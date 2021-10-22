Ноль ударов в створ. «Локомотив» усложнил себе жизнь, проиграв «Галатасараю»

«Локомотив» уступил с минимальным счётом в домашнем матче с «Галатасараем»— 0:1. В первом тайме железнодорожники выглядели интереснее, но после перерыва за стамбульцев сыграла более мощная лавка. Керем Актюркоглу, вышедший на замену, забил победный мяч в концовке, а «Локо» нанес 12 ударов, но ни разу не попал в створ.

Ход матча

3’ Керк рванул на за отскоком мяча в штрафную гостей, но не сумел нанести удар, нарвавшись на подкат защитника Маркана. На падение голландца рефери не обратил внимание.

11’ Штрафной удар в глубине поля на левом фланге заработали турки. Подача со стандарта отправилась в район 11-метровой отметки, откуда последовал удар ногой от Йылмаза, но он был заблокирован одним из защитников.

17’ Марадившили в атаке с ходу сделал проникающую передачу в штрафную «Галатасарая», но Муслера своевременным выходом из ворот нарушил все планы — Керк не успел протолкнуть мяч под вратарём.

«Локомотив» — «Галатасарай» twitter.com/Galatasaray

35’ После розыгрыша углового Тикнизян подобрал мяч у угла штрафной гостей, немного качнул защитника и пробил с правой — далеко в сторону от ворот.

38’ Керк разогнал атаку хозяев, нашёл Марадишвили на радиусе штрафной «Галатасарая», а тот после обработки мяча нанёс неплохой удар — промах.

54’ Бабель отборолся у лицевой и заработал для гостей угловой. После подачи Чикылдэу от угла поля Маркан головой продолжил к линии вратарской, откуда Нельссон пробил под перекладину — Гильерме вытащил.

55’ После подачи углового с правого фланга Бабель пробивал головой, и мяч прошёл в сантиметрах от левого нижнего угла ворот.

«Локомотив» — «Галатасарай» twitter.com/Galatasaray

68’ Актюркоглу на скорости проскочил в штрафную «Локомотива» и несильно пробил в ближний угол ворот — Гильерме на месте.

75’ Жемалетдинов не дал мячу выйти за штрафную гостей, технично убрал под правую и пробил низом — мимо.

«Локомотив» — «Галатасарай» twitter.com/Galatasaray

81’ Моруцан от лицевой прострелил к 11-метровой отметке, откуда Актюркоглу пробил в касание — голкипер «Локомотива» отразил мяч, здорово сгруппировавшись.

82’ 0:1 Керем Актюркоглу. Провалился центр обороны «Локомотива», с правого фланга прошёл заброс на забегание Актюркоглу, который оторвался от Рыбуса, после чего пробил идеально точно с 15-ти метров в левый нижний угол ворот. (видео)

89’ Диань сыграл на правый край штрафной площади, откуда на силу пробивал Актюркоглу, но Гилерме не дрогнул, сумев парировать этот выстрел.

Футбол. Лига Европы. Группа E Локомотив — Галатасарай 0:1 Гол: 0:1 Мухаммед Актюркоглу (82') Локомотив: Гилерме, Наяир Тикнизян, Пабло, Тин Едвай, Мацей Рыбусь (Дмитрий Живоглядов, 89'), Константин Марадишвили, Дмитрий Баринов, Алексис Бека, Гирано Керк, Фёдор Смолов, Рифат Жемалетдинов Галатасарай: Mostafa Mohamed (Мбайе Дьян, 76'), Райан Бабель (Олимпиу Моруцан, 76'), Александру Чикылдэу (Кристиан Люиндама, 90'), Baris Alper Yilmaz (Мухаммед Актюркоглу, 67'), Беркан Кутлу, Тайлан Антальяли, Патрик ван Анхольт (Омер Байрам, 90'), Маркан, Виктор Нельссон, Деандре Йедлин, Фернандо Муслера Предупреждения: Райан Бабель (36'), Тайлан Антальяли (44'), Дмитрий Баринов (69'), Mostafa Mohamed (73'), Олимпиу Моруцан (90')

Турнирная таблица

После 3-х туров «Локомотив» с одним очком остался на четвертой позиции турнирной таблицы группы E.

Календарь и таблица Лиги Европы

«Галатасарай» продолжает возглавлять квартет, набрав после победы в Москве семь очков.

Группа Е LiveSport.Ru

Следующие матчи

В 4-м туре Лиги Европы команды снова сыграют между собой. Матч состоится 4 ноября в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.

Календарь и таблица РПЛ

В ближайшем матче «Локомотив» 25 октября примет на своем поле «Сочи» в рамках 12 тура РПЛ. «Галатасарай» в этот же день отправится в гости к «Бешикташу» в рамках 10 тура турецкой Высшей лиги.

Сегодня на стадионе присутствовало 8100 зрителей 🚂

Спасибо за поддержку на матче, красно-зелёные 👏🏻🔴🟢 pic.twitter.com/8N4hZ4zkBB — «Локомотив» (@fclokomotiv) October 21, 2021

Прямая речь

Маркус Гисдоль, главный тренер «Локомотива»

— Конечно, мы огорчены результатом. Но я доволен тем, как играла наша команда. Большую часть матча она действовала правильно и не заслуживала поражения. Мы очень высоко прессинговали соперника. План был: сразу после отбора мяча создавать голевые моменты. У нас часто были хорошие шансы для взятия ворот. Единственное, чего нам не хватило, — завершающего удара. Над этим надо работать.

«Локомотив» — «Галатасарай» twitter.com/Galatasaray

Гильерме, вратарь «Локомотива»

— Ощущения — не очень. Я всегда говорю: когда мы играем дома, — не важно, кто соперник, — мы должны брать три очка. С первой до последней минуты мы пытались делать то, что от нас требует главный тренер, — прессинговать высоко. У нас это получилось, хотя был риск. Считаю, это современный футбол, мы должны к нему привыкать. Да, совершили ошибку. Но нужно время для адаптации, и скоро все будет хорошо.

«Локомотив» — «Галатасарай» twitter.com/Galatasaray

Райан Бабел, вингер «Галатасарая»

— Если быть честным, я бы и на 0:0 согласился. Отыграть вничью в таком непростом месте — это неплохо, тем более что мы бы все равно оставались на верхней позиции в группе. Но победа делает наше положение еще лучше — спасибо заменам, вовремя сделанным нашим главным тренером.

Фатих Терим, главный тренер «Галатасарая»

— Удовлетворился бы я ничьей так же, как и Райан [Бабел]? Не совсем. Я всегда нацелен на три очка независимо от того, с кем играем. Очевидно, что я доволен результатом, но не настолько уж — показанной игрой, особенно в первом тайме. Вместе с тем мы проявили характер и правильный настрой, что по-настоящему важно.

🦁 Galatasaray = top of Group E 👏#UEL pic.twitter.com/4xvZw0FqwW — UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 21, 2021

Алексис Бека-Бека, полузащитник «Локомотива»

— Сегодня у нас был серьезный соперник, это была большая игра. Но мы провели хороший матч. Нам надо из того уровня игры, который мы показали, взять самое лучшее и продолжать на таком уровне и дальше. Конечно, мы очень расстроены результатом. Команда играла хорошо. То, чего нам не хватило, — это воплотить шансы в голы. А соперник воспользовался одним из немногочисленных моментов.

Константин Марадишвили, полузащитник «Локомотива»

— Мы выглядели хорошо. В такой непростой игре все решают микромоменты. Это только второй матч под руководством Маркуса Гисдоля. Думаю, дальше все будет лучше и мы будем только выигрывать.

Müthiş bir duygu! 🔥 Mükemmel bir @europaleague gecesi 🦁💛♥️

Elhamdulillah 🤲

What an incredible feeling! 🔥 Perfect @europaleague night 🦁💛❤️ Elhamdulillah 🤲 #UEL pic.twitter.com/Ce5NIJbrnN — Kerem Aktürkoğlu (@keremakturkoglu) October 21, 2021

Керем Актюркоглу, нападающий «Галатасарая»

— Может, и не стоит придавать этому большое значение, но мне было очень приятно забить гол в важном матче, который состоялся в мой день рождения. Поэтому я так эмоционально отметил гол. Это был очень значимый гол для меня и для команды.

Мы лидеры группы, а наши конкуренты сыграли вничью. Следующие два матча мы проводим дома — это будет огромным минусом для наших соперников. Думаю, с поддержкой болельщиков мы будем играть гораздо более ярко и красиво. Хотим выиграть еще дважды и завершить групповой этап лидерами.