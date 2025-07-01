Дугласу Сантосу приготовиться? Роман Вега на полпути к переходу в «Зенит»

Вице-чемпионы России находятся на финальной стадии переговоров с «Архентинос Хуниорс» по трансферу Романа Веги. Настолько ли «сине-бело-голубым» необходим игрок на левый край обороны, учитывая хорошую форму капитана Дугласа Сантоса, и не лучше бы было сделать акцент на усилении правой бровки?

Рассадник талантов

Роман Габриэль Вега появился на свет 1 января 2004 года в городе Сан-Мигель, расположенном на северо-востоке Аргентины в составе провинции Корриентес. Пойдя по стопам старшего брата, он начал заниматься футболом и присоединился к детской команде «Агрономия».

Однако довольно скоро Вега перебрался в академию «Архентинос Хуниорс» и считает именно это учебное заведение своим вторым домом. Ступень за ступенью Роман преодолевал возрастные категории клуба из Буэнос-Айреса, наконец весной 2021 заслужив вызов из молодежной команды во взрослую.

Его дебют пришелся на встречу Кубка Профессиональной лиги Аргентины по футболу против «Эстудиантеса», который состоялся 9 мая. Тогдашний главный тренер «Архентинос Хуниорс» Габриэль Милито выпустил Вегу вместо Хосе Сосы на 61-й минуте встречи, и тот занял место левого латераля в расстановке 3-1-4-2.

Следующее появление Романа в футболке «рассадника мира» (прозвище клуба) состоялось 19 июля на просторах аргентинской Примеры. В поединке с «Индепендьенте» он вновь закрывал весь левый фланг, получив в свое распоряжение 45 минут второго тайма.

Роман Вега football-espana.net

Несмотря на периодические вызовы в основную обойму «Архентинос Хуниорс», Вега продолжал набираться опыта в резервной команде, ряды которой окончательно пополнил летом 2022, перейдя из U-20. Милито выдернул его из дубля в июле на матч чемпионата Аргентины, предоставив всего две минуты игровой времени против «Сентраль Кордовы».

Руководству буэносайресцев пришлись по душе выступления Романа за клуб — трудовое соглашение с ним продлили до декабря 2025. Вот только было понятно, что для взрослой обоймы «Архентинос Хуниорс» защитник немного сыроват и ему следует обрасти мышцами для полного перехода на профессиональный уровень.

Пробы пера в Каталонии

Талант Веги приметили не только в Южной Америке, но и в Европе, и не кто-нибудь, а скауты «Барселоны», стан которой аргентинец пополнил 1 сентября 2022 на правах годичной аренды. Естественно, присоединившись к «блаугранас», как и почти все молодые дарования, Роман попал в резервную команду «Барселона Атлетик», возглавляемую на тот момент легендарным мексиканцем Рафаэлем Маркесом.

Стать частью именитого клуба в восемнадцать лет — высокая планка, покорение которой требует немалых дальнейших усилий для последующего карьерного роста.

Роман Вега sport.es

Впервые цвета «сине-гранатовых» он надел в пятом туре Сегунды, выйдя со скамейки запасных во встрече с «Реал Сосьедад Б». Дубль «Барселоны» Маркеса действовал по схеме 4-3-3, в которой наставник задействовал Вегу в менее широкой позиции и наделил его ролью левого защитника более оборонительного плана.

Как следствие, сковывание аргентинца игрой по большей мере на собственной половине поля отразилось на результативности. За семнадцать проведенных в Сегунде поединков Роман не отличился ни забитым мячом, ни голевой передачей и запомнился лишь двумя желтыми карточками против «СД Логроньес», которые переросли в красную и последующую одноматчевую дисквалификацию.

Роман Вега sportingnews.com

В «Барселоне Б» ему удалось пересечься с нынешними игроками основного состава каталонцев: Ламином Ямалем и Марком Касадо.

Вот только их путь ему повторить было не суждено — сказались слишком тяжелый период адаптации и отсутствие постоянной связи с семьей. «Блаугранас» отказались выкупать Вегу за скромные 50 тысяч долларов, отправив его обратно в расположение «Архентинос Хуниорс».

Играй, как Марсело

Вернулся на родину Роман уже созревшим по меркам местного первенства игроком, полностью прописавшись в стартовом составе «красных жуков» в кампании 2024.

На основном раунде Кубка Профессиональной лиги он появился в одиннадцати из четырнадцати поединков, записав себе в актив одну результативную передачу. «Архентинос Хуниорс» пробился в плей-офф турнира, однако сошел с дистанции на полуфинальной стадии: в серии одиннадцатиметровых «Велес Сарсфилд» преградил путь подопечным Пабло Геде.

Вега пользовался доверием аргентинского тренера и в первом туре сезона аргентинской Примеры 2024 вывел команду на газон с капитанской повязкой. Как и в дубле «Барселоны», он застолбил за собой амплуа левого крайнего, действуя там как при тактическом построении в четыре защитника, так и при переходе на пятерку оборонцев.

Шестой номер «Архентинос Хуниорс» совершал активные рейды в последнюю треть поля, не боясь идти в обыгрыш по флангу сразу на нескольких оппонентов либо авантюрно развивать атаку путем слалома через центральную зону.

Такую манеру игры он подчерпнул у известного бразильца Марсело, который, как признавался в одном из интервью Роман, является его кумиром. Правда до уровня экс-игрока мадридского «Реала» ему еще слишком далеко, и нередко забеги вперед носят безрассудный характер и оборачиваются потерей мяча с последующей контратакой на ворота клуба из Буэнос-Айреса.

Роман Вега (справа) bolavip.com

Старт розыгрыша чемпионат Аргентины по Апертуре 2025 Вега пропустил по причине мышечной травмы, тем не менее набрал кондиции и вернул себе место в стартовых одиннадцати. На зональном этапе турнира он сыграл 12 матчей, отметившись одним голом и одним ассистом.

«Архентинос Хуниорс» оформил билет в плей-офф Апертуры, где в 1/8 финала разделался над «Институто АСС» со счетом 3:1 — Николас Диес, руководящий командой с января 2025, наградил Романа капитанской повязкой в этом поединке. Четвертьфинал оказался потолком для «красных жуков», по итогам которого они уступили «Сан Лоренсо» в злосчастной серии послематчевых пенальти.

Молодой «альбиселесте»

Привлекаться к сборной Аргентине Вега начал в восемнадцатилетнем возрасте, когда Хавьер Маскерано вызвал его в команду U-20 на серию товарищеских игр, состоявшихся в августе-сентябре 2022. Роман со стартовых минут провел встречи против молодежек Бразилии и Уругвая, оставив автограф в сетке ворот последних.

После Маскерано ненадолго задвинул папку с именем защитника в ящик, не включив его в заявку на Южноамериканские игры 2022 и чемпионат Южной Америки по футболу среди молодёжных команд 2023. Обратный билет в стан «альбиселесте» воспитанник «Архентинос Хуниорс» получил на майский сбор 2023, где принял участие в контрольном спарринге со сборной Доминиканы U-20.

Проведя подготовительный этап с Аргентиной к чемпионату мира среди команд до 20 лет, Роман наконец получил шанс от Маскерано проявить себя на большом турнире.

Роман Вега voetbalzone.nl

На молодежном мундиале он появился в двух встречах группой стадии — против Гватемалы и Новой Зеландии, уйдя с поля без результативных действий. «Альбиселесте» закончили выступления на турнире в 1/8 финала, уступив 0:2 сверстникам из Нигерии (Вега весь поединок провел на лавочке запасных).

Маскерано, отправившийся на повышение в команду U-23, подтянул за собой туда Романа и вызвал того на мартовский сбор 2024. Защитник надел форму «бело-голубых» в спаренных контрольных матчах с Мексикой и рассчитывал оказаться в числе игроков, которых Хавьер возьмет на Олимпийские игры в Париж, но наставник оставил его за бортом турнира.

«Зенит» перенасыщает левый фланг?

Колеблясь между переходом в «Ривер Плейт» и переездом в Российскую Премьер-лигу, Вега все-таки сделал выбор в пользу последней.

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что переговоры с «Архентинос Хуниорс» по трансферу Романа подошли к концу. По информации СМИ, «сине-бело-голубые» переведут на счет аргентинского клуба 9 млн евро и заплатят еще 10% от суммы последующей перепродажи игрока.

Вот только возникает вопрос — зачем клубу с берегов Невы, имея Дугласа Сантоса, еще один левый защитник? К тому же в распоряжении Сергея Семака есть 26-летний сменщик бразильца Юрий Горшков, умеющий также закрыть пробоину в центре поля.

Куда более логично, на первый взгляд, «Зениту» было бы сконцентрироваться на поиске правого защитника, ведь именно данная позиция доставляла наибольшую головную боль 49-летнему наставнику. Купленный у «Краснодара» Сергей Волков прописался в лазарете питерцев, где компанию ему нередко составлял Вячеслав Караваев, арендованный у «Фенербахче» Огнен Мимович оказался пятым колесом в командном механизме, поэтому отдуваться за всех пришлось Густаво Мантуану, который тяготеет все-таки к роли вингера.

Роман Вега

Конечно, Вега игрок совсем другой формации по сравнению с Сантосом: аргентинец привык с шашками наголо улетать в атаку, оголяя зону, и мысли об обороне собственных ворот отходят для него на второй план. Козырем в его рукаве выступает доставка мяча с фланга в штрафную площадь — Роман лидировал в чемпионате Аргентины по среднему количеству кроссов за матч.

Вега привык использовать дриблинг, как инструмент продвижения игровой сферы вперед, в этом ему хорошо помогает скорость. Он не стесняется идти в обыгрыш один в один, однако, как указывали выше, не всегда преуспевает в этом.

Вызывает сомнения, как Семак планирует внедрять Романа в модель игры «Зенита», ведь платить солидные отступные за игрока ротации, обладая другими проблемными позициями, кажется не самым логичным ходом. Возможно, что игровую схему «сине-бело-голубых» в грядущем сезоне ждут кардинальные метаморфозы, и Сергей Богданович рискнет перейти на игру в пять защитников.

Дуглас Сантос отправится в тройку центральных, где его партнерами рядом станут кто-то из квартета Нино/Нуралы Алип/Страхиня Эракович/Ваня Дркушич. При этом места на краях обороны отойдут к мобильным Мантуану и Веге, который имеет опыт игры в пятерке за «Архентинос Хуниорс».

Либо же покупка аргентинца окажется трансфером на перспективу, так как двужильный Сантос с годами не становится моложе, и, возможно, пора готовить ему преемника заранее.