В погоне за «Реалом». «Барселона» представила план реконструкции «Камп Ноу»

«Сливочные» как раз находятся в процессе реконструкции «Сантьяго Бернабеу», который в прошлом месяце вновь открылся для болельщиков спустя 559 дней после предыдущего матча. «Реал», к слову, отпраздновал возвращение домой крупной победой над «Сельтой» со счетом 5:2.

В то же время на культовой арене «Реала» продолжаются строительные работы с долгосрочной целью — построить многоцелевую арену вместимостью 80 тысяч человек, пригодную для XXI века, с различными магазинами, точками общепита и расширенным клубным музеем.

Не желая отставать, «Барселона» поделилась планами своего пересмотренного проекта реконструкции разрушающейся бетонной чаши. Степень изношенности «Камп Ноу» была недавно раскрыта в отчете, который подробно описывает, как голубиные гнезда, покрытые экскрементами, создают неприятный запах и приводят к скоплению мух и клещей внутри арены. Также имеются свидетельства того, что птичий помет попадает в места, где готовят еду для болельщиков.

«Барселона» планирует инвестировать 1,5 миллиарда евро в преобразование территории стадиона на 105 тысяч мест , который, как планируется, будет находиться «в авангарде технологий». Проект, безусловно, амбициозен, не в последнюю очередь потому, что клуб не отступает от планов, несмотря на то, что имеет задолженность в 1,5 миллиарда евро.

Общий вид стадиона и прилегающей территории fcbarcelona.com

В своем ознакомительном ролике каталонцы прямо ссылаются на «Сантьяго Бернабеу», а также на несколько других новых и реконструированных стадионов, таких как «Альянц Арена» в Мюнхене, «Эмирейтс» в Лондоне и «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

Представление нового «Камп Ноу»

«Камп Ноу» был открыт в 1957 году и остается крупнейшим стадионом Европы с вместимостью 99 354 человека. Однако в возрасте 64 лет он начинает выглядеть немного изношенным.

Грандиозные планы отремонтировать стадион были впервые одобрены членами «Барсы» еще в 2014 году, но из-за множества проблем клуб смог выполнить лишь крошечную часть предлагаемых работ.

Однако теперь проект был пересмотрен и переработан, и каталонцы собираются превратить свой скрипучий 64-летний стадион в клубный кампус, который должен превратить в «жемчужину» площадь в 18 акров в самом центре города.

Внутри «Камп Ноу» fcbarcelona.com

Президент Жоан Лапорта представит пересмотренную модель финансирования проекта на общем собрании перед 700 членами клуба. Если все пройдет гладко, и все члены отдадут свои голоса, то началу реконструкции будет дан зеленый свет.

Новый «Камп Ноу» получит выдвижную крышу , покрытую солнечными панелями площадью 30 тысяч квадратных метров. Полученная энергия будет использоваться для питания нового 360-градусного экрана , размещенного по всему периметру стадиона, а также для различных систем безопасности. В рамках очередной попытки повысить устойчивость грунта также будет собираться и перерабатываться дождевая вода.

VIP-ложа на «Камп Ноу» fcbarcelona.com

Снаружи будет множество новых офисных комплексов и зеленых насаждений, а также отель, ледовый каток и «Палау Блауграна» — арена меньшего размера, которая станет домом для баскетбольной команды.

Молодежная академия клуба «Ла Масия», в которой воспитывались такие великие личности, как Лионель Месси, Хави и Андрес Иньеста, также будет сохранена как часть кампуса.

«Барса» надеется, что ее огромный комплекс будет интегрирован в окружающий район «Ле Кортс» без каких-либо барьеров, что позволит фанатам свободно перемещаться по всей территории.

Заполненный стадион fcbarcelona.com

На открытых пространствах вокруг стадиона будут построены парки и спортивные сооружения, чтобы посетители могли наслаждаться теплым приемом.

«Приветственный центр» также будет построен внутри вестибюля главной трибуны, где разместятся гигантский новый клубный магазин «Барселоны» и обширный музей, в котором будут храниться все трофеи и памятные вещи, собранные клубом за все годы.

Новый «Камп Ноу», безусловно, выглядит фантастически в виртуальной форме — современный стадион, подходящий клубу, стремящемуся стать лучшим в мире.

Клубный музей fcbarcelona.com