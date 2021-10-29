Два месяца Роналду в «МЮ». Сделал ли он команду сильнее или ослабил ее?

Возвращение Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» этим летом вызвало большой ажиотаж среди болельщиков, и он уже забил несколько важных голов. Но являются ли правдой утверждения о том, что команде лучше без него?

36-летний нападающий вернулся в «МЮ» из «Ювентуса» прошлым летом — всего через несколько дней после того, как, казалось, он перейдет в стан соперника «МЮ» «Манчестер Сити».

Забив четыре гола в первых трех играх после возвращения, Роналду забил лишь два мяча в шести следующих матчах, хотя и оба они были победными — в матчах Лиги чемпионов против «Вильярреала» и «Аталанты».

«МЮ» изменил свой стиль игры, чтобы встроить в команду пятикратного обладателя «Золотого мяча». А главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер находится под огромным давлением — после поражения от «Ливерпуля» со счетом 0:5 его команда выглядит максимально далеко от уровня элитных клубов.

Экс-одноклубник Роналду по «Ювентусу» Леонардо Бонуччи считает, что «Юве» был бы лучшей командой без португальца. А экс-капитан «Ливерпуля» и сборной Шотландии Грэм Сунесс не считает, что Роналду должен быть безоговорочным игроком стартового состава «МЮ».

Так Роналду помогает или мешает «Манчестер Юнайтед»?

Чем Роналду помогает команде?

Три гола Роналду в шести играх АПЛ — это вполне приличный результат. Два он забил в его первой игре против «Ньюкасла» и один против «Вест Хэма» во второй. Но, по высоким стандартам португальца, это не выдающийся результат.

В последний раз он завершал сезон лиги с показателем результативности 50% или меньше в сезоне 2006-07. Это был его четвертый сезон в составе «Юнайтед», и он забил 17 голов в 34 играх. Тогда он стал только третьим лучшим бомбардиром Премьер-лиги, а гонку бомбардиров с 20 голами выиграл Дидье Дрогба.

Пока рано делать выводы, но сразу 14 игроков забили больше голов в АПЛ в этом сезоне, включая Хван Хи Чхана из «Вулверхэмптона» и Исмаилу Сарра из «Уотфорда».

Главные успехи Роналду пока пришлись на Лигу чемпионов — турнир, в котором он со 137 голами является лучшим бомбардиром всех времен. Два его последних гола сделали разницу между «МЮ», возглавляющим свою группу с шестью очками, и «МЮ», который мог бы находиться на последнем месте с тремя очками отставания от двух лидеров.

Шесть голов Роналду увеличили количество забитых им мячей за «Манчестер Юнайтед» до 124. За «Реал» он забил 450 голов, за Португалию — 115 (мировой рекорд), за «Ювентус» — 101, за «Спортинг» — 5.

Криштиану Роналду globallookpress.com

В наши дни Роналду играет на позиции «девятки». Он уже не тот быстрый и техничный вингер, который впервые предстал перед английскими фанатами после своего перехода из «Спортинга».

По касаниям мяча в Премьер-лиге он занимает 216-е место (243 касания), но по касаниям в штрафной соперника — 16-е место (39).

Роналду занимает восьмое место по количеству ударов в АПЛ в этом сезоне (25). Его опережают партнеры по команде Мейсон Гринвуд и Бруну Фернандеш. Он занимает девятое место по количеству ударов в створ (9).

«Он будет забивать голы и радовать публику, но я не думаю, что он может играть в каждом матче. Я бы взял его в команду, но разговор был бы таким — ты не будешь выходить в старте в каждом матче, но будешь иметь большое влияние на протяжении сезона», — сказал эксперт Sky Sports Сунесс.

Что насчет его общего влияния?

Здесь все оставляет желать лучшего. В частности, его статистика прессинга не впечатляет, хоть это никогда и не было его игрой. Во всей Премьер-лиге только один полевой игрок — не считая тех, кто сыграл менее 15 минут — имеет меньше успешных попыток прессинга, чем Роналу (в среднем 0,74 за 90 минут). Это защитник «Эвертона» Мейсон Холгейт.

Согласно данным Statsbomb, Роналду занимает 384-е место по попыткам прессинга за 90 минут игры и 385-е по успешным попыткам. В АПЛ в этом сезоне сыграло около 429 игроков, включая вратарей.

Для сравнения, Эдинсон Кавани, который провел 26 матчей в АПЛ в составе «Юнайтед» в прошлом сезоне на позиции нападающего, в среднем делал 3,86 успешных попыток прессинга каждые 90 минут.

Обозреватель ESPN Марк Огден сказал BBC Radio 5 Live: «Что в этом сезоне изменилось в "МЮ" — это появление Роналду. У них впереди есть парень, который мало работает. Кавани бегает и опускается назад. Он играет в отборе, заводит толпу и своих товарищей по команде. Если Роналду не будет, "МЮ" станет больше похож не единое целое».

Эксперт BBC Sport Мика Ричардс отметил: «Если вы выпускаете Роналду, каков ваш стиль игры? Где баланс? Конечно, у вас будет Роналду, но нужно еще найти людей, которые будут за него выполнять его работу».

Криштиану Роналду globallookpress.com

Роналду лишь трижды выигрывал борьбу за мяч на трети поля соперника в АПЛ в этом сезоне. И он отдал лишь 48 передач на своей половине поля.

Что касается передач в целом, то он находится внизу списка — 208-е место при 169 (143 успешных) пасах. Кроме того, сразу 195 игроков выполнили больше успешных обводок, чем Роналду (у португальца их две).

Как он изменил игру «МЮ»?

Есть несколько заметных отличий касательно того, как «Юнайтед» играет в этом сезоне: они более прямолинейны, они выполняют больше подач и они меньше прессингуют.

«Роналду может законно утверждать, что был лучшим футболистом в истории. Но делает ли он "Манчестер Юнайтед" лучшей командой? Нет», — сказал Сунесс после поражения «МЮ» от «Ливерпуля».

Роналду выиграл Серию А в своих первых двух сезонах с «Ювентусом», но в прошлом году они финишировали лишь в первой четверке, закончив свое девятилетнее правление в чемпионате.

Защитник «Юве» Бонуччи сказал: «В прошлом году команда играла за него. Теперь игроки должны заново открыть для себя тот дух "Юве", который был в клубе до приезда Роналду».

Бывший полузащитник «Юнайтед» Бастиан Швайнштайгер сказал BBC Radio 5 Live: «Я согласен с Леонардо Бонуччи в том, что "Ювентус" стал лучше без Криштиану Роналду. Куда бы Роналду ни пошел, он в центре внимания, но если вы видели "Ювентус" до того, как он туда перешел, должны были заметить, что они выступали как команда и как одиннадцать игроков, которые были одним целым».

Сейчас «Юнайтед» занимает седьмое место в АПЛ с 14 очками после девяти игр, отставая от лидера «Челси» на восемь. В прошлом сезоне на этом этапе у них было 16 очков, но девятое место, потому что большинство других команд сыграли на матч больше.

Однако «МЮ» должен был стать лучше в этом сезоне после подписания контракта с защитником сборной Франции Рафаэлем Вараном, нападающим сборной Англии Джейдоном Санчо и Роналду.

«Красные дьяволы» стартовали в Лиге чемпионов так же, как и в прошлый раз, — заняли первое место в своей группе с шестью очками после первого круга.

Есть ряд заметных различий в том, как манкунианцы играют в этом сезоне, и в том, как Роналду изменил их игру. В этом сезоне «МЮ» подает в штрафную гораздо чаще, чем в прошлом, ведь Роналду отлично играет в воздухе.

Они поднялись с 17-го места в прошлом сезоне на седьмое в этой кампании по количеству подач с игры. В среднем за матч в сезоне 2020/21 года было 11,2 кросса, а сейчас этот показатель вырос до 14,2.

Несмотря на это, Роналду еще не забивал головой в АПЛ в этом сезоне, хотя именно так забил победный мяч «Аталанте» в Лиге чемпионов.

«Юнайтед» в этом сезоне хуже в прессинге — это показатель того, насколько быстро они начинают прессинговать в атаке. В прошлом сезоне они были второй лучшей из 20 команд, но на этот раз — седьмые.

Они опустились с восьмого на 12-е место по количеству передач противника на одну защиту своих владений. Это означает, что они стали хуже в скорости, с которой пытаются прервать передачи соперников.

Есть и еще одно изменение — «МЮ» в этом сезоне атакует быстрее, чем в прошлом. Они возглавляют рейтинг АПЛ по расстоянию, на которое команда продвигается вперед за одно владение. Команда Сульшера также стала быстрее в «прямых атаках» (стремление довести атаку до удара как можно быстрее с наименьшим количеством передач).

Бывший нападающий сборной Англии Карен Карни не считает, что их стиль игры сильно изменился.

«Они пытались изменить свой стиль игры в последнее время — это касается не только прихода Роналду. "Юнайтед" добился хороших результатов в выездных матчах из-за того, что они играют низким блоком и на контратаках», — сказала она.

Сунесс добавил: «У них есть проблема, потому что они не могут играть так, как хочет играть Уле. Они не могут быть командой с высоким прессингом, как самые лучшие команды лиги, потому что, если один человек не прессингует, соперник способен выйти из-под прессинга. Роналду не даст этого, так что им приходится играть в другой футбол, в который Уле на самом деле играть не хочет».

Уле-Гуннар Сульшер globallookpress.com

«Юнайтед» пробежал больше, чем их оппоненты, только в одной из шести игр, которые Роналду сыграл в Премьер-лиге с момента своего возвращения. Но то же самое было и в двух из трех матчей до его прихода в клуб.

Нет никаких сомнений в том, что Роналду изменил «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне. Поскольку находящийся под давлением Сульшер размышляет о том, как он может улучшить текущую форму команды, норвежец, возможно, анализирует эту статистику и задается вопросом, сделала ли его команду сильнее вернувшаяся в Манчестер звезда.