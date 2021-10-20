Первая победа. «Барселона» сохранила шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

«Барселона» провела ничем не примечательный матч перед класико с мадридским «Реалом». Команде Рональда Кумана хватило одного мяча, чтобы набрать первые 3 очка в групповой стадии.

Ход матча

2' «Барселона» почти сразу же создала опаснейший момент. Вратарь «Динамо» был уже отыгран, однако Дест не сумел закинуть подачу в штрафную, пробив ряд с правой штангой.

10' Первая десятиминутка проходила под диктовку «Барселоны», под ее контроль и попытки обострить ситуацию.

12' Цыганков получил неплохую передачу и нанес удар по воротам «каталонцев», однако на пути мяча стал защитник.

15' «Барса» заработала пару угловых, а «Динамо» пыталось играть на контратаках.

19' Люк де Йонг не сумел поразить ворота после навеса в штрафную, находясь в очень выгодной позиции. Форвард пробил головой и мяч прошел близко возле левой штанги. «Динамо» ответило заблокированным ударом Де Пены.

21' Люк де Йонг получил мяч рядом со штрафной и пробил прямо в «девятку» ворот, но Бущан удар отбил.

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33' Жорди Альба вошел в штрафную «Динамо» и пробил под перекладину, однако Бущан снова выручил свою команду.

36' Оборона «Динамо» оставила Деста одного на дальней штанге, куда мяч и пошел после навеса с левого фланга. В итоге правый защитник «каталонцев» пробил в правый угол, а Бущан перевел мяч на угловой.

36' «Каталонцы» разыграли угловой, Альба вторым темпом навесил в штрафную на Жерара Пике, который дотянулся до мяча и ударом голов поразил цель. Почти впритык удар пошел.

🔵🔴 Gerard Piqué has now scored 16 goals in the Champions League ⚽️#UCL pic.twitter.com/LvDXKu6jsl — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 20, 2021

44' После подачи с углового Люк де Йонг пробил выше ворот.

53' Вышедший на замену Ансу Фати вошел в штрафную соперника, но пробил неточно. Мя прошел рядом с левой штангой.

63' «Барселона» совершила много мелких фолов, тем самым оборвав не одну атаку киевлян.

71' «Динамо» оказалось в атаке и вторым темпом по воротам пробил Цыганков, но мяч попал в защитника. «Барселона» ответила навесом в штрафную и ударом головой в исполнении Коутиньо. Снаряд пролетел над перекладиной.

Kun getting back into the swing of things pic.twitter.com/tbqrFfJUYl — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 20, 2021

80' Появилось много фолов, особенно со стороны хозяев. Отрезок прошел без опасных моментов. были лишь попытки.

85' «Барселона» уже практически ничего не создавала и мыслями была на матче с «Реалом».

Футбол. Лига чемпионов. Группа E Барселона — Динамо К 1:0 Гол: 1:0 Жерар Пике (36') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Оскар Мингуэза (Филиппе Коутиньо, 46'), Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Френки де Йонг, Серхио Бускетс, Pablo Gavira (Серхи Роберто, 69'), Серджино Дест, Люк де Йонг (Ансумане Фати, 46'), Мемфис Депай (Серхио Агуэро, 75') Динамо К: Владислав Супряга (Денис Викторович Гармаш, 61'), Карлос Де Пена (Vitinho, 61'), Виталий Буяльский (Eric Ramirez, 85'), Виктор Цыганков (Александр Караваев, 85'), Николай Шапаренко, Сергей Сидорчук, Виталий Миколенко, Александр Сирота, Илья Забарный, Томаш Кендзёра (Александр Тымчик, 78'), Георгий Бущан Предупреждение: Френки де Йонг (90')

90+4' Финальный свисток и минимальная победа «Барселоны», причем первая для команды в этой группе.

Жорди Альба

Лучшим игроком поединка стал защитник Жорди Альба, чья передача позволила Жерару Пике отметиться голом.

Турнирная таблица

После этого «Барселона» набрала первые очки. У нее 3 пункта. Команда занимает третье место.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

В следующем туре ей предстоит игра в Киев с «Динамо».

«Динамо» остается с одним баллом на счету и занимает последнюю строчку в таблице группы E. Это его второе поражение подряд.

Прямая речь

Защитник «Барселоны» Жерар Пике

— Такие победы помогают, потому что они предают уверенности перед «классико». Хорошо, что мы впервые в этом сезоне выиграли три домашних матча подряд. Теперь у нас есть шанс опередить «Реал». Затем отправимся в Киев, и если выиграем там, но будем играть здесь с «Бенфикой» за выход из группы.

Защитник «Барселоны» Жорди Альба

— Мы здорово играли, особенно в первом тайме, но должны были лучше реализовывать моменты, чтобы раньше решить все вопросы.

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман

— Этот результат позволил нам сохранить надежды в Лиге чемпионов. Благодаря этой победе все еще возможно. Но мы должны были убить интригу раньше и не доводить дело до нервной концовки.