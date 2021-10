Первая победа. «Барселона» сохранила шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов

2' «Барселона» почти сразу же создала опаснейший момент. Вратарь «Динамо» был уже отыгран, однако Дест не сумел закинуть подачу в штрафную, пробив ряд с правой штангой.

10' Первая десятиминутка проходила под диктовку «Барселоны», под ее контроль и попытки обострить ситуацию.

12' Цыганков получил неплохую передачу и нанес удар по воротам «каталонцев», однако на пути мяча стал защитник.

15' «Барса» заработала пару угловых, а «Динамо» пыталось играть на контратаках.

19' Люк де Йонг не сумел поразить ворота после навеса в штрафную, находясь в очень выгодной позиции. Форвард пробил головой и мяч прошел близко возле левой штанги. «Динамо» ответило заблокированным ударом Де Пены.

21' Люк де Йонг получил мяч рядом со штрафной и пробил прямо в «девятку» ворот, но Бущан удар отбил.

33' Жорди Альба вошел в штрафную «Динамо» и пробил под перекладину, однако Бущан снова выручил свою команду.

36' Оборона «Динамо» оставила Деста одного на дальней штанге, куда мяч и пошел после навеса с левого фланга. В итоге правый защитник «каталонцев» пробил в правый угол, а Бущан перевел мяч на угловой.

36' «Каталонцы» разыграли угловой, Альба вторым темпом навесил в штрафную на Жерара Пике, который дотянулся до мяча и ударом голов поразил цель. Почти впритык удар пошел.

