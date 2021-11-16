Звезды задаром. Мбаппе, Погба и еще 9 игроков, контракты которых истекают следующим летом

Зимнее трансферное окно открывается чуть менее чем через два месяца, и у некоторых звезд футбола останется всего шесть месяцев по их нынешним контрактам с клубами. А это значит, что они смогут договариваться о переходах в другие команды, уже начиная с 1 января.

Такие игроки, как Килиан Мбаппе, Поль Погба, Антонио Рюдигер и Пауло Дибала на пути к тому, чтобы стать свободными агентами следующим летом. Джесси Лингард, Анхель Ди Мария, Луис Суарес и Александр Ляказетт также смогут вести переговоры для трансфера в качестве свободных агентов.

В настоящее время в футболе не существует такой вещи, как «бесплатный трансфер». Свободные агенты могут претендовать на огромные подъемные и зарплаты, а, кроме того, клубам приходится платить большие деньги агентам игроков.

Для тех клубов, которые готовы ходить по рынку в поисках свободных агентов и не платить за переход игроков другим клубам, есть ряд доступных звезд на всех позициях. Всех их можно будет заполучить следующим летом.

Вот лучшие одиннадцать игроков (по схеме 4-1-2-3) из числа тех, чьи контракты истекают в июне 2022 года.

Вратарь. Уго Льорис («Тоттенхэм»)

Уго Льорис globallookpress.com

Капитан чемпиона мира сборной Франции Льорис пока не договорился о новом контракте с «Тоттенхэмом» после девяти лет выступлений за клуб. Его будущее может проясниться после прихода Антонио Конте на пост главного тренера «шпор». В декабре Льорису исполнится 35 лет. Источники сообщили ESPN, что голкипер заинтересован в переезде в MLS следующим летом. Однако с его опытом и репутацией у него наверняка не будет недостатка в предложениях.

1-й номер «Аякса» Андре Онана, чья девятимесячная дисквалификация истекла 4 ноября, является еще одним голкипером, который следующим летом станет свободным агентом. Он может перейти в «Интер». Также к завершению подходит контракт Серхио Асенхо из «Вильярреала».

Правый защитник. Нуссаир Мазрауи («Аякс»)

«Арсенал» и «Лидс Юнайтед» следят за ситуацией с Мазрауи в «Аяксе». Правый защитник сборной Марокко может договориться о трансфере в ненидерландский клуб в январе.

23-летний футболист, который играет в «Аяксе» с 8 лет, выдал впечатляющее начало этого сезона, забив четыре гола и сделав три результативные передачи со своей оборонительной позиции.

На правом фланге также может появиться более опытный свободный агент — игрок «Челси» Сезар Аспиликуэта. Годичный контракт Сержа Орье с «Вильярреалом» также истечет в июне следующего года.

Центральный защитник. Антонио Рюдигер («Челси»)

Антонио Рюдигер globallookpress.com

Игрок сборной Германии вызывает интерес со стороны мюнхенской «Баварии» и мадридского «Реала». Попав в немилость у экс-тренера «Челси» Фрэнка Лэмпарда, 28-летний футболист восстановил свои позиции в «Челси» при Томасе Тухеле и стал ключевой фигурой в победе клуба в Лиге чемпионов в прошлом сезоне. Но ему еще предстоит заключить новый контракт, и крупные клубы уже выстраиваются в очередь, чтобы попытаться договориться о бесплатном трансфере.

Центральный защитник. Никлас Зюле («Бавария»)

Интерес «Баварии» к Рюдигеру отчасти связан с неуверенностью в будущем игрока сборной Германии Зюле. Он отклонил попытки клуба продлить соглашение, истекающее следующим летом. В 26 лет Зюле будет высоко цениться как свободный агент из-за его способности играть на топ-уровне в ближайшие четыре-пять лет.

Андреас Кристенсен («Челси»), Джейсон Денайер («Лион») и Маттиас Гинтер («Боруссия» Менхенгладбах) также вступают в последние шесть месяцев своих контрактов.

Левый защитник. Марсело («Реал»)

Марсело globallookpress.com

В 33 года Марсело может покинуть «Реал» после 15 лет на «Сантьяго Бернабеу». Его контракт истечет в июне следующего года. Возраст бразильского футболиста отпугнет некоторые клубы, и его зарплата вряд ли будет низкой, но он, несомненно, по-прежнему остается одним из лучших левых защитников мира.

Рейнальдо Мандава из «Лилля», Марсель Хальстенберг из «РБ Лейпциг» и Айхен Муньос из «Реала Сосьедада» — все они моложе и с более низкой заработной платой и потенциально могут стать свободным агентством летом.

Опорный полузащитник. Марсело Брозовоч («Интер»)

Источники сообщили ESPN, что «Манчестер Юнайтед» сделал выбор опорного полузащитника приоритетной задачей на следующее лето, и хорошие новости для скаутов «Олд Траффорд» заключаются в том, что на рынке есть много хороших вариантов.

Полузащитник «Интера» Брозович, возможно, возглавляет список свободных агентов. Игрока сборной Хорватии уже связывают с переходом в «шпоры» для работы со своим бывшим боссом Конте. Бубакар Камара из «Марселя», Денис Закария из «Боруссии» Менхенгладбах и Аксель Витсель из «Боруссии» Дортмунд также, вероятно, станут свободными агентами следующим летом.

Центральный полузащитник. Поль Погба («Манчестер Юнайтед»)

Поль Погба globallookpress.com

Источники сообщили ESPN в прошлом месяце, что «Юнайтед» смирился с тем, что Погба станет свободным агентом следующим летом. «МЮ» также не намерен отпускать 28-летнего футболиста в январе.

Из-за травмы бедра, полученной во время пребывания в сборной Франции на этой неделе, Погба может пропустить до двух месяцев, поэтому к тому времени, когда он будет готов вернуться, он сможет договориться о бесплатном летнем переходе в команду, не являющуюся английской.

«Реал Мадрид», «Ювентус» и «ПСЖ» заинтересованы, но если он станет свободным агентом следующим летом, также какой-то английский клуб сможет предпринять шаги, чтобы сохранить Погба в АПЛ.

Центральный полузащитник. Франк Кесси («Милан»)

«Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед» связывали с полузащитником «Милана» Кесси, которому в следующем месяце исполнится 25 лет, и, вероятно, следующим летом он сможет предложить долгосрочную ценность в качестве свободного агента.

Игрок сборной Кот-д'Ивуара отверг попытки «Милана» продлить контракт, и это может быть тот случай, когда кто-то предложит миланцам деньги в январе, чтобы попытаться соблазнить «россо-нери» до летнего межсезонья. Если Кесси сохранить уверенность в своих намерениях, летом он станет одним из самых востребованных бесплатных агентов.

Нападающий. Пауло Дибала («Ювентус»)

Дибала globallookpress.com

Хотя в течение сезона сообщалось, что Дибала близок к тому, чтобы согласиться на новый контракт с «Ювентусом», игрок сборной Аргентины все еще не поставил подпись на бумаге. В настоящее время 27-летний футболист сможет согласиться на бесплатный летний переход в неитальянский клуб начиная с января, и это риск, который «Ювентус» пока не может предотвратить.

Дибала был близок к тому, чтобы присоединиться к «Тоттенхэму» в 2020 году, и, учитывая его умение забивать, клубы АПЛ будут интересоваться им наряду с потенциальными вариантами во Франции и Испании.

Нападающий. Килиан Мбаппе (ПСЖ)

Нападающий ПСЖ Мбаппе пытался форсировать переход в «Реал» Мадрид в последние дни летнего трансферного окна, но сделка не состоялась, и теперь ожидается, что его контракт в Париже подойдет к завершению. Хотя переход в «Реал» кажется наиболее вероятным вариантом для французского игрока, ПСЖ полон решимости договориться о новом соглашении с 22-летним нападающим.

«Реал» также сталкивается с конкуренцией со стороны АПЛ: «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» — давние поклонники и потенциальные конкуренты, если Мбаппе станет свободным агентом.

Нападающий. Усман Дембеле («Барселона»)

Усман Дембеле globallookpress.com

24-летний Дембеле провел травматичный период карьеры в «Барселоне» после того, как в 2017 году перебрался из дортмундской «Боруссии» за 105 миллионов евро. Он сыграл всего 119 матчей во всех турнирах за четыре года на «Камп Ноу». Несмотря на свои проблемы с физической формой, Дембеле достаточно молод, чтобы сохранять интерес к своей персоне со стороны ведущих клубов со всей Европы, и следующим летом он может стать интересной авантюрой.

Лоренцо Инсинье («Наполи»), Анхель Ди Мария (ПСЖ), Джесси Лингард («Манчестер Юнайтед»), Александр Ляказетт («Арсенал») и Луис Суарес («Атлетико» Мадрид) также являются возможными вариантами для команд следующим летом.