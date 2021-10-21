В погоне за «Реалом». «Барселона» представила план реконструкции «Камп Ноу»

В то же время на культовой арене «Реала» продолжаются строительные работы с долгосрочной целью — построить многоцелевую арену вместимостью 80 тысяч человек, пригодную для XXI века, с различными магазинами, точками общепита и расширенным клубным музеем.
Не желая отставать, «Барселона» поделилась планами своего пересмотренного проекта реконструкции разрушающейся бетонной чаши. Степень изношенности «Камп Ноу» была недавно раскрыта в отчете, который подробно описывает, как голубиные гнезда, покрытые экскрементами, создают неприятный запах и приводят к скоплению мух и клещей внутри арены. Также имеются свидетельства того, что птичий помет попадает в места, где готовят еду для болельщиков.
«Барселона» планирует инвестировать
В своем ознакомительном ролике каталонцы прямо ссылаются на «Сантьяго Бернабеу», а также на несколько других новых и реконструированных стадионов, таких как «Альянц Арена» в Мюнхене, «Эмирейтс» в Лондоне и «Ванда Метрополитано» в Мадриде.
«Камп Ноу» был открыт в 1957 году и остается крупнейшим стадионом Европы с вместимостью 99 354 человека. Однако в возрасте 64 лет он начинает выглядеть немного изношенным.
Грандиозные планы отремонтировать стадион были впервые одобрены членами «Барсы» еще в 2014 году, но из-за множества проблем клуб смог выполнить лишь крошечную часть предлагаемых работ.
Однако теперь проект был пересмотрен и переработан, и каталонцы собираются превратить свой скрипучий 64-летний стадион в клубный кампус, который должен превратить в «жемчужину» площадь в 18 акров в самом центре города.
Президент Жоан Лапорта представит пересмотренную модель финансирования проекта на общем собрании перед 700 членами клуба. Если все пройдет гладко, и все члены отдадут свои голоса, то началу реконструкции будет дан зеленый свет.
Новый «Камп Ноу» получит
Снаружи будет множество новых офисных комплексов и зеленых насаждений, а также отель, ледовый каток и «Палау Блауграна» — арена меньшего размера, которая станет домом для баскетбольной команды.
Молодежная академия клуба «Ла Масия», в которой воспитывались такие великие личности, как Лионель Месси, Хави и Андрес Иньеста, также будет сохранена как часть кампуса.
«Барса» надеется, что ее огромный комплекс будет интегрирован в окружающий район «Ле Кортс» без каких-либо барьеров, что позволит фанатам свободно перемещаться по всей территории.
На открытых пространствах вокруг стадиона будут построены парки и спортивные сооружения, чтобы посетители могли наслаждаться теплым приемом.
«Приветственный центр» также будет построен внутри вестибюля главной трибуны, где разместятся гигантский новый клубный магазин «Барселоны» и обширный музей, в котором будут храниться все трофеи и памятные вещи, собранные клубом за все годы.
Новый «Камп Ноу», безусловно, выглядит фантастически в виртуальной форме — современный стадион, подходящий клубу, стремящемуся стать лучшим в мире.
«Барса» надеется, что работы по реконструкции начнутся уже летом 2022 года и