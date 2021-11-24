Топ-7 реальных и неожиданных тренеров для «МЮ»

После отставки Уле-Гуннара Сульшера с поста менеджера «Манчестер Юнайтед» собираем семерку наиболее реальных и неожиданных кандидатов на пост нового рулевого команды.

7. Люсьен Фавр

Швейцарец — один из немногих тренеров, которые сейчас остаются без работы, но, как показала летняя сага с «Кристал Пэлас», Люсьен Фавр очень разборчив в своем следующем карьерном витке.

Он, по крайней мере, может утверждать, что когда-то извлекал максимум из Джейдона Санчо, что наверняка понравится «Манчестер Юнайтед», учитывая то, какие проблемы испытывает подписанный за 72 млн фунтов вингер после перехода из «Боруссии» Дортмунд.

И все же, приглашение Фавра маловероятно хотя бы потому, что его постулат: «игроки должны страдать на тренировках» — это вряд ли хорошо сочетается с некоторыми из звездных исполнителей в «Манчестер Юнайтед».

6. Ральф Рангник

Ральф Рангник — один из наиболее заслуживающих доверия имен, которое постоянно всплывает, и его послужной список в «РБ Лейпциг» делает его очевидным кандидатом на вакантный пост.

Тем не менее, 63-летний специалист совсем недавно подписал трехлетний контракт на должность руководителя клуба по спорту и развитию московского «Локомотива». Чтобы оставить такую роль ради временной должности, потребуются дополнительные стимулы после окончания сезона.

Есть версия, что спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мерто является большим поклонником немца, однако трудно поверить, что функционер, занимающий в английском клубе аналогичный пост, даст тому стоящие обещания.

5. Зинедин Зидан

От «Юнайтед» были высокие ожидания после того, как в летом были подписаны серийные чемпионы Криштиану Роналду и Рафаэль Варан, а также молодая звезда мирового футбола Джейдон Санчо. Три трофея Лиги чемпионов Роналду и Варана были выиграны в «Реале» под руководством Зинедина Зидана, который при этом остается без работы после уже второго ухода с поста наставника в королевском клубе.

Французский специалист показал себя мастером по превращению напичканного звездами состава в команду, которая также выиграла два чемпионства в Испании. Это именно то, что нужно «МЮ», а его глобальный статус соответствует задаче по созданию бренда, за которую английский гранд взялся в последние годы, временами в ущерб хорошо функционирующей команде на поле.

По имеющимся данным медиа, он является наиболее предпочтительным кандидатом у американских владельцев клуба, семьи Глейзеров. Проблема в том, что Зидан явно не хочет эту работу — пока что или вообще. Однако ему может понравиться пост рулевого в ПСЖ, который в таком случае поможет облегчить Маурисио Почеттино путь на «Олд Траффорд».

4. Луис Энрике

Наставник сборной Испании — еще один тренер с большим опытом в том, чтобы извлечь максимум из группы звездных индивидуалистов. Он выиграл требл в своем первом сезоне у руля «Барселоны», а также чемпионство в Ла Лиге со знаменитым атакующим трио в составе Лионеля Месси, Луиса Суареса и Неймара.

Свободно владея английским языком, Луис Энрике никогда не скрывал своего желания однажды поработать в английской Премьер-лиге. Его успех с «Фурией Роха» в этом году на Евро-2020, а также выход в финал Лиги наций показывает, что он также способен создать отличную команду без того же качества звезд, которое было в его распоряжении на «Камп Ноу».

3. Брендан Роджерс

Отличным вариантом на внутреннем рынке для «Юнайтед» является босс «Лестера» Брендан Роджерс. Прошлое североирландца в качестве рулевого «Ливерпуля» может исключить его кандидатуру для многих фанатов «Юнайтед», но он восстановил свою репутацию после трехлетних американских горок на «Энфилде» в 2012-2015 годах.

Специалист доказал, что способен справиться с требованиями еженедельно побеждать в «Селтике», где он выиграл семь шотландских трофеев, прежде чем вернуться в АПЛ, где он принял «Лестером». «Лисы» за последние два сезона совсем немного проиграли «Челси» в борьбе за путевку в Лигу чемпионов, несмотря на гораздо меньшие ресурсы, и впервые в истории выиграли Кубок Англии, обыграв чемпиона Европы в финале турнира прошлого сезона.

Однако в последнее время у «Лестера» также возникли проблемы, да и сам Роджерс дает понять, что не хочет покидать клуб и уходит в «МЮ».

2. Эрик тен Хаг

Нидерландец сейчас возглавляет команду, у которой сейчас одна из самых лучших форм в Европе, и «Аякс» уже вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов. Слухи связывали Эрика тен Хага с разными топ-клубами после того, как два года назад впервые за 22 вывел четырехкратных чемпионов Европы в полуфинал Лиги чемпионов.

Тем не менее, в отличие от многих его подопечных из того самого состава образца 2019 года, его еще предстоит переманить одному из грандов Европы. Бывший тренер молодежной команды «Бавария» вполне соответствует атакующему стилю, который требуется от тренера «Юнайтед».

Проблема в том, что правление «Красных Дьяволов» может усомниться в способности молодого тренера справиться с тем вызовом, который стоит сейчас перед их будущим наставником.

1. Маурисио Почеттино

Аргентинец — тот тренер, который ускользнул от многих болельщиков «Манчестер Юнайтед», пока руководство клуба сохраняло веру в Уле-Гуннара Сульшера, в то время как Маурисио Почеттино был свободен больше года после его увольнения из «Тоттенхэма» в 2019 году.

Теперь, когда специалист возглавляет «Пари Сен-Жермен», он вряд ли будет доступен в середине сезона с 12-очковым отрывом на вершине Лиги 1 и еще одним шансом выиграть первую в истории клуба Лигу чемпионов. Однако время, проведенное Почеттино во французской столице, не проходит гладко, особенно в его отношениях со спортивным директором ПСЖ Леонардо.

По информации медиа, последнее — одна из главных причин, которая может все-таки позволить манкунианцев переманить аргентинца на «Олд Траффорд», что, в свою очередь, позволит ПСЖ позвать Зинедина Зидана, который, наконец, стал доступен для французского гранда. Если все стороны найдут компромисс в этой разносторонней ситуации, то Почеттино может уже в скором времени возглавить «Юнайтед».