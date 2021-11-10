Трансферы Роналду и Месси. Кто преуспел больше?

В летнее трансферное окно 2021 года два лучших игрока современной эпохи, Криштиану Роналду и Лионель Месси, присоединились к новым клубам. Роналду сенсационно вернулся в свой бывший клуб «Манчестер Юнайтед» после трех сезонов в «Ювентусе», в то время как Месси покинул «Барселону» в качестве свободного агента после того, как подписать новый контракт не удалось, и менее чем через неделю он уже стал игроком ПСЖ.

Тем не менее, обе звезды обнаружили, что трава не всегда зеленее, когда дело доходит до серьезных изменений. Роналду был великолепен в составе «Юнайтед» (9 голов в 12 матчах), но клуб застрял в плохой форме: с середины сентября «МЮ» одержал всего одну победу в АПЛ. Между тем, Месси c ПСЖ уже оторвался на 10 очков от ближайшего преследователя в Лиге 1 и стремится к 1/8 финала Лиги чемпионов (при этом Месси забил трижды), но аргентинец все еще не открыл счет своим голам в лиге (сыграв пять матчей) и несколько раз был разочарован, получив незначительные, но все же травмы.

Как складывается сезон?

Роналду. Два гола в его первом матче против «Ньюкасла» («МЮ» победил со счетом 4:1) дали прекрасное начало второму периоду Роналду в «Юнайтед». Хотя с момента возвращения Роналду результаты команды были нестабильны — 5 побед, 6 поражений и 2 ничьи — его личный вклад был едва ли не выдающимся: уже забито 9 голов, и некоторые из них оказались победными или спасительными от поражения.

Уле-Гуннар Сульшер заменил Роналду при счете 1:1 с «Янг Бойз», после чего швейцарская команда забила поздний победный гол. Тренер также отправил его на скамейку запасных в домашней ничьей с «Эвертоном».

Роналду снова и снова приносит пользу своей команде. Единственным минусом были плохие результаты команды, из-за которых поднимается вопрос о возможном увольнении Сульшера. Без участия Роналду Сульшер, возможно, не протянул бы так долго.

Месси. Пока что «Месси в Париже» — это история о наполовину полном или наполовину пустом стакане. Если вы посмотрите на это с точки зрения его выступлений в Лиге 1, то стакан будет наполовину пуст: 5 игр, 349 минут, 0 голов, 0 передач, 15 ударов (4 в створ), 1,47 ожидаемых голов, создан 1 хороший голевой шанс, 3 раза попал в каркас ворот, 1,6 успешных дриблинга за игру. Есть ощущение, что он все еще приспосабливается к своей новой команде и французской лиге, которая гораздо более физически крепкая, чем Ла Лига.

Лионель Месси globallookpress.com

Если рассматривать все в контексте Лиги чемпионов, то стакан наполовину полон: 3 игры, 289 минут, 3 гола (включая прекрасный гол против «Манчестер Сити» и победный пенальти «паненкой» против «РБ Лейпциг»), ожидаемое количество голов — 2,40, 9 ударов (5 в створ), 3,7 успешных дриблинга за игру. Месси хорошо знаком с Лигой чемпионов, и этого может быть достаточно, чтобы объяснить его трудности на внутренней арене, где команды, которые сталкиваются с ПСЖ, очень часто представляют собой компактный низкий блок обороны.

Что идет хорошо, а что нет?

Роналду. Есть два противоположных взгляда на Роналду в «Юнайтед». Во-первых, его невероятная статистика голов перечеркивает тактические проблемы, которые может вызвать его присутствие в команде, такие как его ограниченный вклад в оборону и чувство эгоизма, когда он видит перед собой ворота. Роналду обычно всегда приносит результат, так что это сглаживает острые углы.

Альтернативная точка зрения заключается в том, что Роналду нарушает баланс команды, и без него «Юнайтед», возможно, был бы более сильной командой, а голы распределялись бы более равномерно среди всех игроков. Также реальностью является то, что у Сульшера возникли трудности с тем, чтобы сделать свою команду достаточно сильной в защите, когда Роналду, Бруно Фернандеш и Поль Погба были на поле одновременно.

Желая задействовать всех троих, Сульшер слишком часто оставлял свой тыл незащищенным. Кроме того, блестящее начало сезона Погба закончилось после приезда Роналду, а Фернандеш, как это происходит и в сборной Португалии, теперь не так влиятелен, как до прихода Роналду в «Юнайтед».

Криштиану Роналду globallookpress.com

В октябре ESPN сообщал, что Роналду призвал Сульшера найти возможности быстрее доставлять ему мяч в атакующих зонах, а источники также сообщили, что недопонимание между Роналду и Мэйсоном Гринвудом вызывает беспокойство, хотя молодой игрок создал для 36-летнего футболиста момент с решающим голом в матче против «Аталанты».

По правде говоря, Роналду до сих пор был как положительным, так и отрицательным для «Юнайтед», но положительные стороны сильно перевешивают отрицательные. Да, есть тактические вопросы, которые нужно решить, но это работа Сульшера, а не самого известного его игрока.

Роналду просто делал то, для чего его подписывали — забил голы и внес решающий вклад в большие матчи. Источники сообщили, что его абсолютный профессионализм и желание постоянно совершенствоваться начали влиять на команду, и что он остается скромным человеком на тренировках, несмотря на его звездный статус.

Месси. Каким бы невероятным ни был аргентинец, ему всегда требовалось время, чтобы адаптироваться к крупнейшим изменениям в его жизни, начиная с 13 лет, когда он переехал из Росарио в Барселону. На этот раз путешествие из Каталонии во французскую столицу было намного короче, но это по-прежнему совсем другая жизнь. Даже трафик в Париже намного тяжелее, чем в Барселоне, до такой степени, что это удивило семью Месси!

На поле у него новая команда с новым тренером (Маурисио Почеттино), который сам все еще ищет правильную тактику и правильный способ объединить всю звездную мощь ПСЖ. Роналду потребовалось четыре матча в чемпионате и более 20 ударов, прежде чем он, наконец, забил за «Ювентус» после своего большого перехода из «Реала» в 2018 году.

Месси тоже требуется время. Он был на высоте, когда играл ближе к центру позади Килиана Мбаппе, а не застревал на правом фланге рядом с боковой линией, где у него больше нет нужной энергии или темпа, чтобы влиять на игру так далеко от ворот. Месси должен быть вовлечен в игру, и для этого ему намного лучше играть в центре. Он был более опасен даже в Лиге 1, когда больше играл в центре.

Лионель Месси globallookpress.com

Это также очень помогает команде, когда дело доходит до разрушения прессинга соперника. Очевидно, что отсутствие работы Месси на оборону тоже было замечено, и команде все еще нужно найти правильный баланс при возвращении в оборону.

Адаптации Месси также помешали небольшие травмы. Он уже пропустил половину матчей ПСЖ в этом чемпионате и вообще не играл против «РБ Лейпциг» и «Бордо» в Лиге чемпионов и Лиге 1 соответственно.

Были ли это правильные переходы?

Роналду. Была бы португальская суперзвезда еще большей в «Манчестер Сити»? Он, конечно, забил бы много голов и с большей вероятностью выиграл бы крупный трофей в этом сезоне, но «Юнайтед» в его ДНК, и было бы неловко, если бы он надел голубую футболку, а не красную.

Дело в том, что «Юнайтед» еще не на уровне «Сити», и им нужен талисман в отличие от команды Пепа Гвардиолы, поэтому «МЮ» идеально подходит для него. Роналду хочет быть в центре внимания и тем игроком, который делает результат. Он хочет быть героем, и он уже несколько раз исполнял эту роль для «Юнайтед».

Криштиану Роналду globallookpress.com

Он бы добился большего командного успеха как игрок «Сити», но есть ощущение, что его второе выступление за «Юнайтед» окажется более полезным для него на личном уровне, чем если бы он выступал за «горожан». Это просто зависит от того, хочет ли Роналду в конечном итоге, чтобы его судили по трофеям или по чему-то более сложному для количественной оценки.

Месси. Проще говоря, это был единственный вариант для Месси. С того момента, как «Барселона» сообщила ему, что не способна удержать его, ПСЖ был единственным новым жизнеспособным вариантом. Тем не менее, это идеально соответствовало тому, чего хотел шестикратный обладатель «Золотого мяча»: клуб, способный платить ему огромную зарплату, очень сильную команду, в которой он мог бы выиграть еще одну, пятую для себя Лигу чемпионов, команду, в которой он мог бы играть с друзьями и бывшими одноклубниками (Леандро Паредес, Неймар, Анхель Ди Мария), и где его бы понимал тренер (Почеттино), городом, где его семья была бы счастлива, и клубом, где бренд Месси может продолжать развиваться.

Париж и Месси — отличная пара на бумаге. После не самого удачного старта на обеих сторонах лежит ответственность, чтобы заставить все это работать и оптимизировать эту невероятную возможность.