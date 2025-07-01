ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Дугласу Сантосу приготовиться? Роман Вега на полпути к переходу в «Зенит»

    В Санкт-Петербург едет аргентинский левый защитник

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит РПЛ Футбол России Латинская Америка Ла Лига Футбол Испании Сегунда Барселона Реал Сосьедад Сборная Аргентины
    Вся лентаСамое главное
    Мария Мыльникова Мария Мыльникова: Жду встречу «Реала» с ПСЖ в полуфинале КЧМ-2025 Виталий Денисов Виталий Денисов: Нынешний «Локомотив» — очень хорошая, весёлая, молодая команда Роман ВегаДугласу Сантосу приготовиться? Роман Вега на полпути к переходу в «Зенит»
    Все новости спорта
    Роман Вега
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Роман Вега
    Вице-чемпионы России находятся на финальной стадии переговоров с «Архентинос Хуниорс» по трансферу Романа Веги. Настолько ли «сине-бело-голубым» необходим игрок на левый край обороны, учитывая хорошую форму капитана Дугласа Сантоса, и не лучше бы было сделать акцент на усилении правой бровки?

    Рассадник талантов

    Роман Габриэль Вега появился на свет 1 января 2004 года в городе Сан-Мигель, расположенном на северо-востоке Аргентины в составе провинции Корриентес. Пойдя по стопам старшего брата, он начал заниматься футболом и присоединился к детской команде «Агрономия».

    Однако довольно скоро Вега перебрался в академию «Архентинос Хуниорс» и считает именно это учебное заведение своим вторым домом. Ступень за ступенью Роман преодолевал возрастные категории клуба из Буэнос-Айреса, наконец весной 2021 заслужив вызов из молодежной команды во взрослую.

  • Новый Пачо или конкурент Салиба? Кто такой Кристиан Москера и почему он привлек внимание «Арсенала»
  • Воспитанник «Валенсии» близок к переезду на «Эмирейтс»
  • Вчера

    • Его дебют пришелся на встречу Кубка Профессиональной лиги Аргентины по футболу против «Эстудиантеса», который состоялся 9 мая. Тогдашний главный тренер «Архентинос Хуниорс» Габриэль Милито выпустил Вегу вместо Хосе Сосы на 61-й минуте встречи, и тот занял место левого латераля в расстановке 3-1-4-2.

    Следующее появление Романа в футболке «рассадника мира» (прозвище клуба) состоялось 19 июля на просторах аргентинской Примеры. В поединке с «Индепендьенте» он вновь закрывал весь левый фланг, получив в свое распоряжение 45 минут второго тайма.

    Роман Вега
    football-espana.net

    Несмотря на периодические вызовы в основную обойму «Архентинос Хуниорс», Вега продолжал набираться опыта в резервной команде, ряды которой окончательно пополнил летом 2022, перейдя из U-20. Милито выдернул его из дубля в июле на матч чемпионата Аргентины, предоставив всего две минуты игровой времени против «Сентраль Кордовы».

    Руководству буэносайресцев пришлись по душе выступления Романа за клуб — трудовое соглашение с ним продлили до декабря 2025. Вот только было понятно, что для взрослой обоймы «Архентинос Хуниорс» защитник немного сыроват и ему следует обрасти мышцами для полного перехода на профессиональный уровень.

    Пробы пера в Каталонии

    Талант Веги приметили не только в Южной Америке, но и в Европе, и не кто-нибудь, а скауты «Барселоны», стан которой аргентинец пополнил 1 сентября 2022 на правах годичной аренды. Естественно, присоединившись к «блаугранас», как и почти все молодые дарования, Роман попал в резервную команду «Барселона Атлетик», возглавляемую на тот момент легендарным мексиканцем Рафаэлем Маркесом.

    Стать частью именитого клуба в восемнадцать лет — высокая планка, покорение которой требует немалых дальнейших усилий для последующего карьерного роста.

    Роман Вега
    sport.es

    Впервые цвета «сине-гранатовых» он надел в пятом туре Сегунды, выйдя со скамейки запасных во встрече с «Реал Сосьедад Б». Дубль «Барселоны» Маркеса действовал по схеме 4-3-3, в которой наставник задействовал Вегу в менее широкой позиции и наделил его ролью левого защитника более оборонительного плана.

    Как следствие, сковывание аргентинца игрой по большей мере на собственной половине поля отразилось на результативности. За семнадцать проведенных в Сегунде поединков Роман не отличился ни забитым мячом, ни голевой передачей и запомнился лишь двумя желтыми карточками против «СД Логроньес», которые переросли в красную и последующую одноматчевую дисквалификацию.

    Роман Вега
    sportingnews.com

    В «Барселоне Б» ему удалось пересечься с нынешними игроками основного состава каталонцев: Ламином Ямалем и Марком Касадо.

    Вот только их путь ему повторить было не суждено — сказались слишком тяжелый период адаптации и отсутствие постоянной связи с семьей. «Блаугранас» отказались выкупать Вегу за скромные 50 тысяч долларов, отправив его обратно в расположение «Архентинос Хуниорс».

    Играй, как Марсело

    Вернулся на родину Роман уже созревшим по меркам местного первенства игроком, полностью прописавшись в стартовом составе «красных жуков» в кампании 2024.

    На основном раунде Кубка Профессиональной лиги он появился в одиннадцати из четырнадцати поединков, записав себе в актив одну результативную передачу. «Архентинос Хуниорс» пробился в плей-офф турнира, однако сошел с дистанции на полуфинальной стадии: в серии одиннадцатиметровых «Велес Сарсфилд» преградил путь подопечным Пабло Геде.

  • Шок в Шарлотт: «Интер» вылетел с КЧМ после пощёчины от «Флуминенсе»
  • Свободное падение миланской команды продолжается
  • Вчера

    • Вега пользовался доверием аргентинского тренера и в первом туре сезона аргентинской Примеры 2024 вывел команду на газон с капитанской повязкой. Как и в дубле «Барселоны», он застолбил за собой амплуа левого крайнего, действуя там как при тактическом построении в четыре защитника, так и при переходе на пятерку оборонцев.

    Шестой номер «Архентинос Хуниорс» совершал активные рейды в последнюю треть поля, не боясь идти в обыгрыш по флангу сразу на нескольких оппонентов либо авантюрно развивать атаку путем слалома через центральную зону.

    Такую манеру игры он подчерпнул у известного бразильца Марсело, который, как признавался в одном из интервью Роман, является его кумиром. Правда до уровня экс-игрока мадридского «Реала» ему еще слишком далеко, и нередко забеги вперед носят безрассудный характер и оборачиваются потерей мяча с последующей контратакой на ворота клуба из Буэнос-Айреса.

    Роман Вега (справа)
    bolavip.com

    Старт розыгрыша чемпионат Аргентины по Апертуре 2025 Вега пропустил по причине мышечной травмы, тем не менее набрал кондиции и вернул себе место в стартовых одиннадцати. На зональном этапе турнира он сыграл 12 матчей, отметившись одним голом и одним ассистом.

    «Архентинос Хуниорс» оформил билет в плей-офф Апертуры, где в 1/8 финала разделался над «Институто АСС» со счетом 3:1 — Николас Диес, руководящий командой с января 2025, наградил Романа капитанской повязкой в этом поединке. Четвертьфинал оказался потолком для «красных жуков», по итогам которого они уступили «Сан Лоренсо» в злосчастной серии послематчевых пенальти.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Молодой «альбиселесте»

    Привлекаться к сборной Аргентине Вега начал в восемнадцатилетнем возрасте, когда Хавьер Маскерано вызвал его в команду U-20 на серию товарищеских игр, состоявшихся в августе-сентябре 2022. Роман со стартовых минут провел встречи против молодежек Бразилии и Уругвая, оставив автограф в сетке ворот последних.

  • Эволюция гения. КЧМ подсказал, как сборной Аргентины использовать Месси на ЧМ-2026
  • Лионелю Месси придется адаптироваться к новым реалиям
  • Вчера

    • После Маскерано ненадолго задвинул папку с именем защитника в ящик, не включив его в заявку на Южноамериканские игры 2022 и чемпионат Южной Америки по футболу среди молодёжных команд 2023. Обратный билет в стан «альбиселесте» воспитанник «Архентинос Хуниорс» получил на майский сбор 2023, где принял участие в контрольном спарринге со сборной Доминиканы U-20.

    Проведя подготовительный этап с Аргентиной к чемпионату мира среди команд до 20 лет, Роман наконец получил шанс от Маскерано проявить себя на большом турнире.

    Роман Вега
    voetbalzone.nl

    На молодежном мундиале он появился в двух встречах группой стадии — против Гватемалы и Новой Зеландии, уйдя с поля без результативных действий. «Альбиселесте» закончили выступления на турнире в 1/8 финала, уступив 0:2 сверстникам из Нигерии (Вега весь поединок провел на лавочке запасных).

    Маскерано, отправившийся на повышение в команду U-23, подтянул за собой туда Романа и вызвал того на мартовский сбор 2024. Защитник надел форму «бело-голубых» в спаренных контрольных матчах с Мексикой и рассчитывал оказаться в числе игроков, которых Хавьер возьмет на Олимпийские игры в Париж, но наставник оставил его за бортом турнира.

    «Зенит» перенасыщает левый фланг?

    Колеблясь между переходом в «Ривер Плейт» и переездом в Российскую Премьер-лигу, Вега все-таки сделал выбор в пользу последней.

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что переговоры с «Архентинос Хуниорс» по трансферу Романа подошли к концу. По информации СМИ, «сине-бело-голубые» переведут на счет аргентинского клуба 9 млн евро и заплатят еще 10% от суммы последующей перепродажи игрока.

  • Трансферный дайджест. 24— 30 июня
  • Грилиша ждет Конте, об Экитике мечтает половина АПЛ, Лукман пакует чемоданы на родину
  • 30/06/2025

    • Вот только возникает вопрос — зачем клубу с берегов Невы, имея Дугласа Сантоса, еще один левый защитник? К тому же в распоряжении Сергея Семака есть 26-летний сменщик бразильца Юрий Горшков, умеющий также закрыть пробоину в центре поля.

    Куда более логично, на первый взгляд, «Зениту» было бы сконцентрироваться на поиске правого защитника, ведь именно данная позиция доставляла наибольшую головную боль 49-летнему наставнику. Купленный у «Краснодара» Сергей Волков прописался в лазарете питерцев, где компанию ему нередко составлял Вячеслав Караваев, арендованный у «Фенербахче» Огнен Мимович оказался пятым колесом в командном механизме, поэтому отдуваться за всех пришлось Густаво Мантуану, который тяготеет все-таки к роли вингера.

    Роман Вега

    Конечно, Вега игрок совсем другой формации по сравнению с Сантосом: аргентинец привык с шашками наголо улетать в атаку, оголяя зону, и мысли об обороне собственных ворот отходят для него на второй план. Козырем в его рукаве выступает доставка мяча с фланга в штрафную площадь — Роман лидировал в чемпионате Аргентины по среднему количеству кроссов за матч.

    Вега привык использовать дриблинг, как инструмент продвижения игровой сферы вперед, в этом ему хорошо помогает скорость. Он не стесняется идти в обыгрыш один в один, однако, как указывали выше, не всегда преуспевает в этом.

    Вызывает сомнения, как Семак планирует внедрять Романа в модель игры «Зенита», ведь платить солидные отступные за игрока ротации, обладая другими проблемными позициями, кажется не самым логичным ходом. Возможно, что игровую схему «сине-бело-голубых» в грядущем сезоне ждут кардинальные метаморфозы, и Сергей Богданович рискнет перейти на игру в пять защитников.

  • Лето «Зенита»: попытки вернуться на трон
  • Все о подготовке к новому сезону клуба из Санкт-Петербурга
  • 27/06/2025

    • Дуглас Сантос отправится в тройку центральных, где его партнерами рядом станут кто-то из квартета Нино/Нуралы Алип/Страхиня Эракович/Ваня Дркушич. При этом места на краях обороны отойдут к мобильным Мантуану и Веге, который имеет опыт игры в пятерке за «Архентинос Хуниорс».

    Либо же покупка аргентинца окажется трансфером на перспективу, так как двужильный Сантос с годами не становится моложе, и, возможно, пора готовить ему преемника заранее.

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.76
  • Экспресс дня 2 июля
  • Сегодня в 19:00
    •  2.75
  • Прогноз на матч Испания (ж) — Португалия (ж)
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Зенит — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Бельгия (ж) — Италия (ж)
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч МЛ Витебск — Динамо Минск
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Шуртан — Кызылкум
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Дордой — Нефтчи Кочкор-Ата
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Абдыш-Ата — Барс
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Сонего — Басилашвили
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры