникам удавалось отбиваться, но после перерыва они привезли два пенальти, которые реализовал Чиро Иммобиле, а Педро, забив в концовке третий гол, установил окончательный счёт. Это поражение перечеркнуло шансы «Локо» на выход в плей-офф Лиги Европы.

Ход матча

4’ Хозяева поля заработали в своей первой атаке угловой на левом фланге. После короткого розыгрыша Рыбус неплохо подавал в штрафную площадку, и Едвай пробивал по воротам головой, но немного не попал в дальний угол.

12’ Луис Альберто от угла поля выполнил навес в штрафную «Локомотива», Ачерби выиграл борьбу в воздухе и пробил головой — голкипер Худяков выбрал правильную позицию.

24’ Луис Альберто от угла поля выполнил подачу к границе вратарской, откуда прошёл удар Башича головой — Рыбус на ленточке подстраховал вратаря.

«Локомотив» — «Лацио» uefa.com

30’ Камано в контратаке москвичей по правому флангу заработал штрафной удар. Подача последовала в штрафную площадку, и скидка на дальний угол вратарской площади «Лацио», откуда Едвай эффектно пробивал в падении «ножницами», но мяч полетел выше ворот.

45+1’ Прошла передача сейчас на правый край штрафной площади «Локо» на Фелипе Андерсона, который тут же плотно пробивал по воротам, но получилось прямо в Худякова, который со второй попытки зафиксировал мяч в своих перчатках.

53’ Пенальти! Сильянов на углу штрафной «Локо» пошёл в рискованный подкат, сбив Цаканьи. Судья фола сначала не заметил, но ВАР бригада позвалаего к монитору, после чего арбитр указал на «точку».

56’ 0:1 Чиро Иммобиле (П). Иммобиле уверенным ударом с 11-метровой отметки развёл вратаря и мяч по разным углам.

«Локомотив» — «Лацио» uefa.com

61’ Пенальти! И ещё один одиннадцатиметровый назначен в ворота «Локомотива». Четыре в три в контратаку убежали гости, Милинкович-Савич сделал пас в штрафную площадку на Иммобиле, против которого в подкате сыграл Баринов. Сперва Дмитрий выбил мяч, но затем ударил в ногу нападающему.

63’ 0:2 Чиро Иммобиле (П). В тот же угол с точки пробил Иммобиле. Худяков на этот раз угадал направление удара, но мяч рикошетом от штанги залетел в сетку ворот.

«Локомотив» — «Лацио» uefa.com

67’ Милинкович-Савич перехватил передачу Сильянова, далее сделал передачу на ход Педро, который ворвался в штрафную «Локо», откуда пробил не только мимо вратаря, но и правее створа.

69’ Здорово вывели Лисаковича на удар от радиуса штрафной «Лацио» — Стракоша в прыжке отбил мяч в сторону от ворот.

71’ Опаснейшая контратака удалась римлянам после углового соперника. Хюсай вывел Ачерби один на один, но Худяков, выдвинувшись из ворот, отбил мяч ногой.

87’ 0:3 Педро Родригес. Педро подобрал мяч у штрафной «Локомотива», на замахе легко убрал Лисаковича и с левой пробил точно под дальнюю штангу.

«Локомотив» — «Лацио» uefa.com

90+1’ Милинкович-Савич протащил мяч, чуть освободился от опеки и пробил из-за штрафной «Локомотива» — в перекладину.

Турнирная таблица

«Лацио» набрал восемь очков и расположился на втором месте в турнирной таблице группы E, гарантировав себе выход в плей-офф Лиги Европы.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Локомотив» остался на последней, четвертой строчке с двумя очками. Подопечные Маркуса Гисдоля лишились шансов на попадание в 1/8 финала данного турнира.

Группа Е LiveSport.Ru

Следующие матчи

«Локомотив» два ближайших матча проведет в РПЛ против «Арсенала» (29 ноября) и «Урала» (4 декабря), прежде чем в рамках 6-го тура Лиги Европы отправиться в гости к «Марселю» (9 декабря).

Календарь и таблица РПЛ

В случае победы над французским клубом, москвичи займут в своем квартете третье место, дающее право сыграть в стыковых матчах за выход в 1/8 финала Лиги конференций.

Календарь и таблица Серии А

У «Лацио» впереди матчи Серии А с «Наполи» (28 ноября), «Удинезе» (2 декабря) и «Сампдорией» (5 декабря). Групповой этап Лиги Европы он завершит домашним матчем с «Галатасараем» (9 декабря).

Сегодня на трибунах нашего стадиона присутствовало 8100 человек 🚂

Благодарим вас за поддержку на матче, красно-зелёные 👏🏻🔴🟢 pic.twitter.com/jujvGDmXOM — «Локомотив» (@fclokomotiv) November 25, 2021

Прямая речь

Маркус Гисдоль, главный тренер «Локомотива»

— Благодаря горячей поддержке болельщиков мы хорошо играли вплоть до второго пропущенного гола. Потом потеряли контроль над игрой, и соперник этим воспользовался, ведь это опытная команда. Последние 30 минут матча были не нашими. Мы не смогли должным образом усилить игру, оттого и такой результат. Но в целом мы достойно смотрелись против команды высокого европейского уровня.

Маурицио Сарри, главный тренер «Лацио»

— Мы говорили об отсутствии результатов в гостевых матчах. Сегодня нам противостояла агрессивная команда, которая сделала ставку на «физику». Но наши ребята молодцы, они шли вперед и забили два мяча. Возможно, мы могли забить еще, моментов было достаточно.

Дмитрий Баринов, полузащитник «Локомотива»

— Первый тайм был идеальный, пару стандартов у наших ворот, а больше ничего опасного и не было. Каждый игрок правильно выполнял установку. Во втором тайме, может быть, кому-то не хватило сил. Я еще первый раз вижу, чтобы такие пенальти ставили, когда я сфолил.

Я играю в мяч, и мне никак не убрать ногу. Мне за это дают желтую, из-за которой я пропускаю игру с «Марселем», и еще за это ставят пенальти. Судья объяснил, что в начале я играю в мяч, а потом в ногу, я со своим английским ничего не мог ему сказать. Во втором тайме не знаю, что случилось, будем разбирать игру.

Чиро Иммобиле, форвард «Лацио»

— В первом тайме мы играли хорошо. Мы выходили из обороны, создавая свободные зоны, а в атаке команда играла агрессивно и накрывала защитников. В конце первого тайма мы были спокойны, и тренер [Маурицио Сарри] в перерыве изменил лишь несколько деталей. Он сказал, что если сыграем во втором тайме на 30% сильнее, то увезем победу домой.

Мачей Рыбус, защитник «Локомотива»

— К сожалению, проиграли. Готовились к хорошей игре. Думаю, первый тайм хорошо отыграли. К сожалению, после второго пенальти «Лацио» уже полностью контролировал матч. Сегодняшний матч немного отличался от РПЛ. Здесь вопрос в качестве игры. Мы старались играть в прессинг, у нас все равно много раз получалось играть в одно касание.

Все футбольные трансферы

Уровень «Лацио» как команды — высокий. Я думаю, что это будет хороший урок для нас, особенно для молодых игроков на будущее. Сейчас надо концентрироваться на играх в РПЛ, осталась одна игра в Лиге Европы.