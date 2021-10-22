Ноль ударов в створ. «Локомотив» усложнил себе жизнь, проиграв «Галатасараю»

Ход матча
3’ Керк рванул на за отскоком мяча в штрафную гостей, но не сумел нанести удар, нарвавшись на подкат защитника Маркана. На падение голландца рефери не обратил внимание.
11’ Штрафной удар в глубине поля на левом фланге заработали турки. Подача со стандарта отправилась в район 11-метровой отметки, откуда последовал удар ногой от Йылмаза, но он был заблокирован одним из защитников.
17’ Марадившили в атаке с ходу сделал проникающую передачу в штрафную «Галатасарая», но Муслера своевременным выходом из ворот нарушил все планы — Керк не успел протолкнуть мяч под вратарём.
35’ После розыгрыша углового Тикнизян подобрал мяч у угла штрафной гостей, немного качнул защитника и пробил с правой — далеко в сторону от ворот.
38’ Керк разогнал атаку хозяев, нашёл Марадишвили на радиусе штрафной «Галатасарая», а тот после обработки мяча нанёс неплохой удар — промах.
54’ Бабель отборолся у лицевой и заработал для гостей угловой. После подачи Чикылдэу от угла поля Маркан головой продолжил к линии вратарской, откуда Нельссон пробил под перекладину — Гильерме вытащил.
55’ После подачи углового с правого фланга Бабель пробивал головой, и мяч прошёл в сантиметрах от левого нижнего угла ворот.
68’ Актюркоглу на скорости проскочил в штрафную «Локомотива» и несильно пробил в ближний угол ворот — Гильерме на месте.
75’ Жемалетдинов не дал мячу выйти за штрафную гостей, технично убрал под правую и пробил низом — мимо.
81’ Моруцан от лицевой прострелил к 11-метровой отметке, откуда Актюркоглу пробил в касание — голкипер «Локомотива» отразил мяч, здорово сгруппировавшись.
82’ 0:1 Керем Актюркоглу. Провалился центр обороны «Локомотива», с правого фланга прошёл заброс на забегание Актюркоглу, который оторвался от Рыбуса, после чего пробил идеально точно с 15-ти метров в левый нижний угол ворот. (видео)
89’ Диань сыграл на правый край штрафной площади, откуда на силу пробивал Актюркоглу, но Гилерме не дрогнул, сумев парировать этот выстрел.
Турнирная таблица
После 3-х туров «Локомотив» с одним очком остался на четвертой позиции турнирной таблицы группы E.
Календарь и таблица Лиги Европы
«Галатасарай» продолжает возглавлять квартет, набрав после победы в Москве семь очков.
Следующие матчи
В 4-м туре Лиги Европы команды снова сыграют между собой. Матч состоится 4 ноября в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени.
В ближайшем матче «Локомотив» 25 октября примет на своем поле «Сочи» в рамках 12 тура РПЛ. «Галатасарай» в этот же день отправится в гости к «Бешикташу» в рамках 10 тура турецкой Высшей лиги.
Сегодня на стадионе присутствовало 8100 зрителей 🚂— «Локомотив» (@fclokomotiv) October 21, 2021
Спасибо за поддержку на матче, красно-зелёные 👏🏻🔴🟢 pic.twitter.com/8N4hZ4zkBB
Прямая речь
Маркус Гисдоль, главный тренер «Локомотива»
— Конечно, мы огорчены результатом. Но я доволен тем, как играла наша команда. Большую часть матча она действовала правильно и не заслуживала поражения. Мы очень высоко прессинговали соперника. План был: сразу после отбора мяча создавать голевые моменты. У нас часто были хорошие шансы для взятия ворот. Единственное, чего нам не хватило, — завершающего удара. Над этим надо работать.
Гильерме, вратарь «Локомотива»
— Ощущения — не очень. Я всегда говорю: когда мы играем дома, — не важно, кто соперник, — мы должны брать три очка. С первой до последней минуты мы пытались делать то, что от нас требует главный тренер, — прессинговать высоко. У нас это получилось, хотя был риск. Считаю, это современный футбол, мы должны к нему привыкать. Да, совершили ошибку. Но нужно время для адаптации, и скоро все будет хорошо.
Райан Бабел, вингер «Галатасарая»
— Если быть честным, я бы и на 0:0 согласился. Отыграть вничью в таком непростом месте — это неплохо, тем более что мы бы все равно оставались на верхней позиции в группе. Но победа делает наше положение еще лучше — спасибо заменам, вовремя сделанным нашим главным тренером.
🎙 Teknik direktörümüz Fatih Terim: “Genç kadromuz dev adımlarla ilerliyor” #FCLMvsGS #UEL | @shirtumapp— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 21, 2021
Tamamı için 👉 https://t.co/BuEBKE4UMP pic.twitter.com/ZGDacyqgxh
Фатих Терим, главный тренер «Галатасарая»
— Удовлетворился бы я ничьей так же, как и Райан [Бабел]? Не совсем. Я всегда нацелен на три очка независимо от того, с кем играем. Очевидно, что я доволен результатом, но не настолько уж — показанной игрой, особенно в первом тайме. Вместе с тем мы проявили характер и правильный настрой, что по-настоящему важно.
🦁 Galatasaray = top of Group E 👏#UEL pic.twitter.com/4xvZw0FqwW— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 21, 2021
Алексис Бека-Бека, полузащитник «Локомотива»
— Сегодня у нас был серьезный соперник, это была большая игра. Но мы провели хороший матч. Нам надо из того уровня игры, который мы показали, взять самое лучшее и продолжать на таком уровне и дальше. Конечно, мы очень расстроены результатом. Команда играла хорошо. То, чего нам не хватило, — это воплотить шансы в голы. А соперник воспользовался одним из немногочисленных моментов.
Константин Марадишвили, полузащитник «Локомотива»
— Мы выглядели хорошо. В такой непростой игре все решают микромоменты. Это только второй матч под руководством Маркуса Гисдоля. Думаю, дальше все будет лучше и мы будем только выигрывать.
Müthiş bir duygu! 🔥 Mükemmel bir @europaleague gecesi 🦁💛♥️— Kerem Aktürkoğlu (@keremakturkoglu) October 21, 2021
Elhamdulillah 🤲
What an incredible feeling! 🔥 Perfect @europaleague night 🦁💛❤️ Elhamdulillah 🤲 #UEL pic.twitter.com/Ce5NIJbrnN
Керем Актюркоглу, нападающий «Галатасарая»
— Может, и не стоит придавать этому большое значение, но мне было очень приятно забить гол в важном матче, который состоялся в мой день рождения. Поэтому я так эмоционально отметил гол. Это был очень значимый гол для меня и для команды.
Мы лидеры группы, а наши конкуренты сыграли вничью. Следующие два матча мы проводим дома — это будет огромным минусом для наших соперников. Думаю, с поддержкой болельщиков мы будем играть гораздо более ярко и красиво. Хотим выиграть еще дважды и завершить групповой этап лидерами.