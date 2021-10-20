Первая победа. «Барселона» сохранила шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

Ход матча
2' «Барселона» почти сразу же создала опаснейший момент. Вратарь «Динамо» был уже отыгран, однако Дест не сумел закинуть подачу в штрафную, пробив ряд с правой штангой.
10' Первая десятиминутка проходила под диктовку «Барселоны», под ее контроль и попытки обострить ситуацию.
Gavi continues to impress! #BarçaDynamo pic.twitter.com/dIvTUYfxrC— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 20, 2021
12' Цыганков получил неплохую передачу и нанес удар по воротам «каталонцев», однако на пути мяча стал защитник.
15' «Барса» заработала пару угловых, а «Динамо» пыталось играть на контратаках.
19' Люк де Йонг не сумел поразить ворота после навеса в штрафную, находясь в очень выгодной позиции. Форвард пробил головой и мяч прошел близко возле левой штанги. «Динамо» ответило заблокированным ударом Де Пены.
21' Люк де Йонг получил мяч рядом со штрафной и пробил прямо в «девятку» ворот, но Бущан удар отбил.
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33' Жорди Альба вошел в штрафную «Динамо» и пробил под перекладину, однако Бущан снова выручил свою команду.
36' Оборона «Динамо» оставила Деста одного на дальней штанге, куда мяч и пошел после навеса с левого фланга. В итоге правый защитник «каталонцев» пробил в правый угол, а Бущан перевел мяч на угловой.
36' «Каталонцы» разыграли угловой, Альба вторым темпом навесил в штрафную на Жерара Пике, который дотянулся до мяча и ударом голов поразил цель. Почти впритык удар пошел.
🔵🔴 Gerard Piqué has now scored 16 goals in the Champions League ⚽️#UCL pic.twitter.com/LvDXKu6jsl— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 20, 2021
44' После подачи с углового Люк де Йонг пробил выше ворот.
53' Вышедший на замену Ансу Фати вошел в штрафную соперника, но пробил неточно. Мя прошел рядом с левой штангой.
HUGE DUB! #BarçaDynamo pic.twitter.com/foaiBQKw0M— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 20, 2021
63' «Барселона» совершила много мелких фолов, тем самым оборвав не одну атаку киевлян.
71' «Динамо» оказалось в атаке и вторым темпом по воротам пробил Цыганков, но мяч попал в защитника. «Барселона» ответила навесом в штрафную и ударом головой в исполнении Коутиньо. Снаряд пролетел над перекладиной.
Kun getting back into the swing of things pic.twitter.com/tbqrFfJUYl— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 20, 2021
80' Появилось много фолов, особенно со стороны хозяев. Отрезок прошел без опасных моментов. были лишь попытки.
85' «Барселона» уже практически ничего не создавала и мыслями была на матче с «Реалом».
90+4' Финальный свисток и минимальная победа «Барселоны», причем первая для команды в этой группе.
Лучшим игроком поединка стал защитник Жорди Альба, чья передача позволила Жерару Пике отметиться голом.
Турнирная таблица
После этого «Барселона» набрала первые очки. У нее 3 пункта. Команда занимает третье место.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
В следующем туре ей предстоит игра в Киев с «Динамо».
«Динамо» остается с одним баллом на счету и занимает последнюю строчку в таблице группы E. Это его второе поражение подряд.
Прямая речь
Защитник «Барселоны» Жерар Пике
— Такие победы помогают, потому что они предают уверенности перед «классико». Хорошо, что мы впервые в этом сезоне выиграли три домашних матча подряд. Теперь у нас есть шанс опередить «Реал». Затем отправимся в Киев, и если выиграем там, но будем играть здесь с «Бенфикой» за выход из группы.
Защитник «Барселоны» Жорди Альба
— Мы здорово играли, особенно в первом тайме, но должны были лучше реализовывать моменты, чтобы раньше решить все вопросы.
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман
— Этот результат позволил нам сохранить надежды в Лиге чемпионов. Благодаря этой победе все еще возможно. Но мы должны были убить интригу раньше и не доводить дело до нервной концовки.