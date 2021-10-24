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    Публичное надругательство. «Ливерпуль» на «Олд Траффорд» устроил голевую феерию

    «Манчестер Юнайте» потерпел домашнее поражение со счетом 0:5 от «Ливерпуля» в матче девятого тура английской Премьер-лиги. Рассказываем, как это было

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    Мохамед Салах
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    Мохамед Салах
    Хет-трик Мохамеда Салаха, а также голы Наби Кейта и Диогу Жоту приблизили главного тренера «красных дьяволов» Уле Гуннара Сульшера к вероятной отставке.

    Ход матча

    4’ Первый опасный момент создали хозяева. Мэйсон Гринвуд сделал зрячую передачу на правый край чужой штрафной, где Бруну Фернандеш пробил метров с десяти в ближнюю «девятку», но сфера пролетела над перекладиной.

    5’ 0:1 Наби Кейта. А вот «Ливерпуль» свой первый момент реализовал Роберто Фирмино отпасовал на Мохамеда Салаха, который вывел один на один с вратарем Наби Кейта, и тот неотразимо пробил в правый от себя угол низом.

    7’ Могли мерсисайдцы забить еще, но в этот раз Давид де Хеа справился с ударом Фирмино.

    11’ Ответ от Маркуса Рашфорда, который решился на дальний выстрел — мяч просвистел рядом со штангой. Не факт, что Алиссон выручил бы гостей.

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    • 13’ 0:2 Диогу Жота. Кейта ловко обокрал двух защитников «Юнайтед» около их же штрафной и отпасовал на фланг Тренту Александеру-Арнольду, который прострелил вдоль ворот, а Жота с нескольких метров в подкате затолкал снаряд в ворота.

    17’ Был шанс у Скотта Мактоминея возродить интригу, однако он из выгодной позиции метров с шести запустил снаряд над перекладиной.

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    23’ Бруну Фернандеш выкатил мяч на левый фланг Люку Шоу, который сместился к центру и метров с восемнадцати зарядил в дальний нижний угол — немного неточно.

    29’ Момент! Аарон Ван-Биссака сделал передачу на линию чужой штрафной Мэйсону Гринвуду, который пробил в дальний нижний угол, но Алиссон сумел перевести сферу на угловой.

    33’ Вот уже Салах на скорости влетел в чужую штрафную и метров с восьми с острого угла пробил по воротам, но де Хеа отбил мяч в сторону.

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    • 38’ 0:3 Мохамед Салах. И все-так гол египтянина был неизбежен. Кейта подхватил мяч на правом фланге и сделал пас на ближнюю штангу, куда заранее рванул Салах, чтобы мощным ударом вколотить сферу под перекладину.

    45+2’ Момент у «Юнайтед». Фернандеш сделал шикарную передачу в чужую штрафную на ход Криштиану Роналду, тот вышел на рандеву с голкипером, но метров с десяти пробил точно в Алиссона.

    45+5’ 0:4 Мохамед Салах. Тяжелейший нокдаун для хозяев. Жота сделал передачу на Салаха, который спокойно метров с десяти пробил в левый нижний от голкипера угол.

    50’ 0:5 Мохамед Салах. А вот и хет-трик. Джордан Хендерсон сделал блестящую передачу на ход Салаху, который сблизился с де Хеа и метров с шести отправил сферу в дальний нижний угол.

    52’ Роналду получил передачу в чужой штрафной, сместился в центр, уйдя от пары опекунов, и закрутил сферу в дальний угол. Успел даже отпраздновать португалец, но арбитр гол не засчитал из-за минимального офсайда.

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    • 61’ Поль Погба, вышедший на замену в начале второго тайма, подвел свою команду. Француз получил прямую красную карточку за то, что в грубом подкате срубил Кейта.

    72’ Александер-Арнольд с правого фланга сместился к центру и метров с двадцати двух пробил в дальнюю «девятку», а де Хеа в прыжке перевел мяч на угловой.

    84’ После подачи со стандарта Мактоминей сделал скидку в направлении Эдинсона Кавани. Уругваец проскочил мимо, а от Эндрю Робертсона мяч отскочил в перекладину.

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    • 90+3’ Кертис Джонс имел возможность забить, но промедлил с ударом, в результате чего Гарри Магуайр успел броситься в подкат.

    90+4’ Финальный свисток.

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 0:5
    Голы: 0:1 Наби Кейта (5'), 0:2 Диогу Жота (14'), 0:3 Мохамед Салах (38') Манчестер Юнайтед: Давид де Хеа, Аарон Ван-Биссака, Виктор Нильссон Линделёф, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Скотт МакТоминай, Фред, Мэйсон Гринвуд (Поль Погба, 46'), Бруну Фернандеш (Эдинсон Кавани, 62'), Маркус Рашфорд (Диогу Далот, 62'), Криштиану Роналду Ливерпуль: Диогу Жота, Роберто Фирмино (Садио Мане, 76'), Мохамед Салах, Джеймс Милнер (Кёртис Джонс, 27'), Джордан Хендерсон, Наби Кейта (Алекс Окслейд-Чемберлен, 64'), Эндрю Робертсон, Вирджил ван Дейк, Ибраима Конате, Трент Александер-Арнольд, Алисон Бекер Предупреждения: Люк Шоу (41'), Криштиану Роналду (45 + 2'), Фред (45 + 3'), Бруну Фернандеш (46'), Гарри Магуайр (55'), Аарон Ван-Биссака (86') Удаление: Поль Погба (60')

    Турнирная таблица

    В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Ливерпуль» поднялся на второе место, набрав 21 очко.

    «Красные» на 1 балл отстают от лидирующего «Челси» и на столько же опережают идущий третьим «Манчестер Сити».

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    • «Манчестер Юнайтед» опустился уже на седьмую строчку с 14 очками. Столько же баллов имеет «Арсенал», занимающий десятое место.

    Турнирная таблица АПЛ

    Следующие матчи

    Уже 27 октября «Ливерпуль» отправится в гости к «Престону», чтобы сыграть в Кубке Лиги. Что касается АПЛ, то 30 октября «красные» встретятся с «Брайтоном» на «Энфилде».

    Календарь и таблица АПЛ

    «Манчестер Юнайтед» в двух следующих турах АПЛ сыграет с «Тоттенхэмом» (30 октября) и «Манчестер Сити» (6 ноября), а между этими поединками ему предстоит встретиться с «Аталантой» (2 ноября) в Лиге чемпионов.

    Прямая речь

    Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»

    — Ожидал ли я такого? Конечно, нет. То, что футболисты делали в нападении, просто невероятно. Высоко прессинговали, выигрывали мячи, борьбу, забивали прекрасные голы. В перерыве сказал им играть еще лучше. Мы контролировали ход игры после пятого мяча. Дело было не в том, чтобы забить еще больше, а в том, чтобы избежать травм. Результат безумен. Меня спросили, были ли такое в моей карьере, однако чтобы ответить, мне нужно время. Игроки добавили хорошую главу в книгу. Это особенные эмоции, но мы не будем праздновать как сумасшедшие. Мы уважаем соперника. Нам повезло в некоторых эпизодах. Счет 5:0, поэтому я рад. Это исключительный результат. Абсолютно невероятный. Я держу в голове несколько поражений, в которых не было необходимости, но сегодня победа за нами, поэтому будем пить пиво по дороге домой.

    Уле Гуннар Сульшер, главный тренер «Манчестер Юнайтед»

    — Сложно подобрать слова, разве что могу сказать, что это худший день за время моей работы главным тренером этой команды. Мы были недостаточно хороши индивидуально и коллективно, нельзя позволять «Ливерпулю» создавать такие моменты. Увы, именно это мы и делали. Игра команды в целом была недостаточно хорошей. У нас появлялись свободные зоны, а они хладнокровно использовали моменты. Третий гол решил исход матча. Это моя ответственность. Тренерский штаб великолепен, но наш подход к игре определяю я. Мы не воспользовались своими моментами, оставляли много свободных зон. Мы играли дома против «Ливерпуля» и в последние годы использовали одинаковый подход — высокий прессинг. Но сегодня они свои моменты использовали. Однако мы, «Манчестер Юнайтед», должны всегда стараться диктовать ход матча. В прошлом сезоне мы проиграли «Тоттенхэму» 1:6, но это поражение хуже, гораздо хуже. Особенно для меня, фаната «МЮ». Мы должны поскорее оправиться от него.

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    • Мохамед Салах, нападающий «Манчестер Юнайтед»

    — Здорово выиграть 5:0 на «Олд Траффорд». Еще перед матчем мы понимали, что нам будет очень сложно, если мы не сыграем в свою игру. Мы знаем, чего стоит выиграть Премьер-лигу, ведь сделали это два года назад. Мы одержали большую победу, но все же это всего лишь три очка. Мы стараемся выигрывать каждый матч и завоевать титул. Нам нужно играть с целью выиграть все турниры. В перерыве мы пообщались в раздевалке и договорились забить как можно больше голов.

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