Временно без работы. Лучшие тренеры, ждущие своего шанса

Возможно, именно поэтому некоторые элитные тренеры остаются без работы посреди сезона. Кампания 2021/22 не стала исключением. В настоящее время мы видим довольно много известных, а в некоторых случаях и уважаемых наставников, которые ждут своего часа для возвращения.

Мы составили рейтинг таких тренеров, которые могут в какой-то момент напомнить о себе уже в этом сезоне.

10. Кике Сетьен

Кике Сетьен globallookpress.com

Будущий тренер «Барселоны» сделал себе имя во время очень плодотворной работы в «Бетисе». Кике Сетьен считался идеальным последователем принципов Кройффиста, которые прочно закрепились на «Камп Ноу» с тех пор, как нидерландец изящно передвигался вдоль боковой линии.

Его «Бетис» напоминал миниатюрную копию «Барсы», поэтому неудивительно, что он оказался в каталонском клубе в январе 2020 года, хотя было ясно, что он не лучший выбор для клуба. По общему признанию, он присоединился к клубу в довольно хаотичный период и ушел тем же летом, не оставив хорошего впечатления.

Неспособность Сетьена возродить обветшалую «Барселону» с недовольным Месси не означает, что он не сможет добиться огромного успеха где-либо еще, хотя люди не скоро забудут поражение его подопечных от «Баварии» со счетом 2:8.

Здесь можно вспомнить Фрэнка Лэмпарда, еще одного кандидата на место в нашем рейтинге, хотя его неспособность извлечь пользу из команды, которая несколько месяцев спустя выиграла Лигу чемпионов под руководством Томаса Тухеля, сбивает с толку.

9. Андре Виллаш-Боаш

Можно сказать, что Андре Виллаш-Боаш все еще пытается восстановить свою репутацию после двух совершенно неутешительных попыток в «Челси» и «Тоттенхэме». Попробовав свои силы в России и Китае, он вернулся на авансцену в 2019 году, когда возглавил «Марсель».

Его пребывание на посту наставника провансальцев резко закончилось из-за разногласий вне поля, но на газоне его подопечные были безжалостно отлаженной машиной.

Португалец впервые за шесть лет вывел «Марсель» в Лигу чемпионов, а также положил конец девятилетнему ожиданию клубом триумфа над «Пари Сен-Жермен».

8. Хави Грасия

Хави Грасия globallookpress.com

Блестящий испанец регулярно доказывал, что способен выстраивать сильные обороны в командах, которые зачастую огорчали тех, у кого были огромные бюджеты.

Впервые получив работу в Англии, он сохранил «Уотфорду» прописку в Премьер-лиге и впервые за 35 лет вывел клуб в финал Кубка Англии. Плохое начало следующего сезона привело к его увольнению, а в сезоне 2020/21 он изо всех сил пытался разобраться со всеми проблемами «Валенсии» (но кто не пытался?). В настоящее время он не работает, ожидая хорошей возможности вернуться к любимому делу.

7. Диего Мартинес

Диего Мартинес globallookpress.com

Диего Мартинес в «Гранаде» творил чудеса во всех отношениях. Уже в дебютном сезоне галисиец поднял свою команду из Сегунды в Примеру. Затем в элитном дивизионе он финишировал на седьмом месте и впервые в истории клуба добился участия в Лиге Европы.

И, наконец, он вывел «Гранаду» в четвертьфинал последней кампании ЛЕ. Остановить испанский клуб смог лишь «Манчестер Юнайтед».

Столь фантастическая работа всего за три сезона! У 40-летнего специалист блестящее будущее в футболе.

6. Нуну Эшпириту Санту

Нуну Эшпириту Санту globallookpress.com

Обладатель лучшей бороды в Премьер-лиге снова остался без работы, будучи уволенным «Тоттенхэмом» всего после десяти сыгранных туров в АПЛ. И хотя решение «шпор» кажется резким, Нуну Эшпириту Санту действительно плохо подходил команде. Так что да, ему не повезло. В футболе такое случается с тренерами.

Но давайте не забывать, насколько хорош Нуну был в «Вулверхэмптоне». Он объединил собранную Мендешем команду, и это уже немалый подвиг. Более того, Нуну установил прочную и динамичную систему игры с формацией 3-4-3 и превратил таких игроков, как Адама Траоре, Диогу Жота и Рауль Хименес, в футболистов, известных всем, а Конора Коуди — в игрока сборной Англии.

«Волки» были хороши под его началом (особенно против сильных команд). И если получить должную поддержку в клубе, который действительно захочет его, можно представить, как бородатый португалец с очаровательной манерой поведения снова добивается большого успеха.

5. Даниель Фарке

Даниель Фарке globallookpress.com

Тихий немецкий тренер, будучи наставником «Норвича», действительно попал в непростую ситуацию. Его система игры позволила создать динамичную команду, которая пропускала всех соперников через мясорубку в Чемпионшипе. За два сезона в этом дивизионе он с «канарейками» набрал 191 очко, одержал 56 побед и 23 раза сыграл вничью при 168 забитых мячах.

Однако при повышении до уровня Премьер-лиги этому же составу просто не хватило качества, чтобы активно противостоять сильным оппонентам, в частности, чтобы забить столько же голов, что и в Чемпионшипе. Непоколебимая преданность Фарке своему стилю оставляла слишком большие бреши в обороне.

Фарке совсем недавно пришел на этот рынок труда, так что, может быть, некоторых оттолкнет слабая игра «Норвича», но что, если немцу поручили бы руководить командой, которая может себе позволить более сильных игроков? На какие высоты тогда он мог бы взобраться? Было бы интересно узнать!

4. Люсьен Фавр

Люсьен Фавр globallookpress.com

Получив совет возглавить «Кристал Пэлас» летом, он не подписал контракт, развернулся и улетел домой. Люсьен Фавр остается без работы с момента увольнения с поста главного тренера дортмундской «Боруссии».

Исключительные тренерские навыки, продемонстрированные в менхенгладбахской «Боруссии» и «Ницце», привели к тому, что швейцарский специалист присоединился к рурскому клубу в 2018 году в надежде раскрыть потрясающих молодых талантов и восстановить былую славу «шмелей».

Фавру можно приписать быстрое развитие Джейдона Санчо и Джованни Рейны, но отсутствие серьезной борьбы за титул стало причиной его увольнения.

3. Паулу Фонсека

Паулу Фонсека globallookpress.com

Безукоризненно стильный Паулу Фонсека пользуется уважением. Уроженец Мозамбика заработал растущую репутацию современного прогрессивного тренера во время пребывания в донецком «Шахтере», хотя в значительной степени ему не удалось перенести успехи в «Вечный город».

Его «Рома» финишировала пятой и седьмой под его руководством, так и не попав в Лигу чемпионов. Однако его репутация, похоже, осталась нетронутой. Кажется, есть что-то очень обнадеживающее и решительное в человеке, чья любовь к строгим костюмам настолько сильна.

2. Эрнесто Вальверде

Эрнесто Вальверде globallookpress.com

Нет сомнений, в эпоху Эрнесто Вальверде в «Барселоне» было несколько очень сомнительных сделок. В целом мы говорим о приобретениях Филиппе Коутиньо и Антуана Гризманна за невероятные девятизначные суммы, хотя этот плохой бизнес в значительной степени связан с расточительным советом директоров, которому не хватало дальновидности.

«Вальверде был поддержан» — фраза, которая в наши дни граничит с клише, но его «поддержка» представляла собой плохо собранную команду людей. И все же «Барса» подряд завоевывала титулы в Ла Лиге и Кубке Испании в период с 2018 по 2019 год.

Однако неспособность Вальверде усвоить урок в Лиге чемпионов привела к провалам в ответных матчах, когда «сине-гранатовые» не удержали преимущество в три мяча над «Ромой» и «Ливерпулем».

Вальверде — не вариант для элитных клубов. Однако, как показал его дебютный сезон, и как Дэвид Мойес ловко демонстрирует в Восточном Лондоне, тренер, который не подходит для элитных клубов, все еще может работать с клубом среднего уровня.

1. Зинедин Зидан

Зинедин Зидан globallookpress.com

Мы так привыкли наблюдать, как Зинедин Зидан поднимает над головой трофеи в качестве тренера, что легко забыть, что на самом деле он работал со взрослыми командами только пять лет. Но за это время он выиграл два титула Ла Лиги и три подряд Лиги чемпионов с «Реалом», а также некоторые другие трофеи, среди которых различные Суперкубки и клубный чемпионат мира. О подобных призах многие могут только мечтать.

Не завоевав ни одного трофея в прошлом сезоне, француз покинул «Сантьяго Бернабеу», заявив, что «Реал» недостаточно верит в него. Однако Зизу еще не закончил тренировать.

«Я собираюсь, просто никуда не спешу. От этой работы я не устал», — сказал 48-летний специалист, дав сигнал о своем намерении продолжить тренерскую карьеру.

Это лишь вопрос времени, когда в Европе начнется очередная карусель тренерских перестановок, и нет ни одного тренера, который мог бы похвастаться столь же богатым резюме, как Зинедин Зидан. Он будет востребованным всякий раз, как будут появляться большие вакансии, но он достаточно умен, чтобы выбрать правильную работу, которая позволит ему лучше всего поиграть мускулами.