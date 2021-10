Публичное надругательство. «Ливерпуль» на «Олд Траффорд» устроил голевую феерию

Хет-трик Мохамеда Салаха, а также голы Наби Кейта и Диогу Жоту приблизили главного тренера «красных дьяволов» Уле Гуннара Сульшера к вероятной отставке.

Ход матча

4’ Первый опасный момент создали хозяева. Мэйсон Гринвуд сделал зрячую передачу на правый край чужой штрафной, где Бруну Фернандеш пробил метров с десяти в ближнюю «девятку», но сфера пролетела над перекладиной.

5’ 0:1 Наби Кейта. А вот «Ливерпуль» свой первый момент реализовал Роберто Фирмино отпасовал на Мохамеда Салаха, который вывел один на один с вратарем Наби Кейта, и тот неотразимо пробил в правый от себя угол низом.

⚽️ Naby Keita’s 5th minute goal is only the 2nd time that Liverpool have scored in the opening 20 minutes in their 30 PL visits to Old Trafford (also Fernando Torres, 5th minute in 2-1 defeat, March 2010) pic.twitter.com/7k17lIhYgN — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) October 24, 2021

7’ Могли мерсисайдцы забить еще, но в этот раз Давид де Хеа справился с ударом Фирмино.

11’ Ответ от Маркуса Рашфорда, который решился на дальний выстрел — мяч просвистел рядом со штангой. Не факт, что Алиссон выручил бы гостей.

13’ 0:2 Диогу Жота. Кейта ловко обокрал двух защитников «Юнайтед» около их же штрафной и отпасовал на фланг Тренту Александеру-Арнольду, который прострелил вдоль ворот, а Жота с нескольких метров в подкате затолкал снаряд в ворота.

⚽️ Since his 1st appearance against Man Utd in Sept 2018, Diogo Jota has scored 4 goals in 7 games against them — no player has scored more in that time (Salah & Aubameyang also scored 4) pic.twitter.com/2OsI40mnGj — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) October 24, 2021

17’ Был шанс у Скотта Мактоминея возродить интригу, однако он из выгодной позиции метров с шести запустил снаряд над перекладиной.

23’ Бруну Фернандеш выкатил мяч на левый фланг Люку Шоу, который сместился к центру и метров с восемнадцати зарядил в дальний нижний угол — немного неточно.

29’ Момент! Аарон Ван-Биссака сделал передачу на линию чужой штрафной Мэйсону Гринвуду, который пробил в дальний нижний угол, но Алиссон сумел перевести сферу на угловой.

33’ Вот уже Салах на скорости влетел в чужую штрафную и метров с восьми с острого угла пробил по воротам, но де Хеа отбил мяч в сторону.

38’ 0:3 Мохамед Салах. И все-так гол египтянина был неизбежен. Кейта подхватил мяч на правом фланге и сделал пас на ближнюю штангу, куда заранее рванул Салах, чтобы мощным ударом вколотить сферу под перекладину.

Here we gooooo, Salah's scored 🔟 in a row 🎶 pic.twitter.com/w4DSFBG5s4 — Liverpool FC (@LFC) October 24, 2021

45+2’ Момент у «Юнайтед». Фернандеш сделал шикарную передачу в чужую штрафную на ход Криштиану Роналду, тот вышел на рандеву с голкипером, но метров с десяти пробил точно в Алиссона.

45+5’ 0:4 Мохамед Салах. Тяжелейший нокдаун для хозяев. Жота сделал передачу на Салаха, который спокойно метров с десяти пробил в левый нижний от голкипера угол.

⚽️ Liverpool has scored 4+ goals in 5 of their 97 visits to Man Utd in all competitions, 2 of which have been in 2021 pic.twitter.com/y1CLn2oWIL — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) October 24, 2021

50’ 0:5 Мохамед Салах. А вот и хет-трик. Джордан Хендерсон сделал блестящую передачу на ход Салаху, который сблизился с де Хеа и метров с шести отправил сферу в дальний нижний угол.

⚽️⚽️⚽️ Mohamed Salah is the first away player to score a League hat-trick at Man Utd since QPR’s Dennis Bailey on Jan 1, 1992 pic.twitter.com/pkeH4GPAgR — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) October 24, 2021

52’ Роналду получил передачу в чужой штрафной, сместился в центр, уйдя от пары опекунов, и закрутил сферу в дальний угол. Успел даже отпраздновать португалец, но арбитр гол не засчитал из-за минимального офсайда.

61’ Поль Погба, вышедший на замену в начале второго тайма, подвел свою команду. Француз получил прямую красную карточку за то, что в грубом подкате срубил Кейта.

🟥 RED CARD 🟥

It gets worse for #MUFC...

Paul Pogba is sent off for a challenge on Naby Keita. — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 24, 2021

72’ Александер-Арнольд с правого фланга сместился к центру и метров с двадцати двух пробил в дальнюю «девятку», а де Хеа в прыжке перевел мяч на угловой.

84’ После подачи со стандарта Мактоминей сделал скидку в направлении Эдинсона Кавани. Уругваец проскочил мимо, а от Эндрю Робертсона мяч отскочил в перекладину.

90+3’ Кертис Джонс имел возможность забить, но промедлил с ударом, в результате чего Гарри Магуайр успел броситься в подкат.

📊 Man Utd’s heaviest home PL defeats:

1-6 v Man City, Oct 2011

1-6 v Tottenham, Oct 2020

0-5 v Liverpool, Oct 2021 pic.twitter.com/uTC4LON3kQ — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) October 24, 2021

90+4’ Финальный свисток.

Футбол. Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 0:5 Голы: 0:1 Наби Кейта (5'), 0:2 Диогу Жота (14'), 0:3 Мохамед Салах (38') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Аарон Ван-Биссака, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Скотт МакТоминай, Фред, Мэйсон Гринвуд (Поль Погба, 46'), Бруну Фернандеш (Эдинсон Кавани, 62'), Маркус Рашфорд (Диогу Далот, 62'), Криштиану Роналду Ливерпуль: Диогу Жота, Роберто Фирмино (Садио Мане, 76'), Мохамед Салах, Джеймс Милнер (Кёртис Джонс, 27'), Джордан Хендерсон, Наби Кейта (Алекс Окслейд-Чемберлен, 64'), Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Трент Александер-Арнольд, Алисон Бекер Предупреждения: Люк Шоу (41'), Криштиану Роналду (45 + 2'), Фред (45 + 3'), Бруну Фернандеш (46'), Гарри Магуайр (55'), Аарон Ван-Биссака (86') Удаление: Поль Погба (60')

Турнирная таблица

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Ливерпуль» поднялся на второе место, набрав 21 очко.

«Красные» на 1 балл отстают от лидирующего «Челси» и на столько же опережают идущий третьим «Манчестер Сити».

«Манчестер Юнайтед» опустился уже на седьмую строчку с 14 очками. Столько же баллов имеет «Арсенал», занимающий десятое место.

Турнирная таблица АПЛ LiveSport.Ru

Следующие матчи

Уже 27 октября «Ливерпуль» отправится в гости к «Престону», чтобы сыграть в Кубке Лиги. Что касается АПЛ, то 30 октября «красные» встретятся с «Брайтоном» на «Энфилде».

Календарь и таблица АПЛ

«Манчестер Юнайтед» в двух следующих турах АПЛ сыграет с «Тоттенхэмом» (30 октября) и «Манчестер Сити» (6 ноября), а между этими поединками ему предстоит встретиться с «Аталантой» (2 ноября) в Лиге чемпионов.

Прямая речь

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»

— Ожидал ли я такого? Конечно, нет. То, что футболисты делали в нападении, просто невероятно. Высоко прессинговали, выигрывали мячи, борьбу, забивали прекрасные голы. В перерыве сказал им играть еще лучше. Мы контролировали ход игры после пятого мяча. Дело было не в том, чтобы забить еще больше, а в том, чтобы избежать травм. Результат безумен. Меня спросили, были ли такое в моей карьере, однако чтобы ответить, мне нужно время. Игроки добавили хорошую главу в книгу. Это особенные эмоции, но мы не будем праздновать как сумасшедшие. Мы уважаем соперника. Нам повезло в некоторых эпизодах. Счет 5:0, поэтому я рад. Это исключительный результат. Абсолютно невероятный. Я держу в голове несколько поражений, в которых не было необходимости, но сегодня победа за нами, поэтому будем пить пиво по дороге домой.

Уле Гуннар Сульшер, главный тренер «Манчестер Юнайтед»

— Сложно подобрать слова, разве что могу сказать, что это худший день за время моей работы главным тренером этой команды. Мы были недостаточно хороши индивидуально и коллективно, нельзя позволять «Ливерпулю» создавать такие моменты. Увы, именно это мы и делали. Игра команды в целом была недостаточно хорошей. У нас появлялись свободные зоны, а они хладнокровно использовали моменты. Третий гол решил исход матча. Это моя ответственность. Тренерский штаб великолепен, но наш подход к игре определяю я. Мы не воспользовались своими моментами, оставляли много свободных зон. Мы играли дома против «Ливерпуля» и в последние годы использовали одинаковый подход — высокий прессинг. Но сегодня они свои моменты использовали. Однако мы, «Манчестер Юнайтед», должны всегда стараться диктовать ход матча. В прошлом сезоне мы проиграли «Тоттенхэму» 1:6, но это поражение хуже, гораздо хуже. Особенно для меня, фаната «МЮ». Мы должны поскорее оправиться от него.

Мохамед Салах, нападающий «Манчестер Юнайтед»

— Здорово выиграть 5:0 на «Олд Траффорд». Еще перед матчем мы понимали, что нам будет очень сложно, если мы не сыграем в свою игру. Мы знаем, чего стоит выиграть Премьер-лигу, ведь сделали это два года назад. Мы одержали большую победу, но все же это всего лишь три очка. Мы стараемся выигрывать каждый матч и завоевать титул. Нам нужно играть с целью выиграть все турниры. В перерыве мы пообщались в раздевалке и договорились забить как можно больше голов.