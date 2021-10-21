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    В погоне за «Реалом». «Барселона» представила план реконструкции «Камп Ноу»

    Обновленная арена должна принять первых зрителей в 2025 году

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    Новый «Камп Ноу»
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    Новый «Камп Ноу»
    Примечательно, что за несколько дней перед «Эль Класико» «Барселона» раскрыла планы по реконструкции своего знаменитого стадиона «Камп Ноу». Затеянный ремонт нужен для того, чтобы не отставать от лучших клубов Европы, в том числе мадридского «Реала», пишет журналист ESPN Крис Райт.
    «Сливочные» как раз находятся в процессе реконструкции «Сантьяго Бернабеу», который в прошлом месяце вновь открылся для болельщиков спустя 559 дней после предыдущего матча. «Реал», к слову, отпраздновал возвращение домой крупной победой над «Сельтой» со счетом 5:2.

    В то же время на культовой арене «Реала» продолжаются строительные работы с долгосрочной целью — построить многоцелевую арену вместимостью 80 тысяч человек, пригодную для XXI века, с различными магазинами, точками общепита и расширенным клубным музеем.

    Не желая отставать, «Барселона» поделилась планами своего пересмотренного проекта реконструкции разрушающейся бетонной чаши. Степень изношенности «Камп Ноу» была недавно раскрыта в отчете, который подробно описывает, как голубиные гнезда, покрытые экскрементами, создают неприятный запах и приводят к скоплению мух и клещей внутри арены. Также имеются свидетельства того, что птичий помет попадает в места, где готовят еду для болельщиков.

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    • «Барселона» планирует инвестировать 1,5 миллиарда евро в преобразование территории стадиона на 105 тысяч мест, который, как планируется, будет находиться «в авангарде технологий». Проект, безусловно, амбициозен, не в последнюю очередь потому, что клуб не отступает от планов, несмотря на то, что имеет задолженность в 1,5 миллиарда евро.

    Общий вид стадиона и прилегающей территории
    fcbarcelona.com

    В своем ознакомительном ролике каталонцы прямо ссылаются на «Сантьяго Бернабеу», а также на несколько других новых и реконструированных стадионов, таких как «Альянц Арена» в Мюнхене, «Эмирейтс» в Лондоне и «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

    Представление нового «Камп Ноу»

    «Камп Ноу» был открыт в 1957 году и остается крупнейшим стадионом Европы с вместимостью 99 354 человека. Однако в возрасте 64 лет он начинает выглядеть немного изношенным.

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    • Грандиозные планы отремонтировать стадион были впервые одобрены членами «Барсы» еще в 2014 году, но из-за множества проблем клуб смог выполнить лишь крошечную часть предлагаемых работ.

    Однако теперь проект был пересмотрен и переработан, и каталонцы собираются превратить свой скрипучий 64-летний стадион в клубный кампус, который должен превратить в «жемчужину» площадь в 18 акров в самом центре города.

    Внутри «Камп Ноу»
    fcbarcelona.com

    Президент Жоан Лапорта представит пересмотренную модель финансирования проекта на общем собрании перед 700 членами клуба. Если все пройдет гладко, и все члены отдадут свои голоса, то началу реконструкции будет дан зеленый свет.

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    • Новый «Камп Ноу» получит выдвижную крышу, покрытую солнечными панелями площадью 30 тысяч квадратных метров. Полученная энергия будет использоваться для питания нового 360-градусного экрана, размещенного по всему периметру стадиона, а также для различных систем безопасности. В рамках очередной попытки повысить устойчивость грунта также будет собираться и перерабатываться дождевая вода.

    VIP-ложа на «Камп Ноу»
    fcbarcelona.com

    Снаружи будет множество новых офисных комплексов и зеленых насаждений, а также отель, ледовый каток и «Палау Блауграна» — арена меньшего размера, которая станет домом для баскетбольной команды.

    Молодежная академия клуба «Ла Масия», в которой воспитывались такие великие личности, как Лионель Месси, Хави и Андрес Иньеста, также будет сохранена как часть кампуса.

    «Барса» надеется, что ее огромный комплекс будет интегрирован в окружающий район «Ле Кортс» без каких-либо барьеров, что позволит фанатам свободно перемещаться по всей территории.

    Заполненный стадион
    fcbarcelona.com

    На открытых пространствах вокруг стадиона будут построены парки и спортивные сооружения, чтобы посетители могли наслаждаться теплым приемом.

    «Приветственный центр» также будет построен внутри вестибюля главной трибуны, где разместятся гигантский новый клубный магазин «Барселоны» и обширный музей, в котором будут храниться все трофеи и памятные вещи, собранные клубом за все годы.

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    • Новый «Камп Ноу», безусловно, выглядит фантастически в виртуальной форме — современный стадион, подходящий клубу, стремящемуся стать лучшим в мире.

    Клубный музей
    fcbarcelona.com

    «Барса» надеется, что работы по реконструкции начнутся уже летом 2022 года и завершатся к концу 2025 года, если все пойдет по плану. До тех пор нетерпеливым фанатам придется довольствоваться лишь красивыми картинками.

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