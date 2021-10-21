Видимость благополучия или конец черной полосы? Волевая победа «МЮ» отложила вопрос увольнения Сульшера

Только время покажет, что на самом деле означает победа «Манчестер Юнайтед» над «Аталантой» — с 0:2 до 3:2. Уле-Гуннар Сульшер будет надеяться, что это станет поворотным моментом после ужасного месяца, в котором у команды было четыре поражения в семи играх, а история с Жозе Моуринью против «Ньюкасла» не повторится.

На фоне активных разговоров о будущем Моуринью в октябре 2019 года, «МЮ» отыгрался с 0:2 и победил со счетом 3:2 против «Ньюкасла». Португальский тренер продержался до следующего дня, но его уволили восемь недель спустя.

Три гола во втором тайме против «Аталанты» означают, по крайней мере, что у «Юнайтед» сейчас есть некоторое подобие импульса в преддверии визита «Ливерпуля» на «Олд Траффорд» в ближайшее воскресенье. Возможно, им просто нужно попытаться перестрелять команду Юргена Клоппа, потому что было бы маленьким чудом, если бы им удалось остановить Мохамеда Салаха, Садио Мане и компанию после шести пропущенных мячей за последние пять дней.

Сульшер продолжает борьбу и за пределами поля, сначала резко отреагировав на слова о том, что игроки продемонстрировали, что все еще находятся в одной лодке с ним, а затем поддержал автора победного гола 36-летнего Криштиану Роналду, которого критиковали из-за слабой работоспособности.

«Даже не начинай, — отрезал Сульшер, когда было высказано предположение, что игроки показали, что они все еще сражаются за него, — Не проявляйте неуважения к игрокам. Они играют за "Манчестер Юнайтед" и знают, что они самые везучие люди в мире. Я сказал им это сегодня вечером. Они имеют возможность играть за "Манчестер Юнайтед", а это то, чего хотят миллионы мальчиков и девочек».

«Если кто-то хочет критиковать Роналду за отдачу и скорость работы, просто посмотрите эту игру. В перерыве я сказал, что надо сделать все, чтобы забить следующий гол, потому что был уверен, что тогда мы сможем победить».

Пламенное послематчевое интервью Сульшера было более сильной защитой, чем та, которую демонстрировала его команда в этом матче. В этом сезоне в выступлениях «МЮ» было много тревожных моментов, но самым большим была их неспособность защищаться. Сульшер оставил Поля Погба на скамейке запасных, объяснив перед началом игры, что это потому, что его команда была «слишком открыта». Но, похоже, это не имело большого значения.

«Аталанта» хороша в забивании голов. Они были лучшими по этому показателю в прошлом розыгрыше Серии А. Но это проще делать, когда соперник не против помочь. Вряд ли они ожидали слишком многого от эпизода, когда Йосип Иличич отдал пас на свободное пространство на правый фланг, но менее чем через 10 секунд мяч оказался в воротах — Марио Пашалич, опередив Скотта Мактоминая, замкнул прострел Давида Дзаппакосты.

Лишь однажды за последние 20 игр «Юнайтед» удалось сохранить свои ворота сухими, а на «Олд Траффорд» им не удавалось сделать это с середины марта. 12 домашних игр с пропущенными голами — их худший результат за почти 60 лет. Мало того, что «Юнайтед» не может защищаться с игры, они также не могут обороняться при стандартах. И еще до того, как первая половина матча закончилась, Мерих Демирал опередил Люка Шоу и Гарри Магуайра и забил после навеса с углового.

«МЮ» — «Аталанта» globallookpress.com

Было довольно впечатляющим то, что «МЮ» пропустил два гола столь легко, как и четыре в матче с «Лестером». Гол Демирала стал уже четвертым, который команда Сульшера пропустила со стандарта за последние пять игр. И впервые в истории «МЮ» отправился на перерыв матча ЛЧ, уступая с разницей в два мяча.

Фанаты «Юнайтед», которые начали матч с пения «Уле за рулем», свистели, когда команды уходили на перерыв. Все быстро сменилось на скандирование «Красная армия», но фанаты на Стрэтфорд-Энд успели заявить о своих чувствах после катастрофической первой половины.

«Мы пропустили два плохих гола, — сказал Магуайр, несколько преуменьшив, — Мы знали, что следующий гол будет решающим. Я думаю, что в итоге мы заслужили победу. Да, мы усложнили задачу, но в итоге добились большой победы. Мы показали отличное единство в раздевалке и в перерыве. Болельщики дали нам много энергии, и мы получили заслуженный результат».

«У них было два момента и они забили два гола. Мы не должны больше позволять подобного», — сказал Сульшер.

Несмотря на все проблемы «Юнайтед» в обороне, у них все еще есть набор лучших атакующих игроков в мире, и во втором тайме они выяснили, что защита «Аталанты» была такой же плохой, как и их собственная.

Рашфорд, который выглядел остро в своем первом выходе в стартовом составе с тех пор, как летом он перенес операцию на плече, отыграл один гол (он отличился дважды в двух матчах). Следом Мактоминей попал в штангу, а позже Магуайр сравнял счет ударом в нижни угол. Бруну Фернандеш, неудачно сыгравший с «Лестером», сотворил оба гола, и Сульшер надеется, что это станет сигналом для возвращения формы полузащитника перед воскресеньем.

«МЮ» — «Аталанта» globallookpress.com

Давиду Де Хеа, тем не менее, пришлось совершить свой традиционный еженедельный сейв мирового уровня, чтобы не позволить Дувану Сапате отличиться. Ну а победный мяч был зарезервирован для кого же еще, кроме Роналду? Седьмой номер «Юнайтед» нанес удар головой в ворота после навеса Шоу.

Шум чуть не сорвал крышу с «Олд Траффорд», и «Уле за рулем» вернулось.

Пение вернется снова в воскресенье. Вопрос, однако, в том, как надолго? Была ли это лишь видимость благополучия или окончание черной полосы — покажет время.